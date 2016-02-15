Как посадить и вырастить дерево на своем участке?

Почему деревья так важны для человека и почему важно уметь посадить дерево на своем участке? Пожалуй, инстинктивно человек чувствует себя рядом с ними спокойно. Ведь это одно из первых его убежищ, где его первобытные предки прятались от диких животных и ночевали. Еще одна ассоциация с безопасностью — это огонь, который отпугивает зверей. Ведь дерево, одновременно, и топливо для огня, и средство его добычи. Недаром древнее значение креста, как пересечение двух трущихся одна о другую досочек, — это огонь. Немного позже дерево стало строительным материалом для жилища человека, что тоже значит безопасность.
Помимо безопасности, деревья всегда были источником пропитания, даря человеку свои плоды. Деревья, как представители царства растений, способны к фотосинтезу. Один из продуктов фотосинтеза — это кислород, которым мы все дышим. Не зря леса долины Амазонки называют «легкими планеты». Под воздействием электрических разрядов в атмосфере кислород становится озоном, защищающим планету от солнечной радиации.
Собственно, значение деревьев в культуре человечества и в жизни планеты тяжело переоценить. Ведь все в этом мире взаимосвязано. Надеемся, что ознакомившись с этой Книгой идей вы легко станете настоящими садовниками.
Прежде чем посадить дерево или куст в домашних условиях, нужно продумать некоторые нюансы, а именно:
1. Относятся ли деревья или кустарники к цветущим растениям? Лиственные растения более строги и хороши для придания им определенных форм, цветущие — радуют глаз красивыми цветами и запахами от них, привлекают насекомых.
2. Это декоративные или плодоносящие растения? Естественно, декоративные деревья лучше сажать перед домом, однако никто не говорит, что плодоносящие будут плохо смотреться на их месте. Они будут уместны, если дом построен в стиле кантри.
3. Это фруктовые или ягодные растения? Нужно учесть, что фрукты будут падать и если их вовремя не убрать — подгнивать. Ягодные кусты, как правило, хорошо себя чувствуют в тени деревьев. Кроме того, они не поддаются декоративной обработке, поэтому лучше высаживать их где-то на задней части участка.
4. Будут ли они привлекать насекомых и бабочек? Следует знать, что цветущие деревья лучше привлекают насекомых, которые питаются цветочной пыльцой. Это придаст участку жизни. А если хозяин держит пасеку — цветущие растения незаменимы.
5. Это вечнозеленое дерево или листья опадут на зиму? Зеленая елочка или сосна будут красиво смотреться зимой перед домом. А в новогодние праздники их можно нарядить.
Есть своеобразная красота в современных домах, окружённых лишь другими домами, бетоном и металлоконструкциями. Однако, она не вполне естественна для человека, который забыл, что он дитя природы.
Зелень вокруг дома, в том числе деревья, дает свежесть и чистый воздух, хоть немного привлекая природу в жилище человека. Вырастить дерево нетрудно. О том, как посадить дерево в домашних условиях, пойдёт речь далее.
Прежде чем посадить дерево на своем участке, важно оценить его высоту и возможный размер кроны. Будет ли оно давать достаточно тени, чтобы отдохнуть в летний зной? Не будет ли оно слишком затенять дом, если его посадить близко к нему? Какие кусты и цветы окажутся в тени дерева в дальнейшем?
Также следует помнить, что нельзя садить деревья близко к проводам и трубопроводам. Существует риск повреждений инженерных коммуникаций в будущем. Кроме того, сотрудники компании, владеющей такими сетями, могут предписать опилить такие деревья или сделать это самостоятельно, создав просеку вокруг проводов и трубопроводов.
Узнав возможные параметры дерева, можно выбрать место для посадки.
Выбрав место, где на участке дерево будет смотреться наиболее гармонично, нужно начать копать ямку для саженца. Какие же параметры ямки для посадки дерева на участке?
Распространенной ошибкой является слишком глубокая ямка и слишком узкая.
Глубина ямки должна быть не больше, чем длина корня саженца. В ширину ямка должна быть в три раза больше диаметра корневища саженца. В этом случае почва, которая будет окружать корневую систему деревца, будет более рыхлой, что позволит корням расти лучше и быстрее.
Копая ямку, землю лучше всего слаживать рядом на брезент. Таким образом не будут засыпаться рядом растущие растения, цветы и травы, а закапывать ямку станет гораздо удобнее.
Сажая дерево в домашних условиях, нужно знать, содержит ли местный грунт глину. Это легко проверить во время копания ямки. Глина имеет характерный желтый или светло-коричневый оттенок, а когда она влажна — то очень хорошо лепится.
Если грунт очень глинистый, нужно следить, чтобы не было шара глины по краям ямки. Затвердевая, словно бетон, он будет препятствовать доступу воды и кислорода к корням. Кроме того, им будет нелегко прорасти сквозь такое препятствие. Поэтому, если по краям ямки наблюдается такой слой, нужно снять его при помощи садовых лопаток на несколько сантиметров.
Закапывая ямку, нужно образовать вокруг дерева небольшое углубление, оставив плотный слой грунта по центру. Это позволит корням лучше прижиться на новом месте. Кроме того, такой маленький ров будет собирать воду вокруг саженца, питая корни влагой.
Саженцы деревьев для посадки на своем участке могут продаваться в горшках или ведрах. Также их корни могут быть обернутыми в мешковину или пленку.
Извлекать саженец из ведра нужно аккуратно, чтобы не ослабить корни. Для этого его нужно предварительно полить, чтобы размочить землю. По этой же причине лучше не очищать корни от грунта, а сохранить существующий земляной ком при посадке.
Если дерево обернуто мешковиной или пленкой, их нужно осторожно снять, также сохраняя земляной ком. Если ткань этой обертки натуральна, допускается сохранение ее остатков — они успешно перегниют в земле. Синтетические материалы следует удалять полностью, так как они разлагаются тысячелетиями.
Когда саженец готов, его нужно опустить в вырытую ямку. Верхняя граница корневого кома должна находится на уровне краев ямки. Для проверки этого уровня приложите поверх ямки рукоять лопаты. Если уровень кома выше — нужно сделать яму глубже, если ниже — немного добавить на дно земли.
Если грунт песчанистый, нужно перемешать его с торфом. Он укрепит его структуру и одновременно будет сохранять воду в дальнейшем.
Ямку прикапывают землей на уровень верхней границы корневого кома или даже немного выше. Не следует слишком сильно трамбовать землю, иначе она будет препятствовать доступу воды, воздуха и росту корней. Вокруг ствола нужно сделать ров для сбора воды, о котором сказано выше. Чтобы предотвратить испарение воды и рост сорняков, ров можно мульчировать при помощи опилок или сухой травы. Однако у основания дерева и поверх корневого кома мульчу укладывать не следует.
Очень важно поливать недавно посаженное дерево, а во время первого вегетационного периода нужно поливать не реже одного раза в неделю. Следует помнить, что лучше за один раз полить хорошо, чем делать несколько частых поливов, но мало. Частые поливы препятствуют доступу кислорода к корням, что замедляет их рост.
Чтобы корни росли вглубь, важно хорошо поливать, чтобы и вода шла вглубь. Для этого эффективно использовать капельное орошение: выпуская малое количество воды, оно хорошо и глубоко пропитывает землю в течение нескольких часов.
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