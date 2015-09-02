Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дома в стиле шале

www.homify.ru www.homify.ru
Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Спа в стиле модерн
Loading admin actions …

Шале (фр. chalet), в Альпах — небольшой сельский домик в швейцарском стиле. И хотя изначально эти строения были самыми простыми пастушьими домами, сегодня они представляют собой комфортабельные, роскошные коттеджи. Шале отличаются двухскатными крышами c сильно выступающими карнизными свесами. Стены исполняются из дерева, в современных многоэтажных шале первый этаж часто бывает отштукатуренным кирпичным или каменным.

Этот стиль очень распространен в Швейцарии, на севере Франции, юге Германии (Баварии) и в Австрийском Тироле, а сейчас начинает набирать популярность в России.

Дома шале идеально подойдут для ценителей добротности, функциональности и удобства. Такие дома строят для того, чтобы отдохнуть душой и телом от городской суеты.

Шале – крайне практичное жилище

Дом в Конаково, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Дом в Конаково

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Дом в стиле шале не просто уютное, но и еще и крайне практичное жилище. Выступающие козырьки не просто прикрывают фундамент и стены дома от осадков, а также способствуют формированию как бы дополнительного укрытия от неблагоприятной погоды вокруг дома. А основательные покатые кровли создают дополнительную теплоизоляцию, благодаря сбору снега.

Каменный низ, деревянный верх

Проект индивидуального жилого дома в стиле шале, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Дома в средиземноморском стиле
Гурьянова Наталья

Проект индивидуального жилого дома в стиле шале

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Дом в альпийском стиле -  это дом с мощным фундаментом и каменным первым этажом. Чаще всего используется комбинация таких материалов, как кирпич, облицовочный камень, фактурная штукатурка. Верхние этажи более легкие, строятся из дерева, как правило, бревна или бруса хвойных пород; в качестве альтернативы массиву для строительства второго этажа нередко используют каркас.

В современных шале все больше используется стеклянных поверхностей

Chalet Les Chantéls: Un chalet neuf de luxe qui combine l'architecture traditionnelle savoyarde avec un intérieur contemporain, shep&kyles design shep&kyles design Столовая комната в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

В современных загородных домах, выполненных в стилистике шале, все больше используется стеклянных поверхностей. Каменные и деревянные материалы никто не отменял, но дело в том, что при наличии красивых пейзажей вокруг, домовладельцам хотелось бы иметь как можно больше возможности наблюдать за изменениями природы из собственных окон. 

Именно поэтому архитекторы из SHEP&KYLES Design применили большие, панорамные окна. К тому же, проблемы непогоды, которые заставляли альпийских пастухов выполнять окна свои шале небольшими, больше неактуальны. Современные энергосберегающие стеклопакеты способны вынести любую непогоду.

Внутренняя отделка дома

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Кухня в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Внутренняя отделка дома производится с использованием исключительно экологически чистых материалов, а цветовое предпочтение отдается естественным цветам и натуральным оттенкам. Нередко для декорирования используется древесная вышивка. Обстановка шале максимально функциональна, а особый уют атмосфере придают семейные реликвии и старинные фотографии.

Однако общий стиль шале, скорее, аскетичен. Но при этом стоит отметить, что современные интерьеры шале могут быть не только классическими – урбанизация коснулась и этих интерьеров.

Мебель создающая охотничий уют

Chalet Les Chantéls: Un chalet neuf de luxe qui combine l'architecture traditionnelle savoyarde avec un intérieur contemporain, shep&kyles design shep&kyles design Спальня в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Искусственно состаренная, с пышными формами мебель в то же время радует своей простотой и невычурным дизайном. Здесь красной линией прослеживается охотничий уют, поэтому, и плетеная мебель с текстильными вставками, и обтянутая кожей вполне органично впишется в общее виденье интерьера. Для оформления ванной комнаты смесители, унитаз и сама ванная подбирается в ретро-стиле, а стиральная машинка маскируется в нише или закрывается тонкой шторкой.

Камин – непременный атрибут интерьера

​ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО (визуализация) ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО (визуализация)

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Непременным атрибутом помещения в стиле шале является камин, к его отделке также нужно подойти со всей ответственностью, чтобы он не выбивался из общей картины. Идеальный вариант для него – искусственный камень, выбранный под цвет используемой в отделке стен древесины.  Подле камина идеально впишутся специальные принадлежности  для растопки, выполненные из темного металла и шкура.

В современных гостиных часто пространство камина является еще и TV-зоной. Телевизор располагается над очагом или возле него. Это удобный и практичный способ экономии пространства и создания единого координационного центра гостиной.

Особенности оформления территории возле дома

Chalet Chardon: conception, architecte d'intérieur et de liaison du client pour un nouveau chalet de ski de luxe, shep&kyles design shep&kyles design Спа в стиле модерн
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

Говоря о проектировании ландшафтного дизайна подобных домовладений, нужно безусловно отметить наименьшее вмешательство в природные особенности местности нахождения. Рука человека если и должна быть видна, то лишь в непосредственной близости к дому.

Помимо обустройства открытых балконов, не застекленных веранд и навесов, можно обустроить небольшие, но уютные патио в непосредственной близости к дому. На деревянных настилах или площадках, мощенных камнем, располагаются композиции для отдыха из деревянной или плетеной мебели. Кресла и столики для отдыха и посиделок или даже джакузи – уникальная возможность насладиться красивым пейзажем не из окна своего роскошного дома.

Здесь же устанавливаются уличные камины или печи, очаги с отрытым огнем, которые могут служить как эффективными приспособлениями для приготовления различных блюд, так и предметом декора, предоставляющим возможность любоваться пламенем, находясь в удобной зоне отдыха возле своего домика в стиле шале.

Комнаты для подростков
Стиль шале в настоящее время не имеет серьезных конкурентов. Подумайте, может быть, вы почерпнете из него новые, свежие идеи для своего дома!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо