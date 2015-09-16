Одним из главных элементов в спальной комнате является кровать. Она может быть достаточно неприметной, нейтральной, но также она может стать настоящим акцентом и украшением в спальне. Для этого нужно лишь выбрать очень необычные кровати, которые покорят вас своей уникальностью и эксклюзивностью. Какими же могут быть эти очень необычные кровати, каков их дизайн, есть ли преимущества перед обычными спальными местами? Давайте рассмотрим все это подробно в нашей статье.
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Значительная часть нашей жизни проводится во сне. Поэтому немаловажным фактором является наличие кровати, ее стиль и дизайн. Некоторые люди имеют достаточно консервативные взгляды на жизнь, поэтому они предпочитают традиционные спальные места, чаще классического типа. Но также есть творческие и креативные личности, которые не могут жить в обыденном интерьере. Вот именно эти люди и предпочитают очень необычные кровати. Они способны значительно оживить интерьер. Чем отличаются такие кровати, на чем акцентируют внимание дизайнеры? Прежде всего, их оригинальность может касаться их формы, использованных материалов, расцветок, месторасположения и многого другого.
Такая кровать принадлежит стилю рустик. Ее внешний вид достаточно необычен, так как для ее создания использовалась необработанная древесина. Кому-то данное спальное место может показаться совсем неуютным. Но дерево привлекает к себе все внимание, и кровать сможет стать центральной деталью в интерьере спальной комнаты.
Все привыкли к прямоугольным или квадратным кроватям. Очень необычные кровати представлены круглым спальным местом. Оно будет смотреться еще изящнее и элегантнее, если к нему добавить балдахин. К тому же он может висеть на потолке и не доходить до уровня глаз, тем самым лишь подчеркивая форму спального места. Круглая кровать может быть утоплена в нишу, тогда балдахин возьмет на себя роль двери. Зачастую круглые кровати как будто подвешивают в воздухе, своеобразная опора, конечно же, присутствует. Все это искусно подчеркивают подсветкой, исходящей с нижней части кровати. Круглая кровать еще может быть и трансформером, что позволит экономить место в комнате.
Формы кроватей могут быть самыми разнообразными, они бывают удобными и не очень комфортными. Данная кровать имеет закругленную волнистую форму (особенно спинку), что напоминает по внешнему виду волну. Такое спальное место имеет мягкий и приятный внешний вид, который приносит в интерьер комнаты ощущение гармонии и покоя. Данная форма спинки особенно подходит людям творческим. Из какого материала будет сделана такая кровать – неважно, для этого подойдет и дерево, и металл.
Очень необычные кровати могут быть и мобильными. Они особенно подходят для небольших комнат, в которых хочется создать настоящий комфорт и уют. Такие кровати оснащаются специальным механизмом, благодаря которому они прячутся в шкаф или поднимаются под потолок. По размеру данные места для сна бывают как односпальные, так и двуспальные. Также мобильность не влияет на стиль, поэтому доступны самые разнообразные дизайны и расцветки.
Очень необычные кровати изготавливают и для детей. Не все малыши хотят спать в своих кроватках, поэтому на помощь может прийти нестандартное спальное место. Оно быстро увлечет ребенка, и он будет с удовольствием там спать. Для мальчишек можно взять кровать в виде самолета. На таком месте он сможет полностью использовать свое воображение и фантазии. Помимо вышеприведенной функции данная кровать очень удобная, способствующая крепкому сну. Крылья такого самолета многофункциональны, а сама кровать довольно-таки практична, так как в основном имеется ящик для хранения постельного белья или игрушек.
Данная необычная детская кровать напоминает по форме небольшой корабль. В верхней части кровати как будто расположена его палуба, а внизу имеется трюм. Благодаря такой форме кровати, у ребенка есть интересное место для игр. Также в нижней части кровати можно хранить вещи или даже игрушки. Данная форма позволяет освободить пространство детской комнаты, сэкономить место для игр и времяпровождения, сделать дизайн максимально эргономичным.
Внешний вид данной кровати напоминает коробку. Такое решение является не только оригинальным, но и весьма практичным. Спящие люди будут чувствовать себя уютно и защищенно. Такой вариант кровати хорошо подходит для тех комнат, которые имеют маленькие размеры. Поэтому при помощи этого спального места можно объединить две комнаты (например, спальню и рабочий кабинет) и таким образом создать зонирование пространства. Благодаря этому вы достигнете сразу нескольких целей.
Если вы всегда торопитесь по утрам или нередко опаздываете, то можно купить кровать, имеющую молнию. То есть все, что вам нужно будет сделать с утра, это застегнуть молнию, благодаря чему можно забыть про заправку постели. Такое решение позволит значительно экономить время с утра. Если вы один из тех людей, кто не двигается во сне, то вам подойдет кровать, имитирующая позу эмбриона.
Для тех, кто с трудом засыпает, существует альтернативное решение. Оно представлено кроватью-качалкой. Такая кровать будет мягко и нежно вас укачивать, пока вы не погрузитесь в сладкие сны. Особой популярностью на сегодняшний день пользуются кровати-молекулы. Данная мягкая мебель сделана из небольших мягких шариков, которые можно трансформировать так, как вам угодно. Если вы совсем нестандартная личность, то вам подойдет вертикальная кровать. Естественно в ней нужно спать стоя. Для придания интерьеру загадочности и оригинальности можно взять кровать на одной ножке. Ножка располагается по центру кровати, в связи с чем создается впечатление, что она парит в воздухе. Если вы имеете спальню небольшого размера или вам просто не хватает пространства, то его можно сэкономить, остановив свой выбор на кровати на потолке. Она крепится к потолку, после сна ее поднимают вверх на потолок.
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Таким образом, если вы не любите обыденность, не являетесь консерваторами, идете в ногу со временем или даже намного впереди его, то очень необычные кровати представляют собой идеальный вариант для вашей спальни. Особенно необычные кровати популярны среди детей. Такие спальные места могут иметь самые разные формы, цвета и размеры. Они подходят для самых разных комнат и их площадей. Вне зависимости от интерьера спальни можно подобрать именно то, что идеально впишется в дизайн. Главное – проявить креатив и смелость при выборе такой кровати, пойти навстречу своим желаниям и тем самым создать неповторимую спальную комнату.