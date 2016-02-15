Как посадить и вырастить дерево на своем участке?

Почему деревья так важны для человека и почему важно уметь посадить дерево на своем участке? Пожалуй, инстинктивно человек чувствует себя рядом с ними спокойно. Ведь это одно из первых его убежищ, где его первобытные предки прятались от диких животных и ночевали. Еще одна ассоциация с безопасностью — это огонь, который отпугивает зверей. Ведь дерево, одновременно, и топливо для огня, и средство его добычи. Недаром древнее значение креста, как пересечение двух трущихся одна о другую досочек, — это огонь. Немного позже дерево стало строительным материалом для жилища человека, что тоже значит безопасность.

Помимо безопасности, деревья всегда были источником пропитания, даря человеку свои плоды. Деревья, как представители царства растений, способны к фотосинтезу. Один из продуктов фотосинтеза — это кислород, которым мы все дышим. Не зря леса долины Амазонки называют «легкими планеты». Под воздействием электрических разрядов в атмосфере кислород становится озоном, защищающим планету от солнечной радиации.

Собственно, значение деревьев в культуре человечества и в жизни планеты тяжело переоценить. Ведь все в этом мире взаимосвязано. Надеемся, что ознакомившись с этой Книгой идей вы легко станете настоящими садовниками.