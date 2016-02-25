Какое напольное покрытие станет лучшим для меня?

Если вам хочется привнести в свою жизнь ярких красок – выбирайте соответствующее покрытие для пола. С этой задачей отлично справится разноцветная плитка или линолеум с красочным рисунком.

Что касается керамики – то здесь вариантов цветовых комбинаций существует огромное множество. Можно комбинировать не только контрастные оттенки плитки, но и образцы, отличающиеся по своей текстуре и размеру. Это сделает дизайн неповторимым и дополнительно украсит помещение.

Линолеум считается одним из самых бюджетных вариантов напольного покрытия. Его легко укладывать, демонтировать и совсем несложно поддерживать в первозданном виде. Существенным недостатком такого покрытия считается синтетический состав, которые делает линолеум не самым желанным вариантом для детских комнат и домов, в которых проживают аллергики.

Иногда можно встретить разноцветный вариант ламината, но данный тип этого покрытия пока встречается в ассортименте немногих производителей.