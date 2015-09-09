Необычная садовая мебель

Тем, кто проживает в частном доме или имеет дачный участок можно позавидовать. Красивый сад с любимыми растениями и уютными уголками способен моментально зарядить оптимизмом и восстановить силы. А если в нем расположить необычную садовую мебель, то можно рассчитывать на двойной благотворный эффект. Ведь с уникальными конструкциями пространство под открытым небом заиграет новыми гранями и вдохновит каждого на творчество. Но что же имеется в виду при формулировке «необычная мебель для сада»? Это значит уход от шаблонов и стандартных решений, смелость и оригинальность в дизайне. Такой подход гарантирует особую эстетику зеленой зоны и массу приятных впечатлений тем, кто будет в ней находиться.

Предлагаем оценить садовую мебель на фото ниже и выбрать идею, которая близка и понятна именно вам.