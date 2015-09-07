Наклейки на кухне

Не всегда есть возможность затеять полномасштабный ремонт на кухне. У кого-то нет времени, у кого-то денег. Но это еще не повод отказывать себе в удовольствии немного видоизменить свой дом, внести в его интерьер новые цветовые мотивы и решения. Для этого дела подойдут декоративные наклейки, которыми можно оформить: оклеенные обоями, окрашенные, обшитые декоративными панелями стены; плитку; оконные стекла; кухонные шкафчики; холодильник; микроволновую печь и другую бытовую технику.
В этой книге идей мы рассмотрим некоторые варианты оформления кухни такими наклейками.
Интерьерные наклейки – новое слово в дизайне помещений. Самые популярные наклейки в этой области-виниловые. Они не боятся влажности и чистящих средств, так что их можно встретить и в виде декоративного украшения экранов. Если вы даже немного запачкаете наклейку – убрать загрязнение просто, нужно только протереть влажной тряпочкой. Ввиниловые наклейки долговечны. Они держатся на стенах не менее 3х лет.
Для кухни подходят сюжеты, связанные с едой и продуктами, изображения посуды, фруктовые композиции, повара в колпаках с готовыми вкусными блюдами. Или же выберите вдохновляющую надпись, как это сделали дизайнеры из Home Staging Factory, и она будет мотивировать вас каждое утро за завтраком.
А с помощью тематических наклеек в виде баночек с крупами, посудой, закатками вы даже сможете систематизировать многочисленные кухонные принадлежности – больше не надо будет поочередно открывать ящички, чтобы узнать, что там лежит!
Если на стене, мебели или холодильнике появилась царапина или пятно, то стикер легко скроет этот недостаток и подчеркнет индивидуальность объекта. Если стикер надоел, то его можно снять. При этом в большинстве случаев это довольно просто, потому что он выполнен из специальной, предназначенной для интерьера, виниловой пленки.
Наклейки на фартук для кухни – милые акценты, дополняющие интерьер. Они помогут подчеркнуть вашу индивидуальность и расскажут гостям о ваших интересах. Так, например, хозяева этой кухни коллекционируют гжель. Поэтому на фартуке мы видим типичный для этой росписи орнамент в синих тонах.
Они станут также отличным подарком для рачительных хозяюшек, которые непрерывно украшают окружающее их пространство. Декоративные наклейки на холодильник, несомненно, займут центральное место в интерьере кухни. Разноцветные пироженки, изящные чашечки с дымящимся напитком, пузатые чайники понравятся с первого взгляда, а белоснежные поварские колпаки с надписями «мастер-шеф» и вовсе приведут в восторг.
Хотите, чтобы обычная белая стена стала окном в райский сад, а за спинкой дивана выросла эйфелева башня? Наклейки на стену с эффектом 3D решат этот вопрос всего за час. Особая прелесть такого декора заключается в том, что он визуально увеличивает пространство.
Разнообразие размеров и тематик 3D наклеек велико. Некоторые изображения могут быть огромными – на всю стену. Среди таких наклеек большого размера очень популярными являются фальш-окна, панорамы городов, ландшафты. Реже встречаются изображения животных. Технические возможности современной типографии позволяют добиться невероятных эффектов.
Например, утренняя заря может быть передана настолько реалистично, что «осветит» даже тёмную комнату. А сделав спецзаказ можно получить солнце, с наступлением темноты превращающееся в полную луну (благодаря флуоресцентным краскам).
Наклейки могут быть не только плоскими, но и объемными. Это могут быть мягкие выпуклые изображения (обычно используются если в доме есть дети) либо стильные, действительно объёмные фигуры, часто со сложной перфорацией.
Среди всех идей, которые можно превратить в наклейки на стены, объемные бабочки встречаются чаще всего. Такой выбор не удивителен, ведь смотрится парящая стая бабочек весьма эффектно, а в зависимости от цветового исполнения такой декор можно включить и в минималистический интерьер, и в романтический.
Проявите фантазию и сделайти свой интерьер уникальным!