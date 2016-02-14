На данный момент SIP (СИП) или структурные изолированные панели считаются строительной технологией будущего. Если хотите узнать об этом подробнее, то вы находитесь в правильном месте. Здесь вы получите всю информацию, связанную со строительством дома на основе SIP технологии.
Структурная изолированная панель представляет собой композиционный строительный материал, обладающий высоким качеством и хорошими характеристиками. Так почему же SIP-строительство является технологией будущего? Прежде всего, потому что СИП превосходят обычные системы каркаса почти по каждому показателю. Например, СИП лучше изолированы, прочнее, быстрее возводятся по сравнению с обычными другими материалами. Итак, в данной статье вы ознакомитесь с тем, что такое SIP технология, узнаете ее главные преимущества и недостатки, насколько это экологично и сколько стоит такой дом.
SIP технология строительства домов уже более полувека применяется в странах Северной Америки и Европы, там она уже отработана до мелочей. Если у вас есть какие-либо сомнения в отношении SIP технологии, обязательно ознакомьтесь с этой статьей. SIP технология – это разновидность панельного строительства, поскольку дом собирается из конструкционных панелей, изготовленных в заводских условиях. Правильно изготовленные SIP панели очень прочны. Из них можно построить конструкции (стены, перекрытия, крыши) без каркаса.
SIP технология обеспечивает строительный материал, который в два раза прочнее дерева, из которого построен дом. Такие панели нужны особенно в тех местностях, где часто возникают ураганы и торнадо. Этот материал также считается энергоэффективным, что очень важно для нашего климата. Чтобы нагреть или охладить дом, затрачивается только половина той энергии, которая потратится в доме из другого материала. Данные панели могут применяться для строительства внешних стен, пола, крыши, фундаментных систем.
Данные панели сделаны из двух плит ОСП-3, между которыми помещается утеплитель, играющий ключевую роль, а это именно пенополистирол. Поэтому такие панели еще называют сэндвич-панелями. За рубежом можно встретить такой вариант – с одной стороны используется ОСП-3, а с другой применяется металл. В основном такой вид панелей нужен для возведения крыш.
Что представляет собой материал ОСП? Это плита с ориентированной плоской щепой. Этот материал является продуктом глубокой переработки древесины посредством прессования специально изготовленной прямоугольной плоской щепы в условиях высокого давления и температуры, с применением склеивающей водостойкой смолы. На данный момент в развитых странах ОСП считается основным материалом для строительства жилых и коммерческих зданий на основе деревянного каркаса. Материал настолько хорош, что даже вытесняет древесину из таких элементов каркаса, как балки перекрытий. Пенополистирол или ПСБ безвреден для здоровья человека. При горении этот материал выделяет меньше токсических веществ, чем древесина. Данный утеплитель считается одним из лучших.
Есть несколько очень важных преимуществ строительства дома при использовании SIP технологии. К ним относят отличную тепловую производительность из-за минимальных тепловых потерь. SIP также обеспечивает отличную изоляцию, за исключением, если требуется другая дополнительная изоляция.
Еще одним преимуществом является то, что при производстве снижаются отходы, потому что структурные изолированные панели считаются сборными конструкциями и делаются в контролируемой среде. С точки зрения скорости строительства SIP строительство примерно в три раза быстрее по сравнению с обычным воздвижением дома.
В целом существует не так много минусов SIP домов, как плюсов. Одним главным недостатком считается то, что нельзя вносить какие-либо изменения. То есть вы должны все решить по строительству дома и утвердить все чертежи до начала сборки. Не должно быть никаких ошибок. Панели должны идеально подходить тому, что было спроектировано, важно, чтобы размеры фундамента были точно измерены и построены. Стоит помнить о том, что СИП могут портиться от влияния влаги, поэтому обратите внимание и купите панели с водостойкой поверхностью. Например, подойдут волоконно-цементные панели. Еще минусом является то, что данная технология относительно новая, многие строители еще с ней незнакомы.
SIP-технология может быть очень экологичной, так как она обеспечивает значительную экономию электроэнергии благодаря отличной изоляции и герметичности. SIP могут быть изготовлены из различных материалов, некоторые из которых являются переработанными материалами. Есть экологически чистые варианты для сердцевины панелей. Для изоляции можно выбрать такие материалы, как минеральная пена из оксида магния и кокосовое волокно вместо полистирола.
Строительство дома с использованием SIP технологии требует минимального оборудования и рабочей силы, однако материалы, используемые в SIP строительстве, немного дороже по сравнению с обычными строительными материалами. Так как рабочий труд является дорогостоящим, то строительство дома при использовании панелей, вероятно, выйдет дешевле, поскольку нужно меньше рабочей силы и времени, чтобы его построить. В долгосрочной перспективе СИП строительство является весьма рентабельным, в особенности благодаря экономии энергии, которая обеспечивается панелями.
Таким образом, вы узнали, что такое СИП технология. Надеемся, что вы получили все ответы на свои вопросы.