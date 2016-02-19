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Советы по оперативной уборке перед приходом гостей

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
PRECIEUSE PROVENCE SCENTED CANDLE 9.17fl.oz., COLLINES DE PROVENCE COLLINES DE PROVENCE Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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Для некоторых идеальный порядок в доме – это обычное дело. Но все же, для большинства интерьеров свойственны не ежедневные, а периодические уборки, которые необходимы для поддержания чистоты.

Когда мы узнаем о приходе гостей незадолго до этого события, то часто оказывается, что наш дом не готов к этому в полной мере. Кое где заметна пыль, загрязнения и прочие нелицеприятные для постороннего взора вещи. 

Следуя нашим несложным советам, вы сможете за считанные минуты преобразить пространство своего жилища и уверенно сказать: ’Гости в доме? Нет проблем!

Создайте видимость, что вы в процессе уборки

Tatort: Küche!, BOOK A TIGER BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

Отличный способ оправдать неидеальную чистоту в доме – создать видимость, что уборка еще не окончена. Встречайте гостей в резиновых перчатках или с пылесосом в руке – и они сразу же поймут, что застали вас в процессе работы. 

Оказавшись в таком неудобном положении, ваши знакомые не будут слишком требовательны к чистоте, а может быть даже захотят присоединиться к вам и довести уборку до конца. 

Пыль на телевизоре

гостиная anydesign Гостиная в стиле лофт
anydesign

гостиная

anydesign
anydesign
anydesign

В большинстве домов телевизор расположен в центре гостиной комнаты, где принято принимать друзей и знакомых. Поэтому уделите внимание данной технике, очистив ее поверхность со всех сторон.

Дело в том, что телевизоры обладают способностью притягивать частицы пыли, что сразу же заметят все присутствующие. Но запомните – протирать технику следует сухой, а не влажной, тряпкой. Допускается использование специальных средств для ухода за подобными типами поверхностей. 

Чистка поверхностей

Авеню 77-12 ООО 'Студио-ТА' Гостиные в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Авеню 77-12

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Естественно, при оперативной уборке не хватит времени, чтобы полноценно очистить все поверхности в доме. Поэтому сосредоточьте свое внимание именно там, где будут находиться гости.

Начать рекомендуем с области входной двери и далее переходите на кухню или в гостиную – в зависимости от того, где вы планируете принимать знакомых. Уделите внимание прозрачным поверхностям, протрите пол и горизонтальные предметы, которые находятся на уровне глаз. Это могут быть всевозможные полки и открытые шкафчики. 

Для мебели можно использовать специальный полироль, который не только поможет вам за пару секунд убрать пыль, но и сделает поверхности блестящими. 

Быстрая уборка в ванной

Ванная комната 16dots Ванная в классическом стиле
16dots

Ванная комната

16dots
16dots
16dots

Гости в обязательном порядке будут посещать вашу ванную комнату и туалет, поэтому уделите время для оперативной очистки названных помещений.

Чтобы быстро освежить интерьер ванной, достаточно помыть зеркала, смесители и пол, а также повесить чистые полотенца. Основная проблема здесь кроется в неприятных следах от воды в виде светлого известкового налета. К счастью, современные чистящие средства позволяют избавиться от них за считанные секунды.

Если же у вас как раз закончились упомянутые жидкости – используйте лимонный сок, который прекрасно справится с этой задачей. Кроме того, после такой уборки помещение будет благоухать цитрусовой свежестью.

В туалете протрите сидение унитаза и позаботьтесь о наличии туалетной бумаги, а также освежителя воздуха. 

Уберите шерсть животных

Cama para mascotas , Ein Mamëll Ein Mamëll Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Ein Mamëll

Ein Mamëll
Ein Mamëll
Ein Mamëll

Если в вашем доме есть животные, то можно быть уверенным в том, что повсеместно будет встречаться их шерсть. Не смотря на ее длину, этот фактор очень негативно отражается на восприятии пространства вашего жилища и способен испортить впечатление о чистоте.

Если у вас не хватает времени, чтобы пропылесосить пол и мягкую мебель, используйте влажную губку или липкую ленту. С помощью названных предметов можно оперативно избавиться от шерсти домашних животных на любых типах поверхностей. 

Правильное освещение

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Грамотный подход к организации освещения в квартире зависит от того, когда вы собираетесь принимать гостей.

Если они нагрянут к вам днем – то старайтесь максимально наполнить помещение естественным светом. Для этого откройте шторы и поднимите жалюзи. Светлая комната выглядит значительно чище и привлекательнее.

Если же гости пришли к вам вечером, то используйте приглушенный свет. Дизайнеры интерьера рекомендуют применять данный подход не только с целью скрытия недостатков, но и потому, что это красиво. Подобный тип освещения делает пространство более уютным и способствует задушевным разговорам в таинственной атмосфере. 

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Спрячьте грязную посуду

Casa Cidade Jardim, Boutique Arquitetura Boutique Arquitetura Кухня в стиле модерн
Boutique Arquitetura

Boutique Arquitetura
Boutique Arquitetura
Boutique Arquitetura

Тщательное мытье посуды – не самый быстрый процесс, особенно если ее накопилось много. Поэтому перед неожиданным приходом гостей выход только один – спрятать посуду подальше от посторонних глаз.

Для этого можно использовать любые места, куда не станут заглядывать ваши знакомые. Например – кладовку, закрытые шкафчики на кухне или же духовку. Единственный совет в таком случае – не забывайте об этом тайнике и обязательно вымойте грязную посуду после ухода гостей. 

Приятный аромат в комнате

PRECIEUSE PROVENCE SCENTED CANDLE 9.17fl.oz., COLLINES DE PROVENCE COLLINES DE PROVENCE Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
COLLINES DE PROVENCE

PRECIEUSE PROVENCE SCENTED CANDLE 9.17fl.oz.

COLLINES DE PROVENCE
COLLINES DE PROVENCE
COLLINES DE PROVENCE

Чтобы ваше жилище произвело положительное впечатление на гостей, оно должно не только опрятно выглядеть, но и приятно пахнуть.

Прежде всего, рекомендуем как следует проветрить помещение, широко распахнув окна. Это избавит дом от неприятного спертого воздуха и наполнит комнату кислородом. 

Далее вспоминайте, какие у вас имеются средства для ароматизации. Это могут быть специальные свечи, аромапалочки и насыщенные масла для интерьеров. Выбирайте свежие и спокойные ароматы, чтобы угодить каждому, кто придет в ваш дом. 

Блестящие предметы

Home decoration Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen ГостинаяАксессуары и декорации
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen

Home decoration

Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen

Еще один практический совет, который поможет отвлечь внимание гостей от легкого беспорядка в доме – блестящие предметы. Если у вас есть серебристые, золотистые или зеркальные аксессуары, вазы, подсвечники, статуэтки – несите их в гостиную и устанавливайте на видном месте. 

Такие предметы станут акцентной точкой интерьера и будут приковывать к себе взгляды гостей.  Единственное – позаботьтесь о том, чтобы они были не пыльные.

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Какими еще советами по оперативной уборке перед приходом гостей вы можете поделиться?

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