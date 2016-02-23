Избавьтесь от холода с этими дизайнерскими приёмами!

Лишь немногие могут похвастаться отличным восприятием холода. Особенно это касается пространства собственного дома, которое даже в лютые морозы должно быть теплым и уютным.
Помимо всем известных методов создания в помещении оптимальной температуры, существуют простые дизайнерские приёмы, которые позволяют достигнуть этой цели. Мы с удовольствием поделимся с вами столь полезными рекомендациями и вы сможете проверить их действенность в собственном доме.
Конечно же, суровый климат в нашей стране не позволяет обогреть собственное жилище лишь с помощью способов, о которых пойдет речь далее. Базовым условием теплого дома остается качественное центральное отопление, исправность которого следует проверить еще до начала холодной поры.
Качественные оконные конструкции – важное условие для комфортного микроклимата в доме. Держите зимой окна закрытыми и распахивайте настежь лишь во время проветривания, которое рекомендуют проводить 2-3 раза в день по 5-7 минут.
Если ваши окна не совершенны, то постарайтесь сделать все возможное для их герметизации. Самый простой способ – оклеить рамы специальной плотной бумагой или поролоном. Но не забудьте оставить возможность для открытия хотя бы одной форточки.
Красивые тканевые гардины на окнах – это не только прекрасный декоративный элемент, но и практичное приспособление для сохранения тепла в помещении. Запомните главное правило: чем плотнее материал – тем надежнее он защитит ваш дом от потоков холодного воздуха, которые исходят от окон.
Сегодня ассортимент гардин насколько большой, что подобрать нужную модель не так то просто. Рекомендуем изучить различные варианты до совершения покупки или же обратиться за помощью к дизайнерам интерьера, которые помогут найти подходящий образец.
Особенно эффектно смотрятся классические гардины, пример которых можно оценить на фото. Сочетание нескольких цветов, а также наличие декоративных аксессуаров в виде кистей и зажимов, позволят создать неповторимый дизайн этого текстильного элемента и сохранить в доме тепло.
Помимо оконных проемов, холодный воздух проникает в помещение сквозь щели вокруг входных дверей. И не важно, живете вы в многоэтажном или частном доме. Как же минимизировать влияние данного фактора на температурный режим? Оказывается, довольно просто.
Проанализируйте качество монтажа дверей и проверьте наличие сквозняков вокруг них. Для этого достаточно взять небольшой кусочек салфетки или перышко и приставить выбранный предмет к щели. Если наблюдается движение – значит холодный воздух проникает в вашу квартиру даже при закрытых дверях.
Для утепления дверей можно воспользоваться различными средствами для герметизации или механическими приспособлениями – клейкими полосками поролона.
Еще один совет для сохранения в доме тепла – использование ковров. Эти декоративные элементы будут уместны в помещениях любой стилистики, если грамотно подобрать размер, материал и рисунок изделия.
Важно также не прогадать с длиной ворса, ведь эта характеристика ковра напрямую связана с его комфортной эксплуатацией и визуальным восприятием. Отлично смотрятся в современных интерьерах контрастные изделия, как показано на фото. Привлекательный бежевый ковер с длинным ворсом гармонично украшает комнату, где превалируют темные оттенки.
Если разместить ковер возле дивана или кровати, то ваши ножки не замерзнут даже тогда, когда температура в помещении невысокая и пол стал прохладным.
Детальнее обо всех тонкостях подбора данных элементов дизайна и их разновидностях читайте в Книге идей ’Какой ковер выбрать?’
Даже если центральное отопление в вашем доме соответствует установленным нормативам, неправильное размещение батарей может значительно снизить его эффективность.
Поскольку источником холодного воздуха в квартире чаще всего выступают негерметичные оконные проемы, то названные конструкции обязательно должны присутствовать под ними. При этом важно не загромождать батареи мебелью и гардинами, чтобы теплый воздух от них мог свободно распространяться по периметру комнаты.
Учитывая квадратуру помещения, специалисты по системам отопления помогут рассчитать необходимое количество секций, чтобы добиться оптимальной температуры в жилище с учетом особенностей климата вашего региона.
Довольно эффективным дизайнерским приемом в зимнюю пору можно назвать обилие текстильных элементов в доме. А особенно – в гостиной комнате и спальне.
Дело в том, что в названных комнатах принято отдыхать и для этого вам понадобятся дополнительные предметы, сохраняющие тепло. Мягкие подушки, пледы и покрывала станут подходящим выбором для создания комфортного и уютного интерьера. Подберите стильный дизайн изделий и натуральный состав, чтобы максимизировать их пользу в холодное время года.