7 факторов, на которые следует обратить внимание во время приобретения камина

Домашний очаг, пожалуй, многие века был центральным местом в доме. Ведь на нем и еду готовили, и обогревали помещения, а на печах-лежанках — еще и спали. А если вспомнить старую сказку о Буратино , то нарисованный очаг был ширмой, скрывающей потайную дверь. С тех пор прошло много времени и практические функции постепенно канули в Лету. Сегодня камин — это дизайнерское решение, придающее красоту и домашний уют в интерьере помещения.

Следует заметить, что производители каминов предоставляют широкий выбор продукции на любой вкус и предпочтения. Такое изобилие, с другой стороны, даже мешает рядовому потребителю выбрать нужную модель. Ведь они различаются как по своим функциям, так и по дизайну и особенностям установки.

В связи с этим и возникает необходимость рассмотреть вопросы, на которые следует ответить каждому, прежде чем купить камин.

К подобным вопросам относят:

- Избранный источник энергии для растопки камина.

- Сколько тепла от камина нужно?

- Какая дымовая система должна быть использована?

- Каким бюджетом потребитель располагает, покупая камин.

- Эффективность камина.

- Система вентиляции.

- Дизайн камина.