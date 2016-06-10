7 вариантов дизайна интерьера домашней сауны

На сегодняшний день, сауна еще пока не стала настолько популярной, чтобы ее принято было видеть в каждом доме, но те счастливцы, которые могут похвастать таким элементом, стараются, чтобы помещение сауны было стильным и красивым. Итак, сегодня мы поговорим о дизайне интерьера сауны.
Домашняя сауна, как правило, небольшая по площади: предполагается, что она рассчитана на небольшое количество человек, чтобы вы могли отдохнуть дома, если ваша любимая сауна временно занята. Тем не менее, места должно быть достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно.
Традиционно для дизайна сауны используются натуральные материалы: дерево, натуральный камень. Они экологичны и выглядят респектабельно, а кроме того, не боятся влияния высоких температур.
Пол в сауне можно сделать из дерева или, если сауна стационарная, покрыть плиткой, на которую затем уложить деревянные мостки. Керамический пол, конечно, гигиеничнее и долговечнее деревянного. Полки в сауне крепятся к стенам обычно в два яруса на высоте полметра и метр от пола. Пространство под полками зашивается древесиной, а в маленьких саунах остается открытым, чтобы зрительно не сужать пространство.
На сегодняшний день выбор аксессуаров для домашних саун очень широк: от специальных термометров, гигрометров, светильников до ковшиков, ушат, мочалок, шапочек. Для освещения парной обычные лампы абсолютно не подходят – тут нужны лампы мощностью до 60 Вт и с пониженным напряжением (от 12 В до 24 В).
Если хочется, чтоб дизайн интерьера этого помещения не «давил» своей массивностью, то можно использовать также и стекло. Оно позволит более гармонично вписать сауну в окружающее пространство – стеклянные двери и одна из стен сделают эту комнату «дышащей». Еще один вариант домашней сауны – более недорогие модели, снаружи напоминающие солярии.
Внутреннее пространство домашней сауны принято обшивать натуральным деревом. Обрабатывать морилкой необходимо только те поверхности, с которыми мы соприкасаемся, то есть пол и посадочные места. А вот потолок и стены лучше оставить голыми, пусть дерево дышит и ароматизирует пространство. Древесина должна быть достаточно гладкой и не слишком смолистой.
Для внутренней отделки подходят породы деревьев, которые не выделяют смолы при высокой температуре. К тому же они должны быть устойчивы к влаге и нагреву. Лидирует в этом списке осина. Наиболее доступная древесина по цене, никогда не гниет, а только становится тверже и прочнее от воды. Она светло-бежевая и создает атмосферу тепла и уюта.
Липа так же подходит для внутренней отделки, поскольку не содержит смол, которые могут испаряться и грозить возгоранием при высоких температурах.
Потолок рекомендуется делать не менее 2,2 м, с достаточной теплоизоляцией (двойным слоем минеральной ваты), так как именно он выдерживает высокие температуры поднимающегося вверх горячего пара в парной.
Традиционный, наиболее технологичный и легкий в обработке материал для потолка в бане – древесина. Она и для здоровья полезна, и натиск горячего пара переносит легко, не деформируется и конденсат не собирает. Оптимальный выбор шпунтованная доска из осины, не выделяющей смолистых летучих компонентов. Для увеличения изоляции и облегчения работы, шпунтованные элементы оснащены профильными выемками и гребнями типа «шип-паз». Заменить осиновые пиломатериалы можно еловыми, от излишне смолистой сосны рекомендовано отказаться.
В отношении дизайна и стиля огромные возможности предоставляются тем, кто предпочитает делать сауну на заказ. Интереснее всего в этом смысле так называемые VIP-сауны. Для их изготовления применяют комбинированные породы дерева, очень ценные и редкие. Дизайн такой сауны также может быть максимально необычным и оригинальным. Сидения с ненавязчивой подсветкой, полки для лежания с удобными подлокотниками – все это может быть частью сауны, выполненной на заказ специально для вас.
Хемлок значительно дороже, с оригинальным рисунком из параллельных линий в коричнево-розовом цвете. Лучше всех держит тепло и наиболее декоративный африканский дуб Абаши. Благодаря низкой теплопроводности этого дерева, человек способен выдерживать температуру раскаленных полок и не обжигаться ими. Материал дорогой, но его темные крапинки на светлом фоне и физические характеристики этого стоят.
Существуют два типа дверей для сауны – стеклянные с небольшой деревянной вставкой или полностью прозрачные стеклянные двери. Нужно помнить, что при выборе двери следует удостовериться, что для их создания было использовано особое термостойкое стекло, которое не подвержено влиянию высоких температур.
В современном интерьере сауны органично сочетаются природные материалы и современные технологии, благодаря чему вы можете наслаждаться оздоровительным эффектом, находясь при этом в стильной современной сауне.
По желанию внутри вы можете установить разнообразные световые и музыкальные эффекты, а также специальные приборы для ароматерапии и массажа.