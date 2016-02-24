7 факторов, на которые следует обратить внимание во время приобретения камина

Домашний
очаг, пожалуй, многие века был центральным
местом в доме. Ведь на нем и еду готовили,
и обогревали помещения, а на печах-лежанках
— еще
и спали. А если вспомнить старую сказку
о
Буратино, то нарисованный очаг был
ширмой, скрывающей потайную дверь. С
тех пор прошло много времени и практические
функции постепенно канули в Лету. Сегодня
камин — это дизайнерское решение,
придающее красоту и домашний уют в
интерьере помещения.
Следует заметить, что производители каминов предоставляют широкий выбор продукции на любой вкус и предпочтения. Такое изобилие, с другой стороны, даже мешает рядовому потребителю выбрать нужную модель. Ведь они различаются как по своим функциям, так и по дизайну и особенностям установки.
В связи с этим и возникает необходимость рассмотреть вопросы, на которые следует ответить каждому, прежде чем купить камин.
К подобным вопросам относят:
- Избранный источник энергии для растопки камина.
- Сколько тепла от камина нужно?
- Какая дымовая система должна быть использована?
- Каким бюджетом потребитель располагает, покупая камин.
- Эффективность камина.
- Система вентиляции.
- Дизайн камина.
Покупая камин, следует заранее решить, какой тип энергии будет применяться в процессе растопки. Существуют следующие виды каминов:
Дровяные камины — это классика в мире каминов. Ведь дрова — это одно из первых видов топлива, которое использовалось человеком. Они выглядят более натурально, что сближает их с природой. А потрескивание огня вместе с ароматом дымка подарит ощущение настоящего уюта. В то же время, они более проблематичны в установке.
Во-первых, они должны быть встроены в стены самого дома.
Во-вторых, для них важно обеспечить максимальную вентиляцию.
В-третьих, тяжело соблюсти нормы законодательства в части обеспечения безопасного возвращения.
Газовые камины также подразумевают наличие хорошей вытяжки и соблюдения пожарной безопасности.
Электрические камины наиболее просты в установке и эксплуатации. Достаточно наличия необходимых мощностей сетей и места у стенки. Все остальное — дело техники.
Каждый потребитель при покупке камина должен обратить внимание на такой параметр, как мощность. Мощность камина измеряется в кВт (киловаттах). При этом, она бывает номинальная (определяется испытанием) и максимальная. Для выбора камина в дом нужно руководствоваться номинальной мощностью.
На постсоветском пространстве принято считать, что для определения того, какой мощности камин следует взять, необходимо его номинальную помножить на 20-25. То есть, один киловатт мощности камина может обогревать 20-25 кв.м.
Следует отметить, что на производительность камина влияет множество условий, при которых он работает, и они зависят от типа используемого камина.
Например, в камине на дровах будет важным использование лишь сухих дров, применение системы вторичного дожига и т.д. Важен материал, из которого изготовлена топка. Так, чугун нагревается медленно, однако и отдает тепло не быстро. Сталь, напротив, слишком быстро нагревается и охлаждается.
Дымовые трубы играют важную роль в функционировании камина. Без них он попросту работать не будет или будет делать это не так, как нужно.
Во-первых, дымовые трубы обеспечивают отвод вредных продуктов горения на улицу.
Во-вторых, эти трубы обеспечивают наличие тяги, необходимой для стабильного и эффективного горения топлива. При этом, тягу нужно будет отрегулировать: малая тяга приводит к слабому горению огня, а большая — слишком быстрому и нерациональному горению топлива.
Исходя из видов топлива, которое используется для горения, различают газовые, твердо- и жидкотопливные камины. По принципу действия различают трубы, у которых естественная и гравитационная или принудительная циркуляция.
Чтобы дымоходы служили долго и качественно, нужно не только их правильно выбрать, но и в дальнейшем правильно установить. Покупая камин самому, установку лучше доверить профессионалам.
Уже давно сложилось мнение, что наличие камина в доме — это роскошь, а не обыденная возможность. В то же время, современные производители наладили выпуск сравнительно дешевых моделей. Поэтому все зависит от функционала и дизайна избранной модели. Например, можно сэкономить на облицовке камина, но купить качественную дорогостоящую топку.
В стоимость покупки камина в целом входят следующие расходы:
- цена топки;
- стоимость дымохода;
- монтажные материалы камина;
- каминная облицовка;
- стоимость работ по монтажу камина.
Тут же нужно отметить, что все это можно купить как по отдельности, так и в наборе. Все зависит от такого, насколько приобретенные материалы подходят интерьеру помещения, в котором будет установлена камин.
Цены на качественные составляющие камина, учитывая монтажный материал и стоимость монтажных работ, составляет около 500 долларов США за каждую позицию.
Такой критерий, как эффективность камина, важен тем потребителям, которые хотят извлечь не только эстетическую пользу от обустройства камина, но и отопить с его помощью помещение. Однако, покупая камин, в любом случае не стоит пренебрегать оценкой такого важного критерия.
В таком случае, первое, что нужно сказать, – нужно выбирать камины с закрытой топкой. Практика показала, что открытие топки камина сразу же заметно снижает его эффективность.
Также, для повышения эффективности камина следует использовать каминный вкладыш.
Дело в том, что в традиционном камине в помещении остается около 20 % тепла, остальное идет в дымоход. В таком случае рекомендуют использовать каминный вкладыш.
По своей конструкции каминный вкладыш перекрывает дымоход, не позволяя дыму сразу же уходить в дымоход. Как правило, такие вкладыши содержат камеру, где происходит вторичное сгорание печных газов, которые лишь после этого попадают наружу.
Для еще большей эффективности к камину проводят водяное отопление — резервуар для нагрева воды в камине готов.
Помимо дымохода, который непосредственно отводит продукты горения в атмосферу, эффективную работу камина обеспечивает вентиляция. Кроме того, она подводит в комнату свежий и активный воздух, которым дышат люди и который участвует в горении костра в камине.
Так, при открытой топке входящий из комнаты воздух создает эффект закрытых дверей, не пропуская в комнату дым. В то же время, в доме с открытой топкой всегда должен был быть организован запасной вытяжной канал: это своеобразная страховка на случай, если угарный газ пойдет в комнату.
Покупая камин, заранее следует подумать и о приобретении оборудования и материала для вентиляции помещения.
Еще одна очень важная опция камина — это его дизайн.
Как правило, камин в интерьере — это центр, главное место в комнате, с помощью которого дизайнеры создают уют, чистоту и тишину. Покупая камин важно знать, что он может быть совершенно разных стилей, поэтому нужно, чтобы он гармонично вписался в интерьер.
Так, камин образца классического стиля будет выглядеть довольно просто. Камины в стиле барокко выглядят немного грубовато. Для камина стиля кантри характерно использование грубого остаться наедине.
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