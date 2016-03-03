Фантастические идеи для палисадников

Уютная деревянная скамейка под окном дома, мельничка с водопадом, ковер из зеленой травы в переплетении с мелкими нежными цветами – все это добавит вашему саду деревенской простоты и природной безупречности. Если даже интерьер дома преображается благодаря использованию рустикальной стилистики, то для сада такие элементы из камня и дерева – наиболее органичный элемент. И палисадник в рустикальном стиле – простой и яркий одновременно, красив не скрупулезным подбором узора цветника, а своей самобытностью и естественностью.