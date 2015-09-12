Красота и благородство роскошных ванных комнат

Что такое истинная роскошь… и где проходит тонкая грань, отделяющая подлинную роскошь от мещанского богатства и надуманной вычурности… Скорее всего это внутренняя свобода позволить себе нечто выходящее за рамки необходимого, отточить и выполнить бескомпромиссно в каждой детали свое сугубо индивидуальное хочу . Именно это ощущение внутренней силы и здорового эгоизма заставляет нас восхищаться роскошью во всех ее проявлениях.

Роскошь ванных комнат призвана обострить и довести до высшей точки совершенства чувства расслабления и очищения. Отдых не может быть слишком комфортным, главное чтобы стилевое решение роскоши соответствовало именно вашему характеру и вкусу.

Для реализации идеи роскошной ванной комнаты используются самые разнообразные приемы: от проверенного обращения к стилям, базирующимся на богатстве декора – до экспериментов с индивидуальной интерпретацией и комбинаторикой.

При этом, безусловно, стоит различать насыщенность интерьера богатыми элементами декора от роскоши. Даже в стилях, базирующихся на активном использовании самого разнообразного набора элементов и фактур присутствуют свои выверенные приемы, позволяющие достичь эффекта роскошности, сохранив целостность восприятия пространства.

Достижение подлинной роскоши в интерьере – это достаточно сложная задача, особенно когда речь идет о пространстве ванной комнаты, призванном в первую очередь решать свои функциональные задачи.