Провансальский уют

Французский район Прованс – это удивительный уголок с живописной природой. Здесь выращивают лаванду. В России невозможно объять взглядом золотые пшеничные нивы, а тут громадные просторы заняты сиреневыми кустиками с умопомрачительным ароматом. Еще в Провансе много зелени и есть море с фешенебельными пляжами.

Исходя из этого, можно сделать вывод: прованс стиль в оформлении интерьера характеризуется мягкими пастельными цветами: от нежно-сливочного, имитирующего оттенок песка на пляже до насыщенно-фиолетового − в унисон оттенку лавандовых полей. Цель этого дизайнерского направления – в точности воссоздать атмосферу тихой французской провинции, где царствует умиротворенное спокойствие и нет даже намека на городскую суету.