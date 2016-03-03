Фантастические идеи для палисадников

Небольшой зеленый сад перед домом зачастую как раз та вишенка на торте, которая делает образ законченными и выразительным. Подчеркнуть архитектуру и сформировать картину ландшафта на участке можно с помощью достаточно простых приемов – от пестрого цветника до минималистичного сада камней.
Особая расслабляющая, спокойная атмосфера садов в стиле дзэн – проста и совершенна. Школа философии дзэн учит нас тихому созерцанию окружающего мира. Эта древнейшая традиция берет свое начало от японских дзен-садов камней «карэсансуй» 13 века, формирование принципов и элементов которых, связаны с именем священника Мусо Кокуси. Сады эти минималистичны и по форме, и по составу элементов. Из растений традиционно идеи дзэн выражают легкие стебли бамбука –
Душа без забот, восточная слива – как символ возрождения, восстановления физических и душевных сил, сосна – символ силы и выносливости.
Гармоничный сад перед домом сочетается по стилю с архитектурой строений, поэтому и современные ландшафтные формы дизайна приобретают все больше геометричности и лаконичной отточенности деталей, свойственной кубическим строениям из стекла и бетона. Интересные технологические новинки в оборудовании системы освещения, мини-фонтаны и сложное сплетение уровней – вот основные черты такой стилистики садов. Именно такое оформление сада позволяет сочетать современные архитектурные формы и зеленый оазис с растениями.
Не всегда размеры участка могут позволить разбить целый сад перед домом, но отказываться от зелени вовсе не стоит. Просто ограничьтесь минималистичными, сдержанными формами, ограниченными определенными рамками: растения в кадках, небольшая клумба в закрытом ограждении. Такая локализация мини-сада позволит компактно и насыщенно оформить небольшой участок перед домом и поддерживать всегда его ухоженный и свежий вид.
Цветущий палисадник украсит и площадку перед домом, и будет радовать вас прекрасным видом из окон. Конечно, отцветает каждый куст достаточно быстро, но подобрав растения в стройный ряд сменяющих друг друга периодов цветения, можно сделать цветущий оазис от весны до поздней осени. Как формообразующие элементы – посадите большие кусты и многолетники, а разнообразие в цветущую композицию вносите с помощью ковра из быстро-растущих однолеток.
Красивый сад перед окнами дома всегда ассоциируется с педантичной ежедневной работой по уходу и поливу растений. Но это отнюдь не обязательно – главное при создании зеленой композиции правильно подобрать виды растений и активно сочетать их с прочими садовыми украшениями. Яркая отмостка из цветной гальки, массивные глыбы гранита, мох и приземистые хвойники, неприхотливые засухоустойчивые травы – все это сформирует фон неприхотливого палисадника. А парочка ветвистых кустов с сочной зеленью листвы и яркими бутонами – украсят в качестве ярких акцентов.
Уютная деревянная скамейка под окном дома, мельничка с водопадом, ковер из зеленой травы в переплетении с мелкими нежными цветами – все это добавит вашему саду деревенской простоты и природной безупречности. Если даже интерьер дома преображается благодаря использованию рустикальной стилистики, то для сада такие элементы из камня и дерева – наиболее органичный элемент. И палисадник в рустикальном стиле – простой и яркий одновременно, красив не скрупулезным подбором узора цветника, а своей самобытностью и естественностью.
Отпуск на Средиземном море оставляет в памяти яркие картины лазурно-синих далей, белоснежных строений, и безусловно – выразительных цветущих садов. Конечно, климат средиземноморского побережья разительно отличается от российских широт, но некоторые стилевые моменты можно перенести и в нашу местность. Во-первых, это широта сада – активно используйте всю имеющуюся площадь, чтобы сад перед домом был похож на дикий цветущий луг. Кроме этого, специалисты рекомендуют формировать такой ландшафт ступенями террас и не забывайте поставить кадки с зелеными кустами возле стен дома и вдоль забора, создавая таким образом уютную зеленую площадку.