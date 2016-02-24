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7 факторов, на которые следует обратить внимание во время приобретения камина

Shunny_Star Shunny_Star
Hedgerows, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Гостиная в стиле модерн
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Домашний очаг, пожалуй, многие века был центральным местом в доме. Ведь на нем и еду готовили, и обогревали помещения, а на печах-лежанках — еще и спали. А если вспомнить старую сказку о Буратино, то нарисованный очаг был ширмой, скрывающей потайную дверь. С тех пор прошло много времени и практические функции постепенно канули в Лету. Сегодня камин — это дизайнерское решение, придающее красоту и домашний уют в интерьере помещения.

Следует заметить, что производители каминов предоставляют широкий выбор продукции на любой вкус и предпочтения. Такое изобилие, с другой стороны, даже мешает рядовому потребителю выбрать нужную модель. Ведь они различаются как по своим функциям, так и по дизайну и особенностям установки.

В связи с этим и возникает необходимость рассмотреть вопросы, на которые следует ответить каждому, прежде чем купить камин.

К подобным вопросам относят:

- Избранный источник энергии для растопки камина.

- Сколько тепла от камина нужно?

- Какая дымовая система должна быть использована?

- Каким бюджетом потребитель располагает, покупая камин.

- Эффективность камина.

- Система вентиляции.

- Дизайн камина.

1. Энергия, которую используют камины

Лофт 17, Александра Клямурис Александра Клямурис Гостиная в стиле лофт
Александра Клямурис

Лофт 17

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

Покупая камин, следует заранее решить, какой тип энергии будет применяться в процессе растопки. Существуют следующие виды каминов:

Дровяные камины — это классика в мире каминов. Ведь дрова — это одно из первых видов топлива, которое использовалось человеком. Они выглядят более натурально, что сближает их с природой. А потрескивание огня вместе с ароматом дымка подарит ощущение настоящего уюта. В то же время, они более проблематичны в установке.

Во-первых, они должны быть встроены в стены самого дома.

Во-вторых, для них важно обеспечить максимальную вентиляцию.

В-третьих, тяжело соблюсти нормы законодательства в части обеспечения безопасного возвращения.

Газовые камины также подразумевают наличие хорошей вытяжки и соблюдения пожарной безопасности.

Электрические камины наиболее просты в установке и эксплуатации. Достаточно наличия необходимых мощностей сетей и места у стенки. Все остальное — дело техники.

2. Мощность камина

Гостиная Maxim Pronin Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
Maxim Pronin

Гостиная

Maxim Pronin
Maxim Pronin
Maxim Pronin

Каждый потребитель при покупке камина должен обратить внимание на такой параметр, как мощность. Мощность камина измеряется в кВт (киловаттах). При этом, она бывает номинальная (определяется испытанием) и максимальная. Для выбора камина в дом нужно руководствоваться номинальной мощностью.

На постсоветском пространстве принято считать, что для определения того, какой мощности камин следует взять, необходимо его номинальную помножить на 20-25. То есть, один киловатт мощности камина может обогревать 20-25 кв.м.

Следует отметить, что на производительность камина влияет множество условий, при которых он работает, и они зависят от типа используемого камина.

Например, в камине на дровах будет важным использование лишь сухих дров, применение системы вторичного дожига и т.д. Важен материал, из которого изготовлена топка. Так, чугун нагревается медленно, однако и отдает тепло не быстро. Сталь, напротив, слишком быстро нагревается и охлаждается.

3. Дымовая система камина

Дом., Tatyana Pichugina Design Tatyana Pichugina Design Гостиная в стиле модерн Многоцветный
Tatyana Pichugina Design

Дом.

Tatyana Pichugina Design
Tatyana Pichugina Design
Tatyana Pichugina Design

Дымовые трубы играют важную роль в функционировании камина. Без них он попросту работать не будет или будет делать это не так, как нужно.

Во-первых, дымовые трубы обеспечивают отвод вредных продуктов горения на улицу.

Во-вторых, эти трубы обеспечивают наличие тяги, необходимой для стабильного и эффективного горения топлива. При этом, тягу нужно будет отрегулировать: малая тяга приводит к слабому горению огня, а большая — слишком быстрому и нерациональному горению топлива.

Исходя из видов топлива, которое используется для горения, различают газовые, твердо- и жидкотопливные камины. По принципу действия различают трубы, у которых естественная и гравитационная или принудительная циркуляция.

Чтобы дымоходы служили долго и качественно, нужно не только их правильно выбрать, но и в дальнейшем правильно установить. Покупая камин самому, установку лучше доверить профессионалам.

4. Бюджет для приобретения камина

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Гостиная в стиле кантри
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

Уже давно сложилось мнение, что наличие камина в доме — это роскошь, а не обыденная возможность. В то же время, современные производители наладили выпуск сравнительно дешевых моделей. Поэтому все зависит от функционала и дизайна избранной модели. Например, можно сэкономить на облицовке камина, но купить качественную дорогостоящую топку.

В стоимость покупки камина в целом входят следующие расходы:

- цена топки;

- стоимость дымохода;

- монтажные материалы камина;

- каминная облицовка;

- стоимость работ по монтажу камина.

Тут же нужно отметить, что все это можно купить как по отдельности, так и в наборе. Все зависит от такого, насколько приобретенные материалы подходят интерьеру помещения, в котором будет установлена камин.

Цены на качественные составляющие камина, учитывая монтажный материал и стоимость монтажных работ, составляет около 500 долларов США за каждую позицию.

5. Эффективность камина

Hedgerows, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Гостиная в стиле модерн
Trewin Design Architects

Hedgerows

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Такой критерий, как эффективность камина, важен тем потребителям, которые хотят извлечь не только эстетическую пользу от обустройства камина, но и отопить с его помощью помещение. Однако, покупая камин, в любом случае не стоит пренебрегать оценкой такого важного критерия.

В таком случае, первое, что нужно сказать, – нужно выбирать камины с закрытой топкой. Практика показала, что открытие топки камина сразу же заметно снижает его эффективность.

Также, для повышения эффективности камина следует использовать каминный вкладыш.

Дело в том, что в традиционном камине в помещении остается около 20 % тепла, остальное идет в дымоход. В таком случае рекомендуют использовать каминный вкладыш.

По своей конструкции каминный вкладыш перекрывает дымоход, не позволяя дыму сразу же уходить в дымоход. Как правило, такие вкладыши содержат камеру, где происходит вторичное сгорание печных газов, которые лишь после этого попадают наружу.

Для еще большей эффективности к камину проводят водяное отопление — резервуар для нагрева воды в камине готов.

6. Вентиляция

L house, aandd architecture and design lab. aandd architecture and design lab. Гостиная в стиле модерн
aandd architecture and design lab.

aandd architecture and design lab.
aandd architecture and design lab.
aandd architecture and design lab.

Помимо дымохода, который непосредственно отводит продукты горения в атмосферу, эффективную работу камина обеспечивает вентиляция. Кроме того, она подводит в комнату свежий и активный воздух, которым дышат люди и который участвует в горении костра в камине.

Так, при открытой топке входящий из комнаты воздух создает эффект закрытых дверей, не пропуская в комнату дым. В то же время, в доме с открытой топкой всегда должен был быть организован запасной вытяжной канал: это своеобразная страховка на случай, если угарный газ пойдет в комнату.

Покупая камин, заранее следует подумать и о приобретении оборудования и материала для вентиляции помещения.

7. Дизайн камина

Focus Design Kamine, Chiemsee Öfen Chiemsee Öfen ГостинаяКамины и аксессуары Металл Черный
Chiemsee Öfen

Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen

Еще одна очень важная опция камина — это его дизайн. 

Как правило, камин в интерьере — это центр, главное место в комнате, с помощью которого дизайнеры создают уют, чистоту и тишину. Покупая камин важно знать, что он может быть совершенно разных стилей, поэтому нужно, чтобы он гармонично вписался в интерьер. 

Так, камин образца классического стиля будет выглядеть довольно просто. Камины в стиле барокко выглядят немного грубовато. Для камина стиля кантри характерно использование грубого остаться наедине.

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