​Как разделить кухню и гостиную

В вопросе размещения кухни и гостиной нет единства. С одной стороны – категоричные противники открытых пространств, предпочитающие видеть кухню отдельной комнатой за плотно закрытой дверью. С другой – любители просторных помещений и широких застолий, для которых чем больше гостиная, тем лучше. Дизайнеры стараются предложить все разнообразие вариантов по отделению кухни от гостиной, чтобы каждый мог выбрать ту степень открытости, которая ему будет наиболее комфортна.
Вместо монументальных перегородок в пространстве гостиной вполне достаточно условного разделения зоны кухни и зоны для отдыха. Невысокие перегородки из полупрозрачных материалов создают тот нужный баланс уединенности и общности, который не перегружает открытую комнату лишними деталями. Невысокие перегородки включают в общую композицию комнат. В гостиной вдоль такой перегородки можно поставить диван и сделать зону отдыха. На кухне это может стать стеной рядом с обеденным столом или рабочей зоной.
В стандартной планировке типовых квартир кухня обычно отделена от остального пространства надежной межкомнатной перегородкой. В этом есть, конечно, и свои плюсы – не стоит беспокоится о мощности системы вентиляции, подбирать интерьерные решения сочетающие функциональность кухни и торжественность гостиной. Если имеется возможность выбора вариантов планировки пространства кухни и гостиной, можно также использовать традиционное отделение зоны кухни с помощью стены. Правда делать это возможно гораздо более элегантно:
– выбирать удобное расположение стены,
- использовать стену в качестве декоративного элемента пространства,
- не возводить глухую стену, сделать ее только по центру или в одной части комнаты.
Широкая функциональность кухонного острова не ограничивается помощью в приготовлении обедов, это элемент вполне можно использовать и как визуальный разделитель пространства. Кухонный остров поможет ограничить рабочую зону кухни и послужит небольшим столиком для сервировки. Приготовленные на кухне супы и салаты можно для начала поставить на поверхность острова, а потом перенести на обеденный стол в зоне гостиной.
Обеденный стол также послужит вам удобным зонирующим элементом пространства. Со стороны кухни его можно использовать как дополнительную рабочую поверхность во время приготовления блюд, а затем – сервированный для семейного ужина он станет уже частью гостиной. Такой плавный переход от кухни к столовой и к зоне отдыха поможет найти место для всех этих задач даже в самой маленькой квартире.
Визуальное разделение пространства достигается обычно использованием предметов мебели легких и полупрозрачных. Для зрительного восприятия границ каждой части помещения совсем не обязательны монолитные стены. Обозначить разделение зоны гостиной и зоны кухни в общем пространстве можно совершенно условными предметами: книжная полка, легкий стеллаж, даже нитяная стеклянная штора.
Открытое пространство, совмещающее в себе кухню, столовую, гостиную, прихожую и прочие функции – один из современных трендов планировки помещений. Привлекает такой дизайн интерьеров в первую очередь своей свободой и простором. Согласитесь, обидно загромождать комнату, наполненную светом и воздухом, лишними перегородками и разделителями. Главные тревоги в такой организации помещений вызывает, пожалуй, возможность активного использования кухни – пар, запахи, дым от сковородок, все это не лучшие гости для остальных частей комнаты. Специалисты единодушны в этом вопросе – грамотное оборудование системы вентиляции и мощная вытяжка убирают все запахи без следа. Наблюдая огромное количество проектов открытых пространств, реализованных и в западных странах и российскими дизайнерами, начинаешь верить в эти слова.