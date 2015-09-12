Дизайнерские полки для книг

Большинство людей отдают свое предпочтение не громоздким книжным шкафам, а книжным полкам. Это вполне логично, ведь книжные полки выглядят более стильно и не загромождают вид комнаты. К тому же, они занимают гораздо меньше места в квартире, что значительно помогает сэкономить место в доме. На книжных полках, помимо книг, можно хранить кучу других милых безделушек, фотографии, статуэтки, мягкие игрушки, шкатулки, свечи, лампы – словом, все, что Вам будет приятно лицезреть в своем доме.
Одной из важных особенностей книжных полок является то, что их можно сделать своими руками, только нужно выбрать материал, который идеально впишется в интерьер комнаты. Сегодня существует столько различных материалов и дизайнерских решений, что выбрать книжную полку или сделать ее самостоятельно не составит никакого труда. Важен творческий подход и воображение. Подумайте, если людям удалось сделать из скучных огромных книжных шкафов огромное разнообразие легких изящных книжных полок, разных фактур, цветов, форм и размеров, то в результате собственных экспериментов можно создать разнообразные по своим характеристикам полки для книг: практичные, компактные или же просто совершенно необычные.
С помощью оригинальных и необычных книжных полок можно создать комфортный и уютный уголок Вашего дома, который будет подчеркивать Вашу неординарность и уникальность, а также продемонстрирует Вашу неуемную творческую фантазию. При всем этом многие идеи не требуют вмешательства профессиональных дизайнеров, так как необыкновенно просты в реализации. Оригинальные книги и стеллажи для книг помимо своей основной функции хранения книг также послужат другой, не менее важной задаче – необычное украшение дизайна интерьера.
Вы поклонник нестандартных решений и творческого беспорядка? Надоели параллельные линии и строгость форм? Попробуйте купить или сделать самостоятельно вот такой дизайнерский стеллаж для книг и прочих мелочей. Он поможет Вам уйти от простых и обыденных форм и сделает Вашу комнату уникальной и необычной. К тому же, такая конструкция никак не влияет на функциональность изделия, даже наоборот, помогает в поиске новых позиций для Вашей любимой книги или статуэтки. С такой мебелью в комнате, Ваш интерьер станет хаотическим и организованным одновременно. Упорядоченный хаос и этим все сказано.
Yeni Hayat
Кто сказал, что книгам место только в шкафах и на полках? Долой привычные стереотипы и общепринятые нормы! Место книгам можно найти где угодно, например, сделав полочку прямо в скамейке. Такое решение можно реализовать самостоятельно – никаких сложных действий эта идея не требует. Зато такая скамья существенно сэкономит вам место и станет интересным дополнением Вашему интерьеру.
Подробнее о необычных полках вы можете прочитать в этой статье.
У некоторых людей, владеющих собственными домами, остается немного места на мансарде, которое только зря пустует. Мы предлагаем Вам использовать подобное пространство рационально, сделав самостоятельно или на заказ полки, сужающиеся к потолку. Такой вариант позволит использовать все свободное пространство, не оставляя пустых углов. Вы максимально эффективно распорядитесь пространством на мансарде, создав там уютное место для отдыха, где можно будет уединиться и всласть почитать любимую книгу в удобном кресле, потягивая ароматный кофе или освежающий сок.
Сквозные стеллажи тоже являются дизайнерской разработкой мирового масштаба. Это универсальная мебель, на самом деле. Его конструкция без задней стенки позволяет располагать его не только банально вдоль стены, но и посередине комнаты, зрительно разграничивая пространство на несколько зон. Это будет выглядеть свежо, стильно и функционально. А поставив такой стеллаж вдоль стены, Вы не рискуете испортить свой интерьер, поскольку он будет практически прозрачным, через него прекрасно видно покрытие стен в комнате, что позволит идеально вписать в интерьер эту конструкцию.
А такая дизайнерская полочка будет являться также и оригинальным дополнением к существующему интерьеру, совмещая как основную свою функцию (хранение книг), так и побочную (украшение интерьера). Сделать самостоятельно такое чудо будет значительно сложнее, чем предыдущие идеи полок для книг, но если у Вас золотые руки – пробуйте. Вдруг у Вас получится что-то более интересное на основе этого стеллажа. Дизайнерам в наши дни удалось переосмыслить не только внешний вид, но и само назначение полки для книг, эволюция превратила ее в необычный и многофункциональный предмет интерьера, чем же Вы хуже? Как говорится
нет предела совершенству. Дерзайте!
Ребята из студии
Фифти-фифти создали вот такую полочку – трансформер. Называется такая полочка Backpack, что в переводе с английского означает
рюкзак. Основным и самым удобным качеством этой полочки является ее способность регулировать высоту полок и их количество. Сами полочки закреплены на прочном ремне и могут выдержать достаточно большой вес. Внешний вид этой конструкции позволяет ее идеально вписать в практически любой интерьер.
Ну и конечно же не стоит забывать о таком универсальном материале, как стекло. Сейчас стекло делается многослойным, что делает его прочным и небьющимся, а эстетические свойства этого материала настолько превосходны, что полка сделанная из него станет лишь украшением для Вашего интерьера. На картинке изображена очень интересная идея с подвесной стеклянной полкой. Металлические тросы сами по себе очень тонкие, прочные и незаметные, а прозрачное стекло создает видимость, что предметы, стоящие на этом стеллаже, просто парят в воздухе. Дизайнеры поставили туда множество свечей, что в вечернее время суток сделает этот стеллаж поистине прекрасным и романтичным дополнением к интерьеру.
Если же Ваш интерьер требует строгих геометрических линий, то лучший вариант для Вас и Ваших книг – это каркасные полки из металлических прутьев. При чем основанием для таких полок может служить как дерево, так и стекло, или же металл. С металлическим каркасом лучше всего будут сочетаться натуральные материалы. Но все же последнее слово остается за Вашим интерьером, и если в него впишется только пластиковая яркая полочка – не беда. Дизайн интерьера комнаты стоит на первом месте. Каркасное основание таких полок выглядит не громоздко, что позволяет им вписываться в любой интерьер.
У этих круглых полочек, связанных вместе в единую дизайнерскую систему хранения есть название - Tubola. Соответственно, количество и диаметр этих кругов Вы может выбрать какое угодно, главное, чтобы система идеально вписалась в интерьер. Данная конструкция очень прочная и может выдержать значительный вес, что наглядно демонстрирует картинка. Данное дизайнерское решение предоставляет огромное пространство для креативных идей и поможет Вам уйти от стандартных дизайнерских ходов.
А вот такая ступенчатая полка является элементом интерьера, притягивающим все взгляды. На фоне довольно серой комнаты дизайнеры создали несколько ярких акцентов, одним из которых и стала ступенчатая полочка. Выглядит она очень оригинально, и является довольно функциональной: несмотря на то, что по сути, это одна полка, благодаря тому, что она постоянно изгибается каждый ее изгиб является дополнительным местом для хранения книг и других мелочей.