​Как построить кирпичный мангал

Ароматные запахи шашлыка в вечерней прохладе могут стать вам заслуженной наградой после сооружения на участке мангала рядом с домом. Несложное строение из кирпича позволит вам существенно улучшить процесс приготовления любимых блюд
с дымком на свежем воздухе.
Мангал – это достаточно простое сооружение в виде открытого куба из кирпича, небольшое по размеру и доступное даже для новичков садового дела. Можете начать оборудование площадки для отдыха возле дома с самого мангала, а после пристроить к нему еще дополнительную рабочую поверхность, уличную печь, коптильню или гриль.
Наиболее простой вариант мангала – в виде кирпичного острова, внутри которого размещается жаровня для углей, решетка для мяса или упоры для шампуров. Сложных чертежей для строительства мангала вам не потребуется, просто сделайте набросок с указанием размеров и посчитайте примерное количество необходимых материалов: кирпич, цемент, песок, армирующая проволока, решетка для жаровни.
Даже такая простую конструкцию лучше делать на прочной основе, не рассчитывая на устойчивость утрамбованного грунта. Строительства кирпичного мангала начинается с закладки бетонной основы, на которой после будут возводится стены конструкции. Для этого отметим нужный размер площадки под мангал с помощью колышков и веревки и сделаем яму глубиной около 20-30 сантиметров. Далее нужно установить опалубку и залить бетон. Такое основание можно дополнительно укрепить арматурными стержнями или арматурной сеткой.
Примеркаразмеров без раствора
Как говорится
семь раз отмерь – один раз отрежь, и в случае с кирпичной кладкой предварительная примерка также облегчит вам сооружение мангала. Поэтому, прежде чем укладывать кирпичи на цементный раствор, сложите их в ряд по периметру насухо. Такая предварительная прикидка позволяет в дальнейшем использовать только половинки и целые блоки, что делает рисунок кладки ровным, прочным, да и просто более красивым. Кроме того, вы сможете точно подогнать размер мангала под заготовку решетки или поддона, обвести линию получившейся кладки и далее делать ровные ряды по этой границе.
Подготовьте кирпич к укладке предварительно увлажнив этот гигроскопичный материал. Если кирпич не увлажнить, то он впитает в себя много влаги из цементного раствора и кладка получится непрочной. Перед началом работы кирпичи должны быть мокрыми изнутри и слегка просохшими снаружи. Первый ряд кладки, это своеобразный ориентир для следующих рядов, поэтому к его сооружению лучше отнестись наиболее ответственно. Следующие ряды от него укладываются в шахматном порядке. Начало кладки – в углу, а потом уже заполнение боковых стен.
Выкладывая стены мангала не забывайте проверять с помощью строительного уровня или отвеса – соблюдаете ли вы вертикальные и горизонтальные уровни, чтобы стена не ушла неожиданно вбок или вниз. Обычно такая проверка делается через два-три ряда, иначе перекос станет критичным и придется разбирать конструкцию.
Для прочности конструкции мангала специалисты рекомендуют армировать углы цоколя металлической проволокой.
Ну и самое главное – конструкцию жаровни в мангале, для нее между противоположными стенами разместить металлические уголки, арматурные стержни и сделать уступы из кирпича. Одним словом – создать основу, на которой будет располагаться основание топки. Кроме прочной основы в районе топки нужно оставить в кладке незаполненными раствором боковые промежутки, чтобы обеспечить поступление воздуха к углям.
Решетку для мяса можно установить на металлических стержнях, вмонтированных в стену мангала или на выступах самой кладки, если положить кирпичи не вдоль, а поперек стены, сделав бордюр из их широкой поверхности.
Заключительными штрихами по сооружению мангала будет очистка кирпичной кладки от излишков раствора и любая отделка – по вашему желанию. Удобным дополнением к мангалу станет также небольшая рабочая поверхность рядом с жаровней, где вы сможете поставить все необходимое для приготовления шашлыка – специи, воду, зелень, овощи.