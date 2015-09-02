Дома в стиле шале

Шале (фр. chalet), в Альпах — небольшой сельский домик в швейцарском стиле. И хотя изначально эти строения были самыми простыми пастушьими домами, сегодня они представляют собой комфортабельные, роскошные коттеджи. Шале отличаются двухскатными крышами c сильно выступающими карнизными свесами. Стены исполняются из дерева, в современных многоэтажных шале первый этаж часто бывает отштукатуренным кирпичным или каменным.
Этот стиль очень распространен в Швейцарии, на севере Франции, юге Германии (Баварии) и в Австрийском Тироле, а сейчас начинает набирать популярность в России.
Дома шале идеально подойдут для ценителей добротности, функциональности и удобства. Такие дома строят для того, чтобы отдохнуть душой и телом от городской суеты.
Дом в стиле шале не просто уютное, но и еще и крайне практичное жилище. Выступающие козырьки не просто прикрывают фундамент и стены дома от осадков, а также способствуют формированию как бы дополнительного укрытия от неблагоприятной погоды вокруг дома. А основательные покатые кровли создают дополнительную теплоизоляцию, благодаря сбору снега.
Дом в альпийском стиле - это дом с мощным фундаментом и каменным первым этажом. Чаще всего используется комбинация таких материалов, как кирпич, облицовочный камень, фактурная штукатурка. Верхние этажи более легкие, строятся из дерева, как правило, бревна или бруса хвойных пород; в качестве альтернативы массиву для строительства второго этажа нередко используют каркас.
В современных загородных домах, выполненных в стилистике шале, все больше используется стеклянных поверхностей. Каменные и деревянные материалы никто не отменял, но дело в том, что при наличии красивых пейзажей вокруг, домовладельцам хотелось бы иметь как можно больше возможности наблюдать за изменениями природы из собственных окон.
Именно поэтому архитекторы из SHEP&KYLES Design применили большие, панорамные окна. К тому же, проблемы непогоды, которые заставляли альпийских пастухов выполнять окна свои шале небольшими, больше неактуальны. Современные энергосберегающие стеклопакеты способны вынести любую непогоду.
Внутренняя отделка дома производится с использованием исключительно экологически чистых материалов, а цветовое предпочтение отдается естественным цветам и натуральным оттенкам. Нередко для декорирования используется древесная вышивка. Обстановка шале максимально функциональна, а особый уют атмосфере придают семейные реликвии и старинные фотографии.
Однако общий стиль шале, скорее, аскетичен. Но при этом стоит отметить, что современные интерьеры шале могут быть не только классическими – урбанизация коснулась и этих интерьеров.
охотничий уют
Искусственно состаренная, с пышными формами мебель в то же время радует своей простотой и невычурным дизайном. Здесь красной линией прослеживается охотничий уют, поэтому, и плетеная мебель с текстильными вставками, и обтянутая кожей вполне органично впишется в общее виденье интерьера. Для оформления ванной комнаты смесители, унитаз и сама ванная подбирается в ретро-стиле, а стиральная машинка маскируется в нише или закрывается тонкой шторкой.
Непременным атрибутом помещения в стиле шале является камин, к его отделке также нужно подойти со всей ответственностью, чтобы он не выбивался из общей картины. Идеальный вариант для него – искусственный камень, выбранный под цвет используемой в отделке стен древесины. Подле камина идеально впишутся специальные принадлежности для растопки, выполненные из темного металла и шкура.
В современных гостиных часто пространство камина является еще и TV-зоной. Телевизор располагается над очагом или возле него. Это удобный и практичный способ экономии пространства и создания единого координационного центра гостиной.
Говоря о проектировании ландшафтного дизайна подобных домовладений, нужно безусловно отметить наименьшее вмешательство в природные особенности местности нахождения. Рука человека если и должна быть видна, то лишь в непосредственной близости к дому.
Помимо обустройства открытых балконов, не застекленных веранд и навесов, можно обустроить небольшие, но уютные патио в непосредственной близости к дому. На деревянных настилах или площадках, мощенных камнем, располагаются композиции для отдыха из деревянной или плетеной мебели. Кресла и столики для отдыха и посиделок или даже джакузи – уникальная возможность насладиться красивым пейзажем не из окна своего роскошного дома.
Здесь же устанавливаются уличные камины или печи, очаги с отрытым огнем, которые могут служить как эффективными приспособлениями для приготовления различных блюд, так и предметом декора, предоставляющим возможность любоваться пламенем, находясь в удобной зоне отдыха возле своего домика в стиле шале.