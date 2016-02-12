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Жизнь под новым углом

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Alpina#1, forma forma Дома в стиле модерн
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Молодые аргентинские архитекторы представили оригинальный загородный дом, который построен под необычным углом. Сама постройка находится в лесу возле подножия гор Анд на окраине города Сан-Карлос-де-Барилоче. Это место не без основания называется аргентинской или южноамериканской Швейцарией. Ежегодно город привлекает множество иностранных туристов, так он как является идеальным местом для занятий горными лыжами, альпинизмом, трекингом и водными видами спорта. В самом городе находится немало интересных мест, а в его центре — множество торговых галерей, кафе и ресторанов. Тем не менее, главной достопримечательностью остаются великолепные горы и окружающая их природа: поражающие своей красотой леса и озера, чистота и прозрачность воздуха. Дом, который сегодня показывают наши иностранные специалисты, прекрасно внедрен в естественную среду с минимальным воздействием на нее. Такое трогательное соседство дополняет картину единения человека с природой и позволяет наслаждаться её богатыми красотами в любое время года.

Странности аргентинского леса

Alpina#1, forma forma Дома в стиле модерн
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Этот дом в форме трапеции плотно окружен лесом, который защищает его от сильных ветров и непогоды. Он стоит на нескольких деревянных столбиках и построен из экологически чистой древесины. Как мы видим, архитекторам не потребовалось устанавливать дополнительные опоры, чтобы поддержать наклонную часть конструкции.

Новые формы

Alpina#1, forma forma Дома в стиле модерн
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Современная архитектура иногда принимает до необычности новый формат. Здесь традиционные европейские формы преобразованы в совершенно инновационный проект, идейными вдохновителями которого стали коллеги аргентинских архитекторов из США и Канады.

В гуще леса

Alpina#1, forma forma Дома в стиле модерн
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Южная ориентация здания определялась желанием архитекторов обеспечить помещение естественным светом. Такое дизайнерское решение и форма конструкции позволяет солнечным лучам лучше проникать внутрь здания. При этом слегка наклонённый фасад помогает защищать внутреннее пространство от жаркого летнего солнца.

Окно в природу

Alpina#1, forma forma Гостиная в стиле модерн
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Экологически чистая древесина, из которой построен дом, наполняет своеобразной аурой и целебным воздухом единственную комнату этого сооружения. Небольшая печь обеспечивает помещение теплом (из соображения безопасности пол покрыт специальным настилом). Барная стойка разделяет комнату на функциональные пространства – за ней находится кухня и обеденная зона.

На встречу прекрасному

Alpina#1, forma forma Гостиная в стиле модерн
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Контраст между низким потолком кухни-столовой и высоким потолком гостиной-спальни помогает подчеркнуть переход между этими двумя взаимосвязанными, но функционально различными пространствами. Главенствующее место в интерьере занимает потрясающий вид из окна, поэтому столь простое и неприхотливое решение очаровывает своим уютом. 

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