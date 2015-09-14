Стеклянные столы в интерьере

Разнообразие столов, представленных сегодня на рынке, поражает любое воображение. Разнятся они по своей форме, материалам, из которых произведены, предназначению и размерам. Предлагаем более детально рассмотреть одну из самых популярных вариаций для современных интерьеров – стеклянные столы.

Конструкции из стекла излюблены дизайнерами за целый ряд неоспоримых преимуществ. В первую очередь – это потрясающие эстетические качества стеклянных изделий. Благодаря современным технологиям, данный материал больше не является хрупким и опасным. Теперь стеклянные столы устойчивые, крепкие и надежные, поцарапать их поверхность не так просто. И даже при сильных ударах большинство моделей образуют особый вид осколков, которые очень просто собрать и утилизировать. Кроме того, стекло может иметь всевозможные оттенки, цвета, быть матовым или шершавым. Оно превосходно сочетается с фурнитурой любого происхождения и выглядит стильным в интерьерах разной стилистики. Стеклянные столы можно встретить нынче в квартирах и офисах, коттеджах и ресторанах.

Присмотритесь к идеям, представленным ниже, и, возможно, новый стол из стекла поселится и в вашем доме.