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До и После: Редизайн стандартной квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
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Понаблюдать за преображением одной интересной квартиры мы приглашаем вас вместе с эксклюзивными снимками данного проекта от архитекторов homify.

В основе этого редизайна лежало желание сделать квартиру светлой и современной, удалить налеты ретро-дизайна, сделать интерьер более нейтральным и исключить использование древесины и особенно – ее имитации.

Облик нового дома был взят из США – манхэттенский пентхаус, светлый, большой, сверкающий в блеске софитов стал главным прототипом для преобразований этой квартиры. Но что самое интересное – сам ремонт был строго вписан в небольшой бюджет, который тем не менее с помощью профессионального дизайнера сделал много для этой квартиры.

​Кухня до ремонта

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Выполненная в жизнерадостном стиле кантри эта кухня давно нуждалась в более эргономичных модулях хранения, лучшем освещении и заботе со стороны владельцев.

​Гостиная до ремонта

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Традиционная, оформленная в теплых тонах эта гостиная ранее была прекрасным местом для общения всей семьи. Сейчас же ее слишком классический облик угнетает и не дает жить так, как мы того заслуживаем в новое время.

​Гостиная после ремонта

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Декоративные деревянные панели убраны, окна расширены, натяжной потолок имеет красивые вставки светильников, а балкон застеклен и теперь является прекрасным местом для отдыха в любое время года, ведь в нем, как и по всей квартире, проведена система «теплого пола».

Для отделки комнаты были использованы нейтральные оттенки – белый и светло-серый, а также черные акценты в декоре, что позволило упорядочить внешний вид интерьера и сделать его максимально современным.

​Новая отделка

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Новая проводка, потолки, отделка, покраска стен и плинтусы, а также окна и двери – все это стало частью масштабного редизайна всей квартиры.

​Кухня после ремонта

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Новая кухня выглядит более брутально и смотрится почти футуристично. Каждый элемент в ней имеет свое законное место, а внутри модули дополнены боксами, кейсами и другими специальными бонусами для организованного хранения.

​Спальня до ремонта

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Зона встроенного шкафа в спальне выглядит достаточно уныло – здесь не доставало солнца, а традиционная тяжелая мебель из древесины угнетает.

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​Спальня после ремонта

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

После ремонта гардеробная получила специальную дверь, за которой будут скрываться все вещи, тогда как сама комната будет освобождена от обилия мелких деталей в интерьере.

​Спальня после ремонта

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Также сама спальня была преобразована из традиционной в современную, дополнена модным туалетным столиком модульного типа (в паре с комодом), получила встроенные светильники на потолке и новые окна.

Модульная мебель для маленьких комнат – очень важная вещь, которая должна быть использована во множестве случае. Здесь, например, туалетный столик и комод являются частью одного комплекса, сделаны из одного материала и за счет идеальной стыковки выглядят очень стильно, но при этом – даже оформлены в разные цвета. Главные плюсы модульной мебели – ее эргономичность и практичность – в последние годы еще и подкреплены новейшим дизайном в современном стиле. Стоит попробовать!

​Ванная после ремонта

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Ванные комнаты в Южной Корее – особенная проблема для современных дизайнеров, ведь обычно они имеет невероятно маленькую площадь, расположены не совсем удобно по отношению к другим комнатам в доме (не редок выход прямо на кухню!) и имеют очень низкие потолки. Таким образом, редизайн ванной комнаты – особенная статья в ремонте этой квартиры, который также прошел достаточно удачно.

Дизайнер наше решение для декора маленькой и темной комнаты. Выбрав за основу белую плитку и сантехнику, он в дополнение к ней подобран плитку с узором и сделал из нее будто бы акцентную полосу от пола до потолка, включая оформление экрана ванной чаши. Таким образом, интерьер остался светлым и легким, но получил декоративный элемент и стал более интересным.

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