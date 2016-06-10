7 вариантов дизайна интерьера домашней сауны

На сегодняшний день, сауна еще пока не стала настолько популярной, чтобы ее принято было видеть в каждом доме, но те счастливцы, которые могут похвастать таким элементом, стараются, чтобы помещение сауны было стильным и красивым. Итак, сегодня мы поговорим о дизайне интерьера сауны.

Домашняя сауна, как правило, небольшая по площади: предполагается, что она рассчитана на небольшое количество человек, чтобы вы могли отдохнуть дома, если ваша любимая сауна временно занята. Тем не менее, места должно быть достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно.

Традиционно для дизайна сауны используются натуральные материалы: дерево, натуральный камень. Они экологичны и выглядят респектабельно, а кроме того, не боятся влияния высоких температур.