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Необычные стулья для столовой

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Современная мебель (столовые группы), Немецкие кухни Немецкие кухни Столовая комнатаСтулья и скамьи
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Единственное место в доме, которое невозможно представить без стульев – столовая. Центром этой комнаты является обеденный стол, неотъемлемо окруженный определенным набором стульев. За столом собирается вся семья, друзья и просто близкие люди. Стало быть это место всегда приковывает взгляды хозяев и гостей дома, поэтому естественным желанием многих становится придание индивидуальности пространству с добавлением определенных акцентов. Одним из таких вариантов может являться придание акцентов при помощи нестандартных стульев. Это могут быть сложные дизайнерские конструкции, или, напротив стулья привычных форм с использованием нестандартных фактур или красок. 

Давайте рассмотрим возможные яркие варианты стульев, которыми Вы можете украсить свою столовую.

Игра на форме

Sillas INVITO, INVITO INVITO Столовая комнатаСтулья и скамьи
INVITO

INVITO
INVITO
INVITO

Антиподом предыдущему варианту служат представленные стулья. Выполненные в форме простых линий и из простых древесных материалов такие стулья будут очень необычно и стильно смотреться в интерьере вашей столовой.

Оригинальные решения

homify Столовая комнатаСтулья и скамьи
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Стулья, выполненные под заказ, всегда становятся главными акцентами в любом дизайнерском плане. Здесь вариация мастеров и народных умельцев не знает границ. На рынках, ярмарках, в магазинах мебели или на просторах интернета можно найти любого вида стулья, а поговорив с их авторами и внеся свои коррективы можно получить совершенно уникальный предмет интерьера. 

Добавьте красок

Современная мебель (столовые группы), Немецкие кухни Немецкие кухни Столовая комнатаСтулья и скамьи
Немецкие кухни

Современная мебель (столовые группы)

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Придать акцентов и красок вашей столовой поможет использование партии разноцветных стульев. Однако в таком случае стоит помнить, что лучше оставить стол нейтрального цвета, дабы избежать цветовой перегрузки помещения.

Смелые дизайнерские решения

Sillas , INVITO INVITO Столовая комнатаСтулья и скамьи
INVITO

INVITO
INVITO
INVITO

Следите за мировыми трендами и хитами мебельной индустрии? Тогда ваша кухня точно не сможет обойтись без культовых предметов мебели. Дизайнерские стулья остаются на пике популярности вне времени и моды, хоть и стоят не дешево. Прекрасными примерами дизайнерских стульев будут являться стулья Sillas, имеющие широчайший спектр различных проектов стульев.

Нестандартные табуреты

homify Столовая комнатаСтулья и скамьи
homify

homify
homify
homify

Альтернативой стульям в столовой могут стать табуреты. Особенно приятно украсить столовую таковыми, если они представляют собой смелые дизайнерские решения. Так, специалисты Chape&Mache создали оригинальные табуреты – пуфы, сидеть на которых безумно комфортно и мягко.

Футуризм

homify Столовая комнатаСтулья и скамьи
homify

homify
homify
homify

Отличной изюминкой вашей столовой могут стать стулья в футуристическом стиле. При этом необязательно, чтобы сам интерьер комнаты был выполнен в том же стиле. Плавные линии и очертания – вот основные черты футуристического стиля. Такие стулья идеально впишутся в комнату в скандинавском стиле модерн, а также минимализм.

Дополнительно Вы можете ознакомиться с вариантами стульев, используемых при оформлении столовой Вы можете в статье:  Идеи оформления столовых комнат.

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А какие необычные стулья из представленных в статье наиболее понравились Вам?

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