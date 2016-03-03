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Какой интерьер станет комфортным для детей

Перла Вереника Перла Вереника
Misoky, Misoky Misoky Детская комнатаИгрушки
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Ребенок в доме – для многих родителей как тревожная кнопка, всегда нужно быть настороже. Активные игры и множество самых разнообразных вещей в самых неожиданных уголках комнат, прятки в шкафах и вереница плюшевых игрушек на диване в гостиной. Казалось бы, проще всего раз и навсегда убрать все это в детскую комнату, расставить красиво по полочкам и не экспериментировать с рисунками на обоях. Но проще – не значит полезно и интересно для ребенка. Но благодаря разумному сочетанию порядка и творчества, можно сделать интерьер в доме и уютным, и комфортным для всех от мала до велика.

Не стремитесь к идеальному порядку, а добавьте уюта в комнату

Квартира в современном провансе, DS Fresco DS Fresco Детская комнатa в рустикальном стиле
DS Fresco

Квартира в современном провансе

DS Fresco
DS Fresco
DS Fresco

Детский характер таков, что разные приятные мелочи радуют малышей гораздо больше основательных и практичных покупок. Идеально-изящную мебель, стильные аксессуары  - оставьте для гостиной, а в комнате ребенка атмосфера должна быть более легкой, непринужденной. И чтобы не сетовать ежеминутно на разрушенный в процессе игры педантичный порядок, просто заранее смиритесь с отсутствием такового в детской комнате и даже самостоятельно привнесите элементы для творческой самореализации ваших маленьких фантазеров: грифельная стена для рисования цветными мелками или белая поверхность для маркеров, магнитная доска с буквами и смешными фигурками, мягкие цветастые пуфики и напольные подушки – ведь дети в основном играют под столом, а не чинно усевшись на стулья.

Вместительный шкаф, чтобы все вещи были убраны

homify Детская комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Не хотите каждый день бороться с беспорядком во всех комнатах дома? Дайте ребенку возможность быстро убирать свои вещи.  Модули для хранения в детской комнате лучше делать что называется про запас

Во-первых, ребенку будет проще складывать свои вещи в большие, объемные ящики и полки, где не требуется особое умение аккуратно расставлять каждый предмет на точно отведенное место. Все должно быть просто и понятно – ящик для кубиков, корзина – для кукол и мягких игрушек, полка – для одежды, шкафчик – для книжек. 

Во-вторых, дети растут и расширяют свою сферу интересов столь стремительно, что порой в одной комнате уживаются и совсем детские машинки, и учебники, и опытные образцы самолетов и танков собственного изготовления и еще очень-очень много всего. Поэтому не переживайте, если по началу половина ящиков в шкафу станет пустовать, это быстро будет исправлено.

Безопасность – прежде всего

Интерьер таунхауса под Уфой, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Детские комната в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Интерьер таунхауса под Уфой

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

В шумных играх дети напрочь забывают об острых углах мебели, неустойчивых стульях и высоте табуретов, поэтому забота о безопасности комнат ложится полностью на плечи родителей. Здесь важно соблюсти баланс – абсолютно простое и безопасное пространство быстро наскучит маленьким сорванцам и они самостоятельно придумают себе способы для развлечений. Естественно, пирамида из стульев или игры у открытого окна, затеянные детьми, не будут лучшим вариантом с точки зрения безопасности. Поэтому, убрав все острые, массивные и неудобные предметы из поля действия детей, создайте все же ребенку возможность лазить, прыгать и прятаться, только сделайте все это заранее защищенным: домик на втором ярусе – с прочными перилами, лесенка на стене – и мягкая подушка на полу рядом, специальный детский спортивный комплекс.

Тихий уголок

Вид на балкон смежный с детской Студия авторского дизайна ASHE Home Детская комнатa в классическом стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Вид на балкон смежный с детской

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Не меньше, чем прыгать и веселится, дети любят посидеть в уединенном уголке с любимой игрушкой или в обнимку с мамой, тихонько поделится своими детскими, но не менее важными переживаниями и вопросами. Ребенку, как и всякому взрослому человеку, после активных игр и напряженного дня в детском саду или школе, порой хочется спокойного и уютного домашнего отдыха. Сделать такой тихий уголок – совсем не сложно: пушистый коврик, мягкие подушки, уютный плед одеяло и любимый плюшевый друг.

Рабочее место для домашних уроков

homify Детские комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Для взрослых людей дом по большей части – место отдыха, не всегда нам нужен еще и домашний кабинет для работы. А вот ребенок значительную часть времени проводит дома, выполняя школьные задания и дополнительные занятия по интересующим его предметам. Поэтому без комфортного рабочего места никак не обойтись и оборудовано здесь все должно быть как можно лучше: эргономичный стул, широкий, просторный стол, ящички и полочки, тумбы и шкафы для хранения всех учебных принадлежностей.

Не делайте жизнь ребенка слишком обособленной

Misoky, Misoky Misoky Детская комнатаИгрушки
Misoky

Misoky
Misoky
Misoky

Часто родителям малыша кажется, что достаточно сделать идеальную детскую комнату и весь мир ребенка уместиться в это пространство. Но ведь это полноценный член семьи, и он сам вам об этом заявит с первых дней появления в доме. Лучше сразу найти уголок и в гостиной  – для домика с игрушками, и на кухне – для грифельной доски и маркеров, и на любимом диване – для пары плюшевых зайцев.

Секреты стильной современной спальни
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