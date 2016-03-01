​Мебель, которая поможет вашей спине быть здоровой!

Вспомним уроки биологии в школе – скелет человека в процессе эволюции приспособился к прямохождению. А сколько времени в день мы проводим в этом функциональном для нашей спины положении?.. Восьмичасовой рабочий день в офисе – колоссальная нагрузка для нашей спины, единственным способом хоть как-то улучшить эту ситуацию, может стать выбор наиболее эргономичной формы кресла, на котором нам приходится проводить столько времени.

Очень важна не только эргономичная форма отдельных элементов конструкции – сидения, спинки, подлокотников, а их слаженная работа:

- кресла с системой движения перманент-контакт дают возможность отклониться спинке, но сидение остается неподвижным. Это нагружает нижнюю часть позвоночника, что вызовет быструю утомляемость в пояснице.

- кресла, в которых спинка и сидение не двигаются по-отдельности, но есть механизм отклонения назад всей конструкции: при наклоне стула назад ноги тоже приподнимаются, и край сидения пережимает кровеносную систему и мышцы под коленями.

- кресла с синхромеханизмом учитывают особенности естественного положения тела человека, на 1º отклонения сиденья спинка отклоняется примерно на 2º. Также за счет отрицательного угла наклона спинки синхромеханизм эргономичного кресла продолжает поддерживать спину сидящего человека даже во время работы за компьютером и документами, когда тело слегка наклоняется вперед.