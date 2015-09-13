Декор для сада

Украшения для сада являются отличным вариантом его декора. В данной статье мы рассмотрим основные варианты того, как украсить сад.
Если ваш дом уже полностью построен, все готово благодаря дизайнерам, то как раз наступило время заняться садом и его декором. Украшения для сада помогут преобразить его, сделать красивым и уютным местом, где будет хотеться проводить время с семьей и друзьями. Перед тем как создать украшения для сада, следует определиться с тем, будут ли они временными или они останутся не на один сезон. От этого зависит выбор материала – недолговечные материалы или основательные конструкции.
Беседка в саду является не только уютным место для отдыха. Она также несет в себе и декоративную функцию. Желательно, чтобы беседка гармонично смотрелась с основным зданием и подходила окружающему ландшафту. В зависимости от размера беседки можно установить мангал для приготовления шашлыков, скамейки, мягкие кресла. Для сада подойдет любой вид беседки - стационарная, разборная, комбинированная. Если конструкция беседки открытая, то ее лучше располагать под тенью высоких лиственных деревьев или возле густого кустарника, чтобы место отдыха было защищено от ветра. Хорошо, когда место для беседки находится на глубине участка, чтобы можно было отдохнуть без посторонних глаз и различных источников шума.
Обязательно наличие растительности возле беседки. Какая она ни была бы красивая, вокруг должны быть красивые пейзажи, чтобы вы могли ими любоваться. Для этой цели нужны два вида растений. Первые – украшающие саму беседку, вторые – создающие приятный окружающий вид. Поэтому необходимы, прежде всего, вьющиеся растения. Они помогут создать естественную защиту от ветра и солнца. Возле задней части беседки для естественной защиты используют многолетние растения. Для этого подойдут такие растения, как жимолость, виноград, тунбергия, клематис. У входа в беседку обычно высаживают хвойные растения. Например, такие как можжевельник, туя, ель, карликовая сосна. Вокруг места отдыха не следует активно высаживать декоративные цветы. Они хоть и имеют приятный аромат, но смешиваясь между собой, могут иметь резкий запах или вызывать аллергическую реакцию.
Украшения для сада в виде клумб всегда будут актуальными. Обычно высаживают розы, астры и пионы. Но можно вместо этого традиционного украшения использовать цветники, которые будут смотреться намного ярче и эффектнее. Для этого не нужно никаких дорогих предметов, достаточно взять старую мебель и утварь, посуду. Следует насыпать землю в какую-либо емкость и это место сразу станет подходящим для создания любого цветника. В качестве емкости подойдет поломанная тачка, старое корыто, ненужная кастрюля, тележка или даже стоптанный башмак. Не выбрасывайте все вещи, посмотрите, может там что-то есть для создания цветника. Если вы хотите по размеру большой цветник, то подойдет и старая кровать. Необязательно оформлять клумбы традиционно, оградку можно сделать из таких материалов, как искусственный камень, штакетник, различный строительный мусор, остающийся после стройки бани или бассейна. При создании такого рода клумб не стоит забывать про единство стиля – окантовка из камня будет отлично смотреться с каменным фасадом.
Украсить пруд или вообще садовую территорию можно водопадами или небольшими фонтанами. Нет ничего прекраснее пенящейся и журчащей воды. Эти звуки как нельзя лучше всего подходят для сада и отдыха. Если по территории течет ручей, то с помощью искусственных порогов можно создать множество водопадов. Ручей даже делают самостоятельно, это возможно, если на территории имеется налаженная система водоснабжения. Чтобы устроить искусственный ручей понадобится труба для подачи воды, камни и растения для высадки. Для фонтанов используют разные насадки, позволяющие создать композицию из бьющих струй. Нередко для водоемов используют подсветку. Светильники используют либо плавающие, либо подводные. Пруд, переливающийся в темноте яркими цветами, имеет очень эффектный вид.
Зеленыескульптуры
Скульптуры из растений могут представлять собой фигуры из кустарников декоративно подстриженных. Также они могут иметь вид вертикального озеленения. Для этого нужно подобрать подходящую опору.
В роли украшения для сада могут выступать и светильники. Они обладают не только практической функцией, но и декоративной. Можно подобрать светильники, имеющие разные цвета, форму, размеры.
При применении для украшения сада различных фигурок следует помнить, что они должны иметь максимально естественный вид. Размер фигурок не имеет значения, поскольку даже самые маленькие варианты могут создать неповторимый уют. Они способны оживить любой уголок сада, придав ему интересный вид. Важно размещать фигурки правильно и к месту, только в таком случае они будут смотреться. Украшения для сада в виде фигурок должны быть сделаны просто и аккуратно, а главное – качественно. В качестве материала для изготовления лучше взять или керамику, или особую полимерную глину. Особенно изысканно смотрятся фигурки, расписанные вручную. Избегайте пластиковых украшений, в большинстве случаев они не надежны. Главные преимущества фигурок заключаются в том, что их можно комбинировать, переставлять и хранить в зимнее время, а также их можно сделать своими руками. Вы можете получить предметы, которых больше ни у кого нет.
Камни являются отличным способом декорирования сада. Особенно они нужны в тех случаях, если имеются неровности в рельефе ландшафта. Камни в основном используются в естественном, то есть необработанном виде. Но иногда их могут покрасить и придать определенный вид. Дизайнеры создают сады из камня, альпийские горки, дорожки и бордюры для клумб. Этот материал выглядит благородно в любом виде. Например, немного гравия в комбинации с цветами или водой будет иметь изысканный вид, не говоря уже о мраморе или граните. Украшения для сада из камня будут в любом случае выглядеть гармонично, особенно подходят для этого плана сухой ручей, дорожка через водоем, рокарий. Для создания композиции требуется лишь фантазия и природные материалы. В горной местности достаточно камня, а в равнинах сложнее его найти. Поэтому можно его купить, так как многие фирмы успешно занимаются такой реализацией. Для сада можно приобрести щебень, бутовый камень, глыбы, валуны, гравий, декоративную отсыпку, крошку из мрамора или гранита, кладочный камень.
Если сад имеет достаточно большую площадь, то в таком случае вместо статуэток можно поставить в саду большие скульптуры и статуи. Материал их изготовления может быть любым, главное, чтобы он подходил к общему интерьеру здания, сада и другим украшениям.
Таким образом, украшения для сада могут быть самыми разнообразными, важно лишь подобрать те, которые будут соответствовать стилю вашего сада. Также многие предметы декора можно сделать своими руками. Для украшений не важен размер участка или ваши финансовые возможности, что гарантирует получение отличного, уютного места для отдыха.