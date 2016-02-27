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​Как разделить кухню и гостиную

Перла Вереника Перла Вереника
Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Гостиная в скандинавском стиле
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В вопросе размещения кухни и гостиной нет единства. С одной стороны – категоричные противники открытых пространств, предпочитающие видеть кухню отдельной комнатой за плотно закрытой дверью. С другой – любители просторных помещений и широких застолий, для которых чем больше гостиная, тем лучше. Дизайнеры стараются предложить все разнообразие вариантов по отделению кухни от гостиной, чтобы каждый мог выбрать ту степень открытости, которая ему будет наиболее комфортна.

Невысокая стена между гостиной и кухней

Частный дом. ЮБК, Дорогой Дом Дорогой Дом Гостиная в стиле модерн
Дорогой Дом

Частный дом. ЮБК

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

Вместо монументальных перегородок в пространстве гостиной вполне достаточно условного разделения зоны кухни и зоны для отдыха. Невысокие перегородки из полупрозрачных материалов создают тот нужный баланс уединенности и общности, который не перегружает открытую комнату лишними деталями. Невысокие перегородки включают в общую композицию комнат. В гостиной вдоль такой перегородки можно поставить диван и сделать зону отдыха. На кухне это может стать стеной рядом с обеденным столом или рабочей зоной.

Традиционная стена

Гостиная Студия авторского дизайна ASHE Home Гостиная в классическом стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Гостиная

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

В стандартной планировке типовых квартир кухня обычно отделена от остального пространства надежной межкомнатной перегородкой. В этом есть, конечно, и свои плюсы – не стоит беспокоится о мощности системы вентиляции, подбирать интерьерные решения сочетающие функциональность кухни и торжественность гостиной. Если имеется возможность выбора вариантов планировки пространства кухни и гостиной, можно также использовать традиционное отделение зоны кухни с помощью стены. Правда делать это возможно гораздо более элегантно:

– выбирать удобное расположение стены,

- использовать стену в качестве декоративного элемента пространства,

- не возводить глухую стену, сделать ее только по центру или в одной части комнаты.

Кухонный остров

Квартира-студия, Первое Дизайн-Бюро Первое Дизайн-Бюро Гостиная в стиле модерн
Первое Дизайн-Бюро

Квартира-студия

Первое Дизайн-Бюро
Первое Дизайн-Бюро
Первое Дизайн-Бюро

Широкая функциональность кухонного острова не ограничивается помощью в приготовлении обедов, это элемент вполне можно использовать и как визуальный разделитель пространства. Кухонный остров поможет ограничить рабочую зону кухни и послужит небольшим столиком для сервировки. Приготовленные на кухне супы и салаты можно для начала поставить на поверхность острова, а потом перенести на обеденный стол в зоне гостиной.

Стол – как граница между кухней и гостиной

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Гостиная в скандинавском стиле
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Обеденный стол также послужит вам удобным зонирующим элементом пространства. Со стороны кухни его можно использовать как дополнительную рабочую поверхность во время приготовления блюд, а затем – сервированный для семейного ужина он станет уже частью гостиной. Такой плавный переход от кухни к столовой и к зоне отдыха поможет найти место для всех этих задач даже в самой маленькой квартире.

Невесомая книжная полка

Гостиная. Лофт по-восточному «Студия 3.14» Гостиная в стиле лофт
«Студия 3.14»

Гостиная. Лофт по-восточному

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Визуальное разделение пространства достигается обычно использованием предметов мебели легких и полупрозрачных. Для зрительного восприятия границ каждой части помещения совсем не обязательны монолитные стены. Обозначить разделение зоны гостиной и зоны кухни в общем пространстве можно совершенно условными предметами: книжная полка, легкий стеллаж, даже нитяная стеклянная штора.

Создайте открытое пространство и никаких границ

Общий вид Studio 25 Гостиная в стиле лофт
Studio 25

Общий вид

Studio 25
Studio 25
Studio 25

Открытое пространство, совмещающее в себе кухню, столовую, гостиную, прихожую и прочие функции – один из современных трендов планировки помещений. Привлекает такой дизайн интерьеров в первую очередь своей свободой и простором. Согласитесь, обидно загромождать комнату, наполненную светом и воздухом, лишними перегородками и разделителями. Главные тревоги в такой организации помещений вызывает, пожалуй, возможность активного использования кухни – пар, запахи, дым от сковородок, все это не лучшие гости для остальных частей комнаты. Специалисты единодушны в этом вопросе – грамотное оборудование системы вентиляции и мощная вытяжка убирают все запахи без следа. Наблюдая огромное количество проектов открытых пространств, реализованных и в западных странах и российскими дизайнерами, начинаешь верить в эти слова.

Глянцевое царство минимализма
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