Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Непредсказуемый дом

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Ванная комната в стиле модерн
Loading admin actions …

К большому счастью времена однотипных загородных домов давно канули в лету. В нелегкой борьбе за клиентов архитекторы не прочь посоревноваться друг с другом на самый необычный и в тоже время функциональный и удобный для проживания дом. Поэтому, выезжая за пределы города, мы все чаще встречаем дома с абсолютно непредсказуемым дизайном. Дом, о котором пойдет речь в этой статье, – отличный тому пример.

Роскошное место для ночных посиделок

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Дома в стиле модерн
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Эта постройка словно сошла со страниц увлекательной сказки для взрослых. Ее асимметричная форма прекрасно уживается с рациональным использованием пространства. Сразу видно, что хозяева дома – люди компанейские. Их частная жизнь и спрятана за толстыми бетонными стенами, зато просторный двор готов в любой момент принять множество гостей. 

Здесь все предусмотрено для шумных вечеринок – деревянный обеденный стол, большой кухонный остров с грильницей и широкие скамейки для ночных посиделок у разведенного в бетонной чаше костра.

Кухня на втором этаже

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Столовая комната в стиле модерн
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Ничто не должно стоять на пути у хлебосольных хозяев, если те решили организовать шумную вечеринку. Пошел дождь? Выпал снег? Не беда! Вас радушно пригласят в просторную кухню на втором этаже, являющуюся, кстати, единственной частью дома, которую архитекторы не спрятали за бетонными стенами. Так же, как и во дворе, здесь можно вкусно покушать и славно повеселиться.

Тропический душ

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Дома в стиле модерн
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Совсем недавно мы рассказывали о доме с душевой для настоящих эксгибиционистов. Хозяева этой постройки также не считают необходимым прятать душевую кабину от посторонних глаз. Освежиться после жаркого дня вам поможет современный тропический душ, имитирующий характерный для тропиков теплый дождь.

Умный дизайн

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Гостиная в стиле модерн
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Рациональное использование каждого свободного сантиметра пространства – один из важнейших трендов дизайна интерьера последних лет. Архитекторы и мебельщики объединяют свои усилия в попытках создать компактную, многофукнциональную и при этом удобную мебель. В результате этого, обычные диваны, комоды и письменные столы превращаются в полноценные системы хранения.

Еще одна ванная

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Ванная комната в стиле модерн
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Посмотрев на чудеса эргономики, творящиеся в гостиной комнате, мы попадаем в ванную комнату, которая, как и все остальные помещения, не изобилует декором. Лампа, зеркало и почти квадратная раковина – вот и все, что нужно неприхотливым жильцам. 

При всех неоспоримых преимуществах дерева, нам показалось, что в этом доме его все-таки слишком много. Дизайнерам не помешало бы обратить внимание и на другие отделочные материалы и внести немного разнообразия в комнаты этого стильного и современного дома.

Царь домов в поселке Брюховичи

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо