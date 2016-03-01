Как обустроить комнату для новорожденного малыша?

Рождение ребенка в семье – это всегда праздник! Это поистине знаменательное событие. А еще это куча новых забот, не знакомых ранее: уход за ребенком, лечение, одежда, игрушки – все это делает жизнь родителей по истине «интересной». Есть и еще один важный вопрос, к которому нужно подойти с умом. Это обустройство детской комнаты.

Детская комната станет тем самым местом, где малыша будет окружать любовь, удобство и красота. Уже на первом месяце жизни младенец начинает обращать внимание на окружение, и задача взрослых – обеспечить ему комфортное, безопасное и эстетичное место для сна и общения с родителями.

В этой статье мы хотим поделиться с вами лучшими советами от том, как обустроить комнату малыша и сделать первые месяцы его жизни комфортными и беззаботными.