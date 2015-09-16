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Дизайнерские предметы интерьера

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Wohnen im Industriedesign, Goldstein & Co. Goldstein & Co. Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
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Дизайнерские предметы интерьера помогут завершить дизайн любого помещения. При их выборе важно ориентироваться на стиль интерьера.

Оригинальные полки как дизайнерский предмет интерьера

КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ, Васечкин Design Васечкин Design Детская комнатаХранение
Васечкин Design

КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Васечкин Design
Васечкин Design
Васечкин Design

При создании уютной атмосферы не стоит забывать о привычных настенных полках, но не стоит использовать их в традиционном виде. Они являются тем предметом, который можно по-разному представить, декорировать, изменять. Вы получите в итоге не только практичную вещь, но и декоративную. Полочки будут уместны для любого стиля интерьера. Если повесить полки на кухне, то на них можно ставить декоративную посуду или баночки с крупами, специями. В прихожей дизайнеры размещают полочки возле зеркала или под ним. В данном случае полка имеет вид дерева, они наклонены под разным углом, что придает помещению оригинальности.

Декоративные светильники

Настольная лампа "ECO COUNTRY triple" Eco Shining Home ГостинаяОсвещение
Eco Shining Home

Настольная лампа ECO COUNTRY triple

Eco Shining Home
Eco Shining Home
Eco Shining Home

Дизайнерские предметы интерьера представлены и декоративными светильниками. Их основная задача заключается не столько в том, чтобы освещать комнату, сколько, чтобы служить в качестве декора. Такие светильники обеспечивают мягкий свет, так как для них не используют лампы высокой мощности. Для этой цели нужны либо светодиодные лампочки, либо галогеновые, но тоже с невысокой мощностью. Такие светильники часто украшают кристаллами, винтажными стеклами, но также могут с большим успехом использоваться и самые обычные баночки. Данные осветительные приборы подойдут как для классического стиля, так и для современного.

Настенные часы в качестве декора интерьера

Настенные часы DISCO ИноВид ГостинаяАксессуары и декорации
ИноВид

Настенные часы DISCO

ИноВид
ИноВид
ИноВид

При помощи часов люди не только отслеживают время, они еще являются отличным аксессуаром для украшения интерьера. В дизайне интерьера они служат в качестве основного или дополнительного акцента. С их помощью хорошо поддерживать общую стилистическую концепцию помещения. Настенные часы делают из самых разных материалов – пластмассы, фарфора, дерева, камня, металла. Могут применяться сочетания искусственных и натуральных материалов. Форма и цвет также должны соответствовать идейной задумке. Для гостиной подойдут дорогие, стильные часы. Особенно хорошо смотрятся часы в столовой, там они будут оценены по достоинству еще и гостями. Чем оригинальней будет внешний вид настенных часов, тем лучше. Для классического стиля и стиля модерн подойдут часы, сделанные из ценной породы дерева и украшенные бронзой. Для стиля кантри выбирают часы с боем или кукушкой.

Декоративные подушки в интерьере

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO ГостинаяДиваны и кресла
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

Декоративные подушки призваны добавлять в интерьер уют, делать его более располагающим. Подушками дополняются не только диваны и кресла, но и другая мебель. Наиболее распространены квадратные подушки небольшого размера. Их еще называют думки. Достаточно популярны и подушки-валики. Они являются отличной заменой подлокотникам дивана или кресла, а также подголовникам кроватей. Для разнообразия их сочетают с классическими думками. Реже можно встретить в интерьере круглые подушки, они обычно имеют пышную форму. Чехлы для подушек изготавливаются из разных материалов, даже на одном диване можно соединить подушки с разной фактурой, что обеспечит оригинальный вид.

Вазы для интерьера помещения

Schalen und Gefäße, Holzobjekte, FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO Домашнее хозяйство Хранение
FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO

FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO
FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO
FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO

Дизайнерские предметы интерьера обязательно включают в себя вазы. Они помогают интерьеру приобрести законченный вид. В них ставят как живые, так и искусственные цветы. Важно подобрать правильно вазу, чтобы она соответствовала дизайну комнату, иначе она будет смотреться совершенно нелепо. Изготавливаются вазы из металла, пластика, стекла, хрусталя, керамики, фарфора, они вырезаются из дерева и даже плетутся из лозы и ротанга. По цвету и форме вазы могут быть лаконичными и строгими или же декорированными богатой золотой росписью. Популярны эти дизайнерские предметы в виде круга, конуса, цилиндра, прямоугольника, вытянутые и пузатые. В интерьере можно расставить даже несколько ваз. Лишними они никогда не будут.

Настенные панно

Bedding, bluebellgray bluebellgray Спальная комната Текстиль
bluebellgray

Bedding

bluebellgray
bluebellgray
bluebellgray

Настенные панно – это также дизайнерские предметы интерьера, они способны придать интерьеру помещения настоящую изюминку. Используются они не так часто, но если подобрать по-настоящему подходящий вариант, то он сможет заменить многие дизайнерские предметы интерьера. Панно могут изготавливаться из абсолютно разных материалов, например, из керамики, дерева, металла, ткани и многого другого. По способу выполнения также панно сильно разнятся. Благодаря такой своей универсальности этот предмет декора используется в любом стиле интерьера, его можно подобрать под абсолютно любой дизайн или цветовую гамму.

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Картины в интерьере

Nova chance ao apê, Lore Arquitetura Lore Arquitetura Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Lore Arquitetura

Lore Arquitetura
Lore Arquitetura
Lore Arquitetura

Классическим дизайнерским предметом является картина. Главное ее преимущество – это универсальность. Есть возможность подобрать именно тот вариант, который более приемлем для имеющегося интерьера, его цветовой палитры. Картина может взять весь основной акцент на себя, так и быть просто дополнительным декоративным элементом. Даже если у вас нет художественных полотен, то это не является причиной, чтобы оставлять стены пустыми. В таком случае даже подойдут фото в аккуратных рамках, интерьерные коллажи, которые можно сделать самостоятельно. Нередко полотна объединяют на стене в одну общую группу. Если картины на стене правильно разместить, то все недостатки помещения можно без труда скорректировать. Картины, расположенные вертикально, сделают потолок визуально выше, а расположенные по горизонтали, изменят помещение в ширину.

Комнатные растения в интерьере

Casa Condomínio Quintas do Morro - Nova Lima (MG), Lage Caporali Arquitetas Associadas Lage Caporali Arquitetas Associadas ГостинаяДиваны и кресла
Lage Caporali Arquitetas Associadas

Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas

Ничто так хорошо не украшает и не преображает помещение, как комнатные растения. В большом количестве их использовать не стоит, достаточно нескольких, но грамотно расставленных представителей зеленой культуры. В прихожую лучше ставить большие растения, тенелюбивые, за исключением, если площадь ее совсем маленькая. Особенно хороши комнатные растения в интерьере кухни, там имеются все необходимые для них условия. Конечно, от размера кухни зависит и размер растений. В гостиной можно размещать растения большие, напольные. Отлично смотрятся в этом помещении и растения в подвесных корзинах, и вьющиеся экземпляры. Вместо горшков подойдут и стеклянные вазы, и прозрачные шары, колбы. Для декора спальни подходят не все комнатные растения, поэтому следует быть осторожными при их выборе. Не берите растения с ароматом, остановитесь на цветочных кашпо.

Использование декоративных свечей

Barbie sculpture/candelabra, Francesco Della Femina Francesco Della Femina Столовая комнатаАксессуары и декор
Francesco Della Femina

Francesco Della Femina
Francesco Della Femina
Francesco Della Femina

Декоративные свечи как дизайнерские предметы интерьера способны придать интерьеру немного торжественности. С их помощью отлично снимается усталость и напряжение. Обычно свечи используют с подсвечниками, которые придадут дополнительную изюминку. Для классического интерьера нужны канделябры, сделанные из металла, а свечи светлых оттенков. Для помещения с дизайном кантри подойдут простые свечи, изготовленные из керамики. При этническом интерьере используются изделия из глины, дерева, украшенные узором. Если свечи имеют большой размер, то подсвечники в таком случае не нужны, их следует размещать группами.

Дизайнерские предметы в интерьере

Wohnen im Industriedesign, Goldstein & Co. Goldstein & Co. Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Goldstein &amp; Co.

Goldstein & Co.
Goldstein &amp; Co.
Goldstein & Co.

Таким образом, для создания любого стиля интерьера существуют самые разнообразные дизайнерские предметы. С их помощью интерьер получает изюминку, оригинальность, уют и приятный внешний вид. Важно, чтобы пространство не было ими переполнено, сохраняйте во всем баланс. Какой бы вы ни выбрали дизайнерский предмет, следуйте рекомендациям по его размещению, выбору цвета, материала.

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