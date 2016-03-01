Как обустроить комнату для новорожденного малыша?

Рождение ребенка в семье – это всегда праздник! Это поистине знаменательное событие. А еще это куча новых забот, не знакомых ранее: уход за ребенком, лечение, одежда, игрушки – все это делает жизнь родителей по истине «интересной». Есть и еще один важный вопрос, к которому нужно подойти с умом. Это обустройство детской комнаты.
Детская комната станет тем самым местом, где малыша будет окружать любовь, удобство и красота. Уже на первом месяце жизни младенец начинает обращать внимание на окружение, и задача взрослых – обеспечить ему комфортное, безопасное и эстетичное место для сна и общения с родителями.
В этой статье мы хотим поделиться с вами лучшими советами от том, как обустроить комнату малыша и сделать первые месяцы его жизни комфортными и беззаботными.
По возможности детскую комнату лучше расположить недалеко от родительской. Таким образом вы всегда сможете ночью услышать своего «бодрого» малыша. Позаботьтесь о том, чтобы рядом возле детской не было постороннего шума от телевизора, громкой музыки, шума из окна, буйных соседей и т.д. Ведь не для кого не секрет, что у малышей чуткий сон.
Согласно Фэн Шуй хорошо, если детская располагается в ближней (по отношению к входной двери) части дома или квартиры. Дальняя часть – позиция управляющего, руководителя. И если вы не хотите, чтобы ребенок командовал в семье, лучше поместить его в комнату, находящуюся ближе всего к двери.
С другой стороны, если есть возможность выбора помещения в зависимости от сторон света, хорошо отвести под детскую ту комнату, окна которой обращены на восток. Ведь он ассоциируется с рассветом, ростом и развитием. А что же, как не развитие и рост, является самым важным в жизни ребенка? Значит, если разместить детскую на востоке, то сами энергии природы будут помогать ему быстрее и гармоничнее развиваться.
Самое главное в комнате новорожденного ребенка – это кроватка. Малыши спять две трети всего времени. Кровать должна быть качественной. Это означает: никаких заслонок и занавесок (должен быть максимальных доступ к свежему воздуху), никаких обивок тканью на стенках кроватки (это загораживает обзор малышу, он ничего не видит кроме потолка). Кровать должна располагаться в тихом месте с минимальным количеством света, но не в полной темноте.
Остальной мебели не должно быть много, только самое необходимое для здорового роста и развития ребенка: манежик, шкафчики для игрушек и т.д.
Должна быть мебель и для родителей (в частности, для мамы), ведь заботливый родитель много времени проводит с грудничком в его комнате.
Мебель также, как и все остальное в комнате, должна быть из натуральных материалов, не провоцирующих аллергию.
Уровень жесткости. Матрас для новорожденного должен обладать ортопедическим эффектом. Запрещается до года использовать мягкое покрытие, так как в этот период происходит укрепление костно–мышечной системы малыша. Матрас должен быть жестким либо умеренно жестким.
Размер матраса. Матрас не должен превышать параметры кроватки или быть меньше, чтобы не свешиваться, не перекручиваться и не деформироваться.
Экологически чистое наполнение. В качестве экологически чистых наполнителей используют: кокосовое волокно, деревянную стружку, морские водоросли, солому, конский волос, войлок и латекс. Покупая матрас из хорошего материала, вы оберегаете ребенка от аллергических высыпаний и прочих нежелательных, а порой и опасных реакций. Не стоит также забывать и о качестве чехла для матраса и наматрасника. Предпочтительней выбирать жаккардовую или хлопковую ткань для чехла. У наматрасника должен быть сертификат качества и указаны параметры ГОСТ.
Комод для пеленания необходим не только для пеленания малыша, но и для других процедур. Главное преимущество пеленального столика, в отличие от других столиков или комодов, состоит в том, что при пеленании, смене подгузников и мытье родителям не надо постоянно наклоняться.
В зависимости от выбранной модели, пеленальные столики могут иметь ящики или полки для хранения пеленок, кремов, влажных салфеток, градусников и одежды. Это позволяет иметь все под рукой и не оставлять малыша без присмотра.
Кроме мебели детская комната также нуждается в подходящем оформлении, которое превратит ее в уютное и особенное помещение. В этом помогут веселый ковер, разноцветные обои, милые занавески, жалюзи или рулонные шторы, которые помогут затемнить комнату во время дневного сна или летом при ярком солнце.
Подушка или покрывало на удобном плетеном стуле, который может использоваться для чтения или убаюкивания, делают комнату уютной и стильной. Игрушки, детские книги, развивающие коврики и цветная детская мебель придают детской для новорожденного веселый и радостный вид.
До достижения малышом 4-6 месяцев желательно не держать комнатные растения в детской малыша. Для новорожденного могут быть опасны почвенные аллергены, пыль на листьях и углекислый газ, который в процессе фотосинтеза ночью выделяют цветы.
В комнате новорожденного ребенка не должно быть, прежде всего, цветущих растений, так как они могут стать причиной аллергической реакции у малыша. Следует убрать из комнаты новорожденного растения, источающие сильный аромат, и вообще такие растения не рекомендуется содержать в доме, поскольку они могут вызывать головную боль, даже если аромат очень приятный и вам нравится.
Также следует избавиться от ядовитых растений, которые вызывают отравления при непосредственном контакте с ними. К таким ядовитым растениям относятся: антуриум, монстера, диффенбахия, аглаонема, молочай, гипеаструм, кротон, гиацинт, азалия и другие.
Прекрасно очищают воздух в помещении, а значит будут полезны в комнате новорожденного такие цветы, как хлорофитум и сансевьера. Драцена, фикус и алоэ справляются с вредными токсинами. Хвойные комнатные растения — кипарис, можжевельник, сосна, ель и др. прекрасно поглащают шум и забирают пыль.
Не стоит приобретать слишком много игрушек и декораций. Лучше покупать понемногу и постепенно, ведь так малыш сможет каждый раз переключаться на новую, более интересную вещь. Не нужно переживать, что ребенку чего-то вечно не хватает в комнате и дополнять ее все новыми и новыми элементами. Дети привыкают к помещению, и в привычной обстановке чувствуют себя комфортнее.