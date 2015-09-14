Стеклянные столы в интерьере

Разнообразие столов, представленных сегодня на рынке, поражает любое воображение. Разнятся они по своей форме, материалам, из которых произведены, предназначению и размерам. Предлагаем более детально рассмотреть одну из самых популярных вариаций для современных интерьеров – стеклянные столы.
Конструкции из стекла излюблены дизайнерами за целый ряд неоспоримых преимуществ. В первую очередь – это потрясающие эстетические качества стеклянных изделий. Благодаря современным технологиям, данный материал больше не является хрупким и опасным. Теперь стеклянные столы устойчивые, крепкие и надежные, поцарапать их поверхность не так просто. И даже при сильных ударах большинство моделей образуют особый вид осколков, которые очень просто собрать и утилизировать. Кроме того, стекло может иметь всевозможные оттенки, цвета, быть матовым или шершавым. Оно превосходно сочетается с фурнитурой любого происхождения и выглядит стильным в интерьерах разной стилистики. Стеклянные столы можно встретить нынче в квартирах и офисах, коттеджах и ресторанах.
Присмотритесь к идеям, представленным ниже, и, возможно, новый стол из стекла поселится и в вашем доме.
Для гостиной в стиле модерн стеклянный стол придется очень кстати. Его поверхность может быть выполнена из темного или зеркального стекла. Массивная ножка из легкого металла, которая располагается прямо по центру, дополняет строгий и лаконичный дизайн изделия. В сочетании со стульями черного цвета, светлая отделка стен и белоснежная мебель выглядят свежо и уместно. Благодаря эффектному внешнему виду, такой стеклянный стол становится центральной точкой комнаты и вся окружающая его обстановка должна подбираться под него.
Микрогород в лесу
В случае, если пространство вашей кухни строго ограничено и для стола, казалось бы, совсем нет места, на помощь придет небольшой стеклянный экземпляр. Имея круглую форму столешницы с абсолютно прозрачной текстурой, он будет практически незаметен в комнате. При всей своей компактности, за столом смогут комфортно расположиться 4 человека. Особенно гармонично такой стеклянный стол сочетается с белыми элементами интерьера и напольным покрытием из дерева. Расположенная строго над ним потолочная люстра гарантирует отменное освещение и дополнительную прозрачность поверхности.
Существенно преобразить интерьер способен стеклянный стол прямоугольной формы. Его можно установить на кухне, чтобы каждому члену семьи нашлось за ним персональное место. Такая мебель не уменьшает пространство, которого так часто недостает в названной комнате, а также не закрывает собой другую мебель и отделку. Значит каждую мелочь и стильный аксессуар заметят ваши гости. Праздничная сервировка стеклянного стола будет выглядеть торжественно даже без нарядной скатерти. Особой изюминкой изделия на фото является стальной каркас из черной стали. Он вносит нотку оригинальности и придает столу особый характер.
У вас возникло желание сделать интерьер максимально легким и открытым? Тогда полностью стеклянный стол поможет в этом. Несмотря на свои внушительный размеры, он выглядит очень деликатно и тонко. Такая мебель подойдет не только для уютной гостиной, но и для офиса в стиле модерн. Ощутить всю легкость пространства помогут белые стулья причудливой формы и светлый пол. В интерьере подобной стилистики нужно оставить одно яркое пятно, чтобы он не выглядел слишком просто. Например, повесить картину на стене, как показано на фото.
Зачастую стеклянные столы производят на металлическом основании. Но грациозные ножки из дерева также отменно сочетаются с прозрачной столешницей. Взгляните на эту модель от компании PIANKA MOBILIARIO. Казалось бы – ничего сложного, все просто и лаконично. Но какой в результате получается шикарный интерьер! Особенно стеклянный стол такого дизайна рекомендован для комнат, наполненных природными мотивами, натуральными материалами и светом. Безусловно, стулья должны перекликаться и продолжать главную идею стола. Поэтому полностью или частично деревянные модели будут как нельзя кстати. Только помните, что стеклянная поверхность стола просто обязана всегда оставаться чистой и прозрачной, поэтому уделяйте этому должное внимание.
Обратите внимание на стеклянные столики журнального формата. Они часто имеют основание необычной формы или контрастного цвета. Это выделяет их в интерьере комнаты, и, в то же время, не обременяет взгляд. Модель на фото имеет три сглаженных угла, что трактуется эзотериками как положительный символ и знак согласия в доме. Толстое стекло чрезвычайно прочное, поэтому упавшая ваза или пульт от телевизора его не повредят. Такой вариант подойдет для интерьера в стиле минимализм и модерн. Много разнообразных вариантов столов с подобным функциональным предназначением представлено в Книге идей
Журнальные столики на любой вкус.
Среди огромного количества стеклянных столов особенной популярностью пользуются матовые. Такой внешний вид стекло приобретает благодаря нанесению на обратную его сторону специального вещества. Более дешевые модели могут вместо этого быть оклеены пленкой, однако сморятся они при этом менее презентабельно. Матовый стеклянный стол превратит самый тривиальный интерьер в стильный дизайнерский проект. Особенно, если вы подберете остальную мебель и аксессуары такого же пастельного оттенка. Принято считать, что на матовом стекле загрязнения и следы от воды видны сильнее, чем на обычном. Поэтому будьте готовы к ежедневной уборке его поверхности.
Для создания волшебного интерьера, щедро наполненного блеском и нежностью, есть верный прием. Для этого нужно красивый стеклянный стол окружить прозрачными стульями. Конечно, они будут не стеклянными, а скорее пластиковыми, но визуально станут идеальным дополнением стола. Для обладателей особо смелого и оригинального вкуса рекомендуем один из стульев выделить, подобрав что-то эффектное. На фото, к примеру, вы видите стул из белого пластика с грациозными очертаниями женской фигуры.
Сегодня в интерьере не часто встретишь по-настоящему необычную мебель. В данном случае мы уверены, что этот оригинальный стеклянный столик поразит многих. Он состоит из двух автономных частей, которые могут динамично двигаться. В зависимости от своего положения, они придают столу тот или иной вид. Такая дизайнерская находка удобна для хранения нескольких книг и журналов. Наличие двух ярусов делает стеклянный стол практичным при всей его компактности. Благодаря универсальному виду, подобная мебель подойдет к интерьеру любого стиля и особенно понравится молодежи. При этом вы сможете каждый раз слегка видоизменять пространство, перемещая отдельных части стола – то выдвигая их, то размещая одну над другой.
Стремление к совершенству в дизайне интерьера не знает границ. Оно рождает невероятные модели мебели, которые меняют наше представление о самых простых и привычных для каждого вещах. Например, стеклянный стол с круглой поверхностью мог так и остаться незамеченным, если бы не удивительное основание. Оно представляет собой замкнутые кольца из серебристого металла, которые переходят друг в друга. Это создает вечную иллюзию их движения и необычный футуристический дизайн. Интерьер, в котором будет такая вещь, заиграет совершенно по-новому.
Овалы в интерьере – признак его гармоничности. Они не имеют острых углов и таким образом смягчают общий характер пространства. Стеклянный стол с овальной столешницей – безусловный фаворит, который годится для дома и офиса. Он с легкостью преобразит комнату любых размеров и предназначения. Стильное основание и яркие стулья вокруг лишь подчеркивают его стиль и утонченность подобной мебели.