Провансальский уют

Французский район Прованс – это удивительный уголок с живописной природой. Здесь выращивают лаванду. В России невозможно объять взглядом золотые пшеничные нивы, а тут громадные просторы заняты сиреневыми кустиками с умопомрачительным ароматом. Еще в Провансе много зелени и есть море с фешенебельными пляжами.
Исходя из этого, можно сделать вывод: прованс стиль в оформлении интерьера характеризуется мягкими пастельными цветами: от нежно-сливочного, имитирующего оттенок песка на пляже до насыщенно-фиолетового − в унисон оттенку лавандовых полей. Цель этого дизайнерского направления – в точности воссоздать атмосферу тихой французской провинции, где царствует умиротворенное спокойствие и нет даже намека на городскую суету.
Важно, чтобы жилое пространство в достаточной степени было освещено светом, натуральное освещение — важный элемент каждого помещения в стиле прованс. Дом в Провансале всегда наполнен ярким солнечным светом, что обуславливает грубую побелку его стен и, на первый взгляд, старые краски, которые выгорели.
Как мы уже говорили, для создания в квартире иллюзии деревенской жизни и воплощения стиля прованс используются мягкие цвета. Спокойные, умиротворяющие, способствующие духовному релаксу. Бежевый, снежно-белый, кофе с молоком, пшеничный, нежно-сиреневый, оливковый, светло-бирюзовый, голубой. Причем касаются эти цветовые характеристики как мебели, так и отделки стен. Так и хочется утонуть в этом мягком кресле, уносясь в мечтах куда-то за облака.
В декоре интерьера используется много кованых элементов, которые зачастую выполняются в белом или чёрном цветах. Ковка должна быть не массивная, а вычурная, утончённая, практически невесомая. Кованой может быть спинка кровати, вешалки для одежды, кашпо для цветов и рамки для фотографий. Особый колорит комната приобретет благодаря кованым светильникам. Изюминкой кухонного интерьера станут кованые стулья.
Прованс и цветочный орнамент – понятия неразделимые. Этот интерьер им буквально изобилует: вы можете увидеть цветочки на стенах, мебели и даже аксессуарах.
Прованский текстиль предполагает использование выбеленного льна и хлопка с цветочными мотивами или в традиционную полоску. Стиль прованс особенно близкий тем людям, которые стремятся быть как можно ближе к природе.
Некоторая небрежность будет вносить нотку романтичности в прованс стиль в интерьере. Нет – современным стройматериалам и «химическим» краскам, делаем акцент на натуральности.
Оригинальная отделка стен в этой гостиной, от дизайнеров Lilla Sky, выглядит просто потрясающе! Конечно, она слегка контрастирует с выбранной мебелью, но этот контраст совершенно не бросается в глаза.
Также можно смело использовать дерево. Этот материал идет и на стены, и на потолок. По желанию можно впоследствии выкрасить их в любой из вышеназванных цветов. Очень многие дизайнеры отдают предпочтение белому или оставляют некоторые участки в естественном виде. Потолок лучше сделать светлым, допускается игра контрастов за счет тёмной деревянной балки.
Мебель в прованском интерьере играет не только функциональную, но и декоративную роль. Обязательно старая или состаренная, обязательно крашенная, мебель должна иметь такой вид, как-будто она верой и правдой служила не одному поколению. Это и стулья с резными, но облупившимися ножками, комоды молочных оттенков и шкафы для посуды. Для мебели в прованском стиле подойдут фронты светлых тонов из натурального дуба, каштана, ореха.
Крашеные фронты должны выглядеть слегка «потёртыми». Для достоверности, поверхности дерева искусственно состаривают, имитируют потёртости и сколы, следы червоточин. Очень ценятся старые и старинные вещи, которые имеют возраст от десятков до сотен лет. Старый комод с почти полностью облезшей отделкой, перешедший по наследству, всегда ставят на самое почётное место в доме. А мебель с потёртостями и налётом старины является едва ли не семейной реликвией.
Эта скромная детская выглядит очень мило и нежно. Большие окна способствует тому, что в этой комнате никогда не бывает темно.
Она полностью отвечает требованиям стиля прованс. Комната наполнена романтическим настроением благодаря преобладанию здесь белого цвета. На пол прованские строители укладывают деревянную доску коричневого и яркого кирпичного цвета, как вариант – ламинат с рисунком, имитирующим натуральное дерево. Впрочем, и текстиль сделал свое дело: воздушные занавески и балдахин выглядят не только мило, но и эффектно.
Картины прованс – это милые сельские пейзажи и натюрморты в стиле импрессионистов, сюжеты из простой жизни и морская тематика с ракушками, кораблями и чайками. Картины, оформленные на холсте или текстиле в оловянных или деревянных рамках, наполняют дом очарованием провинциальной Франции.
Изящные статуэтки, фигурки пухлощеких младенцев, ангелочки, животные, старинные автомобили, поезда и домики в нежных оттенках стиля кантри украшают помещение, придают ему целостность и гармоничность. Дверные вешалки с лепниной, хрустальные подвески для люстр, засушенные цветочные букеты, имитация натуральных камней, декоративные овощи, фрукты и десерты – интерьерный антураж прованс может быть очень изобретательным и необычным.
Глядя на плетеные венки в форме сердца или цветов, начинаешь понимать, что в прошлом люди умели жить со вкусом, превращая простые предметы в роскошные аксессуары. Плюшевые мишки Тедди, элегантные ленты, стильные скворечники и ажурные клетки для животных оживают в простом интерьере, придают ему элемент новизны и легкой игривости.
Большая часть Прованса расположена на холмах. Чтобы извлечь из них максимум пользы, жители региона строят террасы и подпорные стены, не позволяющие холмам осыпаться. На террасах выращивают оливковые деревья, виноград и овощи. Этот элемент ландшафтного дизайна появится в незапамятные времена и до сих пор популярен благодаря сочетанию красоты и функциональности.
В отличие от колодцев, глиняные и каменные горшки и вазоны встречаются почти в каждом прованском саду. Но использовать их следует умеренно, чтобы не перегрузить композицию. Вазон — идеальный вариант для посадки растений, которые плохо переносят холод. С наступлением зимы их можно переместить в помещение.
Бытует мнение, что прованский стиль создается годами и поколениями, его детали и особенности накапливаются со временем. Однако это не повод, чтобы не попытаться создать нечто подобное в отдельно взятой квартире или доме. Ведь прованский стиль не ограничивается интерьером. Это – стиль жизни!