Наклейки на кухне

Не всегда есть возможность затеять полномасштабный ремонт на кухне. У кого-то нет времени, у кого-то денег. Но это еще не повод отказывать себе в удовольствии немного видоизменить свой дом, внести в его интерьер новые цветовые мотивы и решения. Для этого дела подойдут декоративные наклейки, которыми можно оформить: оклеенные обоями, окрашенные, обшитые декоративными панелями стены; плитку; оконные стекла; кухонные шкафчики; холодильник; микроволновую печь и другую бытовую технику.

В этой книге идей мы рассмотрим некоторые варианты оформления кухни такими наклейками.