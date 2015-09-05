Проекты современных домов: комфорт, функциональность и простота

Надоел постоянный шум большого города, смог и вечно спешащие люди? В последнее время все четче вырисовывается тренд возвращения в природу , подальше от стресса мегаполисов. Люди стремятся за город, туда, где все еще чистый воздух и нет назойливой городской суеты.

Архитекторы не отстают от новых веяний: на ваш вкус как и роскошные загородние виллы, основательные семейные гнезда, небольшие бюджетные домики. Новые технологии позволяют вместить большой дом даже на довольно маленькой или холмистой территории, используя каждый клочок земли с умом и фантазией. Ну а частные дома теперь не уступают по комфортности городским квартирам, в чем вы сможете убедиться, просмотрев несколько примеров проектов современных домов от экспертов homify. Возможно, некоторые из них вдохновят и вас на смену обстановки.