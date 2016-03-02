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​Как построить кирпичный мангал

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Ароматные запахи шашлыка в вечерней прохладе могут стать вам заслуженной наградой после сооружения на участке мангала рядом с домом.  Несложное строение из кирпича позволит вам существенно  улучшить  процесс приготовления любимых блюд с дымком на свежем воздухе.

Построить мангал своими руками – вполне возможно

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Мангал – это достаточно простое сооружение в виде открытого куба из кирпича, небольшое по размеру и доступное даже для новичков садового дела. Можете начать оборудование площадки для отдыха возле дома с самого мангала, а после пристроить к нему еще дополнительную рабочую поверхность, уличную печь, коптильню или гриль. 

Наиболее простой вариант мангала – в виде кирпичного острова, внутри которого размещается жаровня для углей, решетка для мяса или упоры для шампуров. Сложных чертежей для строительства мангала вам не потребуется, просто сделайте набросок с указанием размеров и посчитайте примерное количество необходимых материалов: кирпич, цемент, песок, армирующая проволока, решетка для жаровни.

Заливка бетонной основы

Ideas de reciclaje con bloques de hormigón, Jara y Olmo S.L Jara y Olmo S.L Сад Грильницы Кирпичи Серый
Jara y Olmo S.L

Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L

Даже такая простую конструкцию лучше делать на прочной основе, не рассчитывая на устойчивость утрамбованного грунта. Строительства кирпичного мангала начинается с закладки бетонной основы, на которой после будут возводится стены конструкции. Для этого отметим нужный размер площадки под мангал с помощью колышков и веревки и сделаем яму глубиной около 20-30 сантиметров. Далее нужно установить опалубку и залить бетон. Такое основание можно дополнительно укрепить арматурными стержнями или арматурной сеткой.

Примерка размеров без раствора

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Как говорится семь раз отмерь – один раз отрежь, и в случае с кирпичной кладкой предварительная примерка также облегчит вам сооружение мангала. Поэтому, прежде чем укладывать кирпичи на цементный раствор, сложите их в ряд по периметру насухо. Такая предварительная прикидка позволяет в дальнейшем использовать только половинки и целые блоки, что делает рисунок кладки ровным, прочным, да и просто более красивым. Кроме того, вы сможете точно подогнать размер мангала под заготовку решетки или поддона, обвести линию получившейся кладки и далее делать ровные ряды по этой границе.

Первый ряд кладки

ハウスbetweenデッキの庭, 平山庭店 平山庭店 Сад Грильницы
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Подготовьте кирпич к укладке предварительно увлажнив этот гигроскопичный материал.  Если кирпич не увлажнить, то он впитает в себя много влаги из цементного раствора и кладка получится непрочной. Перед началом работы кирпичи должны быть мокрыми изнутри и слегка просохшими снаружи. Первый ряд кладки, это своеобразный ориентир для следующих рядов, поэтому к его сооружению лучше отнестись наиболее ответственно. Следующие ряды от него укладываются в шахматном порядке. Начало кладки – в углу, а потом уже заполнение боковых стен.

Цоколь мангала

Барбекю "Элит" Barbecue Сад Грильницы
Barbecue

Барбекю Элит

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Выкладывая стены мангала не забывайте проверять с помощью строительного уровня или отвеса – соблюдаете ли вы вертикальные и горизонтальные уровни, чтобы стена не ушла неожиданно вбок или вниз. Обычно такая проверка делается через два-три ряда, иначе перекос станет критичным и придется разбирать конструкцию. 

Для прочности конструкции мангала специалисты рекомендуют армировать углы цоколя металлической проволокой.

Уступ для решетки

British lamb The Braai Man Сад Грильницы
The Braai Man

British lamb

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

Ну и самое главное – конструкцию жаровни в мангале, для нее между противоположными стенами разместить металлические уголки, арматурные стержни и сделать уступы из кирпича. Одним словом – создать основу, на которой будет располагаться основание топки. Кроме прочной основы в районе топки нужно оставить в кладке незаполненными раствором боковые промежутки, чтобы обеспечить поступление воздуха к углям. 

Решетку для мяса  можно установить на металлических стержнях, вмонтированных в стену мангала или на выступах самой кладки, если положить кирпичи не вдоль, а поперек стены, сделав бордюр из их широкой поверхности. 

Отделка мангала

Барбекю "Трио" Barbecue Сад Грильницы
Barbecue

Барбекю Трио

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Заключительными штрихами по сооружению мангала будет очистка кирпичной кладки от излишков раствора и любая отделка – по вашему желанию. Удобным дополнением к мангалу станет также небольшая рабочая поверхность рядом с жаровней, где вы сможете поставить все необходимое для приготовления шашлыка – специи, воду, зелень, овощи. 

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