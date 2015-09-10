Большие ковры – доступная роскошь

Прошли времена, когда в домах вешали дешевенькие ковры, чтобы скрыть прорехи в обоях. Постепенно с них сошла стигма мещанства и ковры нашли свое заслуженное место в современных интерьерах. История тканных ковров насчитывает не одну тысячу лет. Простые, тканые вручную и плотные куски связанной материи служили не только декоративным целям, но и свидетельствовали о достатке хозяев, а главное — были надежным способом защиты от холода. Сегодня мы поговорим о больших коврах – роскошных плетеных, натуральных тканых, из синтетических или натуральных материалов. Вы убедитесь, насколько разными бывают большие ковры и насколько многочислены варианты их использования в оформлении интерьера.
Выбор ковра – довольно ответственный момент, ведь качественная вещь обойдется вам не слишком дешево и должна прослужить отведенное ей время. Очень многое зависит от техники создания ковра.
Тканые ковры производятся на ткацком станке и похожи на тканое полотно без ворса. Обычно для изготовления таких ковров используется пряжа ярких цветов. При чем натуральные красители ценятся больше синтетических, так как они даже со временем не теряют своей яркости. Тканые ковры отличаются богатым витиеватым орнаментом и довольно высокой ценой, так как процесс изготовления довольно трудоемкий и занимает много времени. Особенно известные ковры из Индии, Пакистана и арабских стран.
Валяные ковры создаются путем сваливания отдельных синтетических волокон и отличаются большой прочностью. Эти ковры, как правило, можно найти в коммерческих учреждениях, гостиницах ресторанах, так как они довольно прочные. Узелковые ковры, изготавливаемые вручную, наиболее распространены в восточных странах. Пучковые ковры самые распространенные ковры для покрытия пола. Они имеют разнообразную фактуру — петельный или бархатистый ворс.
В отличие от тканых ковров, вышитые ковры не производятся на ткацком станке. Узор создается при помощи вышивки на тканевой основе. Самые распространенные виды вышивки, применяемые для изготовления ковров – гладь и крестик. Вышитые ковры традиционно производились в домашнем кругу женщинами-аристократками, а с 16 века началось и промышленное производство после начала производства стальных игл и улучшения качества тканого полотна.
Шерстяной ковер лучше размещать только там, где движение людей не слишком оживленное, иначе он слишком быстро протрется. Такие ковры подходят для спальни и гостиной. В прихожей или на лестнице, постелите ковер, изготовленный из смеси нейлона и шерсти или же полностью изготовленный из синтетического материала. В этом случае ковровое покрытие прослужит вам гораздо дольше, так как обладает хорошей износостойкостью.
Большие ковры отлично справляются со своей главной задачей – защитой от холода. Такой ковер покроет практически все пространство комнаты и создаст дополнительный слой, хорошо защищающий от сквозняков и холодного напольного покрытия, особенно если это бетон или плитка (в последнем случае ковер лучше закрепить, так как он будет
ездить).
Большой ковер идеально подойет для домашнего кинозала или гостиной, ведь в случае нехвадки
посадочных мест, на него можно и присесть без боязни простудить нежные места.
Большой ковер еще хорошо подходит в качестве разделителя помещения на разные зоны. Так, например, в спальной комнате он разграничит спальное место и небольшой уголок для вечернего моциона или будуар.У вас нет необходимости сооружать стены, покупать ширмы или обращаться к разному покрытию пола. Достаточно всего одного большого ковра!
Еще одно очень популярное решение – использования мягкого пушистого ковра в спальной комнате. Таким образом вы не только проведете
мягкое зонирования, отделяя спальное место от остального пространства. Как же приятно вставать по утрам, ступая босыми ногами не на холодный пол, а мягкий приятный материал!
Большой ковер на кухне? Почему бы и нет! Да, это очень нестандартное, к тому же не совсем практичное решение, однако выглядит просто потрясающе. Ковер на кухне придаст ей более уютный, жилой вид, особенно если кухня соединена со столовой. Для этих целей лучше выбрать синтетический ковер, который не такой маркий, как шерстяной. Кроме того, поинтересуйтесь, есть ли на вашем ковре специальное покрытие, отталкивающее воду и грязь. Еще одно: лучше оставить небольшую полоску на полу между ковром и зоной приготовления пищи.
Ковры подходят не только для классических интерьеров. Если вы предпочитаете минималистский дизайн или дизайн в стиле лофт, это не причина отказываться от большого ковра. Обратите внимание на тканные ковры без пушистого ворса, у которых более простой и лаконичный внешний вид. Еще одна важная деталь: лучше отдать предпочтение приглушенным натуральным цветам и отсутствию узоров.
Большой ковер – обязательная деталь практически любой гостиной. Ковер возле дивана – традиционный атрибут классического интерьера. Такой ковер может не только добавить уюта, но еще и оживить однотонный интерьер. Яркий ковер, несколько соответствующий по цвету деталей интерьера – все, что нужно, чтобы разбавить спокойных монохромных интерьер.
Еще один удачный пример использования большого ковра в не совсем традиционном амплуа. Любую просторную комнату в холодном минималистском стиле сделает немного уютнее и теплее использование мягкого большого ковра. Не забывайте о сочетании цветов: слишком яркие цвета или навязчивые узоры могут нарушить концепцию дизайна, ведь вы хотите только добавить немного уюта, а не залить сдержанный интерьер буйством красок.
Чеснок
Большие и очень большие помещения – идеальный фон для больших ковров. Наличие пространства позволит раскрыть необычные ковры, их цвета, узор, качество. К тому же большие ковры делают просторные помещения визуально немного поменьше, что делает их более уютными и обжитыми, минимизирует эффект нахождения в музее, а не частном жилище. Так что будьте осторожнее, используя ковры больших размеров в маленьких помещениях.
Двухуровневые апартаменты находятся на верхних этажах нового дома и открывают вид на захватывающую дух панораму мегаполиса. В случае с этой квартирой, где сейчас полным ходом идут работы по благоустройству, дизайнеры Студии Ольги Кондратовой определились с выбором стиля достаточно быстро. Конечно, при взгляде на окружающую архитектуру и внутренние помещения квартиры, на ум сразу приходит респектабельная американская классика — стиль, формирующий светский антураж, сопровождающий западных звезд кино, политиков и бизнесменов. Американская классика с ее пристрастием к светлой цветовой палитре, некой эклектичностью, студийным принципом организации пространства и любовью к простору идеально подошла для этого объекта с панорамными окнами. Интерьер насыщен элементами стиля арт-деко, царящего в небоскребах Нью-Йорка, Чикаго, дорогих особняках Майами и Лонг-Айленда и уютных домах, рассыпанных вдоль атлантического побережья Америки. На нижнем уровне квартиры организована кухня-гостиная с белым камином и светлой диванной зоной, отделенной от остального помещения при помощи огромного роскошного ковра приглушенного цвета, гармонирующего с цветовой гаммой комнаты. Для того, чтобы владельцам апартаментов было удобнее любоваться открывающимися видами, дизайнеры оборудовали вдоль окна скамью с мягкими подушками. Небольшой письменный столик формирует в гостиной небольшую кабинетную зону. В интерьере спальни также заботливо предусмотрено место для работы, отделяемое от остального пространства с помощью стеклянного экрана-перегородки. В этой комнате, как и в гостиной, установлен белый камин. Наличие ширмы и стеклянной перегородки делает интерьер мобильным. Здесь можно быстро менять геометрию пространства, формируя тем самым нужные зоны.