Необычная садовая мебель

Тем, кто проживает в частном доме или имеет дачный участок можно позавидовать. Красивый сад с любимыми растениями и уютными уголками способен моментально зарядить оптимизмом и восстановить силы. А если в нем расположить необычную садовую мебель, то можно рассчитывать на двойной благотворный эффект. Ведь с уникальными конструкциями пространство под открытым небом заиграет новыми гранями и вдохновит каждого на творчество. Но что же имеется в виду при формулировке «необычная мебель для сада»? Это значит уход от шаблонов и стандартных решений, смелость и оригинальность в дизайне. Такой подход гарантирует особую эстетику зеленой зоны и массу приятных впечатлений тем, кто будет в ней находиться.
Предлагаем оценить садовую мебель на фото ниже и выбрать идею, которая близка и понятна именно вам.
Мечтаете сделать в саду настоящий тропический уголок? Нет ничего проще! Практичная и удобная мебель названной стилистики поможет вам в этом. Как правило, легкие плетеные конструкции из лозы, ротанга или бамбука как нельзя лучше подойдут для обустройства садового пространства. Особой популярностью пользуются подвесные кресла, на которых так приятно покачиваться, попивая тропический коктейль. Почувствуйте себя на морском курорте и проводите время в свое удовольствие. Сад в тропическом стиле – это очень оригинально и красиво!
Этот нетривиальный образец садовой мебели в первую очередь понравится сторонникам экодизайна. Шезлонги из натуральной сушеной травы выглядят просто потрясающе! Благодаря металлическому каркасу, который надежно фиксирует каждую травинку, мебель не утратит свою форму со временем. Отдыхая на нем, вы окунетесь в деревенскую беззаботность и почувствуете энергию природы. Утренние чаепитие или посиделки с друзьями теплыми летними вечерами на подобных шезлонгах превратятся в ваш любимый ритуал. Учитывая специфику материала, эту садовую мебель нужно беречь от огня и излишней влажности.
А вот и еще одна дизайнерская находка для сада в деревенском стиле от SHKAF INTERIOR ARCHITECTS. Уникальный столик на колесах напоминает частичку какого-то древнего транспортного средства – ни то повозки, ни то поезда. Грубое дерево и стальные элементы делают эту садовую мебель настоящим шедевром. Не стоит забывать о функциональном наполнении стола – на нем могут разместиться всевозможные блюда, только что приготовленные на природе. Горячая посуда, осадки и палящее солнце не страшны такой садовой мебели. Поберечь деревянный стол стоит кроме что от механических повреждений. Эклектика в лучшем своем проявлении достойно украсит ваш любимый сад.
Премиум класса
Кто же откажется отведать ароматных шашлычков на даче? Дрова, мангал и мясо есть, осталось только приятное ожидание в удобных креслах. Садовая мебель с элементами плетения может быть нескучной и оригинальной. Только взгляните на эти сочные зеленые пятна, которые будто замаскировались в окружающей зелени. Их тонкие, но прочные ножки готовы к любой нагрузке, а сидение шарообразной формы добавит праздничного настроения каждому дню. Это отличная мебель для людей всех возрастов и комплекций.
Необычайно живо и современно смотрится садовая мебель, выполненная в одной стилистике, но имеющая разные формы. Скамейки на фото расположены в прогулочной зоне с древесно-каменными дорожками. Их изогнутые силуэты так и манят каждого, кто проходит мимо, присесть и отдохнуть. Согласитесь, если бы мебель выглядела скучно и стандартно, то и территория утратила бы свой шарм. Поскольку дерево имеется в отделке дома и на траве, то подобная садовая мебель идеально вписывается в общий дизайнерский ансамбль.
Истинные ценители комфорта и релаксации по достоинству оценят садовую мебель на этом фото. Лавочка-качалка белого цвета не только впишется в современный дачный интерьер, но и станет вашей любимицей. Поскольку сделана она исключительно из дерева, то и прослужит очень долго. Кроме того, можно со временем обновить ее, покрасив в любой понравившейся цвет. На такой лавочке по вечерам влюбленная пара может смотреть на звезды, укутавшись теплым пледом. Детворе придется по душе активные качания, а людям старшего возраста на ней удобно будет просто отдыхать, читая интересную книгу. Позвольте себе немного релакса и умиротворения в этом стремительном мире. И запомните: стильная садовая мебель может быть такой простой.
Не бойтесь насыщенных цветов и ярких оттенков мебели. По крайней мере, в своем саду, где на фоне природной зелени они смотрятся потрясающе. Незамысловатые, на первый взгляд, стулья превращаются в стильную садовую мебель при грамотном их сочетании. К примеру, если смешать яркий салатовый, холодный цвет морской волны и нейтральный оттенок дерева, то получится весьма гармоничная композиция. Именно так поступили дизайнеры, работу которых вы видите на фото. Дополнительная стилизация боковых частей этой садовой мебели придает ей презентабельный и достойный вид.
Если вы шагаете в ногу со временем, попробуйте воспроизвести в своем саду дизайнерский шедевр в стиле модерн. Для этого достаточно самых простых материалов и немного фантазии. Геометрический перфекционизм сделает даже небольшую площадь вместительной и практичной. Идентичные составные элементы широких скамеек и пола создают целостную картину, особенно если смотреть свысока. Четкие линии, лаконичные формы и мягкие цвета – все это создано для вашего отдыха и умиротворения.
Классическая деревянная мебель для сада может обрести необычные формы благодаря специальной обработке и уникальному дизайну. К примеру, резные элементы на ножках и спинках моментально преображает стулья, кресла и лавочки из дерева. Массивная доска и покрытие, которое предотвращает негативное воздействие неблагоприятных для древесины факторов, гарантируют долговечность такой садовой мебели. Эти модели никогда не выйдут из моды, поэтому они прослужат не одному поколению хозяев.
А как вам такая садовая мебель? Настоящие шедевры дизайнерского искусства созданы с помощью уникального каркаса, который овивают живые растения. Специально подобранный сорт столь нарядной зелени имеет специфику плотного прилегания к основе и густого зарастания. Конечно, эта мебель не предназначена для активного и длительного использования, она требует дополнительного ухода – нужно периодически подравнивать очертания. Но, согласитесь, что эффект, который она производит на каждого, стоит того. С такими креслами и столиком ваша дача превратится в сказочный сад, где царит стиль и отменный вкус.
Давно мечтаете о далеких курортах, а отдыхать приходится в саду? Не отчаивайтесь, потому что с правильной садовой мебелью ощущения будут практически идентичными. Роскошный шатер округлой формы покорит вас с первого взгляда! Его округлые формы и удобные лежачие места спрячут вас от палящего солнца и окутают невероятным уютом. Дополнительные мобильные секции позволят комбинировать отдых в тени и под прямыми лучами. Наличие шторок с двух сторон позволит уединится, когда вы только этого пожелаете. Это прекрасный вариант, если в вашем саду есть бассейн. Небольшие столики, которые произведены из аналогичного шатру материалов, дополняют эту идеальную картину. Поставьте на них напитки и средства для защиты от ультрафиолетового воздействия, любимую книгу или мобильные устройства. Таким образом, все необходимое будет всегда под рукой.
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Необычная мебель для дачного участка.