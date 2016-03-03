Какой интерьер станет комфортным для детей

Ребенок в доме – для многих родителей как тревожная кнопка, всегда нужно быть настороже. Активные игры и множество самых разнообразных вещей в самых неожиданных уголках комнат, прятки в шкафах и вереница плюшевых игрушек на диване в гостиной. Казалось бы, проще всего раз и навсегда убрать все это в детскую комнату, расставить красиво по полочкам и не экспериментировать с рисунками на обоях. Но проще – не значит полезно и интересно для ребенка. Но благодаря разумному сочетанию порядка и творчества, можно сделать интерьер в доме и уютным, и комфортным для всех от мала до велика.
Детский характер таков, что разные приятные мелочи радуют малышей гораздо больше основательных и практичных покупок. Идеально-изящную мебель, стильные аксессуары - оставьте для гостиной, а в комнате ребенка атмосфера должна быть более легкой, непринужденной. И чтобы не сетовать ежеминутно на разрушенный в процессе игры педантичный порядок, просто заранее смиритесь с отсутствием такового в детской комнате и даже самостоятельно привнесите элементы для творческой самореализации ваших маленьких фантазеров: грифельная стена для рисования цветными мелками или белая поверхность для маркеров, магнитная доска с буквами и смешными фигурками, мягкие цветастые пуфики и напольные подушки – ведь дети в основном играют под столом, а не чинно усевшись на стулья.
Не хотите каждый день бороться с беспорядком во всех комнатах дома? Дайте ребенку возможность быстро убирать свои вещи. Модули для хранения в детской комнате лучше делать что называется
про запас.
Во-первых, ребенку будет проще складывать свои вещи в большие, объемные ящики и полки, где не требуется особое умение аккуратно расставлять каждый предмет на точно отведенное место. Все должно быть просто и понятно – ящик для кубиков, корзина – для кукол и мягких игрушек, полка – для одежды, шкафчик – для книжек.
Во-вторых, дети растут и расширяют свою сферу интересов столь стремительно, что порой в одной комнате уживаются и совсем детские машинки, и учебники, и опытные образцы самолетов и танков собственного изготовления и еще очень-очень много всего. Поэтому не переживайте, если по началу половина ящиков в шкафу станет пустовать, это быстро будет исправлено.
В шумных играх дети напрочь забывают об острых углах мебели, неустойчивых стульях и высоте табуретов, поэтому забота о безопасности комнат ложится полностью на плечи родителей. Здесь важно соблюсти баланс – абсолютно простое и безопасное пространство быстро наскучит маленьким сорванцам и они самостоятельно придумают себе способы для развлечений. Естественно, пирамида из стульев или игры у открытого окна, затеянные детьми, не будут лучшим вариантом с точки зрения безопасности. Поэтому, убрав все острые, массивные и неудобные предметы из поля действия детей, создайте все же ребенку возможность лазить, прыгать и прятаться, только сделайте все это заранее защищенным: домик на втором ярусе – с прочными перилами, лесенка на стене – и мягкая подушка на полу рядом, специальный детский спортивный комплекс.
Не меньше, чем прыгать и веселится, дети любят посидеть в уединенном уголке с любимой игрушкой или в обнимку с мамой, тихонько поделится своими детскими, но не менее важными переживаниями и вопросами. Ребенку, как и всякому взрослому человеку, после активных игр и напряженного дня в детском саду или школе, порой хочется спокойного и уютного домашнего отдыха. Сделать такой тихий уголок – совсем не сложно: пушистый коврик, мягкие подушки, уютный плед одеяло и любимый плюшевый друг.
Для взрослых людей дом по большей части – место отдыха, не всегда нам нужен еще и домашний кабинет для работы. А вот ребенок значительную часть времени проводит дома, выполняя школьные задания и дополнительные занятия по интересующим его предметам. Поэтому без комфортного рабочего места никак не обойтись и оборудовано здесь все должно быть как можно лучше: эргономичный стул, широкий, просторный стол, ящички и полочки, тумбы и шкафы для хранения всех учебных принадлежностей.
Часто родителям малыша кажется, что достаточно сделать идеальную детскую комнату и весь мир ребенка уместиться в это пространство. Но ведь это полноценный член семьи, и он сам вам об этом заявит с первых дней появления в доме. Лучше сразу найти уголок и в гостиной – для домика с игрушками, и на кухне – для грифельной доски и маркеров, и на любимом диване – для пары плюшевых зайцев.