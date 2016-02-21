Что нужно знать, прежде чем преступать к покраске фасада дома?

Итак, вы решили окрасить фасад вашего дома. Казалось бы, что может быть проще и яснее? То есть, как проще? Разумеется, все эти малярные работы предполагают известную физическую выкладку, да и время. Но уж точно, кажется, никто не остановит вас и не обратит ваше внимание на то, что вот, дескать, что-то вы сделали не так, как стоило бы.
Однако,как показывает практика, приступая даже к таким рутинным занятиям, первым делом стоит несколько обеспокоиться теорией. И тотчас окажется, что и здесь не всё так просто, как виделось при первом рассмотрении.
Для того, чтобы быть уверенным в качественном исходе покрасочных работ, следует придерживаться не сложных рекомендаций: выбрать оптимально подходящую краску, тщательно подготовить под покраску поверхность стен и последовательно провести работу.
Вот несколько простых шагов, следуя которым, вы получите наилучший результат.
Покраска фасада требует известной сноровки и некоторых технологических знаний. Дело в том, что окрашивая стены дома снаружи, мы не просто декорируем его, а создаём дополнительный слой материала, опосредующий контакт между стенами и атмосферой. Есть несколько основных чисто технологических требований, которые предъявляются такому красочному слою.
Во-первых, как к материалу, выполняющему определённые декоративные функции: краска для экстерьерных работ должна в достаточной степени обладать склонностью к адгезии и быть свето- и атмосфероустойчивой, не выгорать, не размягчаться, не образовывать кракелюр.
Во-вторых, как к материалу, составляющему внешнюю оболочку стен: краска не должна препятствовать газо- и влагообмену стен.
Сложность заключается в том, что в известном смысле эти два условия противоречат одно другому. Поэтому так важно соблюдать строгую технологию на всех этапах, тем самым компенсируя возможные недостатки самого красочного покрытия.
Основой любого красочного материала всегда являются два компонента: пигмент и связующее вещество. Именно они и делают краску краской: пигмент (минеральный, органический или синтетически) сообщает краске цвет, а связующее вещество делает возможным краске покрывать поверхность сплошным слоем, не рассыпаясь после высыхания. Кроме того, важное значение имеет основа, или растворитель, содержащийся в краске.
Потребительские качества краски связаны в большой степени также и с присутствием в их составе разнообразных веществ, улучшающих те или иные характеристики. Обычно это разнообразные консерванты, пластификаторы, вещества, препятствующие образованию плесени и грибков, улучшающие способность красочного материала сопротивляться агрессивному воздействию внешней среды, антипирены (вещества, препятствующие возгоранию).
Различают два основных типа фасадных красок: на органической или на водной основе. Краска на органической основе (растворители, вроде уайт-спирита) отличается морозостойкостью, благодаря чему позволяет проводить покрасочные работы даже при низких температурах воздуха. Ей свойственна устойчивость к влаге даже в не стабильном, не просохшем слое. Это позволяет проводить работы по покраске в любой сезон.
Водорастворимые краски, в свою очередь, различаются по характеру связующего вещества: на основе акриловых смол, на силикатной основе и на основе силиконовых смол. Акриловые краски многофункциональны, подходят для любой поверхности и относительно дёшевы.
Силикатные краски имеют довольно ограниченное применение из-за содержания в них щелочных и известковых составляющих, а также из-за малого выбора цветов. Как правило, их используют при реставрационных работах, так как они образуют слой в дальнейшем не поддающийся перекрашиванию красками на полимерной основе.
Все положительные качества силикатных и акриловых покрытий вобрали в себя краски силиконовые. Кроме прочего, они образуют поверхность, не смачиваемую водой, что приводит к самоочищению стен во время дождя.
Следует так же иметь в виду, что универсальные краски, предназначенные для внутренних и наружных работ, уступают в долговечности тем, которые предназначены только для работы на улице.
Прежде, чем приступать к работе по покраске, следует тщательно очистить стены от пыли, плесени, мха и легко отслаивающихся слоев прежних покрытий. Сегодня для этого используется бытовой водомёт. В случае сложных загрязнений применяют металлическую корщётку, однако, это значительно более трудоёмкий способ.
В тех местах, где на стене образовались плесень или мох, после расчистки применяют биопротектные препараты. Это делается для того, чтобы в последствие оставшиеся в толще покрытия следы грибницы и части растений не проросли вновь.
По завершении расчистки необходимо проверить стену на наличие изъянов в штукатурном слое. Трещины и отслаивание штукатурки могут быть либо результатом естественной просадки здания, либо возникать как следствие плохой гидроизоляции и образования в толще стен льда в холодный сезон. Ущерб штукатурного слоя необходимо устранить, чтобы это не привело с течением времени к более серьёзным повреждениям стен.
После предварительных работ и перед грунтовкой необходимо изолировать все те элементы, которые не требуют покраски, при помощи плёнки или бумаги. Окна изолируются или фанерными щитами, или так же – плотной полиэтиленовой плёнкой. Кроме прочего, металлические части, в том числе шляпки гвоздей и шурупов, остающиеся снаружи, должны быть обработаны противокоррозийной грунтовкой.
Непосредственно перед покраской стены грунтуют при помощи специальных грунтовок.
Грунтовка является посредником между штукатуркой и краской. Благодаря ей краска распределяется ровнее и легче, а расход её существенно падает. Грунтовка предохраняет стены от плесени и атмосферной влаги, укрепляет основание, способствует лучшему сцеплению краски со стеной.
Грунтовку наносят при помощи тех же инструментов, которые используются при покраске, в два-три слоя, нанося каждый новый слой после полного высыхания предыдущего. Последний слой необходимо просушивать не менее суток. Качество покраски фасада может быть повышено колеровкой грунтовки в тон, близкий к цвету фасадной краски.
Чаще всего для покраске фасадов используются валик, кисть или краскопульт (аэрограф). Это зависит от вязкости краски, фактуры и площади поверхности, а также от вашей квалификации. Следует знать, что в дождливые и ветреные дни или при температуре ниже +5С покраску фасада лучше не производить.
Гладкая поверхность стен позволяет использовать при покраске кисть или валик с коротким ворсом. При этом, валик значительно удобнее при покраске больших поверхностей, и при его использовании расходуется меньше краски. Фактура стены может сделать невозможным применение валика. В таком случае используют широкую кисть с длинной щетиной.
При помои краскопульта можно окрашивать любые стены, вне зависимости от их фактуры. Но работа с ним предполагает известную подготовку и опыт. Важно уметь подобрать необходимую вязкость краски и соответствующие насадки на разбрызгиватель аппарата. Опыта требует и сам процесс покраски: нужно знать, как поведёт себя краска на то или иной поверхности, чтобы избежать неравномерного нанесения. Как правило, покраску дома краскопультом производят специалисты.
Если же вы применяете для окраски специальные фактурные красочные материалы высокой вязкости с наполнителем, для работы с ними вам потребуется, помимо прочих инструментов, еще и шпатель.
Таким образом, методично соблюдая очерёдность этапов, каждый из которых требует аккуратной и тщательной работы, вы сможете быть уверены в том, что результат вас не разочарует, а декоративные и технологические качества красочного покрытия не будут страдать на протяжении долгих лет.