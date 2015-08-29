До и После: Как сделать квартиру из бывшего офиса

Статьи из рубрики До и После пользуются неизменной популярностью среди читателей homify, а это, в свою очередь, мотивирует нас продолжать поиски интересных проектов со всего мира. Переделка квартиры или дома под офис – явление распространенное, а вот наоборот случается значительно реже.

Сегодня мы расскажем увлекательную историю про частный дом в центре Лиссабона, который неожиданно сменил амплуа . Благодаря усилиям архитекторов из Home Staging Factory, из объекта коммерческой недвижимости он превратился в уютный дом, разместивший под своей уютной крышей молодую семью.