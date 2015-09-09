Украшения для спальни

Этот небольшой, но практичный предмет мебели был когда-то популярен в дворцовых спальнях европейских королей. Сегодня прикроватная скамейка переживает второе рождение, и ее можно найти во многих современных спальнях. На первый взгляд кажется, что прикроватная скамейка имеет только красивый внешний вид и совершенно непрактична. Но, поставив ее один раз в спальне у подножия кровати, вы поймете, насколько она незаменима, и будете спрашивать себя, почему вы не купили ее раньше.

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