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Квартира для свободных духом

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Yellow accents, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Гостиные в эклектичном стиле
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Серый и желтый не имеют между собой ничего общего. Первый относится к холодной гамме цветов, его нейтральной природе несвойственны противоречия. Серый легко подстроится под любые цветовые решения, за что дизайнеры прозвали его цветом-хамелеоном. Прямо противоположный по характеру желтый не терпит конкуренции – цвет солнца и праздника является бесспорным лидером в любой комбинации и всегда притягивает к себе внимание. 

Сегодня мы посмотрим на приятный во всех отношениях интерьер квартиры, основу цветовой гаммы которого составили именно эти два цвета.

Яркие акценты

Yellow accents, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Гостиные в эклектичном стиле
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>

Yellow accents

Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>
Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"

По фрагменту представленной на фото гостиной комнаты можно судить о том, что в качестве доминирующего стиля оформления дизайнеры выбрали столь популярную сегодня современную классику. Столь широкому распространению неоклассический стиль обязан желанием хозяев квартир создать элегантный интерьер, который не потеряет актуальности в ближайшее десятилетие, при этом у жильцов не возникнет ощущения, что они живут в доме-музее.

Просторно и светло

Yellow accents, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Гостиные в эклектичном стиле
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>

Yellow accents

Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>
Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"

Только представьте, как скучно выглядела бы эта комната, если бы не декоративные молдинги? Им ничего не стоит сделать  дом похожим на настоящий королевский дворец, при этом молдинги очень легки в эксплуатации и доступны в цене. 

При многочисленных преимуществах молдинга, не будем все же забывать, что решение использовать их в отделке квартиры должно быть взвешенным и продуманным. Являясь ярким элементом декора, они не потерпят рядом с собой вычурной мебели и богатой лепнины.

Комната для настоящих аристократов

Yellow accents, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Гостиные в эклектичном стиле
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>

Yellow accents

Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>
Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"

Невыносимая легкость бытия – именно такая характеристика напрашивается, глядя на  интерьер этой гостиной. Так и хочется присесть на стильное кожаное кресло и наслаждаться игрой прорывающихся сквозь прозрачные шторы солнечных лучей. Благодаря огромному зеркалу над камином, пространство и без того немаленькой комнаты выглядит еще больше. 

Главная особенность проекта, выполненного специалистами дизайн студии Антона Сухаева - в очень удачном сочетании классики и модерна. Здесь отлично гармонируют черные шарнирные светильники и декоративные гипсовые панели, витиеватая лепнина на фасаде камина и современная ярко-желтая лестница трапециевидной формы.

Длинная дорога

Yellow accents, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>

Yellow accents

Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>
Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"

Декадентский дух квартиры распространился и на прихожую, чем-то напоминающую театральное закулье. Кажется, что вот-вот здесь появятся молодые танцоры и начнут методично отрабатывать перед зеркалом танцевальные партии, пока из-за желтой двери не покажется лицо строгого балетмейстера, вызывающего на большую сцену. 

Если ваша квартира не может похвастаться таким просторным холлом, не расстраивайтесь! Способам украшения длинного и узкого коридора мы недавно посвятили целую Книгу идей, из которой вы можете подчерпнуть массу полезных идей.

Здесь живут интеллектуалы

Yellow accents, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>

Yellow accents

Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>
Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"

Все указывает на то, что хозяева просторной квартиры – разносторонне развитые люди. Они любят читать, неравнодушны к живописи, обладают незаурядным эстетическим вкусом и уж точно не боятся экспериментировать. Покидая этот чудесный дом, нам остается только пожелать им продолжать жить  интересно и, разумеется, поздравить дизайнеров с успешно реализованным проектом.

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