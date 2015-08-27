Квартира для свободных духом

Серый и желтый не имеют между собой ничего общего. Первый относится к холодной гамме цветов, его нейтральной природе несвойственны противоречия. Серый легко подстроится под любые цветовые решения, за что дизайнеры прозвали его цветом-хамелеоном. Прямо противоположный по характеру желтый не терпит конкуренции – цвет солнца и праздника является бесспорным лидером в любой комбинации и всегда притягивает к себе внимание.

Сегодня мы посмотрим на приятный во всех отношениях интерьер квартиры, основу цветовой гаммы которого составили именно эти два цвета.