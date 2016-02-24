Создание цветущей клумбы

Яркая клумба – украшение ландшафта классическое, но не теряющее популярности от этого. Это компактная форма ландшафтного дизайна привлекает сочетанием простоты и эффектности. Даже композиция из нескольких цветущих кустов перед вашим домом наполнит сад и сочными оттенками красок, и ароматом душистых бутонов.
По расположению клумбы могут быть боковые и центральные. Особой красотой отличаются, клумбы, разбитые в центре газонов и открытых площадок, они обращают на себя внимание разнообразием цветочных композиций и узоров. Такой цветник может располагаться в любом месте участка, единственное условие – правильно подобрать растения для посадки и определиться с формой клумбы, в зависимости от места в котором планируется высадка.
Можно также обустроить клумбу в виде бордюра, такое вид ландшафтного декора используется для зонирования территории, для обустройства партеров и обычно засаживают многолетними цветами. Цветочный бордюр может быть использован в качестве окантовки пруда, зоны отдыха.
Еще один вид клумбы – так называемая рабатка (от немецкого слова грядка) в виде широкой полосы цветов вдоль дорожек, заборов или у фундамента дома.
Популярен своим компактным видом и миксбордер, представляющий собой смешанную композицию цветов и декоративных кустарников. С помощью таких элементов ландшафтного дизайна можно украсить садовую зону участка, угловые зоны возле забора.
Формирование цветочного рисунка на клумбе можно делать на основе нескольких базовых схем:
- монохромная: клумбы, сочетающие цветы одного оттенка смотрятся легко и благородно, можно использовать один или несколько видов растений разной высоты, помещая высокие центр, а более низкие – ближе к краю,
- контрастная: создавая клумбу выбирайте оттенки цветов, занимающих отдаленные позиции цветового спектра (синий и оранжевый, желтый и фиолетовый, бордовый и зеленый), это поможет создать эффектную и яркую композицию,
- композиция близких оттенков: гармоничная и нежная клумба получится, если вы подберете цветы плавно сменяющих друг друга оттенков розового, голубого, сиреневого, фиолетового тонов.
Чтобы ваша клумба долго служила украшением участка, лучше подбирать растения сменяющие друг друга на этапах цветения. От ранней весны до осенних холодов одни цветы будут заканчивать свое активное цветение, а на место их в цветочной композиции распустятся новые бутоны.
Форму клумбе задают декоративные кусты и многолетники. В центре композиции используйте маленькие деревца туи, ели, кусты можжевельника и барбариса, жимолости и сирени. Для контура и обрамления границ клумбы подойдут стойкие и неприхотливые однолетники: бархатцы, настурции, петунья, календула.
Наиболее практичный вариант – это клумба из многолетников. Но при высадке таких растений, нужно учитывать их размеры через пару лет, такие кусты обычно активно разрастаются. Поэтому не стоит высаживать сразу много разновидностей, пустующие в первые годы развития клумбы места лучше засаживайте однолетними цветами.
Чтобы клумба соответствовала вашей задумке, проведите небольшие подготовительные работы: сделайте с помощью колышков и веревки разметку границ клумбы. Затем очистите выбранный под клумбу участок и выравняйте грунт. В случае необходимости – снимите верхние 15 сантиметров грунта и устройте дренаж из песка, гальки или щебня. Также на дно клумбы можно уложить геотекстиль – это защитит цветы от сорняков и поможет удерживать влагу. Сформируйте ограждение клумбы в виде отмостки из гальки, кирпича или деревянных брусков и колышков, природного камня или кованной невысокой ограды.
Для правильного роста, развития и цветения, каждый цветок вашего сада должен подпитываться определенными элементами из почвы. Если подобное питание будет недостаточным, вы сразу же заметите это по внешности цветов, которые будут плохо расти, потеряют свой яркий и живой оттенок, а также активное цветение.
Однолетние цветы намного проще в уходе, их достаточно подкормить всего лишь два раза за сезон: через пару недель после высадки в грунт и во время формирования бутонов.
Многолетние растения должны еще набраться сил для развития в последующие годы, поэтому здесь схема подкормки: весной, после появления бутонов и после цветения.
Оригинальный вид клумбы достигается не только использованием яркого сочетания цветов и растений, но и с помощью интересных садовых аксессуаров. Клумбу в античном виде изысканно дополнят глиняные кувшины и чаши, вазы с цветущими кустами, садовые скульптуры. Для минималистичного сада, например, используются массивные валуны камней, извилистые коряги, элементы из стекла и металла в виде абстрактных геометрических фигур.