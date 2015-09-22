Необычные стулья для столовой

Отличной изюминкой вашей столовой могут стать стулья в футуристическом стиле. При этом необязательно, чтобы сам интерьер комнаты был выполнен в том же стиле. Плавные линии и очертания – вот основные черты футуристического стиля. Такие стулья идеально впишутся в комнату в скандинавском стиле модерн, а также минимализм.

Дополнительно Вы можете ознакомиться с вариантами стульев, используемых при оформлении столовой Вы можете в статье: Идеи оформления столовых комнат .