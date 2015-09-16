Очень необычные кровати

Если вы всегда торопитесь по утрам или нередко опаздываете, то можно купить кровать, имеющую молнию. То есть все, что вам нужно будет сделать с утра, это застегнуть молнию, благодаря чему можно забыть про заправку постели. Такое решение позволит значительно экономить время с утра. Если вы один из тех людей, кто не двигается во сне, то вам подойдет кровать, имитирующая позу эмбриона.

Для тех, кто с трудом засыпает, существует альтернативное решение. Оно представлено кроватью-качалкой. Такая кровать будет мягко и нежно вас укачивать, пока вы не погрузитесь в сладкие сны. Особой популярностью на сегодняшний день пользуются кровати-молекулы. Данная мягкая мебель сделана из небольших мягких шариков, которые можно трансформировать так, как вам угодно. Если вы совсем нестандартная личность, то вам подойдет вертикальная кровать. Естественно в ней нужно спать стоя. Для придания интерьеру загадочности и оригинальности можно взять кровать на одной ножке. Ножка располагается по центру кровати, в связи с чем создается впечатление, что она парит в воздухе. Если вы имеете спальню небольшого размера или вам просто не хватает пространства, то его можно сэкономить, остановив свой выбор на кровати на потолке. Она крепится к потолку, после сна ее поднимают вверх на потолок.