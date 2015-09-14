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Роскошные кухни

Алиса Алиса
Дом в Санкт-Петербурге, студия Design3F студия Design3F Кухня в классическом стиле
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Сегодня, оформление интерьера и организация пространства кухни является одним из самых востребованных заказов для дизайнеров интерьера. Кухня стала играть ключевую роль в доме, зачастую ее объединяют и со столовой, и с гостиной комнатой. Кухня теперь ассоциируется с таким повсеместно известным термином, как домашний очаг. Теперь, кухня является важным элементом в дизайне интерьера всего дома в целом.

Требования к оформлению дизайна кухни сегодня тоже повышенные. Эргономичность, высокое качество материалов, изысканные формы и пропорции – вот основные параметры для кухни класса люкс. Камень, стекло, сталь и дерево – эти материалы сегодня используются в невероятных сочетаниях и комбинациях, создавая поистине удивительные произведения искусства. Да, сейчас кухонное пространство класса люкс действительно превратилось в настоящее произведение искусства.

Кухня является многофункциональным и сложным технологически элементом, поэтому поменять ее внешний вид под действием новых веяний моды очень сложно. Обладая своим неповторимым шармом и характером, кухни класса люкс полностью отражают личность своего владельца. Многие производители предлагают огромное количество способов изменения пространства, а так же комбинаций цветов и материалов, это делает дизайн интерьера кухни крайне индивидуальным.

Все эти критерии делают кухонный дизайн очень популярным среди людей, тяготеющим к предметам роскоши. Мы рассмотрим несколько вариантов роскошных кухонь, которые были выполнены нашими талантливыми дизайнерами. Садитесь поудобнее и приготовьтесь созерцать прекрасные творения рук человеческих. 

А вот ссылка на статью, более подробно рассматривающую тему шикарных кухонных гарнитуров.

Нестареющая классика

Дизайн 4-комнатной квартиры в ЖК «Дом на Давыдковской» Дизайн студия Ольги Кондратовой Кухня в классическом стиле
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Дизайн 4-комнатной квартиры в ЖК «Дом на Давыдковской»

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Классический стиль в интерьере не стареет. И сейчас этот стиль выглядит стильно и модно в современных квартирах и домах. В данном интерьере кухни мы видим чистую классику, без примесей. Прекрасный мраморный камин с висящим над ним зеркалом, резные белые деревянные шкафчики, стильные и простые деревянные стулья и стол и классический диванчик с витыми деревянными ножками. Классика жанра. Такая кухня выглядит строго и сдержанно. Для истинных ценителей. 

Классика всегда в моде

Неоклассика: визуализация, частичный дизайн , OK Interior Design OK Interior Design Кухня в классическом стиле
OK Interior Design

Неоклассика: визуализация, частичный дизайн

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Не секрет, что классика всегда в моде. Дизайн интерьера в классическом стиле всегда выглядит элегантно и шикарно. Сейчас дизайнеры пытаются изменить классический стиль, добавляя в него новые современные и стильные элементы. Чаще всего получается интересно и свежо. Данный стиль в интерьере называется неоклассическим. Это та же самая классика, но оснащенная самой передовой техникой и выполненная с помощью новейших отделочных материалов. Эдакая современная классика. В кухне, изображенной на картинке, мы может убедиться на примере, как стильно, свежо и современно может выглядеть кухня в неоклассическом стиле. Все те же деревянные белые шкафчики, украшенные ажурной резьбой, мраморные столешница и пол. Но противоположная стена выполнена из зеркала с интересной текстурой, а обеденный стол и стулья – просто образец современности. И в итоге мы получаем невероятное сочетание старинной классики и стильной современности. Этот стиль подходит тем, кто чтит традиции, но не хочет отказываться от комфортного уровня жизни. 

Неоклассика

Квартира неоклассика, Инна Михайская Инна Михайская Кухня в классическом стиле
Инна Михайская

Квартира неоклассика

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

Вот еще один достойный представитель неоклассики. Здесь кухонное пространство сделали более уютным и комфортным с помощью теплых оттенков в интерьере, цветочного узора в рабочей зоне столешницы и уютного подоконника. Подоконник здесь заслуживает отдельной статьи, ибо он невероятно манит к себе. Это очень теплое и мягкое гнездышко на кухне, прямо-таки островок уюта, а подушки и совершенно случайно оставленный плед только дополняют живописный вид этого места. Здесь также присутствуют и элементы строгой классики: белые резные шкафчики, тяжелые плотные шторы, обеденный стол с витыми ножками и резьбой и классические стулья с мягкой обивкой. Но они не делают интерьер холодным и строгим, наоборот, подчеркивают теплую обстановку на кухне.

Классика или прованс?

Дом в Санкт-Петербурге, студия Design3F студия Design3F Кухня в классическом стиле
студия Design3F

Дом в Санкт-Петербурге

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

Еще одной разновидностью классического стиля в кухонном пространстве является сочетание классики и прованса. Занавески с цветочным рисунком, кованые высокие табуретки, мандариновое дерево в горшке и необычные светильники – вот что выдает в этой классике нотки прованса. Эти элементы напоминают о фруктовых садах, романтичном Париже и полях с лавандой. Создается романтичное и весеннее настроение, и классика в этом интерьере уже не кажется такой строгой и сдержанной. Белые деревянные шкафчики с витыми ручками, характерные для классического стиля лишь добавляют прелести в интерьер. А кирпичная бежевая стена смотрится очень органично и стильно.

Легкая классика

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер Кухня в классическом стиле
ДизайнМастер

ЖК Ямайка 118 метров. Просто Классика

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

И завершающий интерьер кухонь в классическом стиле. Здесь прослеживается традиционная классика: легкая, помпезная и изящная. Вообще, глядя на количество кухонь в классическом стиле в этой статье, напрашивается определенный вывод: кухонное пространство, выполненное в классическом стиле выглядит всегда роскошно и достойно. Исключений не бывает, разве что в том случае, когда у дизайнера руки растут не из того места. Здесь, помимо резных белых шкафчиков, прекрасного мраморного пола и столешницы, классического круглого стола с витыми ножками и резных деревянных стульев с мягкой обивкой на спинках и сиденьях, присутствует еще один элемент классики – изящная и помпезная хрустальная люстра. Благодаря ей интерьер выглядит торжественно, роскошно и легко.

Буйство стилей

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Кухни в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Эта кухня уникальна в своем роде. Дизайнер создал очень смелый и нестандартный проект интерьера кухни, в котором есть и пышное необарокко, и торжественная классика, и строгий современный стиль, и все это объединяется в сложносочиненную эклектику. В результате, нас поражает эффектный и яркий интерьер кухонного пространства, который своим буйством деталей и элементов напоминает сказки Льюиса Кэролла. Но все же, это выглядит роскошно и богато, необычно и провокационно.

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Роскошный модерн

Кухня, Инна Михайская Инна Михайская Кухня в стиле модерн
Инна Михайская

Кухня

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

Да, и модерн может выглядеть богато и роскошно. Дорогие и новейшие отделочные материалы, современная и передовая техника, стильная мебель – все это в правильных пропорциях создает атмосферу богатства и роскоши. А немного ярких акцентов лишь освежает интерьер и делает его более приветливым. В интерьере этой кухни за основу взяты 2 классических основных цвета: черный и белый. Беспроигрышный вариант. Но чтобы разбавить эту холодную строгость четких линий и сдержанных цветов, дизайнеры добавили немного сочного салатового цвета. И это преображает кухню, делает ее свежей, яркой и весенней.

Грубый и роскошный

Нескучный серый, PichuginaDesign PichuginaDesign Кухни в эклектичном стиле
PichuginaDesign

Нескучный серый

PichuginaDesign
PichuginaDesign
PichuginaDesign

Изюминкой этой кухни является то, что гарнитур сделан из натурального сланца. Выглядит это массивно, грубо и солидно. Но холодную брутальность камня здесь разбавляет изящная и роскошная хрустальная люстра. А стеклянный обеденный стол и стулья отлично вписываются в интерьер, правда выглядят тоже холодно и необычно. В целом, кухня вышла стильной, шикарной, но холодной и неприветливой. Дорогие материалы и цветовое решение делают эту кухню роскошной. Но эта роскошь скорее угрюмая.

Дом для трех поколений

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