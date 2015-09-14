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Необычные кухни: от лофта до классики (фото)

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LOFT APARTMENT МОСКВА, IK-architects IK-architects Кухня в стиле лофт
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Так сложилось, что у нас кухня – сердце дома, место, где собирается вся семья за вкусным ужином или просто за чашкой ароматного чая. Поэтому так важно, чтобы дизайн кухни располагал к беседе, к уютным домашним посиделкам. Кроме того, кухня должна быть не только красивой, но еще и функциональной. Приготовление пищи в такой кухне будет не в тягость, а только в радость. Специалисты homify создали множество проектов необычных кухонь, фото которых мы сегодня и рассмотрим в качестве примеров к действию.

Японский и скандинавский минимализм

Интерьер AK, INT2architecture INT2architecture Гостиные в эклектичном стиле
INT2architecture

Интерьер AK

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Двухкомнатная квартира была спроектирована специально для сдачи в аренду.

Основные принципы проекта:

- ограниченный бюджет (800 тыс. руб на все, включая технику, мебель и декор);

- переосмысление назначения предметов, материалов и вещей;

- DIY мебель и аксессуары;

- сочетание элементов японского и скандинавского минимализма.    

Планировочно пространство квартиры поделено на гостиную с кухней-столовой, прихожую, спальню, санузел и балкон. Прихожую с просторной гардеробной от гостиной отделяет перегородка-буфер из полнотелых и вентиляционных керамзитобетонных блоков, пропускающих естественный свет.    

В проекте использованы недорогие и легко доступные отделочные материалы: покраска стен, доска пола из сосны, белая керамическая плитка, березовая фанера. Бетонный потолок от застройщика оставлен без отделки, но покрыт защитным лаком.

Часть мебели и аксессуаров была изготовлена или доработана дизайнерами на месте: фанерные ящики вдоль окон, обеденный стол и стулья, полки на кухне и в гардеробе, абажуры светильников, ручки и тд.

Австрийское шале с восточными нотками

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Кухня в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

Для семьи, которая любит принимать гостей, дизайнер Ирина Лаврентьева создала в большом деревянном доме на Волге интерьер в стилистике австрийского шале с восточными нотками. За основу был взят типовой проект из бруса. В результате получился четырехсотметровый двухэтажный дом, на первом этаже которого расположились просторная прихожая, гостиная, столовая, кухня, гостевая комната, санузел с душевыми и сауной, котельня и кладовая. На втором этаже находятся спальня хозяев, две детские, гостевая комната и ванная. 

Отделка
Так как на первом этаже сделали пол с водяным подогревом, здесь постелили ламинат серого цвета. А центр столовой дизайнер решила выделить красивым серо-белым ковром из метлахской плитки, которую мастерам пришлось долго и кропотливо состыковывать с ламинатом. Зато получилось эффектно и необычно.

Мебель
Встроенную мебель не стали проектировать специально, чтобы сохранить ощущение дачи. Мебель выбирали достаточно простую, удобную и качественную. Кухню сделали на заказ из массива дерева и покрасили в красивый графитовый цвет, который тоже долго подбирали. Обеденный стол со столешницей из массива ясеня и стулья из тика также изготовили на заказ. Большое зеркало в прихожей, комод в столовой и сундук в гостиной перешли хозяевам по наследству от бабушки.

Поближе к природе

light, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Кухня в стиле лофт
студия Виталии Романовской

light

студия Виталии Романовской
студия Виталии Романовской
студия Виталии Романовской

Дизайн этой кухни отличается стремлением создать ощущение, что вы находитесь в живописном лесу, а не заперты в четырех стенах. Натуральные мягкие цвета дерева, вкрапления свежего зеленого цвта и оригинальная стена, украшенная рисунком из листьев помогают создать легкую и непринужденную атмосферу отдыха на природе. Только взгляните на фото этой необычной кухни, и вы сразу ощутиите свежий бриз и шелест листвы. Кроме того, такой дизайн идеальный для маленькой кухни благодаря общей светлой цветовой гамме с некоторыми цветными деталями, которые делают помещение необычным и нескучным. 

Белое царство

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Классический дизайн кухни с элементами арт-деко практически полностью выдержан в чистом, ярком белом свете: стены, мебель, скатерти – все просто сверкает. Для того, чтобы такой монохромный дизайн не выглядел как операционная комната в больнице, в него добавили нескольколько капель темно-коричневого и свежего зеленого для контраста, уравновесив цветовую гамму теплым бежевым деревянным покрытием пола. Правда, такое цветовое решение подойдет только самым смелым хозяйкам.

Кухня в деревенском стиле

Традиционный интерьер для кухни столовой Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в классическом стиле
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Традиционный интерьер для кухни столовой

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

За основу была взята спокойная цветовая гамма: бежевый, золотистый и белый. Столовую зону расположили у большого панорамного окна, украшенного лепниной и массивными шторами . Здесь же – большая круглая люстра в колониальном стиле и несколько антикварных напольных ваз.

Интерьер кухни также продуман до мелочей – фасады в тон стенам, чтобы не выбиваться из общего стиля, каменная вытяжка и яркий кухонный фартук с мозаикой. Даже холодильник и духовой шкаф мы выбрали в молочном цвете, чтобы весь проект смотрелся стильно и гармонично.

Роскошный мнимализм

Гостиная для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Кухня в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Квартирный вопрос

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Еще одна необычная кухня, дизайн которой был создан ТВ-проекта Квартирный вопрос. Кухня выполнена в стиле минимализм, который в этом интерьере отличается игрой выразительных текстур, свободно переходящих с одной поверхности на другую. Темное и светлое дерево, камень, металл, пластик – дизайнерам удалось гармонично объединить в одном помещении совершенно разные текстуры. Нам особенно пришлись по душе кухонные шкафы из натурального дерева, сохранившего свой уникальный природный рисунок.

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Веселая Скандинавия

Квартира-студия в скандинавском стиле, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Гостиная в скандинавском стиле белая кухня,открытая планировка
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе

Квартира-студия в скандинавском стиле

Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе

Квартира-студия в скандинавском стиле отличается необычной цветовой гаммой – сочетанием яркого бирюзового и теплого желтого цветов на белоснежном фоне с небольшими вкраплениями спокойного коричневого. Фот этой необычной кухни – иллюстрация идеальной дозы цвета в интерьере. Если вы устали от слишком спокойной цветовой гаммы вашей комнаты – добавьте несколько ярких аксессуаров – подушки, плед, другие текстильные аксессуары, возможно, настольную или подвесную лампу, яркую картину… Однако знайте границу, или ваши цветовые акценты быстро превратятся в кашу.

Уютный лофт

дизайн-проект кухни Easy loft ИнтерьерКом / InteriorCom Кухня в стиле лофт
ИнтерьерКом / InteriorCom

дизайн-проект кухни Easy loft

ИнтерьерКом / InteriorCom
ИнтерьерКом / InteriorCom
ИнтерьерКом / InteriorCom

Часто интерьеры в стиле лофт ругают за их холодность и необжитость. Эта необычная кухня демонстрирует, насколько уютным и теплым может быть помещение в стиле лофт. На полу кухни лаппатированый керамогранит. В целом кухня получилась довольно большая. Подвесные кухонные шкафы с распашными фасадами в графитовом цвете и прозрачным стеклом, металлический фартук, металлические стулья подчеркивают концепцию квартиры. В обеденной зоне стоит стол на четыре персоны, а стена украшена декоративными тарелочками.

Классика с нотками Скандинавии

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Основные пожелания заказчиков дизайна этой необычной кухни: – выдержать интерьер в нейтральных оттенках – связать классические формы со скандинавским дизайном, объединить кухню с гостиной, оставив их все же отдельными помещениями. Самой главной задачей было спроектировать комфортное пространство удобное для проживания, а так же приятное с эстетической точки зрения. Эта задача была подкреплена одним немаловажным фактом – почти вся мебель в квартире должна быть из гипермаркета ИКЕА, т.к. в городе просто отсутствуют подходящие предложения по мебели и аксессуарам. Заказчики изъявили желание сделать интерьер максимально простым и лаконичным без ярких и кричащих оттенков. К основным требовваниям так же относилась просьба вписать уже имеющиеся предметы быта, такие как аквариум, растения, книги и др. В итоге было принято решение переплести воедино несколько стилей и сделать интерьер наполненный личными вещами, которые будут поддерживать уют и создавать ощущение простоты. 

Кухня в стиле лофт

LOFT APARTMENT МОСКВА IK-architects Кухня в стиле лофт
IK-architects

LOFT APARTMENT МОСКВА

IK-architects
IK-architects
IK-architects

Задача относительно дизайна проекта была сформулирована довольно четко: интерьер в стиле лофт «Зачем красивым, существующим кирпичным стенам находиться в заточении под штукатуркой?»- сказала  заказчица, нежно проведя рукой по стенам. К основной задаче добавились дополнительные: много естественного света и хорошее искусственное освещение; четкое зонирование; продуманная система хранения вещей. Основными аккордами интерьера стали очищенные кирпичные стены с подсветкой, открытая бетонная колонна и балка, лестница из гнутого листа металла. Особое внимание стоит уделить полу. За счет материала отделки этой необычной кухни пространство разделяется на кухню и гостиную; плитка гексагонами переходит в паркетную доску. Большое количество белого цвета делают помещение визуально просторнее и больше. 

Декор для сада

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