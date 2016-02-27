​Как разделить кухню и гостиную

В стандартной планировке типовых квартир кухня обычно отделена от остального пространства надежной межкомнатной перегородкой. В этом есть, конечно, и свои плюсы – не стоит беспокоится о мощности системы вентиляции, подбирать интерьерные решения сочетающие функциональность кухни и торжественность гостиной. Если имеется возможность выбора вариантов планировки пространства кухни и гостиной, можно также использовать традиционное отделение зоны кухни с помощью стены. Правда делать это возможно гораздо более элегантно:

– выбирать удобное расположение стены,

- использовать стену в качестве декоративного элемента пространства,

- не возводить глухую стену, сделать ее только по центру или в одной части комнаты.