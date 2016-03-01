​Мебель, которая поможет вашей спине быть здоровой!

Столп всего нашего организма – позвоночник, от здоровья и силы которого зависит правильная работа всех систем. И нагрузка на спину целый день – соответствующая, непрерывная и титаническая. Помочь спине хоть немного снизить уровень напряженности призваны эргономичные и продуманные предметы в нашем доме.
Вспомним уроки биологии в школе – скелет человека в процессе эволюции приспособился к прямохождению. А сколько времени в день мы проводим в этом функциональном для нашей спины положении?.. Восьмичасовой рабочий день в офисе – колоссальная нагрузка для нашей спины, единственным способом хоть как-то улучшить эту ситуацию, может стать выбор наиболее эргономичной формы кресла, на котором нам приходится проводить столько времени.
Очень важна не только эргономичная форма отдельных элементов конструкции – сидения, спинки, подлокотников, а их слаженная работа:
- кресла с системой движения
перманент-контакт дают возможность отклониться спинке, но сидение остается неподвижным. Это нагружает нижнюю часть позвоночника, что вызовет быструю утомляемость в пояснице.
- кресла, в которых спинка и сидение не двигаются по-отдельности, но есть механизм отклонения назад всей конструкции: при наклоне стула назад ноги тоже приподнимаются, и край сидения пережимает кровеносную систему и мышцы под коленями.
- кресла с синхромеханизмом учитывают особенности естественного положения тела человека, на 1º отклонения сиденья спинка отклоняется примерно на 2º. Также за счет отрицательного угла наклона спинки синхромеханизм эргономичного кресла продолжает поддерживать спину сидящего человека даже во время работы за компьютером и документами, когда тело слегка наклоняется вперед.
Вот уж за что ваша спина точно скажет вам
спасибо – так это за качественный матрас. Иначе во время сна позвоночник просто не сможет нормально отдохнуть – напряженным за день мышцам и нервным сплетениям так и не удастся расслабиться в неправильном положении спины. Выбирая матрас, задумайтесь, термин
ортопедический происходит от двух греческих слов: ortos – прямой, правильный и pedia – воспитание. Сам по себе матрас не может быть ортопедическим, сделать его таковым возможно только подобрав идеальный вариант для своей конфигурации тела: рост, вес, привычная поза для сна и, конечно, имеющиеся проблемы с позвоночником, – все имеет значение.
Казалось бы, какие вопросы могут быть еще и к столу, ведь это просто горизонтальная поверхность для документов и компьютера. Но, не все так просто. Действительно, сама форма стола не имеет особого значения. А вот расположение столешницы относительно человека должно учитывать следующие моменты:
- Чтобы не уставала шея от долгой работы за компьютером, верхний край экрана должен находится на уровне глаз, а сам монитор – на расстоянии 50 сантиметров от человека.
- При печати на клавиатуре руки должны быть согнуты в локте под углом около 90 градусов, не выше и не ниже. Так нагрузка на суставы рук будет минимальной. Кроме того, на этом же уровне рядом с клавиатурой должно быть достаточно места и для мыши, чтобы не приходилось каждый раз тянутся за ней в дальний угол стола.
Какое бы удобное и эргономичное рабочее место вы себе не подобрали, все равно несколько часов подряд в сидячем положении – большая нагрузка для позвоночника и мышц. Когда весь рабочий день приходится трудиться в офисе, можно сделать альтернативное рабочее пространство – с высоким столом для работы стоя, и выполнять часть дел там. Такая равномерная нагрузка на спину и ноги – более щадящий режим для всего организма.
Если пространство кабинета имеет ограниченные размеры и нет возможности поставить второй стол для работы стоя, можно использовать интересные мебельные трансформеры. Такой стол быстро меняет свою высоту, настраивается под любой рост и может использоваться для работы и сидя, и стоя.
Не хлебом единым, как говорится, жив человек и удобное место для отдыха тоже нужно. Тем более, что здесь уже нет ничего сложного, доверьтесь своим ощущениями. Выбирая диванчик в гостиную, смело присядьте, потянитесь – удобно? Выбирайте подходящие размеры под свой рост невзирая на моду.
Обивка и наполнитель дивана – тоже вопрос немаловажный для отдыха. Хорошо, когда покрытие сочетает в себе прочность и приятную текстуру. Традиционный пружинный блок в диване сделает его упругим и поможет хорошему расслаблению спины. Из синтетических наполнителей специалисты рекомендуют латекс. Этот материал идеально повторяет контуры тела человека, обеспечивает оптимальное положение позвоночника, правильно распределяя нагрузки. К тому же, он обладает отменной упругостью, поэтому моментально восстанавливают первоначальную форму.
Конечно, скромные размеры кухни могут заставить нас выбирать компактные предметы мебели. Но даже в таких случаях можно найти стулья для обеденного стола, сочетающие в себе и легкую, простую форму, и удобное сидение. Можно отказаться от дополнительных деталей декора, массивных моделей при выборе стульев, компенсирую это стильным дизайном и яркими расцветками. Тогда вам удастся разместить нужное количество мебели в обеденной зоне и сделать каждое место за столом комфортным и уютным.