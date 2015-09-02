Дома в стиле шале

Шале (фр. chalet), в Альпах — небольшой сельский домик в швейцарском стиле. И хотя изначально эти строения были самыми простыми пастушьими домами, сегодня они представляют собой комфортабельные, роскошные коттеджи. Шале отличаются двухскатными крышами c сильно выступающими карнизными свесами. Стены исполняются из дерева, в современных многоэтажных шале первый этаж часто бывает отштукатуренным кирпичным или каменным.

Этот стиль очень распространен в Швейцарии, на севере Франции, юге Германии (Баварии) и в Австрийском Тироле, а сейчас начинает набирать популярность в России.

Дома шале идеально подойдут для ценителей добротности, функциональности и удобства. Такие дома строят для того, чтобы отдохнуть душой и телом от городской суеты.