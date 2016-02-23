До и После: Редизайн стандартной квартиры

Понаблюдать за преображением одной интересной квартиры мы приглашаем вас вместе с эксклюзивными снимками данного проекта от архитекторов homify.

В основе этого редизайна лежало желание сделать квартиру светлой и современной, удалить налеты ретро-дизайна, сделать интерьер более нейтральным и исключить использование древесины и особенно – ее имитации.

Облик нового дома был взят из США – манхэттенский пентхаус, светлый, большой, сверкающий в блеске софитов стал главным прототипом для преобразований этой квартиры. Но что самое интересное – сам ремонт был строго вписан в небольшой бюджет, который тем не менее с помощью профессионального дизайнера сделал много для этой квартиры.