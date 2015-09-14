Необычные кухни: от лофта до классики (фото)

Двухкомнатная квартира была спроектирована специально для сдачи в аренду.

Основные принципы проекта:

- ограниченный бюджет (800 тыс. руб на все, включая технику, мебель и декор);

- переосмысление назначения предметов, материалов и вещей;

- DIY мебель и аксессуары;

- сочетание элементов японского и скандинавского минимализма.

Планировочно пространство квартиры поделено на гостиную с кухней-столовой, прихожую, спальню, санузел и балкон. Прихожую с просторной гардеробной от гостиной отделяет перегородка-буфер из полнотелых и вентиляционных керамзитобетонных блоков, пропускающих естественный свет.

В проекте использованы недорогие и легко доступные отделочные материалы: покраска стен, доска пола из сосны, белая керамическая плитка, березовая фанера. Бетонный потолок от застройщика оставлен без отделки, но покрыт защитным лаком.

Часть мебели и аксессуаров была изготовлена или доработана дизайнерами на месте: фанерные ящики вдоль окон, обеденный стол и стулья, полки на кухне и в гардеробе, абажуры светильников, ручки и тд.