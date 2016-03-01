8 советов как сделать ванную комнату уютной

В Средние века европейцы утратили античные банные традиции и почти не купались, так как считали, что через воду переносится чума. Привычка мыться была постепенно возвращена лишь после Крестовых походов, где была позаимствована у арабов.
Возвращаясь же к Античности, то древние греки и римляне имели крепкие банные традиции. Публичные бани, учитывая уровень технологий того времени, были действительно замечательными творениями архитектуры. Они и сегодня потрясают воображение своим великолепием.
На смену баням пришли ванны. И уже один из героев киноленты «Ирония судьбы или «С легким паром!» с большой долей удивления заявлял: «Зачем ему баня? Ведь у него дома есть удобная ванна!». Конечно, такое заявление довольно спорно, однако, ванная комната давно вошла в быт не только как роскошь, а необходимость.
Размеры современных жилищ не позволяют ванной комнате сравниться с баней. В то же время хочется сделать дома уютную небольшую ванную комнату.
Чтобы достичь состояния уютной небольшой ванной комнаты, понадобятся три вещи:
- Небольшая ванная комната.
- Немножко фантазии и усилий.
- Советы, которые даны в этой статье ниже.
Если темнота — друг молодежи, то чистота — это друг вообще всем и всему. Особенно для такого места, как ванная комната, само предназначение которой — сделать человека чистым.
Для этого достаточно представить, что будет, если войти в грязную ванную комнату, где будут разбросаны уйма лишних вещей или в хаотичном порядке раскиданы всевозможные кремы, шампуни, мыло. Особенно если такой визит осуществить утром.
Напротив, ванная комната должна быть образцом чистоты и порядка. Ведь, пожалуй, каждый согласится, что гораздо приятнее войти в чистую и уютную небольшую ванную комнату. Одновременно это еще и хороший заряд эмоций на весь день.
Поэтому нужно ванную комнату мыть, вычищать каждую плитку положенного кафеля, чистить ванну и протирать зеркало.
Одним словом, уборка — это самый естественный, недорогой и относительно нетрудоемкий способ привнести уют не только в ванную комнату, но и в любое помещение в доме.
Каждый дизайнер с уверенностью скажет, что фон — это основа любого дизайна интерьера. Ведь какой общий фон будет задан, таким и будет интерьер. Говоря о ванной комнате, следует сказать, что фон в ней — это кафельные стены.
Как правило, такие стены являются одновременно и практичной деталью интерьера, и эстетичной. Правильно подобранная кафельная плитка позволит обитателям дома чувствовать более комфортно и уютно в небольшой ванной комнате.
К примеру, кафельная плитка может быть в виде цветной мозаики из маленьких квадратиков. Возможно заказать плитку, которая имитирует кирпичную стену везде или на определённых участках стены. А возможно вам будет интересно поиграть с цветом и вместо обычных белых плиток заказать серые или зелёные. Несколько видов плиток могут помочь в создании интересного рисунка.
Естественно, важны не только стены, но и то, какой будет в ванной комнате пол.
Конечно, как и стены, пол практично выложить кафелем, так как в этой комнате влажность повышена всегда. А обычные половые покрытия не могут справиться с поставленными задачами.
Однако, ступать на голый кафель может быть и холодно, особенно зимой, и скучно.
Чтобы не скучать и провести время с пользой, можно постелить в ванной мягкий махровый коврик, на который будет тепло и приятно ступать после банных процедур. Коврик может быть сшит и из помпонов, срезанных со старых детских шапок. Он будет еще более мягок и приятен для ног.
Если владелец дома — любитель спа-процедур, то оригинально будет выложить коврик для ванны на небольшой плоскости с помощью морской гальки. Гладкие камушки будут приятно массировать стопы после каждой процедуры в ванной, делая уютной небольшую ванную комнату. Также предлагаем вам ознакомиться с некоторыми идеями о том, как сделать спа в ванной комнате.
Выше уже говорили о важности хорошего кафеля и немного затрагивали возможность смены цвета стен.
Говоря о цвете следует отметить, что распространённый белый цвет не является идеальным решением для ванны. Наоборот, он сделает ее немного скучноватой и создаст ассоциацию с медицинскими учреждениями. Кроме того, чистый белый цвет утомителен для глаз, а также на нем сразу видны даже малейшие загрязнения.
Мрачные тона в ванной комнате использовать не следует. Они будут не только угнетать, но и визуально сокращать пространство.
Сделать уютной небольшую ванную комнату помогут цвета светлых оттенков, однако они должны быть насыщенными. Если ванная комната небольшая, следует использовать два таких оттенка: короткие стены отделать плиткой более светлого цвета, а длинные — тёмного цвета. Это визуально увеличит помещение.
Занавеска для душа — аксессуар, имеющий важное практическое значение. Ведь он препятствует разбрызгиванию воды по всему помещению ванной, предупреждая повышение влажности, появления плесени и прочих неприятных последствий. Одновременно занавеска может стать интересным элементом декора ванной комнаты.
Так, можно использовать занавеску не одним полотном, а двумя, подобно тому, как раскрываются шторы на окнах. Подобные занавески подчеркнут роскошность и стильность ванной комнаты. Стать уютной небольшая ванная комната может, если поиграть с цветом такой занавески. Главное — она должна вливаться в существующий фон комнаты.
В небольшой уютной ванной комнате все должно быть соразмеренно. В то же время не стоит бояться вносить в этот уют новые элементы, особенно если они облегчают жизнь обитателям дома.
К таким приятным мелочам можно отнести новое и стильное зеркало. Не будет лишним в ванной комнате вторая перекладина для занавески, на которой можно удобно развешивать мочалки полотенца и другие банные принадлежности.
Для того чтобы гармонизировать кучу различных гелей и шампуней, их можно разлить по одинаковым стеклянным бутылочкам, на которые нужно наклеить этикетки. Вместо крючков для полотенец в ванной комнате можно разместить небольшую лестницу. Её ступени станут удачной вешалкой.
Чтобы избежать беспорядка, все вещи в ванной комнате следует сортировать. Для грязных вещей следует приобрести корзину, из которой вещи по мере возможности будут отбираться для стирки.
Для небольших предметов косметики и личной гигиены можно приобрести отдельные корзинки, в которые их можно будет складывать. Раздельно следует раскладывать мужские и женские вещи.
Если позволяет размер, то удобно закрепить ванный шкафчик. Под раковиной целесообразно сделать тумбу, где хранить инструменты для уборки в ванной. Этой же тумбой скрыть части водопровода.
Если вещи аккуратно сложены и размещены, станет уютной небольшая ванная комната.
Элементы, которые не несут практической пользы, а лишь украшают помещение, также важны для ванны.
Например, ее можно украсить живыми и влаголюбивыми растениями. Возможно размещение небольших картин или ваших фотографий, которые будут умиротворять и радовать вас.
А как бы вы сделали уютной небольшую ванную комнату? Просим дать советы в комментариях к этой книге идей.