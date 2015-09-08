Отделка частного дома: виды и преимущества

Строительство частного дома – дело очень ответственное и непростое. Для успешной реализации задуманного недостаточно спроектировать только внешний вид будущего жилища. Нужно позаботиться о его фундаменте, конструктивных элементах и, конечно же, отделке. Ведь если хорошенько не продумать все нюансы последней, то кропотливая работа по созданию дома может пойти насмарку.

Сегодня существуют разнообразные способы отделки, каждый из которых заслуживает внимания. Какие-то варианты набирают популярности из-за своей доступной стоимости, а какие-то выделяются необычным видом или долговечностью. В идеале лучше выбирать «золотую середину» – отделку частного дома средней стоимости, которая имеет презентабельный внешний вид и высокие показатели качества.

Далее мы рассмотрим самые удачные варианты отделки и определим их основные достоинства, а также недостатки.