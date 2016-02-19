Советы по оперативной уборке перед приходом гостей

Для некоторых идеальный порядок в доме – это обычное дело. Но все же, для большинства интерьеров свойственны не ежедневные, а периодические уборки, которые необходимы для поддержания чистоты.

Когда мы узнаем о приходе гостей незадолго до этого события, то часто оказывается, что наш дом не готов к этому в полной мере. Кое где заметна пыль, загрязнения и прочие нелицеприятные для постороннего взора вещи.

Следуя нашим несложным советам, вы сможете за считанные минуты преобразить пространство своего жилища и уверенно сказать: ’Гости в доме? Нет проблем!’