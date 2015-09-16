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Цветы на маленьком участке

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Огонек , ПАН Ландшафт ПАН Ландшафт Сад в классическом стиле
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Наконец-то приобрели дом или долгожданную дачу вдали от городского стресса и суеты, но приусадебный участок подкачал с размерами? Не отчаивайтесь! Заядлому садоводу ничто не помеха. Даже самый миниатюрный участок можно облагородить таким образом, чтобы он радовал ваш глаз и вызывал зависть соседей. Для того, чтобы использовать ваш небольшой кусочек земли по максимуму, стоит придерживаться нескольких нехитрых правил, которые продемонстрируют эксперты homify. С нашими советами цветы на маленьком участке вашего жилища будут выглядеть прекрасно!

Иллюзия пространства

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Сад в классическом стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Один из главных задач фитодизайна небольших приусадебных участков – создать иллюзию большого пространства. Если уж мы ограничены в размеращ площади, то стоит все-таки попытаться достичь желаемого визуального эффекта, а именно, что вокруг вашего дома места хоть отбавляй. В этом должно помочь одно универсальное правило – избавляемся от гигантов, съедающий слишком много пространства и создающих ощущение захламленности. Скажите нет массивным сооружениям, глухим высоким заборам и огромным деревьям на маленьком участке. В дальнейшем мы подробнее расскажем об этих и других приемах обустройства ограниченной приусадебной площади.

Ажурные беседки

Белый уголок. homify Сад в стиле кантри
homify

Белый уголок.

homify
homify
homify

Итак, как мы уже упоминали, лучше отказаться от слишком громоздких построек на небольшом участке. Конечно, совсем отказываться от маленького сарайчика или ажурной аккуратной беседки не стоит, однако дважды подумайте, прежде чем устраивать на маленьком кусочке земли роскошную баню или домик для гостей. Такие строения съедят вашу и без того скромную территорию. Если же размер участка не совсем катастрофический, дополнительные постройки все же стоит разместить на расстоянии от дома и не слишком близко друг к другу. Беседку лучше всего обустроить в укромном уголке, украсив ее множеством растений. 

Небольшие деревья и кусты

Огонек , ПАН Ландшафт ПАН Ландшафт Сад в классическом стиле
ПАН Ландшафт

Огонек

ПАН Ландшафт
ПАН Ландшафт
ПАН Ландшафт

Еще одно важное правило: мы рекомендуем отказаться от посадки высоких ветвистых деревьев на уж очень маленьких участках. Со временем они будут разрастаться и могут в итоге заполучить слишком много ценного пространства. В качестве альтернативы подойдут низкорослые деревья, кустарники необычной формы или цвета, а также компактные неветвистые деревья, например, хвойные. Любители садоводства могут сэкономить площадь, привив на одно фруктовое дерево несколько сортов.

Однако у каждого правила бывают свои исключения, и у этого тоже. Если мечтой вашей жизни всегда было большое развесистое дерево, в тени которого можно устроить качели или попивать лимонад жарким днем, то почему бы и нет? Большой катастрофы не произойдет.

Зеленые изгороди

Otoños que enamoran en la villa.. color, textura, sensaciones..., MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA Сад в классическом стиле
MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA

MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA
MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA
MARIELA DURA ARQUITECTURA PAISAJISTA

Мы понимаем, что многим хотелось бы отгородиться от внешнего мира огромным глухим забором в целях приватности и защиты от злоумышленников. Однако такие массивные заборы не очень совместимы с небольшим участком, превращая их в подобие детской площадки или клетки. Нахождение в таком замкнутом тесном пространстве будет негативно действовать на вашу психику и самочувствие. Мы советовали бы обратить внимание на миниатюрную ограду с легкой калиткой. В дополнении с вьющейся зеленью такая ограда создаст визуальное впечатление пребывания в просторном саду. 

Цветник

Дом на Днепре, SBM studio SBM studio Сад в классическом стиле
SBM studio

Дом на Днепре

SBM studio
SBM studio
SBM studio

Небольшой аккуратный цветник поместится даже на самом миниатюрном участке и непременно будет радовать ваш глаз каждый раз, когда вы будете выходить из дома. Цветник лучше всего смотрится по сторонам от входа в дом или напротив него. Таким образом первое, что вы увидите, открывая дверь – красота ваших цветов и их приятный аромат. Кустарники, например, гортензии следует высадить ближе к дому, а в центре и по краям – цветы пониже и совсем мелкие. Таким образом они не будут закрывать великолепный вид.

Небольшая клумба

sihirlipeyzaj, sihirlipeyzaj sihirlipeyzaj Сад в азиатском стиле
sihirlipeyzaj

sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj

Если места уж совсем не достает, лучше отдать предпочтение миниатюрной аккуратной клумбе. Выделите под нее небольшой овал шириной около метра и длиной около полтора метра. В центральную часть следует посадить крупное растение или же установить большую керамическую емкость с яркими цветами или ассорти из суккулентов. Вокруг поместите небольшие камешки, мелкие цветы – маргаритки, тюльпаны или нарциссы.

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Вертикальные сады

Casa SF, acosta arquitecto acosta arquitecto Сад в стиле модерн
acosta arquitecto

acosta arquitecto
acosta arquitecto
acosta arquitecto

Если одного дерева или клумбы недостаточно для создания ощущения райского уголка, обратите внимание не только на правильный подбор растений, но и на нестандартный подход к способу высадки зеленых питомцев. Цветы на маленьком участке можно не только высаживать в цветнике или на клумбе, но и устроить свой собственный домашний вариант садов Семирамиды. На маленькой территории важно использовать каждый сантиметр свободного пространства с умом, например, применив вертикальный способ озеленения. Устройте зеленые ковры на заборах, арках, различных перегородках, фасадах и ограждениях. Для этой цели отлично подойдут вьющиеся цветы и растения, такие как плющ, дикий виноград, клематисы, душистый горошек и декоративную фасоль. Можно совместить и приятное с полезным. Для вертикальных клумб также отлично подойдут огурцы, цуккини и фасоль. Главное – вовремя избавляться от пожухлых листьев и стеблей. И не забывайте о других факторах при подборе растений – особенностях почвы, объеме осадков, количестве света. 

Каскадные сады

大きなお庭の2世帯住宅, ジェイ石田アソシエイツ ジェイ石田アソシエイツ Сад в тропическом стиле
ジェイ石田アソシエイツ

ジェイ石田アソシエイツ
ジェイ石田アソシエイツ
ジェイ石田アソシエイツ

Еще один нетривиальный способ использовать свободное пространство с умом – устроить ваши растения на разных уровнях по каскадному принципу, увеличивая размер растений постепенно. Миниатюрные растения в горшочках при этом занимают передний план. За ними следуют растения повыше и все это великолепие дополняют высокие цветы, кустарники и даже низкорослые деревья. Использование растений в горшочках поможет менять внешний вид вашего зеленого каскада в зависимости от предпочтений и времени года. 

Садовые дорожки

Загородный дом, Leonid Voronin Architect Leonid Voronin Architect Сад в классическом стиле
Leonid Voronin Architect

Загородный дом

Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect

Если применить один хитрый прием, можно без больших трудностей создать иллюзию большой ширини участка. Для этого следует всего лишь проложить узкую продольную дорожку, свободно виляющую между кустов и деревьев. Особенно хорошо выглядят дорожки, ведущие в бесконечность. Для этого следует выкрасить калитку или забор в цвет дорожки и украсить растениями, если она упирается в забор. Если же тропинка уходит в густые заросли зелени, то у смотрящего создастся впечатление, что она ведет дальше в сад. 

Сад в стиле дзен

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Сад в стиле модерн
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

Цветы на маленьком участке не обязательно должны быть разбросаны в хаотичном порядке. Как бы ни хорошо выглядел дикий сад или пышная клумба, если в вашем распоряжении всего парочка квадратных метров, от зеленых джунглей все же придется отказаться. Однако не значит, что следует махнуть рукой на участок перед вашим домом. Лаконичные сады в восточном стиле отлично подойдут для обустройства совсем маленьких участков. Разделите территорию на несколько зон. При желании можно устроить разные уровни для визуального расширения пространства. Добавьте несколько вечнозеленых небольших кустарников, подстриженных в виде геометрических фигур – и вуаля, ваш сад размышлений готов. Правда, в этом случае придется следить за своим хоть и маленьким, но довольно требовательным садом и вовремя подстригать кусты, иначе они будут выглядеть неопрятно и испортят всю идею сада.

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