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Непростые компромиссы: как подобрать мебель для детской

Перла Вереника Перла Вереника
Загородный дом., Студия дизайна Elena-art Студия дизайна Elena-art Детская комнатa в классическом стиле
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Пожалуй ни одна другая комната не совмещает в себе столько противоречивых требований к организации пространства, как детская. 

Здесь нужно учесть и обеспечение безопасности ребенка, и творческую среду для развития, и спокойный уголок для сна, и структурированное место для развивающих игр и учебных занятий. При этом каждый ребенок  - неповторимая индивидуальность и необходимо при создании интерьера учитывать и его собственные вкусы и предпочтения, какими нелепыми и непрактичными они бы не казались со взрослой точки зрения.

На предметах мебели в детской комнате лежит непростая задача – начиная хотя бы с обычного выживания в условиях абсолютно непредсказуемого детского творчества. 

Функциональная простота

Детская для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Детская комната в стиле модерн
Михаил Новинский (MNdesign)

Детская для ТВ-проекта Квартирный вопрос

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Для ребенка детская комната – это целый мир, в котором он живет и развивается. Поэтому основная задача каждого предмета мебели – не создавая лишних забот содействовать этому сложному и многогранному процессу. Простые линии, чистота цветов – такая мебель помогает создать в детской комнате необходимое пространство и фон для самых разнообразных занятий. Также необходимым свойством мебели для детской комнаты является обеспечение безопасности и здоровья ребенка. Для решения этих задач нужно использовать по возможности качественную эргономичную мебель и предметы интерьера для детской комнаты.

Уют и нежность

Дизайн детской девочки ЖК "Новый город" Студия интерьерного дизайна happy.design Детская комнатa в классическом стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн детской девочки ЖК Новый город

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Очень важно, чтобы атмосфера комнаты соответствовала характеру ребенка, его творческому воображению и фантазиям, поэтому даже розового здесь много не бывает. Сказочная стилистика детской мебели никоим образом не мешает ей быть удобной, нужный антураж достигается использованием разнообразных аксессуаров: розовая обивка изголовья кровати, романтичная мебельная фурнитура, текстиль пастельных оттенков.

Зонирование пространства

Оттенки фиолетового, Pure Design Pure Design Детская комнатa в скандинавском стиле
Pure Design

Оттенки фиолетового

Pure Design
Pure Design
Pure Design

В организации пространства детской комнаты всегда необходимо решать задачу определенного зонирования, отделяя, например,  игровую часть комнаты от рабочей,  или разделяя спальные зоны двух детей в одной комнате. Элементом мебели, позволяющим красиво и функционально решить задачу зонирования в детской, может быть и высокий прозрачный стеллаж с полочками для игрушек, легкий и воздушный.

Книжки в домике

Дизайн проект квартиры в Коломягах, MoRo MoRo Детская комнатa в классическом стиле
MoRo

Дизайн проект квартиры в Коломягах

MoRo
MoRo
MoRo

Вещей, игрушек, книг у каждого ребенка очень много, а желания их убирать обычно на порядок меньше. Но если система хранения – это удобный домик с разнообразными полочками, дверцами и доской для рисования, то процесс уборки вещей легко превращается  для ребенка в еще одну увлекательную игру. На нижнем ярусе такого шкафа можно разместить контейнеры для хранения мелких игрушек, выше – полочки для книг и любимых плюшевых зайцев. В закрытой части шкафа легко спрячутся подальше от глаз родителей коварно затаившиеся до уборки в противоположных углах комнаты шорты, майка и берет, ну а потом можно и заняться рисованием очередной картой планеты сокровищ на черной грифельной доске.

Детки в сетке

Дом в уровнях Snegiri Architects Детская комнатa в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Дом в уровнях

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

Немного фантазии – и под потолком мансарды организован великолепный детский игровой уголок.  Деревянные перила и подиум создают площадку для веселых игр у окошка, а подвесной сетчатый гамак между первым и вторым этажами – дает исключительную возможность выплеснуть избыток нескончаемой детской энергии. Этот неординарный проект студии SNEGIRI ARCHITECTS включает в себя много интересных находок для организации детского отдыха и приключений.

Энергия и творчество

Квартира 120м2 в г. Казань, PlatFORM PlatFORM Детская комнатa в стиле минимализм
PlatFORM

Квартира 120м2 в г. Казань

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

В этом игровом уголке прекрасно сочетается решение для развития как физической, так и творческой энергии ребенка. Простые приемы оформления интерьера  детской комнаты в виде спортивной сетки, стенки для лазания и грифельного покрытия стены создают широчайшее поле для игр ребенка. Для комфорта и уюта также используются популярные у детей кресла груши.

Нужна помощь с проектом дома?
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Для самых маленьких

Детская комната homify Детская комнатa в классическом стиле Бежевый
homify

Детская комната

homify
homify
homify

Мебель для детской комнаты новорожденного малыша призвана создавать максимально удобное пространство и для самого ребенка, и для постоянного ухода за ним. Поэтому рядом с кроваткой можно расположить устойчивый комод с ящичками для детской одежды и пеленальным столиком. Мягкий диванчик поможет маме кормить и укачивать малыша сразу рядом с его кроваткой. Детская кроватка для новорожденного должна быть  в первую очередь безопасной, ведь уже спустя всего несколько месяцев после рождения он станет всячески испытывать ее на прочность.

Подробнее о вариантах детских кроватей можно  прочитать в статье Как выбрать удобную и безопасную детскую кроватку.

Все под рукой

Детская с солнечным настроением, Anfilada Interior Design Anfilada Interior Design Детская комнатa в скандинавском стиле
Anfilada Interior Design

Детская с солнечным настроением

Anfilada Interior Design
Anfilada Interior Design
Anfilada Interior Design

Как не мучится самому и не мучить ребенка скучными занятиями? Еще Том Соейр раскрыл секрет всех мучительно утомительных занятий, вроде покраски забора погожим летним днем. Сделай скучное занятие интересным и не заметишь, как все сделается само собой. 

Так и удачная организация красивой, яркой мебели рабочего места в функциональную систему решает много проблем усидчивости в учебе и творческой деятельности ребенка. Когда рабочее место вмещает на небольшом пространстве все необходимое для занятий  ребенка – от удобного стола до мягкого пуфика, это помогает не теряя настроя сосредоточится на выполняемой задаче. Эргономично плавные линии мебели рабочего места, солнечный свет, льющийся из окошка, позволят ребенку не уставать во время выполнения  домашних уроков за столом и уделить им побольше внимания и сил.

Шкаф в цветах

дизайн квартиры 50м2, sreda sreda Детская комнатa в скандинавском стиле
sreda

дизайн квартиры 50м2

sreda
sreda
sreda

Лучший способ спрятать большой громоздкий шкаф в детской – это сделать его главным украшением комнаты. Яркий цветочный рисунок, расстилающийся пестрым луговым ковром на дверцах шкафа оживляет сдержанный интерьер детской комнаты. Ну а сам шкаф легко вместит все-все детские игрушки, одежду и даже, наверное, поможет играть в прятки с друзьями.

Маленькая страна

Загородный дом., Студия дизайна Elena-art Студия дизайна Elena-art Детская комнатa в классическом стиле
Студия дизайна Elena-art

Загородный дом.

Студия дизайна Elena-art
Студия дизайна Elena-art
Студия дизайна Elena-art

Каждый ребенок рисует в своем воображении волшебный  мир, с драконами и пиратами, принцессами и приключениями, где все подвластно его мыслям и желаниям. И, конечно,  каждый ребенок хочет, чтобы этот прекрасному  миру нашлось место и  в его комнате. Поэтому все дети так любят разнообразные игровые чудо-домики размером с малыша, маленькие столики и яркие добрые картины. Все это помогает ребенку включить пространство детской комнаты в волшебную страну его воображения, где ему так уютно  и интересно.

Цветы на маленьком участке
Какую  мебель для детской комнаты вы считаете наиболее подходящей?

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