Что нужно знать, прежде чем преступать к покраске фасада дома?

Основой любого красочного материала всегда являются два компонента: пигмент и связующее вещество. Именно они и делают краску краской: пигмент (минеральный, органический или синтетически) сообщает краске цвет, а связующее вещество делает возможным краске покрывать поверхность сплошным слоем, не рассыпаясь после высыхания. Кроме того, важное значение имеет основа, или растворитель, содержащийся в краске.

Потребительские качества краски связаны в большой степени также и с присутствием в их составе разнообразных веществ, улучшающих те или иные характеристики. Обычно это разнообразные консерванты, пластификаторы, вещества, препятствующие образованию плесени и грибков, улучшающие способность красочного материала сопротивляться агрессивному воздействию внешней среды, антипирены (вещества, препятствующие возгоранию).

Различают два основных типа фасадных красок: на органической или на водной основе. Краска на органической основе (растворители, вроде уайт-спирита) отличается морозостойкостью, благодаря чему позволяет проводить покрасочные работы даже при низких температурах воздуха. Ей свойственна устойчивость к влаге даже в не стабильном, не просохшем слое. Это позволяет проводить работы по покраске в любой сезон.

Водорастворимые краски, в свою очередь, различаются по характеру связующего вещества: на основе акриловых смол, на силикатной основе и на основе силиконовых смол. Акриловые краски многофункциональны, подходят для любой поверхности и относительно дёшевы.

Силикатные краски имеют довольно ограниченное применение из-за содержания в них щелочных и известковых составляющих, а также из-за малого выбора цветов. Как правило, их используют при реставрационных работах, так как они образуют слой в дальнейшем не поддающийся перекрашиванию красками на полимерной основе.

Все положительные качества силикатных и акриловых покрытий вобрали в себя краски силиконовые. Кроме прочего, они образуют поверхность, не смачиваемую водой, что приводит к самоочищению стен во время дождя.

Следует так же иметь в виду, что универсальные краски, предназначенные для внутренних и наружных работ, уступают в долговечности тем, которые предназначены только для работы на улице.