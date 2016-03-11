Если вам не нравятся магазинные приманки, попробуйте сделать самодельные. Как бороться с тараканами при помощи самодельной приманки? Сделайте ее следующим образом – одну часть порошка борной кислоты смешивают с одной частью муки и одной частью сахара. Борную кислоту в таком виде можно купить в аптеке. Она травит тараканов, а мука и сахар приманивают их. Этой самодельной смесью нужно посыпать в заднюю часть шкафов и выдвижных ящиков, под плитой, холодильником и так далее. Не нужно насыпать смесь прямо на поверхность, она может испортиться, особенно во влажных условиях. Поэтому в качестве защитного слоя используйте бумагу или фольгу. Борная кислота не опасна для людей и домашних питомцев. Но следует быть осторожными, разместите отраву так, чтобы до нее добрались только тараканы.

Надеемся, что вы нашли для себя полезные советы, теперь знаете, как успешно бороться с тараканами. Если вы хотите полностью преобразить свой дом, то прочитайте, как освободить дом от хлама.