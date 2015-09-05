Проекты современных домов: комфорт, функциональность и простота

Надоел постоянный шум большого города, смог и вечно спешащие люди? В последнее время все четче вырисовывается тренд возвращения
в природу, подальше от стресса мегаполисов. Люди стремятся за город, туда, где все еще чистый воздух и нет назойливой городской суеты.
Архитекторы не отстают от новых веяний: на ваш вкус как и роскошные загородние виллы, основательные семейные гнезда, небольшие бюджетные домики. Новые технологии позволяют вместить большой дом даже на довольно маленькой или холмистой территории, используя каждый клочок земли с умом и фантазией. Ну а частные дома теперь не уступают по комфортности городским квартирам, в чем вы сможете убедиться, просмотрев несколько примеров проектов современных домов от экспертов homify. Возможно, некоторые из них вдохновят и вас на смену обстановки.
Этот архитектурный проект двух семейных резиденций в лесу находится всего в 3 км от города Сочи. Он был создан для двух дружных семей, желающих быть поближе к природе, но в то же время не слишком далеко от цивилизации. Одна из главных примечательностей проекта – идея полного единства с окружающей средой. Одна из проблем, возникших при постройке – сохранение растущих на участке старых деревьев. Для возведения здания было использовано много натуральных местных материалов: дерево, камень, стекло и бетон. Высокие стены и огромные окна открывают потрясающий вид на горы и небо.
Чеснок №1
Дом для семьи (2-6 человек), возможно, двух семей (родители-дети), с возможностью автономного сосуществования, объединенные под одной крышей, вокруг единого Центра (Оси) – очага. Формообразование дома подчинено этой концепции, и не ограничивается только планировками, которые могут быть трансформированы в рамках конструктивной схемы.
Архитектурно-конструктивные решения:
Фундамент: буронабивные сваи, железобетонный монолитный ростверк
Перекрытия и несущие конструкции: монолитный железобетон(либо сварной металлокаркас), металлические вспомогательные стойки наружных наклонных стен. Наружные ограждающие конструкции: армированные пеноблоки, утеплитель, облицовочный кирпич, штукатурка. Остекление – стеклопакеты, местами тонированные, по металлическому термоизолирующему каркасу. Ограждения подпорной стенки и бассейна – железобетон, чаша бассейна облицована керамической мозаикой. Кровля – черепица.
Планировочные особенности здания: дом посажен на наклонный рельеф, что позволяет за счет терассирования тактично вписать надворные постройки и достаточно большой бассейн. Дом имеет три входа – из гаража на первом этаже, парадный с навесом со стороны проезжей части, и дворовой, выходящий на бассейн. Поскольку часть первого этажа находится ниже поверхности грунта, в проекте изначально предусмотрена подпорная стенка, переходящая в ограждение бассейна. Первый этаж (h=2350) отведен под технические нужды – котельная, агрегатная систем вентиляции и кондиционирования, отопления, электрощитовая, постирочная, мастерская и кладовые. Гараж на два машиноместа. Второй этаж (h=3600) – зона общего пользования – кухня, столовая с каминной зоной, лестничная клетка, санузел, две гардеробных и просторный двусветный холл с двумя выходами. Третий этаж (h=2700) – полностью остекленное общественное, мягкое пространство с зимним садом и барной зоной, перетекающее в личную зону – спальни со своими санузлами этого этажа и помещения мансарды, в которые ведет легкая одномаршевая лестница. Мансардный этаж: мягкая зона с камином и билиотекой, а так же просторный кабинет с обширным потолочным остеклением; возможна трансформация в детскую со своим санузлом.
Технические характеристики:
Название: CHM 01-003-01
Архитектор – Чупров Марк (CHM architect)
Площадь застройки, в т.ч. бассейн и надворные постройки: 835 м2
Общая площадь: 437.7 м2
Жилая площадь: 250.7 м2
Этажность: 4
Площадь бассейна: 200 м2
Высота: 17.850 м
Длина: 14.360 м
Ширина (без бассейна): 15.750 м
Невидимыйдом
Перед вами
стеклянное жилище архитектора из Германии. Концепция предполагала дополнение небольшого бетонного
сердца внушительной стеклянной оболочкой. В основном, в постройке участвовало всего два человека: мастер по бетону и плотник, который занимался мебелью и окнами.
Небольшой участок земли пять на девять метров на холме казался непригодным для стройки. Решение архитектора было довольно простым – использовать подземное пространство. Таким образом была построена еще одна большая комната с ванной. В результате получился дом площадью 154 метров квадратных, при чем практически половина его находится под землей.
Особенно этот проект выделяется своим фасадом, выполненным из 58 индивидуальных окон. Благодаря своей зеркальной поверхности, дом практически сливается с окружающей средой, что делает его почти незаметным.
Чеснок
Формообразование дома подчинено минималистическому стилю с элементами лофта, концепции простоты и относительной бюджетности строительства, тонкости вкуса и многофункциональности эксплуатации; планировка сугубо индивидуальна, и может быть трансформирована в рамках конструктивной схемы под непосредственные нужды. Архитектурно-конструктивные решения: Фундамент: ж/б плита; либо ростверк по сваям; либо лента Перекрытия и несущие конструкции: клееные двутавровые балки типа GreenLum, собранные в стандартную трехгранную ячейку стены-пол; перекрытия – то-же, (либо металлокаркас). Наружные ограждающие конструкции: утеплитель в ячейках каркаса ;армированные пеноблоки ненесущей торцевой стены, облицованные состаренным кирпичом. Облицовочный кирпич может быть заменен на керамическую плитку. Остекление – стеклопакеты,в металлическом термоизолирующем каркасе. Ограждения подпорной стенки и бассейна – железобетон, чаша бассейна облицована керамической мозаикой. Кровля: кровельная оцинкованная жесть (либо Corten). Планировочные особенности здания: дом посажен на относительно плоский рельеф, имеет два входа – торцевой -парадный в остекленной галерее, и дворовой, выходящий на бассейн.
Первый этаж (h=0.000) – зона общего пользования – просторная студия-атриум с зонами кухни, столовой, мягкой, каминной, в светлое время суток освещаемая полностью остекленным фасадом; прихожая-зимний сад в частично остекленной отапливаемой галерее с гардеробом верхней одежды; просторный холл с двумя выходами и зонами хранения; комната либо детей, либо родителей – многофункциональная, с каминной зоной и зоной хранения; санузел с душ-кабиной и парной; лестничная клетка с эксплуатируемым подлестничным пространством; кладовая; и ряд технических помещений: котельная, агрегатная – для возможного размещения инженерных систем – вентиляции и кондиционирования, отопления, электрощитовая; а так же постирочная. Второй этаж (h=2750) – делится лестничным блоком на две половины: открытое атриумное пространство библиотеки-кабинета, освещенного вторым светом фасадного остекления, и личная зона хозяйских апартаментов – с гардеробом, санузлом, SPA, внутренним садом и спальней с камином. Освещение личной зоны – с двух сторон огромными треугольными мансардными окнами.
Возможно создание антресоли в личной зоне. Возможна техническая эксплуатация мансардного пространства
Технические характеристики:
Название: CHM 01-003-03 Чеснок №2
Архитектор – Чупров Марк (CHM architect)
Площадь застройки, в т.ч. бассейн: 406.9 м2
Общая площадь: 268.5 м2
Жилая площадь: 185.2 м2
Этажность: 2
Площадь бассейна: 18.5 м2
Высота: 10.530 м – верх трубы; 9.260 м – конек кровли
Длина: 21.070 м
Ширина: 10.620 м
Современный дом в лесу был спроектирован датским филиалом студии Facit Homes. Главной задачей архитектора было удачное
внедрение загороднего домика в нетронутую среду – густой старый лес. При поиске материала для облицовки выбор пал на идеальный в этом случае материал – натуральное дерево, которое так хорошо вписывается в лесной ландшафт. п
Стена, выходящая на задний двор, практически вся выполнена из стекла, что позволяет по полной наслаждаться удивительным окружающим пейзажем. Кроме того, углы, края и стыки здания свидетельствуют об отличном качестве строительства, что является неотъемлимой частью датского стиля.
Роскошная Villa Escarpa португальского архитектора Марио Мартинса в солнечной Алгавре сочетает в себе все черты современного дома мечты – захватывающий дух вд, стильный дизайн, большие, светлые помещения, современные детали и невероятный бассейн. Сооружение виллы от планирования до строительства длилось пять лет и было завершено в 2012 году. Проект привлекает внимание чувством стиля, ноу-хау и качеством.
Благодаря месторасположению на небольшом возвышении, из виллы открывается удивительный панорамный вид на долину, ее окрестности и море. Дизайн роскошной постройки в современном стиле позволяет использовать уникальное местоположение по максимуму. Несмотря на свои внушительные размеры, создается впечатление, что дом висит в воздухе над долиной, а использование стекла добавляет ему прозрачности и к тому же создает впечатление, что вы плывете по морю.
Испанское архитектурное бюро ÁBATON Arquitectura реализовало мечту многих – современный и недорогой жилой модуль, который особенно придется по душе любителям приключений, современным
кочевникам, не желающим отказываться от благ цивилизации. Модули бывают разных размеров (от 27 до 80 метров кв.) и в зависимости от отделки обойдутся покупателю в 21 900 – 42 800 евро.
Изначально задачей архитектурного бюро было создание серии идеальных домов для двух человек, которые были бы транспортабельны и легко устанавливались. Если же одного такого домика вам будет мало, ничего не стоит в считанные минуты создать жилище побольше из двух или трех жилых модулей.
Девиз проекта – экологичность и простой дизайн. Домики покрыты цементным ДСП. Фасад оснащен вентиляцией и толстым слоем изоляционного материала. Каркас выполнен из массива дерева и изготовлен на станках ЧПУ, что позволяет значительно ускорить процесс строительства.
Роскошный коттедж в стиле модерн построен бюро ALEKSANDR ZHYDKOV ARCHITECT недалеко от поселка Брюховичи.
Строение получило 5 функциональных зон: первый довольно открытый этаж с кухней и столовой, более личное пространство второго этажа со спальнями, открытую террасу, крытое патио и застекленную гостиную. Наличие панорамных окон создает ощущение простора и единения с природой. В дизайне коттеджа эффектно объединены контрастные материалы – массивный тяжеловесный бетон, выкрашенный белым цветом, теплое дерево цвета шоколада и стекло с металлическими рамами.
Датские дизайнеры давно известны благодаря созданию простых и функциональных проектов, которые к тому же отличаются высокими эстетическими качествами. Особенно известна дизайнерская компания Vipp, создающая на протяжении последних 70 лет удобные и элегантные предметы домашнего обихода. Один из их самых популярных продуктов – мусорное ведро с педалью, которое можно найти практически в любом доме. В этот раз компания создала проект побольше: частный дом, который главный дизайнер Мортен Бо Енсен описывает как место, позволяющее удалиться от городской суеты и слиться с природой. Минималистский дом из стального каркаса размером 55 метров квадратных удовлетворит главные потребности жильцов на самом высшем уровне. Жилище было построено возле озера недалеко от датской столицы Копенгагена, при чем дизайнеров на этот проект вдохновили большие сложные объекты, такие как самолеты или подводные лодки. Первый уровень отличается огромными панорамными окнами, позволяющими любоваться удивительным видом на озеро. Более закрытый второй уровень скрывает спальню и ванную комнату.
Один из самых необычных проектов современнных домов сна homify отлично демонстрирует фантазию архитекторов. Так сложилось, что на участке хозяев размером 2500 километров квадратных в живописной швейцарской местности Сумисвальд для застройки подходят только 9 метров квадратных, да еще и на холмистой местности. Архитекторам пришлось включить всю свою креативность: в итоге получился необычный дом-лестница, больше похожий на башню, выполненный в стиле минимализм, в основном, из бетонных блоков. Для того, чтобы конструкция не нарушала исторический ландшафт слишком большими размерами, первый этаж было решено поместить под землей. На вершине холме расположен сад хозяев, к которому можно добраться по небольшому мостику из оцинкованной стали. Из окон дома открывается потрясающий вид на долину.