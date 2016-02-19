Советы по оперативной уборке перед приходом гостей

Для некоторых идеальный порядок в доме – это обычное дело. Но все же, для большинства интерьеров свойственны не ежедневные, а периодические уборки, которые необходимы для поддержания чистоты.
Когда мы узнаем о приходе гостей незадолго до этого события, то часто оказывается, что наш дом не готов к этому в полной мере. Кое где заметна пыль, загрязнения и прочие нелицеприятные для постороннего взора вещи.
Следуя нашим несложным советам, вы сможете за считанные минуты преобразить пространство своего жилища и уверенно сказать: ’Гости в доме? Нет проблем!’
Отличный способ оправдать неидеальную чистоту в доме – создать видимость, что уборка еще не окончена. Встречайте гостей в резиновых перчатках или с пылесосом в руке – и они сразу же поймут, что застали вас в процессе работы.
Оказавшись в таком неудобном положении, ваши знакомые не будут слишком требовательны к чистоте, а может быть даже захотят присоединиться к вам и довести уборку до конца.
В большинстве домов телевизор расположен в центре гостиной комнаты, где принято принимать друзей и знакомых. Поэтому уделите внимание данной технике, очистив ее поверхность со всех сторон.
Дело в том, что телевизоры обладают способностью притягивать частицы пыли, что сразу же заметят все присутствующие. Но запомните – протирать технику следует сухой, а не влажной, тряпкой. Допускается использование специальных средств для ухода за подобными типами поверхностей.
Естественно, при оперативной уборке не хватит времени, чтобы полноценно очистить все поверхности в доме. Поэтому сосредоточьте свое внимание именно там, где будут находиться гости.
Начать рекомендуем с области входной двери и далее переходите на кухню или в гостиную – в зависимости от того, где вы планируете принимать знакомых. Уделите внимание прозрачным поверхностям, протрите пол и горизонтальные предметы, которые находятся на уровне глаз. Это могут быть всевозможные полки и открытые шкафчики.
Для мебели можно использовать специальный полироль, который не только поможет вам за пару секунд убрать пыль, но и сделает поверхности блестящими.
Гости в обязательном порядке будут посещать вашу ванную комнату и туалет, поэтому уделите время для оперативной очистки названных помещений.
Чтобы быстро освежить интерьер ванной, достаточно помыть зеркала, смесители и пол, а также повесить чистые полотенца. Основная проблема здесь кроется в неприятных следах от воды в виде светлого известкового налета. К счастью, современные чистящие средства позволяют избавиться от них за считанные секунды.
Если же у вас как раз закончились упомянутые жидкости – используйте лимонный сок, который прекрасно справится с этой задачей. Кроме того, после такой уборки помещение будет благоухать цитрусовой свежестью.
В туалете протрите сидение унитаза и позаботьтесь о наличии туалетной бумаги, а также освежителя воздуха.
Если в вашем доме есть животные, то можно быть уверенным в том, что повсеместно будет встречаться их шерсть. Не смотря на ее длину, этот фактор очень негативно отражается на восприятии пространства вашего жилища и способен испортить впечатление о чистоте.
Если у вас не хватает времени, чтобы пропылесосить пол и мягкую мебель, используйте влажную губку или липкую ленту. С помощью названных предметов можно оперативно избавиться от шерсти домашних животных на любых типах поверхностей.
Грамотный подход к организации освещения в квартире зависит от того, когда вы собираетесь принимать гостей.
Если они нагрянут к вам днем – то старайтесь максимально наполнить помещение естественным светом. Для этого откройте шторы и поднимите жалюзи. Светлая комната выглядит значительно чище и привлекательнее.
Если же гости пришли к вам вечером, то используйте приглушенный свет. Дизайнеры интерьера рекомендуют применять данный подход не только с целью скрытия недостатков, но и потому, что это красиво. Подобный тип освещения делает пространство более уютным и способствует задушевным разговорам в таинственной атмосфере.
Тщательное мытье посуды – не самый быстрый процесс, особенно если ее накопилось много. Поэтому перед неожиданным приходом гостей выход только один – спрятать посуду подальше от посторонних глаз.
Для этого можно использовать любые места, куда не станут заглядывать ваши знакомые. Например – кладовку, закрытые шкафчики на кухне или же духовку. Единственный совет в таком случае – не забывайте об этом тайнике и обязательно вымойте грязную посуду после ухода гостей.
Чтобы ваше жилище произвело положительное впечатление на гостей, оно должно не только опрятно выглядеть, но и приятно пахнуть.
Прежде всего, рекомендуем как следует проветрить помещение, широко распахнув окна. Это избавит дом от неприятного спертого воздуха и наполнит комнату кислородом.
Далее вспоминайте, какие у вас имеются средства для ароматизации. Это могут быть специальные свечи, аромапалочки и насыщенные масла для интерьеров. Выбирайте свежие и спокойные ароматы, чтобы угодить каждому, кто придет в ваш дом.
Еще один практический совет, который поможет отвлечь внимание гостей от легкого беспорядка в доме – блестящие предметы. Если у вас есть серебристые, золотистые или зеркальные аксессуары, вазы, подсвечники, статуэтки – несите их в гостиную и устанавливайте на видном месте.
Такие предметы станут акцентной точкой интерьера и будут приковывать к себе взгляды гостей. Единственное – позаботьтесь о том, чтобы они были не пыльные.