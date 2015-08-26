Непредсказуемый дом

К большому счастью времена однотипных загородных домов давно канули в лету. В нелегкой борьбе за клиентов архитекторы не прочь посоревноваться друг с другом на самый необычный и в тоже время функциональный и удобный для проживания дом. Поэтому, выезжая за пределы города, мы все чаще встречаем дома с абсолютно непредсказуемым дизайном. Дом, о котором пойдет речь в этой статье, – отличный тому пример.
Эта постройка словно сошла со страниц увлекательной сказки для взрослых. Ее асимметричная форма прекрасно уживается с рациональным использованием пространства. Сразу видно, что хозяева дома – люди компанейские. Их частная жизнь и спрятана за толстыми бетонными стенами, зато просторный двор готов в любой момент принять множество гостей.
Здесь все предусмотрено для шумных вечеринок – деревянный обеденный стол, большой кухонный остров с грильницей и широкие скамейки для ночных посиделок у разведенного в бетонной чаше костра.
Ничто не должно стоять на пути у хлебосольных хозяев, если те решили организовать шумную вечеринку. Пошел дождь? Выпал снег? Не беда! Вас радушно пригласят в просторную кухню на втором этаже, являющуюся, кстати, единственной частью дома, которую архитекторы не спрятали за бетонными стенами. Так же, как и во дворе, здесь можно вкусно покушать и славно повеселиться.
Совсем недавно мы рассказывали о доме с душевой для настоящих эксгибиционистов. Хозяева этой постройки также не считают необходимым прятать душевую кабину от посторонних глаз. Освежиться после жаркого дня вам поможет современный тропический душ, имитирующий характерный для тропиков теплый дождь.
Рациональное использование каждого свободного сантиметра пространства – один из важнейших трендов дизайна интерьера последних лет. Архитекторы и мебельщики объединяют свои усилия в попытках создать компактную, многофукнциональную и при этом удобную мебель. В результате этого, обычные диваны, комоды и письменные столы превращаются в полноценные системы хранения.
Посмотрев на чудеса эргономики, творящиеся в гостиной комнате, мы попадаем в ванную комнату, которая, как и все остальные помещения, не изобилует декором. Лампа, зеркало и почти квадратная раковина – вот и все, что нужно неприхотливым жильцам.
При всех неоспоримых преимуществах дерева, нам показалось, что в этом доме его все-таки слишком много. Дизайнерам не помешало бы обратить внимание и на другие отделочные материалы и внести немного разнообразия в комнаты этого стильного и современного дома.