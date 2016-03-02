​Как построить кирпичный мангал

Мангал – это достаточно простое сооружение в виде открытого куба из кирпича, небольшое по размеру и доступное даже для новичков садового дела. Можете начать оборудование площадки для отдыха возле дома с самого мангала, а после пристроить к нему еще дополнительную рабочую поверхность, уличную печь, коптильню или гриль.

Наиболее простой вариант мангала – в виде кирпичного острова, внутри которого размещается жаровня для углей, решетка для мяса или упоры для шампуров. Сложных чертежей для строительства мангала вам не потребуется, просто сделайте набросок с указанием размеров и посчитайте примерное количество необходимых материалов: кирпич, цемент, песок, армирующая проволока, решетка для жаровни.