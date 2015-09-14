Роскошные кухни

Сегодня, оформление интерьера и организация пространства кухни является одним из самых востребованных заказов для дизайнеров интерьера. Кухня стала играть ключевую роль в доме, зачастую ее объединяют и со столовой, и с гостиной комнатой. Кухня теперь ассоциируется с таким повсеместно известным термином, как домашний очаг . Теперь, кухня является важным элементом в дизайне интерьера всего дома в целом.

Требования к оформлению дизайна кухни сегодня тоже повышенные. Эргономичность, высокое качество материалов, изысканные формы и пропорции – вот основные параметры для кухни класса люкс. Камень, стекло, сталь и дерево – эти материалы сегодня используются в невероятных сочетаниях и комбинациях, создавая поистине удивительные произведения искусства. Да, сейчас кухонное пространство класса люкс действительно превратилось в настоящее произведение искусства.

Кухня является многофункциональным и сложным технологически элементом, поэтому поменять ее внешний вид под действием новых веяний моды очень сложно. Обладая своим неповторимым шармом и характером, кухни класса люкс полностью отражают личность своего владельца. Многие производители предлагают огромное количество способов изменения пространства, а так же комбинаций цветов и материалов, это делает дизайн интерьера кухни крайне индивидуальным.

Все эти критерии делают кухонный дизайн очень популярным среди людей, тяготеющим к предметам роскоши. Мы рассмотрим несколько вариантов роскошных кухонь, которые были выполнены нашими талантливыми дизайнерами. Садитесь поудобнее и приготовьтесь созерцать прекрасные творения рук человеческих.

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