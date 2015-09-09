Украшения для спальни

Обустроить спальню не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Но есть несколько простых и доступных средств, которые привнесут в интерьер уюта и гармонии.В данной статье мы рассмотрим яркие и удачные способы декорирования спальной комнаты, которые придадут ей уюта и неповторимого шарма.
Белый шум
Правильно подобранные зеркала в спальне делают интерьер более уютным и красивым. Они способны изменять объем помещения, увеличивать пространство, играть светом. Просто выберите необходимый размер и конфигурацию. Если у вас большая спальня, можно установить специальное напольное зеркало в полный рост рядом с гардеробом. Оно будет смотреться очень эффектно и украсит ваш интерьер.
Размещение декоративной полки над кроватью кто-то посчитает довольно опасным. Однако при наличии надежных креплений данный аксессуар может отлично украсить вашу спальную комнату. Дополните ее памятными и дорогими сердцу вещами и ежедневная подготовка ко сну для вас станет приятной и душевной.
Ширмы помогают интерьеру обрести законченность, дополнительную функциональность, а при необходимости расставить художественные акценты. К тому же, кроме своей функциональной значимости, она может стать довольно оригинальной деталью интерьера. Иногда ширма для комнаты может помочь связать в единое целое декоративные элементы помещения. Для этого ширму надо подобрать в такой же цветовой гамме, что и обивка мебели, шторы, постельные принадлежности или другие предметы интерьера. Тогда все предметы интерьера будут выглядеть единым целым.
Манекен замечательно смотрится в спальне, особенно если надеть на него атласный пеньюар или задрапировать его подходящей по цвету тканью.
Одежду можно менять под настроение, создавая яркий цветовой акцент в иньерьере.Можно поставить в комнате манекен и одеть его в стиле интерьера – прекрасная идея для тех, кто стремится создать оригинальную, запоминающуюся обстановку.
Шторы – это последний штрих в создании картины вашего дома и именно они подчеркивают стиль помещения, делают его более уютным и защищенным. Кроме того, не стоит забывать, что спальная комната, прежде всего – это место для отдыха и восстановления сил, а ничто так не утомляет и раздражает, как яркие солнечные лучи и шум улицы, проникающие в комнату и мешающие полноценному сну. Поэтому для оформления окон спальной комнаты наиболее пригодны тяжелые шторы, выполненные из парчи, бархата или других тяжелых тканей.
Несомненно важным элементом декора спальни являются подушки, размещаемые на двуспальной кровати. Выбор таких подушек чрезвычайно велик и их подбор возможен практически к любому стилю. Это могут быть и классические подушки, чинно раскладываемые на кровати в классическом или колониальном стиле, и разбросанные подушки разной фактуры в марокканском стиле, проект которого был создан специалистами M.MONTAGUE SOUK.
Этот небольшой, но практичный предмет мебели был когда-то популярен в дворцовых спальнях европейских королей. Сегодня прикроватная скамейка переживает второе рождение, и ее можно найти во многих современных спальнях. На первый взгляд кажется, что прикроватная скамейка имеет только красивый внешний вид и совершенно непрактична. Но, поставив ее один раз в спальне у подножия кровати, вы поймете, насколько она незаменима, и будете спрашивать себя, почему вы не купили ее раньше.
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