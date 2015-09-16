Цветы на маленьком участке

Еще одно важное правило: мы рекомендуем отказаться от посадки высоких ветвистых деревьев на уж очень маленьких участках. Со временем они будут разрастаться и могут в итоге заполучить слишком много ценного пространства. В качестве альтернативы подойдут низкорослые деревья, кустарники необычной формы или цвета, а также компактные неветвистые деревья, например, хвойные. Любители садоводства могут сэкономить площадь, привив на одно фруктовое дерево несколько сортов.

Однако у каждого правила бывают свои исключения, и у этого тоже. Если мечтой вашей жизни всегда было большое развесистое дерево, в тени которого можно устроить качели или попивать лимонад жарким днем, то почему бы и нет? Большой катастрофы не произойдет.