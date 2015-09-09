Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Провансальский уют

www.homify.ru www.homify.ru
Дом в Санкт-Петербурге, студия Design3F студия Design3F Кухня в классическом стиле
Loading admin actions …

Французский район Прованс – это удивительный уголок с живописной природой. Здесь выращивают лаванду. В России невозможно объять взглядом золотые пшеничные нивы, а тут громадные просторы заняты сиреневыми кустиками с умопомрачительным ароматом. Еще в Провансе много зелени и есть море с фешенебельными пляжами.

Исходя из этого, можно сделать вывод: прованс стиль в оформлении интерьера характеризуется мягкими пастельными цветами: от нежно-сливочного, имитирующего оттенок песка на пляже до насыщенно-фиолетового − в унисон оттенку лавандовых полей. Цель этого дизайнерского направления – в точности воссоздать атмосферу тихой французской провинции, где царствует умиротворенное спокойствие и нет даже намека на городскую суету.

Дом в Провансале всегда наполнен ярким солнечным светом

Уютный дом в стиле прованс, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Кухня в средиземноморском стиле
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Уютный дом в стиле прованс

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Важно, чтобы жилое пространство в достаточной степени было освещено светом, натуральное освещение — важный элемент каждого помещения в стиле прованс. Дом в Провансале всегда наполнен ярким солнечным светом, что обуславливает грубую побелку его стен и, на первый взгляд, старые краски, которые выгорели.

Мягкие цвета и изящная ковка

Дом в Санкт-Петербурге, студия Design3F студия Design3F Кухня в классическом стиле
студия Design3F

Дом в Санкт-Петербурге

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

Как мы уже говорили, для создания в квартире иллюзии деревенской жизни и воплощения стиля прованс используются мягкие цвета. Спокойные, умиротворяющие, способствующие духовному релаксу. Бежевый, снежно-белый, кофе с молоком, пшеничный, нежно-сиреневый, оливковый, светло-бирюзовый, голубой. Причем касаются эти цветовые характеристики как мебели, так и отделки стен. Так и хочется утонуть в этом мягком кресле, уносясь в мечтах куда-то за облака.

В декоре интерьера используется много кованых элементов, которые зачастую выполняются в белом или чёрном цветах. Ковка должна быть не массивная, а вычурная, утончённая, практически невесомая. Кованой может быть спинка кровати, вешалки для одежды, кашпо для цветов и рамки для фотографий. Особый колорит комната приобретет благодаря кованым светильникам. Изюминкой кухонного интерьера станут кованые стулья.

Прованс и цветочный орнамент – понятия неразделимые

Romantycznie, Lilla Sky Lilla Sky ГостинаяАксессуары и декорации
Lilla Sky

Lilla Sky
Lilla Sky
Lilla Sky

Прованс и цветочный орнамент – понятия неразделимые. Этот интерьер им буквально изобилует: вы можете увидеть цветочки на стенах, мебели и даже аксессуарах. 

Прованский текстиль предполагает использование выбеленного льна и хлопка с цветочными мотивами или в традиционную полоску.  Стиль прованс особенно близкий тем людям, которые стремятся быть как можно ближе к природе.

Смело используйте дерево

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Гостиная в средиземноморском стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Некоторая небрежность будет вносить нотку романтичности в прованс стиль в интерьере. Нет – современным стройматериалам и «химическим» краскам, делаем акцент на натуральности.

Оригинальная отделка стен в этой гостиной, от дизайнеров Lilla Sky, выглядит просто потрясающе! Конечно, она слегка контрастирует с выбранной мебелью, но этот контраст совершенно не бросается в глаза.

Также можно смело использовать дерево. Этот материал идет и на стены, и на потолок. По желанию можно впоследствии выкрасить их в любой из вышеназванных цветов. Очень многие дизайнеры отдают предпочтение белому или оставляют некоторые участки в естественном виде. Потолок лучше сделать светлым, допускается игра контрастов за счет тёмной деревянной балки.

Мебель в стиле прованс

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine Гостиная в средиземноморском стиле
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

Мебель в прованском интерьере играет не только функциональную, но и декоративную роль.  Обязательно старая или состаренная, обязательно крашенная, мебель должна иметь такой вид, как-будто она верой и правдой служила не одному поколению. Это и стулья с резными, но облупившимися ножками, комоды молочных оттенков и шкафы для посуды. Для мебели в прованском стиле подойдут фронты светлых тонов из натурального дуба, каштана, ореха.

Крашеные фронты должны выглядеть слегка «потёртыми». Для достоверности, поверхности дерева искусственно состаривают, имитируют потёртости и сколы, следы червоточин. Очень ценятся старые и старинные вещи, которые имеют возраст от десятков до сотен лет. Старый комод с почти полностью облезшей отделкой, перешедший по наследству, всегда ставят на самое почётное место в доме. А мебель с потёртостями и налётом старины является едва ли не семейной реликвией.

Нежная детская

Уютный дом в стиле прованс, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Детская комнатa в средиземноморском стиле
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Уютный дом в стиле прованс

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Эта скромная детская выглядит очень мило и нежно. Большие окна способствует тому, что в этой комнате никогда не бывает темно.

Она полностью отвечает требованиям стиля прованс. Комната наполнена романтическим настроением благодаря преобладанию здесь белого цвета. На пол прованские строители укладывают деревянную доску коричневого и яркого кирпичного цвета, как вариант – ламинат с рисунком, имитирующим натуральное дерево. Впрочем, и текстиль сделал свое дело: воздушные занавески и балдахин выглядят не только мило, но и эффектно.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Провансальский уютный декор

Уютный дом в стиле прованс, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Терраса в средиземноморском стиле
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Уютный дом в стиле прованс

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Картины прованс – это милые сельские пейзажи и натюрморты в стиле импрессионистов, сюжеты из простой жизни и морская тематика с ракушками, кораблями и чайками. Картины, оформленные на холсте или текстиле в оловянных или деревянных рамках, наполняют дом очарованием провинциальной Франции. 

Изящные статуэтки, фигурки пухлощеких младенцев, ангелочки, животные, старинные автомобили, поезда и домики в нежных оттенках стиля кантри украшают помещение, придают ему целостность и гармоничность. Дверные вешалки с лепниной, хрустальные подвески для люстр, засушенные цветочные букеты, имитация натуральных камней, декоративные овощи, фрукты и десерты – интерьерный антураж прованс может быть очень изобретательным и необычным. 

Глядя на плетеные венки в форме сердца или цветов, начинаешь понимать, что в прошлом люди умели жить со вкусом, превращая простые предметы в роскошные аксессуары. Плюшевые мишки Тедди, элегантные ленты, стильные скворечники и ажурные клетки для животных оживают в простом интерьере, придают ему элемент новизны и легкой игривости.

Террасы с цветочными горшками и вазонами в саду

Garten für Auge & Seele, Gärten für Auge und Seele Gärten für Auge und Seele Сад в средиземноморском стиле
Gärten für Auge und Seele

Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele

Большая часть Прованса расположена на холмах. Чтобы извлечь из них максимум пользы, жители региона строят террасы и подпорные стены, не позволяющие холмам осыпаться. На террасах выращивают оливковые деревья, виноград и овощи. Этот элемент ландшафтного дизайна появится в незапамятные времена и до сих пор популярен благодаря сочетанию красоты и функциональности.

В отличие от колодцев, глиняные и каменные горшки и вазоны встречаются почти в каждом прованском саду. Но использовать их следует умеренно, чтобы не перегрузить композицию. Вазон — идеальный вариант для посадки растений, которые плохо переносят холод. С наступлением зимы их можно переместить в помещение.

Бытует мнение, что прованский стиль создается годами и поколениями, его детали и особенности накапливаются со временем. Однако это не повод, чтобы не попытаться создать нечто подобное в отдельно взятой квартире или доме. Ведь прованский стиль не ограничивается интерьером. Это – стиль жизни!

Кроватки для маленьких девочек

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо