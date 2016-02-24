Создание цветущей клумбы

По расположению клумбы могут быть боковые и центральные. Особой красотой отличаются, клумбы, разбитые в центре газонов и открытых площадок, они обращают на себя внимание разнообразием цветочных композиций и узоров. Такой цветник может располагаться в любом месте участка, единственное условие – правильно подобрать растения для посадки и определиться с формой клумбы, в зависимости от места в котором планируется высадка.

Можно также обустроить клумбу в виде бордюра, такое вид ландшафтного декора используется для зонирования территории, для обустройства партеров и обычно засаживают многолетними цветами. Цветочный бордюр может быть использован в качестве окантовки пруда, зоны отдыха.

Еще один вид клумбы – так называемая рабатка (от немецкого слова грядка) в виде широкой полосы цветов вдоль дорожек, заборов или у фундамента дома.

Популярен своим компактным видом и миксбордер, представляющий собой смешанную композицию цветов и декоративных кустарников. С помощью таких элементов ландшафтного дизайна можно украсить садовую зону участка, угловые зоны возле забора.