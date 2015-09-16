Дизайнерские предметы интерьера

Классическим дизайнерским предметом является картина. Главное ее преимущество – это универсальность. Есть возможность подобрать именно тот вариант, который более приемлем для имеющегося интерьера, его цветовой палитры. Картина может взять весь основной акцент на себя, так и быть просто дополнительным декоративным элементом. Даже если у вас нет художественных полотен, то это не является причиной, чтобы оставлять стены пустыми. В таком случае даже подойдут фото в аккуратных рамках, интерьерные коллажи, которые можно сделать самостоятельно. Нередко полотна объединяют на стене в одну общую группу. Если картины на стене правильно разместить, то все недостатки помещения можно без труда скорректировать. Картины, расположенные вертикально, сделают потолок визуально выше, а расположенные по горизонтали, изменят помещение в ширину.