Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Модные тенденции в дизайне кухни

www.homify.ru www.homify.ru
Cuisine rénovée, Pixcity Pixcity Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

В последнее время дизайнеры интерьеров все чаще уделяют внимание кухонному пространству не только как к месту для приготовления еды. Кухня становится многофункциональным пространством, в котором можно достойно принять гостей, весело провести праздник или просто поговорить о приятном за чашечкой кофе.

Возможно, поэтому дизайнеры по всему миру уделяют большое внимание разработкам именно в этой сфере организации жилищного пространства. Тенденции в дизайне кухонных помещений в последнее время сводятся к максимальной практичности, упрощению внешнего вида и стремлению к использованию природных, нетоксичных материалов.

Комната-студия

Квартира для Космополита, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Кухня в стиле минимализм
INCUBE Алексея Щербачёва

Квартира для Космополита

INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва

Часто планировка современных квартир и частных домов, предполагает соединение кухонной зоны со столовой и гостиной. Иногда вся квартира представляет собой одну большую комнату-студию, где изолированным остается лишь санузел. В таких случаях неизбежно использование современных высокотехнологичных кухонных приборов – вытяжка, например, должна быть очень мощной. И часто этот функциональный предмет становится еще и арт-объеком, выступая координационным центром кухни.

Минимум настенных шкафов

мягкий брутализм, Pavel Alekseev Pavel Alekseev Кухня в стиле лофт
Pavel Alekseev

мягкий брутализм

Pavel Alekseev
Pavel Alekseev
Pavel Alekseev

Хотите, чтобы ваша кухня казалась просторной и открытой? Тогда вам определенно понравится этот образ, который, определенно отвечает всем требованиям дизайна в 2015 году. Кухни, совмещенные с гостиной или столовой, сейчас проектируют с очень небольшим количеством верхних шкафов.

Открытая планировка давно используется при проектировании кухонь в загородном доме. Теперь самое время сделать шаг вперед и освободить кухню от всего лишнего. Минимум настенных шкафчиков зрительно расширят комнату. 

От белого к серому и черному

Кухня в стиле Хай-тек, Sweet Home Design Sweet Home Design Кухня в стиле минимализм
Sweet Home Design

Кухня в стиле Хай-тек

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Последнее десятилетие в качестве спокойного и элегантного фона дизайнеры для кухни выбирали нейтральный белый цвет. И это понятно. Белый не просто сам по себе выглядит изысканно, но ещё и позволяет использовать множество цветовых акцентов, которые делают пространство более ярким и нарядным. В последние несколько лет цветовая гамма начала постепенно меняться, и своё место отвоевал серый цвет. В 2015 году произошел ещё один шаг по смене приоритетов. На кухню пришел чёрный, принеся с собой изысканность и аристократичность.

Если же вы не готовы к таким кардинальным изменениям, то вполне может обойтись чёрными элементами декора, сохраняя нейтральный общий фон. Впрочем, чёрный цвет будет смотреться роскошно при любом стиле – от рустикального и индустриального до минималистского и современного. И, безусловно, не нужно забывать о вечной классике – чёрно-белом интерьере.

Натуральные фактурные материалы на фасаде

Нескучный серый, PichuginaDesign PichuginaDesign Кухни в эклектичном стиле
PichuginaDesign

Нескучный серый

PichuginaDesign
PichuginaDesign
PichuginaDesign

В этом году дизайнеры выбирают фактурные или просто приятные на ощупь материалы. Они уверены, что натуральные мрамор и гранит с лощеной фактурой, а также искусственный камень, имитирующий необработанную поверхность, будут наиболее часто использоваться в интерьере кухни.

Так, например, изюминкой этой кухни-столовой, от дизайнеров из PICHUGINADESIGN, стала необычная кухня из натурального сланца.

Дерево в естественном виде

Гостиная для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Кухня в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Квартирный вопрос

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Дерево, конечно, по-прежнему будет в моде, но в своем естественном виде — без полировки и глянца. Даже если кухонная мебель до невозможности проста и геометрична, но выполнена из натуральной древесины – характер у помещения с такой меблировкой будет совсем иным, комфортным, приглашающим, располагающим к расслаблению.

Жизнерадостные столешницы

Альбом «Авеню 77-9» ООО 'Студио-ТА' Кухня в классическом стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Альбом «Авеню 77-9»

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Светлое дерево, темное дерево, клеенка в цветочек и парадная скатерть – прошлый век. Столешницы модно комбинировать с цветом кухонного фасада – оттеняя его или подбирая контрастный тон. Лимонные, лазурные, насыщенные медные – модный калейдоскоп на обеденном столе или барной стойке. К тому же научно доказано, что яркие краски возбуждают аппетит и улучшают восприятие вкуса!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Металлические акценты в интерьере кухни

Cuisine rénovée, Pixcity Pixcity Кухня в стиле модерн
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Во второй половине 2014 года началась эпоха металлических акцентов в интерьере. Вот только теперь тёплые оттенки золота, меди и бронзы сменят серебро и хром. Эта тенденция проявляется не только в дизайне интерьеров, но и в целом мире моды. 

Для кухни можно подобрать смесители соответствующих оттенков или посуду с позолотой, которая поможет создать ощущение роскоши. Великолепно будут смотреться и светильники, сверкающие медными абажурами.

Промышленный дизайн в освещении

Timeless Greys Rencraft Кухня в классическом стиле Дерево Серый
Rencraft

Timeless Greys

Rencraft
Rencraft
Rencraft

Как и раньше, кухня должна быть в первую очередь хорошо освещенным пространством. Но если раньше в качестве источников света использовались традиционные люстры или бра, то в 2015 году будет уместен промышленный или индустриальный стиль освещения. Среди материалов, относящихся к такому дизайну можно выделить следующие: черная и нержавеющая сталь, медь или латунь, прозрачное стекло и лампочки в старинном виде, заклепки и прочие промышленные атрибуты.

Необычные настенные часы: 10 примеров
Какие дизайнерские решения подойдут именно вашему интерьеру?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо