Квартира для свободных духом

Серый и желтый не имеют между собой ничего общего. Первый относится к холодной гамме цветов, его нейтральной природе несвойственны противоречия. Серый легко подстроится под любые цветовые решения, за что дизайнеры прозвали его цветом-хамелеоном. Прямо противоположный по характеру желтый не терпит конкуренции – цвет солнца и праздника является бесспорным лидером в любой комбинации и всегда притягивает к себе внимание.
Сегодня мы посмотрим на приятный во всех отношениях интерьер квартиры, основу цветовой гаммы которого составили именно эти два цвета.
По фрагменту представленной на фото гостиной комнаты можно судить о том, что в качестве доминирующего стиля оформления дизайнеры выбрали столь популярную сегодня современную классику. Столь широкому распространению неоклассический стиль обязан желанием хозяев квартир создать элегантный интерьер, который не потеряет актуальности в ближайшее десятилетие, при этом у жильцов не возникнет ощущения, что они живут в доме-музее.
Только представьте, как скучно выглядела бы эта комната, если бы не декоративные молдинги? Им ничего не стоит сделать дом похожим на настоящий королевский дворец, при этом молдинги очень легки в эксплуатации и доступны в цене.
При многочисленных преимуществах молдинга, не будем все же забывать, что решение использовать их в отделке квартиры должно быть взвешенным и продуманным. Являясь ярким элементом декора, они не потерпят рядом с собой вычурной мебели и богатой лепнины.
Невыносимая легкость бытия – именно такая характеристика напрашивается, глядя на интерьер этой гостиной. Так и хочется присесть на стильное кожаное кресло и наслаждаться игрой прорывающихся сквозь прозрачные шторы солнечных лучей. Благодаря огромному зеркалу над камином, пространство и без того немаленькой комнаты выглядит еще больше.
Главная особенность проекта, выполненного специалистами дизайн студии Антона Сухаева - в очень удачном сочетании классики и модерна. Здесь отлично гармонируют черные шарнирные светильники и декоративные гипсовые панели, витиеватая лепнина на фасаде камина и современная ярко-желтая лестница трапециевидной формы.
Декадентский дух квартиры распространился и на прихожую, чем-то напоминающую театральное закулье. Кажется, что вот-вот здесь появятся молодые танцоры и начнут методично отрабатывать перед зеркалом танцевальные партии, пока из-за желтой двери не покажется лицо строгого балетмейстера, вызывающего на большую сцену.
Если ваша квартира не может похвастаться таким просторным холлом, не расстраивайтесь! Способам украшения длинного и узкого коридора мы недавно посвятили целую Книгу идей, из которой вы можете подчерпнуть массу полезных идей.
Все указывает на то, что хозяева просторной квартиры – разносторонне развитые люди. Они любят читать, неравнодушны к живописи, обладают незаурядным эстетическим вкусом и уж точно не боятся экспериментировать. Покидая этот чудесный дом, нам остается только пожелать им продолжать жить интересно и, разумеется, поздравить дизайнеров с успешно реализованным проектом.