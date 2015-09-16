Дизайнерские предметы интерьера помогут завершить дизайн любого помещения. При их выборе важно ориентироваться на стиль интерьера.
При создании уютной атмосферы не стоит забывать о привычных настенных полках, но не стоит использовать их в традиционном виде. Они являются тем предметом, который можно по-разному представить, декорировать, изменять. Вы получите в итоге не только практичную вещь, но и декоративную. Полочки будут уместны для любого стиля интерьера. Если повесить полки на кухне, то на них можно ставить декоративную посуду или баночки с крупами, специями. В прихожей дизайнеры размещают полочки возле зеркала или под ним. В данном случае полка имеет вид дерева, они наклонены под разным углом, что придает помещению оригинальности.
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Дизайнерские предметы интерьера представлены и декоративными светильниками. Их основная задача заключается не столько в том, чтобы освещать комнату, сколько, чтобы служить в качестве декора. Такие светильники обеспечивают мягкий свет, так как для них не используют лампы высокой мощности. Для этой цели нужны либо светодиодные лампочки, либо галогеновые, но тоже с невысокой мощностью. Такие светильники часто украшают кристаллами, винтажными стеклами, но также могут с большим успехом использоваться и самые обычные баночки. Данные осветительные приборы подойдут как для классического стиля, так и для современного.
При помощи часов люди не только отслеживают время, они еще являются отличным аксессуаром для украшения интерьера. В дизайне интерьера они служат в качестве основного или дополнительного акцента. С их помощью хорошо поддерживать общую стилистическую концепцию помещения. Настенные часы делают из самых разных материалов – пластмассы, фарфора, дерева, камня, металла. Могут применяться сочетания искусственных и натуральных материалов. Форма и цвет также должны соответствовать идейной задумке. Для гостиной подойдут дорогие, стильные часы. Особенно хорошо смотрятся часы в столовой, там они будут оценены по достоинству еще и гостями. Чем оригинальней будет внешний вид настенных часов, тем лучше. Для классического стиля и стиля модерн подойдут часы, сделанные из ценной породы дерева и украшенные бронзой. Для стиля кантри выбирают часы с боем или кукушкой.
Декоративные подушки призваны добавлять в интерьер уют, делать его более располагающим. Подушками дополняются не только диваны и кресла, но и другая мебель. Наиболее распространены квадратные подушки небольшого размера. Их еще называют думки. Достаточно популярны и подушки-валики. Они являются отличной заменой подлокотникам дивана или кресла, а также подголовникам кроватей. Для разнообразия их сочетают с классическими думками. Реже можно встретить в интерьере круглые подушки, они обычно имеют пышную форму. Чехлы для подушек изготавливаются из разных материалов, даже на одном диване можно соединить подушки с разной фактурой, что обеспечит оригинальный вид.
Дизайнерские предметы интерьера обязательно включают в себя вазы. Они помогают интерьеру приобрести законченный вид. В них ставят как живые, так и искусственные цветы. Важно подобрать правильно вазу, чтобы она соответствовала дизайну комнату, иначе она будет смотреться совершенно нелепо. Изготавливаются вазы из металла, пластика, стекла, хрусталя, керамики, фарфора, они вырезаются из дерева и даже плетутся из лозы и ротанга. По цвету и форме вазы могут быть лаконичными и строгими или же декорированными богатой золотой росписью. Популярны эти дизайнерские предметы в виде круга, конуса, цилиндра, прямоугольника, вытянутые и пузатые. В интерьере можно расставить даже несколько ваз. Лишними они никогда не будут.
Настенные панно – это также дизайнерские предметы интерьера, они способны придать интерьеру помещения настоящую изюминку. Используются они не так часто, но если подобрать по-настоящему подходящий вариант, то он сможет заменить многие дизайнерские предметы интерьера. Панно могут изготавливаться из абсолютно разных материалов, например, из керамики, дерева, металла, ткани и многого другого. По способу выполнения также панно сильно разнятся. Благодаря такой своей универсальности этот предмет декора используется в любом стиле интерьера, его можно подобрать под абсолютно любой дизайн или цветовую гамму.
Классическим дизайнерским предметом является картина. Главное ее преимущество – это универсальность. Есть возможность подобрать именно тот вариант, который более приемлем для имеющегося интерьера, его цветовой палитры. Картина может взять весь основной акцент на себя, так и быть просто дополнительным декоративным элементом. Даже если у вас нет художественных полотен, то это не является причиной, чтобы оставлять стены пустыми. В таком случае даже подойдут фото в аккуратных рамках, интерьерные коллажи, которые можно сделать самостоятельно. Нередко полотна объединяют на стене в одну общую группу. Если картины на стене правильно разместить, то все недостатки помещения можно без труда скорректировать. Картины, расположенные вертикально, сделают потолок визуально выше, а расположенные по горизонтали, изменят помещение в ширину.
Ничто так хорошо не украшает и не преображает помещение, как комнатные растения. В большом количестве их использовать не стоит, достаточно нескольких, но грамотно расставленных представителей зеленой культуры. В прихожую лучше ставить большие растения, тенелюбивые, за исключением, если площадь ее совсем маленькая. Особенно хороши комнатные растения в интерьере кухни, там имеются все необходимые для них условия. Конечно, от размера кухни зависит и размер растений. В гостиной можно размещать растения большие, напольные. Отлично смотрятся в этом помещении и растения в подвесных корзинах, и вьющиеся экземпляры. Вместо горшков подойдут и стеклянные вазы, и прозрачные шары, колбы. Для декора спальни подходят не все комнатные растения, поэтому следует быть осторожными при их выборе. Не берите растения с ароматом, остановитесь на цветочных кашпо.
Декоративные свечи как дизайнерские предметы интерьера способны придать интерьеру немного торжественности. С их помощью отлично снимается усталость и напряжение. Обычно свечи используют с подсвечниками, которые придадут дополнительную изюминку. Для классического интерьера нужны канделябры, сделанные из металла, а свечи светлых оттенков. Для помещения с дизайном кантри подойдут простые свечи, изготовленные из керамики. При этническом интерьере используются изделия из глины, дерева, украшенные узором. Если свечи имеют большой размер, то подсвечники в таком случае не нужны, их следует размещать группами.
Таким образом, для создания любого стиля интерьера существуют самые разнообразные дизайнерские предметы. С их помощью интерьер получает изюминку, оригинальность, уют и приятный внешний вид. Важно, чтобы пространство не было ими переполнено, сохраняйте во всем баланс. Какой бы вы ни выбрали дизайнерский предмет, следуйте рекомендациям по его размещению, выбору цвета, материала.