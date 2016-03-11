Тараканы не только неприятны, они также нарушают гигиену в помещении и просто не должны находиться в доме. Они повреждают обои, книги, электронику, являются разносчиками микробов. Когда тараканы попадают в дом, от них довольно-таки трудно избавиться. Благодаря приведенным ниже советам, мы надеемся, что вы сможете выиграть войну против тараканов. А ваш дом снова станет чистым и уютным. Следуйте нехитрым советам и вы избавитесь от этих надоедливых насекомых навсегда. Получите вдохновение и мотивацию для борьбы. Итак, в данной статье вы узнаете, как бороться с тараканами, каким правилам нужно следовать, чтобы от них избавиться, какие есть эффективные методы борьбы, нужна ли помощь специалистов.
Как бороться с тараканами? При появлении таких существ, как тараканы, нужно незамедлительно начинать с ними борьбу. Хорошо использовать приманки, отраву, это нужно, но важнее всего убрать все то, что их так привлекает и дает способность жить. Поэтому сначала нужно заняться уборкой, а потом приступать к непосредственной борьбе с тараканами.
Самое первое, что нужно сделать в своем доме, где завелись тараканы, это навести полный порядок. Тараканы не любят чистоту. Сначала советуем начать с кухни, так как они появляются обычно там. Важно после наведения порядка поддерживать чистоту, иначе все усилия будут напрасны. Мойте посуду сразу после еды, убирайте со стола сразу после принятия пищи. Лужи воды, крошки убирайте немедленно. Тараканов привлекают и жирные пятна, убедитесь, что их нет. После полной уборки на кухне приступайте к очищению других комнат и помещений – гостиная, столовая, спальная, ванная комната. Убирайте за мебелью, под ней, не пропускайте ни один уголок.
Если вы будете мыть пол, чтобы убрать крошки и липкие пятна, то, безусловно, все ваши незваные гости начнут исчезать. Тараканам нужна пища и вода, чтобы выжить. Если они не найдут это в вашем доме, то они уйдут. Ваши полы должны быть безупречно чистыми. При мытье пола используйте дезинфицирующие вещества, чтобы избавиться от всех микробов, которых могут принести тараканы.
Мы уже немного коснулись этого выше. Еда и вода нужны этим насекомым для жизни. Поэтому если вы хотите выиграть войну, уберите любой доступ к этому. Помните, что тараканы без еды могут прожить месяц, а вот без воды только примерно неделю в зависимости от их размера. Убедитесь, что нет источника воды для них. Проверьте весь дом, особенно ванную и кухню, нет ли мест, где протекает вода, уберите любую утечку. Когда вы устраните источники воды и еды, они заинтересуются приманками, которые вы им приготовите.
Простая привычка, такая как регулярно выносить мусор, поможет сохранить вас от многих неприятностей в виде тараканов. Не забывайте об этом. Если это вылетает у вас из памяти, оставьте напоминания на кухне. Хорошо иметь несколько емкостей для мусора в доме, чтобы его разделить. Мусорное ведро, куда вы выбрасываете остатки пищи, должно иметь крышку, чтобы быть закрытым. Убедитесь, что мусорный бак у дома хорошо закрыт, он регулярно убирается.
Обычно магазинные приманки для тараканов производятся в недоступных для детей упаковках, они могут также иметь вид геля. В нем содержится медленно действующий яд, приманка привлекает насекомых, они едят яд, несут его к себе в гнездо и убивают таким образом остальных тараканов. Приманку ставят обычно там, где ползают тараканы. Например, на кухне под раковиной, углы в доме также подходят. Чтобы уничтожить всех этих насекомых может понадобиться несколько недель. Сначала умирает первое поколение тараканов, из отложенных яиц появляется следующее поколение, поэтому нужно время, чтобы все гнездо было уничтожено.
Если вам не нравятся магазинные приманки, попробуйте сделать самодельные. Как бороться с тараканами при помощи самодельной приманки? Сделайте ее следующим образом – одну часть порошка борной кислоты смешивают с одной частью муки и одной частью сахара. Борную кислоту в таком виде можно купить в аптеке. Она травит тараканов, а мука и сахар приманивают их. Этой самодельной смесью нужно посыпать в заднюю часть шкафов и выдвижных ящиков, под плитой, холодильником и так далее. Не нужно насыпать смесь прямо на поверхность, она может испортиться, особенно во влажных условиях. Поэтому в качестве защитного слоя используйте бумагу или фольгу. Борная кислота не опасна для людей и домашних питомцев. Но следует быть осторожными, разместите отраву так, чтобы до нее добрались только тараканы.
Надеемся, что вы нашли для себя полезные советы, теперь знаете, как успешно бороться с тараканами. Если вы хотите полностью преобразить свой дом, то прочитайте, как освободить дом от хлама.