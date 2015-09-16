Непростые компромиссы: как подобрать мебель для детской

Пожалуй ни одна другая комната не совмещает в себе столько противоречивых требований к организации пространства, как детская.

Здесь нужно учесть и обеспечение безопасности ребенка, и творческую среду для развития, и спокойный уголок для сна, и структурированное место для развивающих игр и учебных занятий. При этом каждый ребенок - неповторимая индивидуальность и необходимо при создании интерьера учитывать и его собственные вкусы и предпочтения, какими нелепыми и непрактичными они бы не казались со взрослой точки зрения.

На предметах мебели в детской комнате лежит непростая задача – начиная хотя бы с обычного выживания в условиях абсолютно непредсказуемого детского творчества.