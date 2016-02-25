Какое напольное покрытие станет лучшим для меня?

В поиске идеального напольного покрытия так сложно сделать правильный выбор, учитывая множество важных параметров. Ведь нужно подобрать не только тот материал, который нравится вам визуально: он должен также отличается долговечностью, приемлемой ценой и гармонировать с дизайном помещения.
Мы предлагаем рассмотреть несколько популярных вариантов современного напольного покрытия, которые пользуются неизменной популярностью. Обладая информацией, вы сможете понять, какой материал станет лучшим для вашего дома и кошелька.
Покрытие из натурального дерева – это нестареющая дизайнерская классика. Пол такого типа будет актуальным спустя долгие годы, он украсит интерьеры любого стиля.
В современных квартирах чаще всего используют паркетную доску, чтобы получить максимально натуральное покрытие. В зависимости от сорта материала, паркет может иметь различные оттенки и естественные рисунки древесины. Он смотрится в интерьере дорого и презентабельно, поэтому паркетный пол сможет преобразить даже самые скромные жилища.
Кроме экологичности, названный тип покрытия отличается долговечностью, множеством вариантов укладки и несложным уходом. Выбирайте подходящую идею для паркетного пола – и вы не прогадаете!
Если вам хочется привнести в свою жизнь ярких красок – выбирайте соответствующее покрытие для пола. С этой задачей отлично справится разноцветная плитка или линолеум с красочным рисунком.
Что касается керамики – то здесь вариантов цветовых комбинаций существует огромное множество. Можно комбинировать не только контрастные оттенки плитки, но и образцы, отличающиеся по своей текстуре и размеру. Это сделает дизайн неповторимым и дополнительно украсит помещение.
Линолеум считается одним из самых бюджетных вариантов напольного покрытия. Его легко укладывать, демонтировать и совсем несложно поддерживать в первозданном виде. Существенным недостатком такого покрытия считается синтетический состав, которые делает линолеум не самым желанным вариантом для детских комнат и домов, в которых проживают аллергики.
Иногда можно встретить разноцветный вариант ламината, но данный тип этого покрытия пока встречается в ассортименте немногих производителей.
Для некоторых категорий людей особое значение имеют звукоизоляционные свойства напольного покрытия. В первую очередь, данный вопрос актуален для пенсионеров и детей, а также для всех, у кого особо чуткий сон.
Отличными звукоизоляционными свойствами обладает натуральное дерево, а также ламинатная и паркетные доски. Чтобы усилить эффект названных материалов, перед их укладкой используют специальные противошумные вкладыши и подложки.
Чтобы шаги в доме стали вообще не слышны – постелите на деревянный пол ковер с высоким ворсом. Такой подход реализован в интерьере спальни, проект которой вы видите на фото.
Напольное покрытие для ванной комнаты стоит подбирать особенно тщательно. Это связано с особенностями данного помещения, а именно – с повышенной влажностью, перепадами температурных показателей, а иногда – плохой вентиляцией. Вот почему пол в ванной должен быть устойчивым к названным факторам, а также прост в уходе.
Идеальным вариантом для ванных комнат дизайнеры называют керамическую плитку. В зависимости от характера помещения, она может быть разных форм и фактур, с рисунком или однотонной. Рекомендуем выбирать образцы с функцией
антискольжение, чтобы предотвратить несчастные случае на мокром полу.
Взгляните, как стильно смотрится обычная белая плитка небольших размеров в ванной комнате на фото. Лаконичный дизайн керамики хорошо оттеняет грубые стены и подчеркивает чистоту помещения.
Для детской комнаты важна экологичность и безопасность отделочных материалов. Это касается и напольных покрытий.
Пол из натурального дерева станет идеальным вариантом для детской, ведь он довольно мягкий и, вместе с тем, прочный. Случайно поскользнувшись, ребенок не получит таких серьезных повреждений как, например, на полу из плитки или камня.
Выше мы упоминали о том, что именно паркет по праву считается наиболее натуральным деревянным покрытием. Но это дорогостоящее удовольствие, поэтому многие пытаются заменить его более доступным ламинатом. В этой связи хотелось бы напомнить, что последний состоит из не из цельной древесины, а из древесно-волокнистых плит, различных смол и пленок, имитирующих естественные рисунки. Поэтому стоит подумать дважды, прежде чем укладывать в детской комнате ламинат – не окажет ли он негативного влияния на здоровье ребенка?
Продолжая тему экологичности напольных покрытий, хотим еще раз выделить те, которые имеют природное происхождения. Ведь в современном мире, где все мы окружены синтетическими материалами и химическими соединениями, так важно иметь частичку живой природы в собственном доме.
Экологичными вариантами напольных покрытий является паркет, керамическая плитка и натуральный камень. Рекомендуем внимательно изучать состав понравившегося материала, ведь в наши дни сплошь и рядом встречаются идентичные аналоги, которые очень правдоподобно имитируют натуральные образцы покрытий для пола.
Ориентальное или восточное покрытие для пола приобретает сегодня большую популярность. Данная стилистика характеризуется натуральностью используемых материалов, лаконичностью композиций и универсальностью. Вот почему подобные полы подходят не только для азиатских интерьеров, но и всех остальных.
Существует два подхода к созданию ориентального пола: он может быть либо простым, либо чрезмерно пестрым. В первом случае используют камень или керамику пастельных оттенков, а во втором – стильную мозаику с ярким орнаментом. Последний вариант отделки пола вы можете увидеть на фото.