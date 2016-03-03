Какой интерьер станет комфортным для детей

Не хотите каждый день бороться с беспорядком во всех комнатах дома? Дайте ребенку возможность быстро убирать свои вещи. Модули для хранения в детской комнате лучше делать что называется про запас .

Во-первых, ребенку будет проще складывать свои вещи в большие, объемные ящики и полки, где не требуется особое умение аккуратно расставлять каждый предмет на точно отведенное место. Все должно быть просто и понятно – ящик для кубиков, корзина – для кукол и мягких игрушек, полка – для одежды, шкафчик – для книжек.

Во-вторых, дети растут и расширяют свою сферу интересов столь стремительно, что порой в одной комнате уживаются и совсем детские машинки, и учебники, и опытные образцы самолетов и танков собственного изготовления и еще очень-очень много всего. Поэтому не переживайте, если по началу половина ящиков в шкафу станет пустовать, это быстро будет исправлено.