Непредсказуемый дом

Эта постройка словно сошла со страниц увлекательной сказки для взрослых. Ее асимметричная форма прекрасно уживается с рациональным использованием пространства. Сразу видно, что хозяева дома – люди компанейские. Их частная жизнь и спрятана за толстыми бетонными стенами, зато просторный двор готов в любой момент принять множество гостей.

Здесь все предусмотрено для шумных вечеринок – деревянный обеденный стол, большой кухонный остров с грильницей и широкие скамейки для ночных посиделок у разведенного в бетонной чаше костра.