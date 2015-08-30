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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Дома в стиле модерн
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Мы даже и предполагать такого не могли, но на этой неделе абсолютными лидерами хит-парада стали загородные дома. Это в очередной раз доказывает, что многие из нас перестали мечтать о двушках/трешках в перенаселенных спальных районах и обратили внимание на роскошные жилищные условия за чертой шумных городов. Плюсы и минусы каркасных домов, как сэкономить на постройке дачи и стоит ли заниматься строительством эко-дома – вот, каким темам посвящена наша рубрика Лучшие проекты недели

1. Ox Ax Дом!

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten Сад в стиле модерн
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

Лучший во всем, любовь с первого взгляда для хозяев и настоящая гордость архитекторов! Сегодня мы приглашаем вас на экскурсию по этому прекрасному проекту, который заставляет чувствовать себя в Германии, как на средиземноморской ривьере. Добро пожаловать в Книгу идей ’Ох Ах Дом!

2. Царь домов в поселке Брюховичи

Дом в поселке Брюховичи ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в поселке Брюховичи

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Эффектный коттедж в стиле модерн построен бюро ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT и показывает нам будущее частной архитектуры.

Дом, созданный на основе нескольких простых форм, которые визуально разграничены в экстерьере дизайнерскими приемами, все чаще становится пределом мечтаний городской семьи, которая хочет перебраться в пригород. Как выглядит этот дом мечты, вы узнаете в Книге идей ’Царь домов в поселке Брюховичи’.

3. Достоинства и недостатки каркасных домов

13 homify Дома в стиле минимализм
homify

13

homify
homify
homify

Каркасные дома в последнее время пользуются большой популярностью благодаря их сравнительно невысокой цене и большому количеству предложений на рынке от подрядчиков, соревнующихся за каждого клиента. Однако каркасные технологии – это не последнее ноу-хау. Они распространены в Европе, особенно в Скандинавии и Германии уже на протяжении последних пяти веков. 

Обо все плюсы и минусы каркасных домов вы сможете узнать из этой статьи

4. Альтернативные экологичные дома

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Забота об окружающей среде в наш век все чаще выходит на первый план и в строительном деле. Экономить такие важнейшие ресурсы, как электроэнергия и вода, нам теперь помогают инновационные технологии, а сами здания все чаще строятся из экологически чистых материалов, действительно безопасных для нашего здоровья. 

О разных типах альтернативных экологичных домов на реальных примерах мы и расскажем в Книге идей ’Альтернативные экологичные дома’.

5. Как сэкономить на постройке дачного дома

01 homify Дома в стиле минимализм
homify

01

homify
homify
homify

Еще до начала строительства загородного домика многие задаются вопросом, как можно сэкономить, чтобы в последствии не чувствовать себя скупым, который платит дважды. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как способ экономии во многом зависит от личных предпочтений и целей: например, будет ли дом предназначен для летнего или зимнего проживания. В этой книге идей мы поделимся с вами некоторыми ноу-хау наших специалистов и, надеемся, поможем не выйти за рамки спланированного бюджета.

Виды декоративных обоев
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