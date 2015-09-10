Модные тенденции в дизайне кухни

В последнее время дизайнеры интерьеров все чаще уделяют внимание кухонному пространству не только как к месту для приготовления еды. Кухня становится многофункциональным пространством, в котором можно достойно принять гостей, весело провести праздник или просто поговорить о приятном за чашечкой кофе.
Возможно, поэтому дизайнеры по всему миру уделяют большое внимание разработкам именно в этой сфере организации жилищного пространства. Тенденции в дизайне кухонных помещений в последнее время сводятся к максимальной практичности, упрощению внешнего вида и стремлению к использованию природных, нетоксичных материалов.
Часто планировка современных квартир и частных домов, предполагает соединение кухонной зоны со столовой и гостиной. Иногда вся квартира представляет собой одну большую комнату-студию, где изолированным остается лишь санузел. В таких случаях неизбежно использование современных высокотехнологичных кухонных приборов – вытяжка, например, должна быть очень мощной. И часто этот функциональный предмет становится еще и арт-объеком, выступая координационным центром кухни.
Хотите, чтобы ваша кухня казалась просторной и открытой? Тогда вам определенно понравится этот образ, который, определенно отвечает всем требованиям дизайна в 2015 году. Кухни, совмещенные с гостиной или столовой, сейчас проектируют с очень небольшим количеством верхних шкафов.
Открытая планировка давно используется при проектировании кухонь в загородном доме. Теперь самое время сделать шаг вперед и освободить кухню от всего лишнего. Минимум настенных шкафчиков зрительно расширят комнату.
Последнее десятилетие в качестве спокойного и элегантного фона дизайнеры для кухни выбирали нейтральный белый цвет. И это понятно. Белый не просто сам по себе выглядит изысканно, но ещё и позволяет использовать множество цветовых акцентов, которые делают пространство более ярким и нарядным. В последние несколько лет цветовая гамма начала постепенно меняться, и своё место отвоевал серый цвет. В 2015 году произошел ещё один шаг по смене приоритетов. На кухню пришел чёрный, принеся с собой изысканность и аристократичность.
Если же вы не готовы к таким кардинальным изменениям, то вполне может обойтись чёрными элементами декора, сохраняя нейтральный общий фон. Впрочем, чёрный цвет будет смотреться роскошно при любом стиле – от рустикального и индустриального до минималистского и современного. И, безусловно, не нужно забывать о вечной классике – чёрно-белом интерьере.
В этом году дизайнеры выбирают фактурные или просто приятные на ощупь материалы. Они уверены, что натуральные мрамор и гранит с лощеной фактурой, а также искусственный камень, имитирующий необработанную поверхность, будут наиболее часто использоваться в интерьере кухни.
Так, например, изюминкой этой кухни-столовой, от дизайнеров из PICHUGINADESIGN, стала необычная кухня из натурального сланца.
Квартирный вопрос
Дерево, конечно, по-прежнему будет в моде, но в своем естественном виде — без полировки и глянца. Даже если кухонная мебель до невозможности проста и геометрична, но выполнена из натуральной древесины – характер у помещения с такой меблировкой будет совсем иным, комфортным, приглашающим, располагающим к расслаблению.
Светлое дерево, темное дерево, клеенка в цветочек и парадная скатерть – прошлый век. Столешницы модно комбинировать с цветом кухонного фасада – оттеняя его или подбирая контрастный тон. Лимонные, лазурные, насыщенные медные – модный калейдоскоп на обеденном столе или барной стойке. К тому же научно доказано, что яркие краски возбуждают аппетит и улучшают восприятие вкуса!
Во второй половине 2014 года началась эпоха металлических акцентов в интерьере. Вот только теперь тёплые оттенки золота, меди и бронзы сменят серебро и хром. Эта тенденция проявляется не только в дизайне интерьеров, но и в целом мире моды.
Для кухни можно подобрать смесители соответствующих оттенков или посуду с позолотой, которая поможет создать ощущение роскоши. Великолепно будут смотреться и светильники, сверкающие медными абажурами.
Как и раньше, кухня должна быть в первую очередь хорошо освещенным пространством. Но если раньше в качестве источников света использовались традиционные люстры или бра, то в 2015 году будет уместен промышленный или индустриальный стиль освещения. Среди материалов, относящихся к такому дизайну можно выделить следующие: черная и нержавеющая сталь, медь или латунь, прозрачное стекло и лампочки в старинном виде, заклепки и прочие промышленные атрибуты.