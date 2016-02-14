На данный момент SIP (СИП) или структурные изолированные панели считаются строительной технологией будущего. Если хотите узнать об этом подробнее, то вы находитесь в правильном месте. Здесь вы получите всю информацию, связанную со строительством дома на основе SIP технологии.

Структурная изолированная панель представляет собой композиционный строительный материал, обладающий высоким качеством и хорошими характеристиками. Так почему же SIP-строительство является технологией будущего? Прежде всего, потому что СИП превосходят обычные системы каркаса почти по каждому показателю. Например, СИП лучше изолированы, прочнее, быстрее возводятся по сравнению с обычными другими материалами. Итак, в данной статье вы ознакомитесь с тем, что такое SIP технология, узнаете ее главные преимущества и недостатки, насколько это экологично и сколько стоит такой дом.