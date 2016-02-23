До и После: Редизайн стандартной квартиры

Понаблюдать за преображением одной интересной квартиры мы приглашаем вас вместе с эксклюзивными снимками данного проекта от архитекторов homify.
В основе этого редизайна лежало желание сделать квартиру светлой и современной, удалить налеты ретро-дизайна, сделать интерьер более нейтральным и исключить использование древесины и особенно – ее имитации.
Облик нового дома был взят из США – манхэттенский пентхаус, светлый, большой, сверкающий в блеске софитов стал главным прототипом для преобразований этой квартиры. Но что самое интересное – сам ремонт был строго вписан в небольшой бюджет, который тем не менее с помощью профессионального дизайнера сделал много для этой квартиры.
Выполненная в жизнерадостном стиле кантри эта кухня давно нуждалась в более эргономичных модулях хранения, лучшем освещении и заботе со стороны владельцев.
Традиционная, оформленная в теплых тонах эта гостиная ранее была прекрасным местом для общения всей семьи. Сейчас же ее слишком классический облик угнетает и не дает жить так, как мы того заслуживаем в новое время.
Декоративные деревянные панели убраны, окна расширены, натяжной потолок имеет красивые вставки светильников, а балкон застеклен и теперь является прекрасным местом для отдыха в любое время года, ведь в нем, как и по всей квартире, проведена система «теплого пола».
Для отделки комнаты были использованы нейтральные оттенки – белый и светло-серый, а также черные акценты в декоре, что позволило упорядочить внешний вид интерьера и сделать его максимально современным.
Новая проводка, потолки, отделка, покраска стен и плинтусы, а также окна и двери – все это стало частью масштабного редизайна всей квартиры.
Новая кухня выглядит более брутально и смотрится почти футуристично. Каждый элемент в ней имеет свое законное место, а внутри модули дополнены боксами, кейсами и другими специальными бонусами для организованного хранения.
Зона встроенного шкафа в спальне выглядит достаточно уныло – здесь не доставало солнца, а традиционная тяжелая мебель из древесины угнетает.
После ремонта гардеробная получила специальную дверь, за которой будут скрываться все вещи, тогда как сама комната будет освобождена от обилия мелких деталей в интерьере.
Также сама спальня была преобразована из традиционной в современную, дополнена модным туалетным столиком модульного типа (в паре с комодом), получила встроенные светильники на потолке и новые окна.
Модульная мебель для маленьких комнат – очень важная вещь, которая должна быть использована во множестве случае. Здесь, например, туалетный столик и комод являются частью одного комплекса, сделаны из одного материала и за счет идеальной стыковки выглядят очень стильно, но при этом – даже оформлены в разные цвета. Главные плюсы модульной мебели – ее эргономичность и практичность – в последние годы еще и подкреплены новейшим дизайном в современном стиле. Стоит попробовать!
Ванные комнаты в Южной Корее – особенная проблема для современных дизайнеров, ведь обычно они имеет невероятно маленькую площадь, расположены не совсем удобно по отношению к другим комнатам в доме (не редок выход прямо на кухню!) и имеют очень низкие потолки. Таким образом, редизайн ванной комнаты – особенная статья в ремонте этой квартиры, который также прошел достаточно удачно.
Дизайнер наше решение для декора маленькой и темной комнаты. Выбрав за основу белую плитку и сантехнику, он в дополнение к ней подобран плитку с узором и сделал из нее будто бы акцентную полосу от пола до потолка, включая оформление экрана ванной чаши. Таким образом, интерьер остался светлым и легким, но получил декоративный элемент и стал более интересным.
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