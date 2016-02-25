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Какое напольное покрытие станет лучшим для меня?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify Гостиная в стиле модерн
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В поиске идеального напольного покрытия так сложно сделать правильный выбор, учитывая множество важных параметров. Ведь нужно подобрать не только тот материал, который нравится вам визуально: он должен также отличается долговечностью, приемлемой ценой и гармонировать с дизайном помещения.

Мы предлагаем рассмотреть несколько популярных вариантов современного напольного покрытия, которые пользуются неизменной популярностью. Обладая информацией, вы сможете понять, какой материал станет лучшим для вашего дома и кошелька. 

Классический деревянный пол

Parquet de madera, Timberplan Timberplan Стены и пол в стиле модерн
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

Покрытие из натурального дерева – это нестареющая дизайнерская классика. Пол такого типа будет актуальным спустя долгие годы, он украсит интерьеры любого стиля. 

В современных квартирах чаще всего используют паркетную доску, чтобы получить максимально натуральное покрытие. В зависимости от сорта материала, паркет может иметь различные оттенки и естественные рисунки древесины. Он смотрится в интерьере дорого и презентабельно, поэтому паркетный пол сможет преобразить даже самые скромные жилища.

Кроме экологичности, названный тип покрытия отличается долговечностью, множеством вариантов укладки и несложным уходом. Выбирайте подходящую идею для паркетного пола – и вы не прогадаете!

Разноцветное покрытие

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Спальня в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Если вам хочется привнести в свою жизнь ярких красок – выбирайте соответствующее покрытие для пола. С этой задачей отлично справится разноцветная плитка или линолеум с красочным рисунком.

Что касается керамики – то здесь вариантов цветовых комбинаций существует огромное множество. Можно комбинировать не только контрастные оттенки плитки, но и образцы, отличающиеся по своей текстуре и размеру. Это сделает дизайн неповторимым и дополнительно украсит помещение.

Линолеум считается одним из самых бюджетных вариантов напольного покрытия. Его легко укладывать, демонтировать и совсем несложно поддерживать в первозданном виде. Существенным недостатком такого покрытия считается синтетический состав, которые делает линолеум не самым желанным вариантом для детских комнат и домов, в которых проживают аллергики. 

Иногда можно встретить разноцветный вариант ламината, но данный тип этого покрытия пока встречается в ассортименте немногих производителей. 

Противошумные полы

Cottage in Eco style, HandZart HandZart Спальня в рустикальном стиле
HandZart

Cottage in Eco style

HandZart
HandZart
HandZart

Для некоторых категорий людей особое значение имеют звукоизоляционные свойства напольного покрытия. В первую очередь, данный вопрос актуален для пенсионеров и детей, а также для всех, у кого особо чуткий сон. 

Отличными звукоизоляционными свойствами обладает натуральное дерево, а также ламинатная и паркетные доски. Чтобы усилить эффект названных материалов, перед их укладкой используют специальные противошумные вкладыши и подложки. 

Чтобы шаги в доме стали вообще не слышны – постелите на деревянный пол ковер с высоким ворсом. Такой подход реализован в интерьере спальни, проект которой вы видите на фото.   

Напольное покрытие для ванной

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Ванная в стиле лофт
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Напольное покрытие для ванной комнаты стоит подбирать особенно тщательно. Это связано с особенностями данного помещения, а именно – с повышенной влажностью, перепадами температурных показателей, а иногда – плохой вентиляцией. Вот почему пол в ванной должен быть устойчивым к названным факторам, а также прост в уходе.

Идеальным вариантом для ванных комнат дизайнеры называют керамическую плитку. В зависимости от характера помещения, она может быть разных форм и фактур, с рисунком или однотонной. Рекомендуем выбирать образцы с функцией антискольжение, чтобы предотвратить несчастные случае на мокром полу.

Взгляните, как стильно смотрится обычная белая плитка небольших размеров в ванной комнате на фото. Лаконичный дизайн керамики хорошо оттеняет грубые стены и подчеркивает чистоту помещения.

Напольное покрытие для детской комнаты

Zuckersüße Möbel für das Babyzimmer, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK Детская комната в стиле модерн
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

Для детской комнаты важна экологичность и безопасность отделочных материалов. Это касается и напольных покрытий.

Пол из натурального дерева станет идеальным вариантом для детской, ведь он довольно мягкий и, вместе с тем, прочный. Случайно поскользнувшись, ребенок не получит таких серьезных повреждений как, например, на полу из плитки или камня. 

Выше мы упоминали о том, что именно паркет по праву считается наиболее натуральным деревянным покрытием. Но это дорогостоящее удовольствие, поэтому многие пытаются заменить его более доступным ламинатом. В этой связи хотелось бы напомнить, что последний состоит из не из цельной древесины, а из древесно-волокнистых плит, различных смол и пленок, имитирующих естественные рисунки. Поэтому стоит подумать дважды, прежде чем укладывать в детской комнате ламинат – не окажет ли он негативного влияния на здоровье ребенка?

Экологический вариант для пола

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Продолжая тему экологичности напольных покрытий, хотим еще раз выделить те, которые имеют природное происхождения. Ведь в современном мире, где все мы окружены синтетическими материалами и химическими соединениями, так важно иметь частичку живой природы в собственном доме.

Экологичными вариантами напольных покрытий является паркет, керамическая плитка и натуральный камень. Рекомендуем внимательно изучать состав понравившегося материала, ведь в наши дни сплошь и рядом встречаются идентичные аналоги, которые очень правдоподобно имитируют натуральные образцы покрытий для пола.

Ориентальное покрытие

Восток AbcDesign Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
AbcDesign

Восток

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Ориентальное или восточное покрытие для пола приобретает сегодня большую популярность. Данная стилистика характеризуется натуральностью используемых материалов, лаконичностью композиций и универсальностью. Вот почему подобные полы подходят не только для азиатских интерьеров, но и всех остальных.

Существует два подхода к созданию ориентального пола: он может быть либо простым, либо чрезмерно пестрым. В первом случае используют камень или керамику пастельных оттенков, а во втором – стильную мозаику с ярким орнаментом. Последний вариант отделки пола вы можете увидеть на фото. 

Стартовый коттедж для маленькой семьи
А какое напольное покрытие вы считаете самым лучшим? Почему?

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