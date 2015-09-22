Необычные стулья для столовой

Единственное место в доме, которое невозможно представить без стульев – столовая. Центром этой комнаты является обеденный стол, неотъемлемо окруженный определенным набором стульев. За столом собирается вся семья, друзья и просто близкие люди. Стало быть это место всегда приковывает взгляды хозяев и гостей дома, поэтому естественным желанием многих становится придание индивидуальности пространству с добавлением определенных акцентов. Одним из таких вариантов может являться придание акцентов при помощи нестандартных стульев. Это могут быть сложные дизайнерские конструкции, или, напротив стулья привычных форм с использованием нестандартных фактур или красок.
Давайте рассмотрим возможные яркие варианты стульев, которыми Вы можете украсить свою столовую.
Антиподом предыдущему варианту служат представленные стулья. Выполненные в форме простых линий и из простых древесных материалов такие стулья будут очень необычно и стильно смотреться в интерьере вашей столовой.
Стулья, выполненные под заказ, всегда становятся главными акцентами в любом дизайнерском плане. Здесь вариация мастеров и народных умельцев не знает границ. На рынках, ярмарках, в магазинах мебели или на просторах интернета можно найти любого вида стулья, а поговорив с их авторами и внеся свои коррективы можно получить совершенно уникальный предмет интерьера.
Придать акцентов и красок вашей столовой поможет использование партии разноцветных стульев. Однако в таком случае стоит помнить, что лучше оставить стол нейтрального цвета, дабы избежать цветовой перегрузки помещения.
Следите за мировыми трендами и хитами мебельной индустрии? Тогда ваша кухня точно не сможет обойтись без культовых предметов мебели. Дизайнерские стулья остаются на пике популярности вне времени и моды, хоть и стоят не дешево. Прекрасными примерами дизайнерских стульев будут являться стулья Sillas, имеющие широчайший спектр различных проектов стульев.
Альтернативой стульям в столовой могут стать табуреты. Особенно приятно украсить столовую таковыми, если они представляют собой смелые дизайнерские решения. Так, специалисты Chape&Mache создали оригинальные табуреты – пуфы, сидеть на которых безумно комфортно и мягко.
Отличной изюминкой вашей столовой могут стать стулья в футуристическом стиле. При этом необязательно, чтобы сам интерьер комнаты был выполнен в том же стиле. Плавные линии и очертания – вот основные черты футуристического стиля. Такие стулья идеально впишутся в комнату в скандинавском стиле модерн, а также минимализм.
Дополнительно Вы можете ознакомиться с вариантами стульев, используемых при оформлении столовой Вы можете в статье:
Идеи оформления столовых комнат.