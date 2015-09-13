Декор для сада

Беседка в саду является не только уютным место для отдыха. Она также несет в себе и декоративную функцию. Желательно, чтобы беседка гармонично смотрелась с основным зданием и подходила окружающему ландшафту. В зависимости от размера беседки можно установить мангал для приготовления шашлыков, скамейки, мягкие кресла. Для сада подойдет любой вид беседки - стационарная, разборная, комбинированная. Если конструкция беседки открытая, то ее лучше располагать под тенью высоких лиственных деревьев или возле густого кустарника, чтобы место отдыха было защищено от ветра. Хорошо, когда место для беседки находится на глубине участка, чтобы можно было отдохнуть без посторонних глаз и различных источников шума.

Обязательно наличие растительности возле беседки. Какая она ни была бы красивая, вокруг должны быть красивые пейзажи, чтобы вы могли ими любоваться. Для этой цели нужны два вида растений. Первые – украшающие саму беседку, вторые – создающие приятный окружающий вид. Поэтому необходимы, прежде всего, вьющиеся растения. Они помогут создать естественную защиту от ветра и солнца. Возле задней части беседки для естественной защиты используют многолетние растения. Для этого подойдут такие растения, как жимолость, виноград, тунбергия, клематис. У входа в беседку обычно высаживают хвойные растения. Например, такие как можжевельник, туя, ель, карликовая сосна. Вокруг места отдыха не следует активно высаживать декоративные цветы. Они хоть и имеют приятный аромат, но смешиваясь между собой, могут иметь резкий запах или вызывать аллергическую реакцию.