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Как создать идеальную атмосферу для занятий йогой и медитацией дома?

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Слоновая кость и сливки, D&T Architects D&T Architects Тренажерный зал в тропическом стиле
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Йога не зря приобрела столь ошеломительную популярность в последние годы. Ведь именно йога и ее помощь в релаксации – это то, что делает жизнь намного лучше, проще и спокойнее. После тяжелого дня, насыщенного событиями, нет нечего лучше, чем заняться расслабляющими занятиями.

Если вы хотите заниматься йогой дома и уже многое знаете об основах, вы можете организовать свои занятия в домашних условиях, приготовив для этого соответствующую атмосферу. Вам понадобится совсем немного усилий, чтобы превратить уголок своей квартиры в уютную йога зону. Спокойная и уютная обстановка в вашем йога уголке поможет лучше сосредоточиться на занятиях, избавит вас от посторонних мыслей, поможет успокоиться и расслабиться.

Чистота и свежий воздух

Комната для йоги. Лофт по-восточному «Студия 3.14» Тренажерный зал в стиле лофт
«Студия 3.14»

Комната для йоги. Лофт по-восточному

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Как говорят йоги, купание очищает тело снаружи, а асаны и пранаямы — изнутри. Лишь человек, чистый снаружи, может очистить свою душу. Поэтому и воздух в помещении для занятий йогой должен быть свежим и чистым. Конечно, если вы медитируете на берегу моря, то в качестве кислорода можно не сомневаться. Но если занятия проходят в тесной квартире, то этому вопросу следует уделить особое внимание. 

Заниматься йогой нужно в хорошо проветриваемом помещении, в котором достаточно свободного места, чтобы расположить на полу коврик для занятий и свободно выполнять асаны. В крайнем случае можно установить в комнате очиститель и ионизатор воздуха. Перед занятиями обязательно удалите пыль с мебели, из-под шкафов и диванов. Не забывайте, что лежать на полу и вдыхать пыль вам придется довольно продолжительное время, а это может привести к различным заболеваниям.

Панорамные окна и естественное освещение

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design Тренажерный зал в средиземноморском стиле
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Панорамное остекление и чудесный вид из окна во дворик. Для тех, кто может иметь отдельную комнату для йоги, инструкторы рекомендуют выбрать помещение, которое наполняется большим количеством естественного света.

Идеально, чтобы окна выходили на восток или на север – оба направления считаются благоприятными для духовной практики, не говоря уже о том, что вы можете наблюдать восход солнца из такого пространства

Создайте освежающую атмосферу с помощью растений

homify Тренажерный зал в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Поместите в вашу комнату живые цветы, которые не только будут радовать глаз, но и принесут пользу вашему телу. Также растения помогают очищать воздух, что немаловажно для выполнения дыхательных упражнений.

Используйте органическое напольное покрытие

Слоновая кость и сливки D&T Architects Тренажерный зал в тропическом стиле
D&amp;T Architects

Слоновая кость и сливки

D&T Architects
D&amp;T Architects
D&T Architects

Массивная доска (ясень, масло), например, отлично подойдет в комнату для медитаций. Натуральный оттенок дерева с лёгким патинированием и брошированием зададут эконаправление в интерьере. Тонировка может быть разрабатана специально под ваш интерьер.

Коврик для медитаций и занятий йогой

CASA SV II, RM arquitectura RM arquitectura Тренажерный зал в стиле минимализм
RM arquitectura

RM arquitectura
RM arquitectura
RM arquitectura

Резиновый коврик – практически единственный аксессуар, который вам понадобится для занятий йогой. Благодаря своей нескользящей поверхности вам будет легче заниматься. Скрутите его в рулон и оставьте в комнате для занятий.

Приготовьте пару маленьких подушек

La Akoya, Construccions i Reformes Miquel Munar SL Construccions i Reformes Miquel Munar SL Тренажерный зал в стиле минимализм
Construccions i Reformes Miquel Munar SL

Construccions i Reformes Miquel Munar SL
Construccions i Reformes Miquel Munar SL
Construccions i Reformes Miquel Munar SL

Подушки могут помочь вам удобно расположиться, сидя на полу во время медитаций, избавив вас от болей в спине. Во время занятий йогой, особенно для начинающих, подушечки помогут поддержать позицию, чтобы не допускать травм.

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Минимум мебели

Fitness, Bartek Włodarczyk Architekt Bartek Włodarczyk Architekt Тренажерный зал в стиле модерн
Bartek Włodarczyk Architekt

Bartek Włodarczyk Architekt
Bartek Włodarczyk Architekt
Bartek Włodarczyk Architekt

Придерживайтесь минимализма в меблировке комнаты. По сути, вам мебель почти или даже совсем не нужна. В команте должно быть как можно больше свободного места для выполнения упражнений. Да и пыль на лишней мебели будет скапливаться.

Спокойные тона и рассеянный свет

Shadow Shed, Neil Dusheiko Architects Neil Dusheiko Architects Тренажерный зал в стиле модерн
Neil Dusheiko Architects

Shadow Shed

Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects

Интерьер помещения, в котором будут проходить медитации, должен быть выдержан в спокойных тонах, без ярких отступлений и вкраплений. Ни одна деталь не должна привлекать к себе внимание. Рекомендуется использовать в комнате рассеянный свет от небольших светильников. Идеальный вариант — стены и пол, обшитые натуральной древесиной или ламинатом.

Мелочи для настроения

Комната для занятий йогой АМСД Тренажерный зал в стиле минимализм
АМСД

Комната для занятий йогой

АМСД
АМСД
АМСД

Очень важно для создания подходящего настроения подобрать правильные аксессуары. Прикупите благовоний, которые вам нравятся. Нет каких-то обязательных запахов, под которые можно заниматься йогой. Необходимы также вещи, которые будут вдохновлять вас. Это может быть красивый пейзаж или статуэтки Будды. У каждого свой источник вдохновения! 

Музыка имеет немаловажную роль в занятиях йогой. Так что позаботьтесь о том, чтобы в комнате был проигрыватель, который наполнит чарующими звуками комнату и ваше сознание. Большое зеркало поможет вам следить за правильностью выполнения позиций. 

Дом-мечта в голливудском стиле

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