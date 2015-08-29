До и После: Как сделать квартиру из бывшего офиса

Статьи из рубрики До и После пользуются неизменной популярностью среди читателей homify, а это, в свою очередь, мотивирует нас продолжать поиски интересных проектов со всего мира. Переделка квартиры или дома под офис – явление распространенное, а вот наоборот случается значительно реже.
Сегодня мы расскажем увлекательную историю про частный дом в центре Лиссабона, который неожиданно
сменил амплуа. Благодаря усилиям архитекторов из Home Staging Factory, из объекта коммерческой недвижимости он превратился в уютный дом, разместивший под своей уютной крышей молодую семью.
При первом взгляде на обшарпанные стены с подтеками, становится очевидно, что без серьезного вмешательства специалистов здесь не обойтись. Заменить придется многое – начиная от типично офисных ламп, к и заканчивая видавшей виды отделкой стен.
Перед началом работ команда дизайнеров составила подробный план действий, включивший в себя подбор материалов, предметов мебели и декора. Ребятам хотелось создать простой, но в тоже время запоминающийся интерьер. Стены были выкрашены в кремовый цвет, одну из них украсили фотообои в восточном стиле, посреди комнаты разместили два небольших дивана, а у входа в другую комнату – огромный сейф, в котором наверняка хранятся фамильные драгоценности семьи.
Глядя на снимок, несложно представить, как еще несколько лет назад в этой крошечной кухне ютились сотрудники офиса. Здесь они пили кофе и обсуждали рабочие будни, делились планами и вместе искали решения сложных задач.
Сотрудники небольших компаний вряд ли станут жаловаться на недостаточный метраж кухни, но представить себе хозяина семейства, пытающегося приготовить ужин на всю семью на таком маленьком пространстве, просто невозможно. Поэтому дизайнеры переоборудовали помещение под ванную комнату, а кухню расположили в другой комнате.
Теперь там, где когда-то стояла старомодная раковина мы имеем возможность наблюдать современную сантехнику. Исключительно положительное впечатление от переделки ванной дополняется восторгом от стильной плитки. Решение дизайнеров избавиться от пожелтевших от времени обоев так же можно только поприветствовать.
Одно из главных преимуществ дома, который ранее сдавался под офис, – это наличие множества комнат, которым креативная фантазия дизайнеров всегда найдет достойное применение. Так, в нашем случае из строгого кабинета специалистам удалось сделать вполне привлекательную спальную комнату.
Когда-то в этих стенах принимались важные стратегические решения, обстановка нередко была напряженной, сотрудники с озабоченными лицами заходили и выходили из комнаты. Но теперь все изменилось. Рабочий кабинет превратился в спальную комнату, задача которой – охранять спокойный и безмятежный сон новых жителей дома.
Дизайн комнаты выглядит просто, но очень элегантно. От новых предметов мебели и декора исходит теплый запах дерева, мощный кондиционер обеспечивает непрерывную циркуляцию свежего воздуха, что немаловажно для жаркого климата португальской столицы. При оформлении спальни специалисты использовали элементы эко-стиля, что является одним из самых популярных дизайнерских трендов текущего года.
Если вас вдохновляют проекты по переделке, не раздумывая отправляйтесь в увлекательные путешествия вместе с нами, и черпайте идеи для собственных экспериментов:
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