Модные тенденции в дизайне кухни

В последнее время дизайнеры интерьеров все чаще уделяют внимание кухонному пространству не только как к месту для приготовления еды. Кухня становится многофункциональным пространством, в котором можно достойно принять гостей, весело провести праздник или просто поговорить о приятном за чашечкой кофе.

Возможно, поэтому дизайнеры по всему миру уделяют большое внимание разработкам именно в этой сфере организации жилищного пространства. Тенденции в дизайне кухонных помещений в последнее время сводятся к максимальной практичности, упрощению внешнего вида и стремлению к использованию природных, нетоксичных материалов.