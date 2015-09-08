Круглые коврики – нескучный дизайн вашего интерьера

Большие ковры и маленькие коврики укращают жилища людей с незапамятных времен. История тканных ковров насчитывает не одну тысячу лет. Простые, тканые вручную и плотные куски связанной материи служили не только декоративным целям, но и свидетельствовали о достатке хозяев, а главное — были надежным способом защиты от холода. До сих пор ковровая промышленность занимает важное место в Индии, Пакистане, Иране, Афганистане, Армении, Азербайджане, Турции, Непале, Туркменистане и Тибете.
Мы привыкли к большим прямоугольным коврам, забывая, что о других, более оригинальных вариантах. Сегодня мы поговорим о круглых ковриках, которые не только отлично справятся со всеми задачами классического ковра, но и отлично украсят ваш интерьер благодаря своей необычной форме.
Для начала давайте разберемся, какие бывают виды ковров. Тканые ковры производятся на ткацком станке и похожи на тканое полотно без ворса. Обычно для изготовления таких ковров используется пряжа ярких цветов. При чем натуральные красители ценятся больше синтетических, так как они даже со временем не теряют своей яркости. Тканые ковры отличаются богатым витиеватым орнаментом и довольно высокой ценой, так как процесс изготовления довольно трудоемкий и занимает много времени. Особенно известные ковры из Индии, Пакистана и арабских стран.
Валяные ковры создаются путем
сваливания отдельных синтетических волокон и отличаются большой прочностью. Эти ковры, как правило, можно найти в коммерческих учреждениях, гостиницах ресторанах, так как они довольно прочные. Узелковые ковры, изготавливаемые вручную, наиболее распространены в восточных странах.
Пучковые ковры самые распространенные ковры для покрытия пола. Они имеют разнообразную фактуру — петельный или бархатистый ворс.
В отличие от тканых ковров, вышитые ковры не производятся на ткацком станке. Узор создается при помощи вышивки на тканевой основе. Самые распространенные виды вышивки, применяемые для изготовления ковров – гладь и крестик. Вышитые ковры традиционно производились в домашнем кругу женщинами-аристократками, а с 16 века началось и промышленное производство после начала производства стальных игл и улучшения качества тканого полотна.
Ковры производятся из множества разных
чистых или смешанных натуральных и синтетических волокон. Волокна выбираются в зависимости от прочности, внешнего вида, простоты использования и стоимости. С точки зрения масштабов производства на сегодняшний день доминирующими видами пряжи являются полиамид (нейлон) и полипропилен с частью примерно 90% коммерческого рынка.
Нейлон является наиболее распространенным материалом для производства ковров. Нейлон может быть окрашен поверхностно или краситель добавляется в еще расплавленный нейлон. Этот материал используется, в основном, благодаря его отличным характеристикам износа.
Полипропилен используется для производства ковров в первую очередь из-за своей низкой стоимости. Ковры из полипропилена с небольшой плотностью петель, как правило, подходит только для домашнего использования в силу своей небольшой износостойкости. Ковры с большойй плотнсостью петель подходят для общественных помещений, офисов. Искусственные травяные покрытия, например, сделаны из полипропилена. Кроме того, такие ковры довольно устойчивы к загрязнениям, однако жирные пятна будет довольно сложно вывести.
Шерсть имеет отличную прочность и легко окрашивается. При смешивании с синтетическими волокнами, такими как найлон, долговечность шерсти увеличивается. Смешанная шерстяная пряжа широко используется в современном производстве ковров, при чем самая распространенная версия пряжи - это 80% шерсти 20% синтетического волокна. Правда, шерстяные ковры являются относительно дорогими.
Сложный полиэстр, известный как
PET (полиэтилентерефталат), используется в производстве ковров и ковровых покрытий. После того, как цена сырья для многих видов синтетического волокна выросла в начале 2000-х, полиэстер стал более конкурентоспособным. Полиэстер обладает хорошими физическими свойствами. Кроме того, у него имеются грязе- и водоотталкивающие особенности. Этот материал, как правило, используется в средних и недорогой ковровое покрытие.
Акрил – синтетический материал, впервые созданный корпорацией Дюпон в 1941 году. Он прошла через значительные изменения после того, как был впервые представлен. В прошлом акрила быстро терял свой товарный вид, с течением времени материал становился более хрупким и на коврах быстро появлялись прорехи. Однако на сегодняшний день большинство недостатков акрила было устранено или минимизировано. Акриловые волокна довольно сложно поддаются окраске, однако они хорошо моются и имеются внешний вид шерсти, что делает акрил идеальным материалом для изготовления ковров.
Итак, теперь мы знаем, какие бывают виды ковров и из каких материалов они производятся. Чаще всего большие ковры и маленькие коврики бывают классической прямоугольной формы. Однако не стоит упускать из виду менее конвенционные виды. Круглые коврики, например, идеально подходят для оформления детских комнат благодаря их милому, немного наивному виду. Развене напоминают вам эти малыши бабушкины коврики, связанные из разных лоскутков крючком, которые были практически в любом доме?
Перед дизайнерами этого интерьера была поставлена не совсем тривиальная задача – объединить в одном интерьерном решении скандинавскую лаконичность, близкую по духу молодой семейной паре и яркие акценты, радующие глаз их трехлетней дочери. Свою первую квартиру заказчики хотели воспринимать как самое светлое место на Земле, поэтому одним из основополагающих требований по дизайну было доминирование белых тонов. Достичь этого было решено за счет использования на фоне светлых стен ярких декоративных элементов, которые не преобладали бы над общим фоном, а именно привлекали взгляд. Один из таких ярких элементов – круглый темно-голубой коврик, который в этом интерьере играет роль небольшого озерца, создавая в комнате ощущения единства с природой.
Для детской комнаты были выбраны яркие рисунки, создающие особую в ней атмосферу, а одну из стен решили оклеить светло серыми обоями в белый горох. Для пола здесь использовались довольно стандартные отделочные материалы – массивная доска теплого медового цвета для остальных помещений.
Доминирующие цвета в отделке – кипенно-белый и светло-серый, разбавленные яркими акцентами синего и оттенками горчичного и желтого. Особенно хорошо это видно на примере детской комнаты, где трафаретные рисунки на стенах полностью преображают помещение, делая его солнечным в любую погоду.
Кто сказал, что ковер – это монолитный кусок вязаного или тканого полотна? Посмотрите на этот оригинальный пример: круглые маленькие коврики оттенков голубого не перегружают интерьер и в то же время создают светлый и легкий образ в детской комнате для девочки. Они напоминают водяные капли или утреннюю росу – отличное решение для детской.
Обычно дизайн интерьера в стиле лофт не подразумевает использование ковров – только голые деревянные доски, только хардкор. Однако есть исключения из правил. Этот круглый ковер довольно внушительных размеров благодаря своему натуральному приглушенному цвету и имитации натурального земляного покрытия не только не нарушает общей гармонии интерьера, но и отлично дополняет его.
Еще один пример нестандартного подхода к декорированию помещений – круглый коврик 3D. Как правило, ковры не бывают объемными, даже самые пушистые коврики всегда остаются плоскими. Но не в этом случае. Обычно объем противопоказан большим коврам из-за проблем с безопасностью, ведь о них слишком легко можно оступиться. Небольшие коврики минимизируют эту проблему. Кроме того, благодаря своему яркому контрастному цвету на белом фоне коврик хорошо виден, поэтому риск его не заметить минимален. Уж очень высок соблазн использовать в интерьере кусочек моря, имитация которого так хорошо удается этому круглому коврику.
Да, это не круглый коврик, а его искусная имитация, выполненая при помощи итальянской мозаими Sicis, придающая помещению роскошный вид. Такое решение подходит для обустройства ну уж очень роскошных ванных комнат, для которых обычный плетеный коврик ну никак не подходит. Согласитесь, получилось очень даже оригинально.