Красота и благородство роскошных ванных комнат

Что такое истинная роскошь… и где проходит тонкая грань, отделяющая подлинную роскошь от мещанского богатства и надуманной вычурности… Скорее всего это внутренняя свобода позволить себе нечто выходящее за рамки необходимого, отточить и выполнить бескомпромиссно в каждой детали свое сугубо индивидуальное
хочу. Именно это ощущение внутренней силы и здорового эгоизма заставляет нас восхищаться роскошью во всех ее проявлениях.
Роскошь ванных комнат призвана обострить и довести до высшей точки совершенства чувства расслабления и очищения. Отдых не может быть слишком комфортным, главное чтобы стилевое решение роскоши соответствовало именно вашему характеру и вкусу.
Для реализации идеи роскошной ванной комнаты используются самые разнообразные приемы: от проверенного обращения к стилям, базирующимся на богатстве декора – до экспериментов с индивидуальной интерпретацией и комбинаторикой.
При этом, безусловно, стоит различать насыщенность интерьера богатыми элементами декора от роскоши. Даже в стилях, базирующихся на активном использовании самого разнообразного набора элементов и фактур присутствуют свои выверенные приемы, позволяющие достичь эффекта роскошности, сохранив целостность восприятия пространства.
Достижение подлинной роскоши в интерьере – это достаточно сложная задача, особенно когда речь идет о пространстве ванной комнаты, призванном в первую очередь решать свои функциональные задачи.
Сочетание белого и золотого цветов – это, безусловно, классический прием, исторически используемый практически во всех культурных традициях. Белый цвет в этом сочетании возвышает и облагораживает богатство золотых оттенков. На любом другом фоне золото выглядит более приземленно и массивно.
Только в интерьере белого цвета смогли бы так элегантно разместиться и практически раствориться в невесомости столько роскошных предметов. Белый цвет пространства волшебным образом дарит ощущение легкости интерьеру этой роскошной ванной комнаты, активно наполненному функциональными и декоративными элементами: ванна с подиумом, золоченное панно, переходящее в причудливые узоры светящейся конструкции на потолке, – все это будто парит невесомо в воздухе.
Роскошь этого интерьера построена на сочетании фактур и масштабности элементов.
Массив древесины – теплый, фактурный и камень – сталь и холод серых оттенков. Соединяясь в простой геометрии интерьера, невероятным образом уравновешивают друг друга и наполняют пространство роскошью идеальной гармонии баланса крайностей. В этом интерьере с бамбуковой отделкой стены есть и что-то от восточной философии созерцательности и быстротечности бытия, и западная прагматичность в камне. Наверное, если вы живете в России и пытаетесь всю свою жизнь соединить несоединимое, такой баланс противоположностей впечатлит вас особенно и даст то особое ощущение роскоши быть самим собой здесь и сейчас.
По большому счету в этой ванной комнате нет каких то приемов и предметов, привычных миру роскоши, если бы не один маленьких нюанс – она роскошна. Ведь настоящая роскошь – это следовать своей целостной индивидуальности, а не следить за правилами. В оригинальном решении этого интерьера каждый элемент одновременно прост и индивидуален, а ненавязчивые сходства и сочетания свойств и цветов создают динамичную систему этого пространства.
Когда играет оркестр, отдельное звучание инструментов сливается в общую гамму звуков и эмоций. Но когда в полной тишине раздается один чистый звук, он раскрываясь и вибрируя, заполняет все вокруг. Так и роскошь минимализма, убрав все лишнее, звучит оживая в простой и совершенной своей чистоте. «Less is More». Меньше — значит больше. Этот принцип Людвига Мис ван дер Роэ, основоположника минимализма в архитектуре 20 века, как нельзя лучше описывает изящество интерьера этой роскошной ванной комнаты.
И снова минимализм, и снова белый, но в интерьере этой роскошной ванной комнаты прекрасно использована в качестве основы простота и открытость лофта, что придает проекту еще больше дерзкого эгоизма и индивидуальности.
Роскошь и оригинальность этому интерьеру безусловно придает использование характерных приемов стиля стимпанк: теплые медные оттенки и металлизированная фактура материалов, элементы стилизованных под старину механизмов в декоре, натуральность и историческая аутентичность образов. Стимпанк это стиль неисправимых романтиков и фантазеров, воплотивший энергию живого творческого вдохновения и свободы.
Проект этой ванной комнаты под названием Батискаф от ARCHITORIA 3D действительно дает полное ощущение погружения в загадочную атмосферу путешествий героев Ж.Верна.
Владение снежной королевы
Исключительным случаем абсолютной самоценной роскоши являются интерьеры в стиле барокко. В современные интерьеры этот стиль приносит дворцовую помпезность и театральность. Даже чистота белого цвета в интерьере этой роскошной ванной комнаты за счет сложности фактур материалов и контраста с глубоким черным достигает пика своей изысканности и элитарности.
Традиционными для стилистики барокко приемами контрастных цветов, активной роскоши и сложности многочисленных элементов декора в этом пространстве создается эмоционально-насыщенное сочетание реального и иллюзорного мира. Бесспорная роскошь этого интерьера выражается в совершенстве в каждой детали, как и призывает философия стиля барокко: безупречно черная отделка безупречно белой ванны, подчеркнутая контрастом цвета витиеватость каждой линии в отделке предметов интерьера, изысканность и богатство материалов обивки и текстиля.
Это мужской вариант роскошнейшей ванной комнаты в классическом стиле . Строго, но безукоризненно изысканно.
Классический стиль интерьеру задает четкая геометрия организации пространства, богатство материалов: натуральные мрамор и оникс, бронза. Продолжает тему классической роскоши в интерьере декор с элементами фресок и лепнины, бронзовые аксессуары в дворцовой стилистике. Цветовая гамма также строится на классических сочетаниях светло-бежевых и бронзово-коричневых оттенков.
Все в этом интерьере говорит о благородстве, солидности и достоинстве.
А это женская ванная комната в том же особняке. Прекрасная иллюстрация комбинирования приемов классического интерьера с легкой ноткой восточных мотивов, смягчающих и придающих женственность великолепию интерьера. Изысканность восточного настроения мозаики настенных панелей гармонично сочетается с классической основой.
Сравнивая интерьер мужской и женской ванных комнат в классическом стиле, мы видим единый принцип организации пространства, но совершенно разные настроения, в зависимости от акцентирования в декоре. В женском варианте классики большее внимание уделяется изысканности и утонченности предметов интерьера.
Яркий, смелый, иронично-торжественный стиль превосходно задает индивидуальность интерьеру этой роскошной ванной комнаты. Роскошь интерьера раскрывается в геометричности и контрастности. Характерное для арт-деко эклектичное сочетание цветов и фактур включает воображение в увлекательную игру, взгляд следит за ритмичностью интерьера: от золотого узора на полу – к белоснежному произведению искусства в виде ванны, картины на фоне глубокого черного, золотые всплески на лучах солнечного декорирования белой фактурной стены. Солнечность является важным элементов в характере и стилистике арт-деко. Sunburst или солнечные лучи настенного аксессуара этой ванной комнаты воплощают энергичность и позитивность настроений арт-деко в интерьере.
Подробнее об интересных деталях этого проекта в статье Необычные раковины для ванной комнаты.