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Фантастические идеи для палисадников

Перла Вереника Перла Вереника
Jardines Mediterráneos, Viveros Pou Nou Viveros Pou Nou Сад в средиземноморском стиле
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Небольшой зеленый сад перед домом зачастую как раз та вишенка на торте, которая делает образ законченными и выразительным. Подчеркнуть архитектуру и сформировать картину ландшафта на участке можно с помощью достаточно простых приемов – от пестрого цветника до минималистичного сада камней.

Атмосфера умиротворения

Ночное освещение Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле минимализм
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Ночное освещение

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Особая расслабляющая, спокойная атмосфера садов в стиле дзэн – проста и совершенна. Школа философии дзэн учит нас тихому созерцанию окружающего мира. Эта древнейшая традиция берет свое начало от  японских дзен-садов камней «карэсансуй» 13 века, формирование принципов и элементов которых, связаны с именем священника Мусо Кокуси.  Сады эти минималистичны и по форме, и по составу элементов. Из растений традиционно идеи дзэн выражают легкие стебли бамбука – Душа без забот,  восточная слива – как символ возрождения, восстановления физических и душевных сил, сосна – символ силы и выносливости. 

В современном стиле

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Гармоничный сад перед домом сочетается по стилю с архитектурой строений, поэтому и современные ландшафтные формы дизайна приобретают все больше геометричности и лаконичной отточенности деталей, свойственной кубическим строениям из стекла и бетона. Интересные технологические новинки в оборудовании системы освещения, мини-фонтаны и сложное сплетение уровней – вот основные черты такой стилистики садов. Именно такое оформление сада позволяет сочетать современные архитектурные формы и зеленый оазис с растениями.

Минимализм для небольших домов

Raised Borders and Seating Borrowed Space Сад в стиле модерн
Borrowed Space

Raised Borders and Seating

Borrowed Space
Borrowed Space
Borrowed Space

Не всегда размеры участка могут позволить разбить целый сад перед домом, но отказываться от зелени вовсе не стоит. Просто ограничьтесь минималистичными, сдержанными формами, ограниченными определенными рамками: растения в кадках, небольшая клумба в закрытом ограждении. Такая локализация мини-сада позволит компактно и насыщенно оформить небольшой участок перед домом и поддерживать всегда его ухоженный и свежий вид.

Цветы – как главное украшение

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Цветущий палисадник украсит и площадку перед домом, и будет радовать вас прекрасным видом из окон. Конечно, отцветает каждый куст достаточно быстро, но подобрав растения в стройный ряд сменяющих друг друга периодов цветения, можно сделать цветущий оазис от весны до поздней осени. Как формообразующие элементы – посадите большие кусты и многолетники, а разнообразие в цветущую композицию вносите с помощью ковра из быстро-растущих однолеток. 

Сад, который выглядит великолепно без кропотливого ухода

sdfgsdf, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß Сад в стиле лофт
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

sdfgsdf

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Красивый сад перед окнами дома всегда ассоциируется с педантичной ежедневной работой по уходу и поливу растений. Но это отнюдь не обязательно – главное при создании зеленой композиции правильно подобрать виды растений и активно сочетать их с прочими садовыми украшениями. Яркая отмостка из цветной гальки, массивные глыбы гранита, мох и приземистые хвойники, неприхотливые засухоустойчивые травы – все это сформирует фон неприхотливого палисадника. А парочка ветвистых кустов с сочной зеленью листвы и яркими бутонами – украсят в качестве ярких акцентов.

В рустикальном стиле

Карельская усадьба, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле кантри
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Карельская усадьба

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Уютная деревянная скамейка под окном дома, мельничка с водопадом, ковер из зеленой травы в переплетении с мелкими нежными цветами – все это добавит вашему саду деревенской простоты и природной безупречности. Если даже интерьер дома преображается благодаря использованию рустикальной стилистики, то для сада такие элементы из камня и дерева – наиболее органичный элемент. И палисадник в рустикальном стиле – простой и яркий одновременно, красив не скрупулезным подбором узора цветника, а своей самобытностью и естественностью.

Средиземноморский стиль для больших домов

Jardines Mediterráneos, Viveros Pou Nou Viveros Pou Nou Сад в средиземноморском стиле
Viveros Pou Nou

Viveros Pou Nou
Viveros Pou Nou
Viveros Pou Nou

Отпуск на Средиземном море оставляет в памяти яркие картины лазурно-синих далей, белоснежных строений, и безусловно – выразительных цветущих садов. Конечно, климат средиземноморского побережья разительно отличается от российских широт, но некоторые стилевые моменты можно перенести и в нашу местность. Во-первых, это широта сада – активно используйте всю имеющуюся площадь, чтобы сад перед домом был похож на дикий цветущий луг.  Кроме этого, специалисты рекомендуют формировать такой ландшафт ступенями террас и не забывайте поставить кадки с зелеными кустами возле стен дома и вдоль забора, создавая таким образом уютную зеленую площадку.  

До и После: преображение заброшенного дома
Какой вид палисадника вы хотели бы увидеть из окон своего дома?

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