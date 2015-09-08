Отделка частного дома: виды и преимущества

Строительство частного дома – дело очень ответственное и непростое. Для успешной реализации задуманного недостаточно спроектировать только внешний вид будущего жилища. Нужно позаботиться о его фундаменте, конструктивных элементах и, конечно же, отделке. Ведь если хорошенько не продумать все нюансы последней, то кропотливая работа по созданию дома может пойти насмарку.
Сегодня существуют разнообразные способы отделки, каждый из которых заслуживает внимания. Какие-то варианты набирают популярности из-за своей доступной стоимости, а какие-то выделяются необычным видом или долговечностью. В идеале лучше выбирать «золотую середину» – отделку частного дома средней стоимости, которая имеет презентабельный внешний вид и высокие показатели качества.
Далее мы рассмотрим самые удачные варианты отделки и определим их основные достоинства, а также недостатки.
Если вы ищете необычные решения для дизайна фасада частного дома, то обратите внимание на данное фото. Отделка с использованием нескольких видов строительных материалов может превратить ваше жилище в настоящий шедевр. Квадраты, ромбы и треугольники слились воедино в стремительном танце текстур и цветов. Такая невероятная концепция отделки частных домов свойственна творческим и целеустремленным натурам, которые обладают отменным вкусом.
Исходя из возможностей бюджета, можно подобрать необходимые материалы для реализации такой идеи. Например, скомпоновать темное дерево и светлую штукатурку. Если кровля, оконные и дверные конструкции попадут в ту же стилистику, дом наверняка обретет еще более целостный и стильный вид. Будьте открыты к экспериментам и тогда их результаты принесут вам невероятное удовольствие!
Одним из традиционных способов отделки частного дома является кирпичная кладка. Благодаря огромному разнообразию этого строительного материала, каждый сможет без особого труда подобрать вариант себе по нраву. Кирпичная отделка фасада остается в моде уже многие годы, несмотря на появление новых возможностей в строительстве и архитектуре. Она делает внешние стены частного дома очень презентабельными и элегантными без каких-либо дополнительных убранств. Кроме того, кирпич обладает превосходными физическими характеристиками – он надежно удерживает тепло, практически не поглощает влагу и не склонен к деформации. Технология укладки этого материала достаточно проста, да и цена вполне доступна. Отделка частного дома из кирпича гарантирует идеальные геометрические пропорции строения, его лаконичность и универсальность дизайна.
На фото можно заметить, как шикарно сочетается коричневый кирпич с белым деревом и пластиком аналогичного оттенка. Этот проект создан дизайнером Вадимом Бычковым. Дом окутан классическим английским шармом и способен очаровать самого требовательного заказчика.
Если главное требование, которое вы предъявляете своему частному дому, это надежность – впору задуматься об отделке из натурального камня. Отметим сразу – это дорогое удовольствие, но оно того стоит. Прежде всего нужно понимать, что лишь строительные материалы природного происхождения могут быть по-настоящему экологичны и абсолютно безопасны для здоровья.
Во-вторых, если вспомнить исторические постройки – замки, оборонные стены и прочие сооружения, то можно отметить, что почти все они сделаны из камня. А стоят они уже сотни лет! Поэтому в долговечности таких конструкций можно быть уверенным, если, конечно, соблюдены все правила грамотной укладки их элементов во время строительства. Отделка частного дома из камня может быть выполнена из разных видов названного материала, и, соответственно, отличаться по размерам каждого элемента и цветам. Особенно эффектно выглядит сочетание камня, дерева и бетона.
На фото представлен именно такой пример: каменный фасад, деревянная черепица и бетонное перекрытие между основными конструкциями.
Качественный брус из дерева выглядит уютно и красиво. Отделка частного дома с его применением относится к самым бюджетным вариантам с использованием деревянных элементов. Обычно использую брус из сосны овальной формы. Соединяясь друг с другом, он образует великолепную картину фасада без особых трудностей.
Такой дом будет недорогим и теплым, он устойчив к перепадам температур и не требует возведения дорогостоящего фундамента. Главное – не стоит экономить на качественной обработке натурального сырья, ведь без надлежащей защиты дерево быстро утратит свои характеристики или в нем заведутся насекомые.
Одним из самых доступных на сегодняшний день методов отделки частного дома является использование цементно-стружечных плит, или сокращенно ЦСП. Проще говоря – это смесь древесной стружки, цемента и специальных добавок. Среди достоинств ЦСП выделяют доступную цену, водостойкость и дышащие способности, однако при этом названные плиты – хрупкие и недолговечные строительные материалы. Такой способ отделки часто выбирают приверженцы домов в стиле минимализм.
В том случае, если вы предпочитаете отделку деревом, но брусья вам не по душе, присмотритесь к обычным деревянным панелям. Они представляют собой цельные срезы высококачественных пород деревьев, которые прошли специальную обработку. Конечно, этот материал дороже, чем деревянный брус, однако и выглядит он презентабельнее. Особенно оригинальным будет дом, который полностью отделан деревом, как на фото. Даже от одного взгляда на него возникают приятные эмоции!
Сегодня сложно представить нашу жизнь без пластика. Вот и в отделке частных домов его использование набирает обороты. Это объясняется доступностью и неплохими эстетическими характеристиками последнего. Кроме того, этот строительный материал не боится влаги и легко монтируется.
Однако, пластиковые панели подвержены возгоранию и деформации, так что стоит взвесить все
за и
против перед выбором указанного метода отделки домов. Если деревянные элементы, на ваш взгляд, выглядят в компании пластика нелицеприятно, то их смело можно заменить на образцы из аналогичного материала.
Интересным выглядит сочетание в отделке частных домов дерева и камня. Оба эти материалы являются натуральными, что очень важно для сохранения здоровья. Камни лучше применять для нижних этажей, ведь они гораздо тяжелее дерева. Изюминка частного дома на этом фото – деревянные окна на каменном фоне. Это гармонизирует дизайн здания и добавляет оригинальности. А крышу можно сделать или яркого цвета, чтобы она контрастировала со стенами, или подобрать в тон одному из материалов отделки.
Использование большого количества стеклянных элементов делает фасад частного дома невероятно изысканным. Отделка вокруг них может быть самой простой – однотонные плиты с нарочито заметным соединением. Современные технологии достигли того уровня, что стекло больше не является хрупким и опасным материалом. Это надежный элемент здания и, вместе с тем, его украшение. Но не каждому по душе, когда вся жизнь проходит
на виду. Поэтому такой дизайн выбирают уверенные в себе современные личности.
Использование штукатурки – один из самых популярных приемов отделки частного дома. Она позволяет воплотить в реальность любые ваши пожелания по цвету и фактуре фасада, а также быстро и просто наносится на стены. Обладая отменными влагозащитными характеристиками, штукатурка хорошо пропускает воздух. Этот материал отлично сочетается как с деревом, так и с пластиком, камнем. Он недорогой и практичный, что так важно для каждого покупателя. Названный метод отделки фасада уже прекрасно себя зарекомендовал и продолжает совершенствоваться.
Подробная информация о стоимости строительства частных домов с использованием различных материалов изложена в Книге идей “Сколько стоит дом построить”.