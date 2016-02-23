Избавьтесь от холода с этими дизайнерскими приёмами!

Лишь немногие могут похвастаться отличным восприятием холода. Особенно это касается пространства собственного дома, которое даже в лютые морозы должно быть теплым и уютным.

Помимо всем известных методов создания в помещении оптимальной температуры, существуют простые дизайнерские приёмы, которые позволяют достигнуть этой цели. Мы с удовольствием поделимся с вами столь полезными рекомендациями и вы сможете проверить их действенность в собственном доме.

Конечно же, суровый климат в нашей стране не позволяет обогреть собственное жилище лишь с помощью способов, о которых пойдет речь далее. Базовым условием теплого дома остается качественное центральное отопление, исправность которого следует проверить еще до начала холодной поры.