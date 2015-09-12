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Красота и благородство роскошных ванных комнат

Перла Вереника Перла Вереника
Частный дом, Частный дизайнер Частный дизайнер Ванная в классическом стиле
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Что такое истинная роскошь… и где проходит тонкая грань, отделяющая подлинную роскошь от мещанского богатства и надуманной вычурности…  Скорее всего это внутренняя свобода позволить себе нечто выходящее за рамки необходимого, отточить и выполнить бескомпромиссно в каждой детали свое сугубо индивидуальное хочу.  Именно это ощущение внутренней силы и здорового эгоизма заставляет нас восхищаться роскошью во всех ее проявлениях. 

Роскошь ванных комнат призвана обострить и довести до высшей точки совершенства чувства  расслабления и очищения. Отдых не может быть слишком комфортным, главное чтобы стилевое решение роскоши соответствовало именно вашему характеру и вкусу.

Для реализации идеи роскошной ванной комнаты используются самые разнообразные приемы: от проверенного обращения к стилям, базирующимся на богатстве декора – до экспериментов с индивидуальной интерпретацией  и комбинаторикой. 

При этом, безусловно, стоит различать насыщенность интерьера богатыми элементами декора от роскоши. Даже в стилях, базирующихся на активном использовании самого разнообразного набора элементов и фактур присутствуют свои выверенные приемы, позволяющие  достичь эффекта роскошности, сохранив целостность восприятия  пространства.

Достижение подлинной роскоши в интерьере – это достаточно сложная задача, особенно когда речь идет о пространстве ванной комнаты, призванном в первую очередь решать свои функциональные задачи. 

Изысканная легкость

Хозяйская ванная комната Частный дизайнер Ванная в классическом стиле
Частный дизайнер

Хозяйская ванная комната

Частный дизайнер
Частный дизайнер
Частный дизайнер

Сочетание белого и золотого цветов – это, безусловно, классический прием, исторически используемый практически во всех культурных традициях. Белый цвет в этом сочетании возвышает и облагораживает  богатство золотых оттенков. На любом другом фоне золото выглядит более приземленно и массивно.

Только в интерьере белого цвета смогли бы так элегантно разместиться и практически раствориться в невесомости столько роскошных предметов. Белый цвет пространства волшебным образом дарит ощущение легкости интерьеру этой роскошной ванной комнаты, активно наполненному функциональными и декоративными элементами: ванна с подиумом,  золоченное панно, переходящее в причудливые узоры светящейся конструкции на потолке, – все это будто парит невесомо в воздухе. 

Союз противоположностей

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Роскошь этого интерьера построена на сочетании фактур и масштабности элементов. 

Массив древесины – теплый, фактурный и камень – сталь  и холод серых оттенков. Соединяясь в простой геометрии интерьера, невероятным образом уравновешивают друг друга и наполняют пространство роскошью идеальной гармонии баланса крайностей. В этом интерьере с бамбуковой отделкой стены есть и что-то от восточной философии  созерцательности и быстротечности бытия, и западная прагматичность в камне. Наверное, если вы живете в России и пытаетесь всю свою жизнь соединить несоединимое, такой баланс противоположностей впечатлит вас особенно и даст то особое ощущение роскоши быть самим собой здесь и сейчас.

Собственный стиль и никаких компромиссов

Ванная комната: охра и кобальт, PichuginaDesign PichuginaDesign Ванная комната в стиле минимализм
PichuginaDesign

Ванная комната: охра и кобальт

PichuginaDesign
PichuginaDesign
PichuginaDesign

По большому счету в этой ванной комнате нет каких то приемов и предметов, привычных миру роскоши, если бы не один маленьких нюанс – она роскошна. Ведь настоящая роскошь – это  следовать своей целостной индивидуальности, а не следить за правилами. В оригинальном решении этого интерьера каждый элемент одновременно прост и индивидуален, а ненавязчивые сходства и сочетания свойств и цветов создают динамичную систему этого пространства. 

Роскошный минимализм

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Когда играет оркестр,  отдельное звучание инструментов сливается в общую гамму звуков и эмоций. Но когда в полной тишине раздается один чистый звук, он раскрываясь и вибрируя, заполняет все вокруг. Так и роскошь минимализма,  убрав все лишнее,  звучит оживая в простой и совершенной  своей чистоте.  «Less is More». Меньше — значит больше. Этот принцип Людвига Мис ван дер Роэ, основоположника минимализма в архитектуре 20 века,  как нельзя лучше описывает изящество интерьера этой роскошной ванной комнаты.

Роскошный лофт

Квартира для холостяка в центре Санкт-Петербурга, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Ванная в стиле лофт
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Квартира для холостяка в центре Санкт-Петербурга

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

И снова минимализм, и снова белый, но в интерьере этой  роскошной ванной комнаты прекрасно использована в качестве основы простота и открытость лофта, что придает проекту еще больше дерзкого эгоизма и индивидуальности.

20 тысяч лье под водой

Ванная Батискаф Architoria 3D Ванная в стиле лофт
Architoria 3D

Ванная Батискаф

Architoria 3D
Architoria 3D
Architoria 3D

Роскошь и оригинальность этому интерьеру  безусловно придает использование характерных приемов стиля стимпанк: теплые медные оттенки и металлизированная фактура материалов, элементы стилизованных под старину механизмов в декоре, натуральность и историческая аутентичность образов.  Стимпанк это стиль неисправимых романтиков и фантазеров, воплотивший энергию живого творческого вдохновения и свободы. 

 Проект  этой ванной комнаты под названием Батискаф от  ARCHITORIA 3D действительно дает полное ощущение погружения в загадочную атмосферу путешествий героев  Ж.Верна.

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Роскошь Comme une Evidence

Дизайн коттеджа "Владение снежной королевы" Samarina projects Ванная в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн коттеджа Владение снежной королевы

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Исключительным случаем абсолютной самоценной роскоши являются интерьеры в стиле барокко. В современные интерьеры этот стиль приносит дворцовую помпезность и театральность.  Даже чистота белого цвета в интерьере этой роскошной ванной комнаты за счет сложности фактур  материалов  и контраста с глубоким черным достигает пика своей изысканности и элитарности. 

Традиционными  для стилистики барокко приемами  контрастных цветов, активной  роскоши и сложности многочисленных элементов декора в этом пространстве создается эмоционально-насыщенное  сочетание реального и иллюзорного мира. Бесспорная роскошь этого интерьера выражается в совершенстве в каждой детали, как и призывает философия стиля барокко: безупречно черная отделка безупречно белой ванны,  подчеркнутая контрастом цвета витиеватость каждой линии в отделке предметов интерьера, изысканность и богатство материалов обивки и текстиля.

Классическая роскошь: мужской характер

Санузел при мужской спальне Defacto studio Ванная в классическом стиле
Defacto studio

Санузел при мужской спальне

Defacto studio
Defacto studio
Defacto studio

Это мужской вариант роскошнейшей ванной комнаты в классическом стиле . Строго, но безукоризненно изысканно. 

Классический стиль интерьеру задает четкая  геометрия организации пространства, богатство материалов: натуральные мрамор и оникс, бронза. Продолжает тему  классической роскоши в интерьере декор с элементами фресок и лепнины, бронзовые аксессуары в дворцовой стилистике. Цветовая гамма также строится на классических сочетаниях светло-бежевых и бронзово-коричневых оттенков. 

Все в этом интерьере говорит о благородстве, солидности и достоинстве. 

Классическая роскошь: женственность

Санузел при женской спальне. Вид 1 Defacto studio Ванная комната в эклектичном стиле
Defacto studio

Санузел при женской спальне. Вид 1

Defacto studio
Defacto studio
Defacto studio

А это женская ванная комната в том же особняке. Прекрасная иллюстрация комбинирования приемов классического интерьера с легкой ноткой восточных мотивов, смягчающих и придающих женственность великолепию интерьера. Изысканность восточного  настроения мозаики настенных панелей гармонично сочетается с классической основой.

Сравнивая интерьер мужской и женской ванных комнат в классическом стиле, мы видим единый принцип  организации пространства, но совершенно разные настроения, в зависимости от акцентирования в декоре. В женском варианте классики большее внимание уделяется изысканности и утонченности предметов интерьера.

В роскоши не место ложной скромности

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Яркий, смелый, иронично-торжественный стиль превосходно задает индивидуальность интерьеру этой роскошной ванной комнаты. Роскошь интерьера раскрывается в геометричности и контрастности. Характерное для арт-деко эклектичное сочетание цветов и фактур включает воображение в увлекательную игру, взгляд следит за ритмичностью интерьера: от золотого узора на полу – к белоснежному произведению искусства в виде ванны, картины на фоне глубокого черного, золотые всплески на лучах солнечного декорирования белой фактурной стены. Солнечность является важным элементов в характере и стилистике арт-деко. Sunburst или солнечные лучи настенного аксессуара этой ванной комнаты воплощают энергичность и позитивность настроений арт-деко в интерьере.

Подробнее об интересных деталях этого проекта в статье Необычные раковины для ванной комнаты.

Поворотные прихожие

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