Жизнь под новым углом

Молодые аргентинские архитекторы представили оригинальный загородный дом, который построен под необычным углом. Сама постройка находится в лесу возле подножия гор Анд на окраине города Сан-Карлос-де-Барилоче. Это место не без основания называется аргентинской или южноамериканской Швейцарией. Ежегодно город привлекает множество иностранных туристов, так он как является идеальным местом для занятий горными лыжами, альпинизмом, трекингом и водными видами спорта. В самом городе находится немало интересных мест, а в его центре — множество торговых галерей, кафе и ресторанов. Тем не менее, главной достопримечательностью остаются великолепные горы и окружающая их природа: поражающие своей красотой леса и озера, чистота и прозрачность воздуха. Дом, который сегодня показывают наши иностранные специалисты, прекрасно внедрен в естественную среду с минимальным воздействием на нее. Такое трогательное соседство дополняет картину единения человека с природой и позволяет наслаждаться её богатыми красотами в любое время года.
Этот дом в форме трапеции плотно окружен лесом, который защищает его от сильных ветров и непогоды. Он стоит на нескольких деревянных столбиках и построен из экологически чистой древесины. Как мы видим, архитекторам не потребовалось устанавливать дополнительные опоры, чтобы поддержать наклонную часть конструкции.
Современная архитектура иногда принимает до необычности новый формат. Здесь традиционные европейские формы преобразованы в совершенно инновационный проект, идейными вдохновителями которого стали коллеги аргентинских архитекторов из США и Канады.
Южная ориентация здания определялась желанием архитекторов обеспечить помещение естественным светом. Такое дизайнерское решение и форма конструкции позволяет солнечным лучам лучше проникать внутрь здания. При этом слегка наклонённый фасад помогает защищать внутреннее пространство от жаркого летнего солнца.
Экологически чистая древесина, из которой построен дом, наполняет своеобразной аурой и целебным воздухом единственную комнату этого сооружения. Небольшая печь обеспечивает помещение теплом (из соображения безопасности пол покрыт специальным настилом). Барная стойка разделяет комнату на функциональные пространства – за ней находится кухня и обеденная зона.
Контраст между низким потолком кухни-столовой и высоким потолком гостиной-спальни помогает подчеркнуть переход между этими двумя взаимосвязанными, но функционально различными пространствами. Главенствующее место в интерьере занимает потрясающий вид из окна, поэтому столь простое и неприхотливое решение очаровывает своим уютом.