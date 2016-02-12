Жизнь под новым углом

Молодые аргентинские архитекторы представили оригинальный загородный дом, который построен под необычным углом. Сама постройка находится в лесу возле подножия гор Анд на окраине города Сан-Карлос-де-Барилоче. Это место не без основания называется аргентинской или южноамериканской Швейцарией. Ежегодно город привлекает множество иностранных туристов, так он как является идеальным местом для занятий горными лыжами, альпинизмом, трекингом и водными видами спорта. В самом городе находится немало интересных мест, а в его центре — множество торговых галерей, кафе и ресторанов. Тем не менее, главной достопримечательностью остаются великолепные горы и окружающая их природа: поражающие своей красотой леса и озера, чистота и прозрачность воздуха. Дом, который сегодня показывают наши иностранные специалисты, прекрасно внедрен в естественную среду с минимальным воздействием на нее. Такое трогательное соседство дополняет картину единения человека с природой и позволяет наслаждаться её богатыми красотами в любое время года.