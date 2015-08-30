Топ 5 – Лучшие проекты недели

Каркасные дома в последнее время пользуются большой популярностью благодаря их сравнительно невысокой цене и большому количеству предложений на рынке от подрядчиков, соревнующихся за каждого клиента. Однако каркасные технологии – это не последнее ноу-хау. Они распространены в Европе, особенно в Скандинавии и Германии уже на протяжении последних пяти веков.

Обо все плюсы и минусы каркасных домов вы сможете узнать из этой статьи.