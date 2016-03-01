8 советов как сделать ванную комнату уютной

В Средние века европейцы утратили античные банные традиции и почти не купались, так как считали, что через воду переносится чума. Привычка мыться была постепенно возвращена лишь после Крестовых походов, где была позаимствована у арабов.

Возвращаясь же к Античности, то древние греки и римляне имели крепкие банные традиции. Публичные бани, учитывая уровень технологий того времени, были действительно замечательными творениями архитектуры. Они и сегодня потрясают воображение своим великолепием.

На смену баням пришли ванны. И уже один из героев киноленты «Ирония судьбы или «С легким паром!» с большой долей удивления заявлял: «Зачем ему баня? Ведь у него дома есть удобная ванна!». Конечно, такое заявление довольно спорно, однако, ванная комната давно вошла в быт не только как роскошь, а необходимость.

Размеры современных жилищ не позволяют ванной комнате сравниться с баней. В то же время хочется сделать дома уютную небольшую ванную комнату.

Чтобы достичь состояния уютной небольшой ванной комнаты, понадобятся три вещи:

- Небольшая ванная комната.

- Немножко фантазии и усилий.

- Советы, которые даны в этой статье ниже.