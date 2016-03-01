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8 советов как сделать ванную комнату уютной

Shunny_Star Shunny_Star
homify Ванная комнатаТекстиль и аксессуары Хлопок
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В Средние века европейцы утратили античные банные традиции и почти не купались, так как считали, что через воду переносится чума. Привычка мыться была постепенно возвращена лишь после Крестовых походов, где была позаимствована у арабов.

Возвращаясь же к Античности, то древние греки и римляне имели крепкие банные традиции. Публичные бани, учитывая уровень технологий того времени, были действительно замечательными творениями архитектуры. Они и сегодня потрясают воображение своим великолепием.

На смену баням пришли ванны. И уже один из героев киноленты «Ирония судьбы или «С легким паром!» с большой долей удивления заявлял: «Зачем ему баня? Ведь у него дома есть удобная ванна!». Конечно, такое заявление довольно спорно, однако, ванная комната давно вошла в быт не только как роскошь, а необходимость.

Размеры современных жилищ не позволяют ванной комнате сравниться с баней. В то же время хочется сделать дома уютную небольшую ванную комнату.

Чтобы достичь состояния уютной небольшой ванной комнаты, понадобятся три вещи:

- Небольшая ванная комната.

- Немножко фантазии и усилий.

- Советы, которые даны в этой статье ниже.

1. Чистота

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Ванная комната в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Таунхаус в Подмосковье

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Если темнота — друг молодежи, то чистота — это друг вообще всем и всему. Особенно для такого места, как ванная комната, само предназначение которой — сделать человека чистым.

Для этого достаточно представить, что будет, если войти в грязную ванную комнату, где будут разбросаны уйма лишних вещей или в хаотичном порядке раскиданы всевозможные кремы, шампуни, мыло. Особенно если такой визит осуществить утром.

Напротив, ванная комната должна быть образцом чистоты и порядка. Ведь, пожалуй, каждый согласится, что гораздо приятнее войти в чистую и уютную небольшую ванную комнату. Одновременно это еще и хороший заряд эмоций на весь день.

Поэтому нужно ванную комнату мыть, вычищать каждую плитку положенного кафеля, чистить ванну и протирать зеркало.

Одним словом, уборка — это самый естественный, недорогой и относительно нетрудоемкий способ привнести уют не только в ванную комнату, но и в любое помещение в доме.

2. Придать фону пикантности

Триумф-Палас, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Ванная в классическом стиле
Елена Савченко. Студия интерьера

Триумф-Палас

Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера
Елена Савченко. Студия интерьера

Каждый дизайнер с уверенностью скажет, что фон — это основа любого дизайна интерьера. Ведь какой общий фон будет задан, таким и будет интерьер. Говоря о ванной комнате, следует сказать, что фон в ней — это кафельные стены.

Как правило, такие стены являются одновременно и практичной деталью интерьера, и эстетичной. Правильно подобранная кафельная плитка позволит обитателям дома чувствовать более комфортно и уютно в небольшой ванной комнате.

К примеру, кафельная плитка может быть в виде цветной мозаики из маленьких квадратиков. Возможно заказать плитку, которая имитирует кирпичную стену везде или на определённых участках стены. А возможно вам будет интересно поиграть с цветом и вместо обычных белых плиток заказать серые или зелёные. Несколько видов плиток могут помочь в создании интересного рисунка.

3. Пол с изюминкой

Гостевой домик с гаражом, GM-interior GM-interior Ванная комната в скандинавском стиле
GM-interior

Гостевой домик с гаражом

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Естественно, важны не только стены, но и то, какой будет в ванной комнате пол.

Конечно, как и стены, пол практично выложить кафелем, так как в этой комнате влажность повышена всегда. А обычные половые покрытия не могут справиться с поставленными задачами.

Однако, ступать на голый кафель может быть и холодно, особенно зимой, и скучно.

Чтобы не скучать и провести время с пользой, можно постелить в ванной мягкий махровый коврик, на который будет тепло и приятно ступать после банных процедур. Коврик может быть сшит и из помпонов, срезанных со старых детских шапок. Он будет еще более мягок и приятен для ног.

Если владелец дома — любитель спа-процедур, то оригинально будет выложить коврик для ванны на небольшой плоскости с помощью морской гальки. Гладкие камушки будут приятно массировать стопы после каждой процедуры в ванной, делая уютной небольшую ванную комнату. Также предлагаем вам ознакомиться с некоторыми идеями о том, как сделать спа в ванной комнате.

4. Цветовая гамма стен

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Выше уже говорили о важности хорошего кафеля и немного затрагивали возможность смены цвета стен.

Говоря о цвете следует отметить, что распространённый белый цвет не является идеальным решением для ванны. Наоборот, он сделает ее немного скучноватой и создаст ассоциацию с медицинскими учреждениями. Кроме того, чистый белый цвет утомителен для глаз, а также на нем сразу видны даже малейшие загрязнения.

Мрачные тона в ванной комнате использовать не следует. Они будут не только угнетать, но и визуально сокращать пространство.

Сделать уютной небольшую ванную комнату помогут цвета светлых оттенков, однако они должны быть насыщенными. Если ванная комната небольшая, следует использовать два таких оттенка: короткие стены отделать плиткой более светлого цвета, а длинные — тёмного цвета. Это визуально увеличит помещение.

5. Новые аксессуары: занавеска

homify
homify

homify
homify
homify

Занавеска для душа — аксессуар, имеющий важное практическое значение. Ведь он препятствует разбрызгиванию воды по всему помещению ванной, предупреждая повышение влажности, появления плесени и прочих неприятных последствий. Одновременно занавеска может стать интересным элементом декора ванной комнаты.

Так, можно использовать занавеску не одним полотном, а двумя, подобно тому, как раскрываются шторы на окнах. Подобные занавески подчеркнут роскошность и стильность ванной комнаты. Стать уютной небольшая ванная комната может, если поиграть с цветом такой занавески. Главное — она должна вливаться в существующий фон комнаты.

6. Другие мелочи и принадлежности

ACESSÓRIOS, Entre Led e Design Entre Led e Design Ванная комнатаТекстиль и аксессуары Текстиль Бирюзовый
Entre Led e Design

Entre Led e Design
Entre Led e Design
Entre Led e Design

В небольшой уютной ванной комнате все должно быть соразмеренно. В то же время не стоит бояться вносить в этот уют новые элементы, особенно если они облегчают жизнь обитателям дома.

К таким приятным мелочам можно отнести новое и стильное зеркало. Не будет лишним в ванной комнате вторая перекладина для занавески, на которой можно удобно развешивать мочалки полотенца и другие банные принадлежности.

Для того чтобы гармонизировать кучу различных гелей и шампуней, их можно разлить по одинаковым стеклянным бутылочкам, на которые нужно наклеить этикетки. Вместо крючков для полотенец в ванной комнате можно разместить небольшую лестницу. Её ступени станут удачной вешалкой.

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7. Хранение вещей

homify Ванная комнатаТекстиль и аксессуары Хлопок
homify

homify
homify
homify

Чтобы избежать беспорядка, все вещи в ванной комнате следует сортировать. Для грязных вещей следует приобрести корзину, из которой вещи по мере возможности будут отбираться для стирки.

Для небольших предметов косметики и личной гигиены можно приобрести отдельные корзинки, в которые их можно будет складывать. Раздельно следует раскладывать мужские и женские вещи.

Если позволяет размер, то удобно закрепить ванный шкафчик. Под раковиной целесообразно сделать тумбу, где хранить инструменты для уборки в ванной. Этой же тумбой скрыть части водопровода.

Если вещи аккуратно сложены и размещены, станет уютной небольшая ванная комната.

8. Украшения

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Ванная комнатаАксессуары
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Элементы, которые не несут практической пользы, а лишь украшают помещение, также важны для ванны.

Например, ее можно украсить живыми и влаголюбивыми растениями. Возможно размещение небольших картин или ваших фотографий, которые будут умиротворять и радовать вас.

А как бы вы сделали уютной небольшую ванную комнату? Просим дать советы в комментариях к этой книге идей.

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