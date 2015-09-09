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Украшения для спальни

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квартира "Белый шум", 'Живые вещи 'Максимовых- Павлычевых' 'Живые вещи 'Максимовых- Павлычевых' Спальная комната Аксессуары и декор
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Обустроить спальню не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Но есть несколько простых и доступных средств, которые привнесут в интерьер уюта и гармонии.В данной статье мы рассмотрим яркие и удачные способы декорирования спальной комнаты, которые придадут ей уюта и неповторимого шарма.

Напольное зеркало

квартира "Белый шум", 'Живые вещи 'Максимовых- Павлычевых' 'Живые вещи 'Максимовых- Павлычевых' Спальная комната Аксессуары и декор
&#39;Живые вещи &#39;Максимовых- Павлычевых&#39;

квартира Белый шум

'Живые вещи 'Максимовых- Павлычевых'
&#39;Живые вещи &#39;Максимовых- Павлычевых&#39;
'Живые вещи 'Максимовых- Павлычевых'

Правильно подобранные зеркала в спальне делают интерьер более уютным и красивым. Они способны изменять объем помещения, увеличивать пространство, играть светом.  Просто выберите необходимый размер и конфигурацию. Если у вас большая спальня, можно установить специальное напольное зеркало в полный рост рядом с гардеробом. Оно будет смотреться очень эффектно и украсит ваш интерьер.

Полка над кроватью

Homegram , Homegram Homegram Спальная комната Аксессуары и декор
Homegram

Homegram
Homegram
Homegram

Размещение декоративной полки над кроватью кто-то посчитает довольно опасным. Однако при наличии надежных креплений данный аксессуар может отлично украсить вашу спальную комнату. Дополните ее памятными и дорогими сердцу вещами и ежедневная подготовка ко сну для вас станет приятной и душевной.

Ширма

Работы, Витражная мастерская "Гранат" Витражная мастерская 'Гранат' Спальная комната Аксессуары и декор
Витражная мастерская <q>Гранат</q>

Работы

Витражная мастерская "Гранат"
Витражная мастерская <q>Гранат</q>
Витражная мастерская "Гранат"

Ширмы помогают интерьеру обрести законченность, дополнительную функциональность, а при необходимости расставить художественные акценты. К тому же, кроме своей функциональной значимости, она может стать довольно оригинальной деталью интерьера. Иногда ширма для комнаты может помочь связать в единое целое декоративные элементы помещения. Для этого ширму надо подобрать в такой же цветовой гамме, что и обивка мебели, шторы, постельные принадлежности или другие предметы интерьера. Тогда все предметы интерьера будут выглядеть единым целым.

Манекен

ул. Маршала Тимошенко, Prosperity Prosperity Спальная комната Аксессуары и декор
Prosperity

ул. Маршала Тимошенко

Prosperity
Prosperity
Prosperity

Манекен замечательно смотрится в спальне, особенно если надеть на него атласный пеньюар или задрапировать его подходящей по цвету тканью. Одежду можно менять под настроение, создавая яркий цветовой акцент в иньерьере.Можно поставить в комнате манекен и одеть его в стиле интерьера – прекрасная идея для тех, кто стремится создать оригинальную, запоминающуюся обстановку.

Шторы как средство декора

Ламбрекены и аппликации: визуализация в интерьере , OK Interior Design OK Interior Design Спальная комната Аксессуары и декор
OK Interior Design

Ламбрекены и аппликации: визуализация в интерьере

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Шторы – это последний штрих в создании картины вашего дома и именно они подчеркивают стиль помещения, делают его более уютным и защищенным. Кроме того, не стоит забывать, что спальная комната, прежде всего – это место для отдыха и восстановления сил, а ничто так не утомляет и раздражает, как яркие солнечные лучи и шум улицы, проникающие в комнату и мешающие полноценному сну. Поэтому для оформления окон спальной комнаты наиболее пригодны тяжелые шторы, выполненные из парчи, бархата или других тяжелых тканей.

Подушки

Moroccan Striped Black & White Pom Pom Blanket M.Montague Souk Спальная комната Аксессуары и декор
M.Montague Souk

Moroccan Striped Black & White Pom Pom Blanket

M.Montague Souk
M.Montague Souk
M.Montague Souk

Несомненно важным элементом декора спальни являются подушки, размещаемые на двуспальной кровати. Выбор таких подушек чрезвычайно велик и их подбор возможен практически к любому стилю. Это могут быть и классические подушки, чинно раскладываемые на кровати в классическом или колониальном стиле, и разбросанные подушки разной фактуры в марокканском стиле, проект которого был создан специалистами M.MONTAGUE SOUK.

Прикроватная скамья

Griffon Boutique Hotel, Griffon Boutique Hotel Griffon Boutique Hotel Спальная комната Аксессуары и декор
Griffon Boutique Hotel

Griffon Boutique Hotel
Griffon Boutique Hotel
Griffon Boutique Hotel

Этот небольшой, но практичный предмет мебели был когда-то популярен в дворцовых спальнях европейских королей. Сегодня прикроватная скамейка переживает второе рождение, и ее можно найти во многих современных спальнях. На первый взгляд кажется, что прикроватная скамейка имеет только красивый внешний вид и совершенно непрактична. Но, поставив ее один раз в спальне у подножия кровати, вы поймете, насколько она незаменима, и будете спрашивать себя, почему вы не купили ее раньше.

Дополнительно с вариантами декорирования спальни вы можете в статье 15 способов изменить спальню без ремонта.

Зеленый оазис мечты
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