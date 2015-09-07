Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Наклейки на кухне

www.homify.ru www.homify.ru
Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory Кухня в стиле минимализм
Loading admin actions …

Не всегда есть возможность затеять полномасштабный ремонт на кухне. У кого-то нет времени, у кого-то денег. Но это еще не повод отказывать себе в удовольствии немного видоизменить свой дом, внести в его интерьер новые цветовые мотивы и решения. Для этого дела подойдут декоративные наклейки, которыми можно оформить: оклеенные обоями, окрашенные, обшитые декоративными панелями стены; плитку; оконные стекла; кухонные шкафчики; холодильник; микроволновую печь и другую бытовую технику.

В этой книге идей мы рассмотрим некоторые варианты оформления кухни такими наклейками.

Виниловые наклейки

View from the Utility PAN|brasilia UK Ltd Кухни в эклектичном стиле
PAN|brasilia UK Ltd

View from the Utility

PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd

Интерьерные наклейки – новое слово в дизайне помещений. Самые популярные наклейки в этой области-виниловые. Они не боятся влажности и чистящих средств, так что их можно встретить и в виде декоративного украшения экранов. Если вы даже немного запачкаете наклейку – убрать загрязнение просто, нужно только протереть влажной тряпочкой. Ввиниловые наклейки долговечны. Они держатся на стенах не менее 3х лет.

Какой сюжет выбрать?

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory Кухня в стиле минимализм
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Для кухни подходят сюжеты, связанные с едой и продуктами, изображения посуды, фруктовые композиции, повара в колпаках с готовыми вкусными блюдами. Или же выберите вдохновляющую надпись, как это сделали дизайнеры из Home Staging Factory, и она будет мотивировать вас каждое утро за завтраком.

А с помощью тематических наклеек в виде баночек с крупами, посудой, закатками вы даже сможете систематизировать многочисленные кухонные принадлежности – больше не надо будет поочередно открывать ящички, чтобы узнать, что там лежит!

Стикер поможет скрыть недостатки поверхности

КВАРТИРА. ВОЛНА, Vera Rybchenko Vera Rybchenko Кухня в стиле модерн
Vera Rybchenko

КВАРТИРА. ВОЛНА

Vera Rybchenko
Vera Rybchenko
Vera Rybchenko

Если на стене, мебели или холодильнике появилась царапина или пятно, то стикер легко скроет этот недостаток и подчеркнет индивидуальность объекта. Если стикер надоел, то его можно снять. При этом в большинстве случаев это довольно просто, потому что он выполнен из специальной, предназначенной для интерьера, виниловой пленки.

Отражение вашей индивидуальности

Кухня в русском стиле. Сделано со вкусом на ТНТ КухняШкафы и полки
Сделано со вкусом на ТНТ

Кухня в русском стиле.

Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ

Наклейки на фартук для кухни – милые акценты, дополняющие интерьер. Они помогут подчеркнуть вашу индивидуальность и расскажут гостям о ваших интересах. Так, например, хозяева этой кухни коллекционируют гжель. Поэтому на фартуке мы видим типичный для этой росписи орнамент в синих тонах.

Декоративные наклейки-отличный подарок

Mieszkanie Bażantowo, musk collective design musk collective design Кухня в стиле минимализм
musk collective design

musk collective design
musk collective design
musk collective design

Они станут также отличным подарком для рачительных хозяюшек, которые непрерывно украшают окружающее их пространство. Декоративные наклейки на холодильник, несомненно, займут центральное место в интерьере кухни. Разноцветные пироженки, изящные чашечки с дымящимся напитком, пузатые чайники понравятся с первого взгляда, а белоснежные поварские колпаки с надписями «мастер-шеф» и вовсе приведут в восторг.

3D стикеры – иллюзия реальности

Квартира в стиле лофт, Polovets design studio Polovets design studio Кухня в стиле лофт
Polovets design studio

Квартира в стиле лофт

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Хотите, чтобы обычная белая стена стала окном в райский сад, а за спинкой дивана выросла эйфелева башня? Наклейки на стену с эффектом 3D решат этот вопрос всего за час. Особая прелесть такого декора заключается в том, что он визуально увеличивает пространство.

Разнообразие размеров и тематик 3D наклеек велико. Некоторые изображения могут быть огромными – на всю стену. Среди таких наклеек большого размера очень популярными являются фальш-окна, панорамы городов, ландшафты. Реже встречаются изображения животных. Технические возможности современной типографии позволяют добиться невероятных эффектов.

Например, утренняя заря может быть передана настолько реалистично, что «осветит» даже тёмную комнату. А сделав спецзаказ можно получить солнце, с наступлением темноты превращающееся в полную луну (благодаря флуоресцентным краскам).

Объемные изображения

Квартира в Нижнем Новгороде Galina GSV. Галина Сторожкова Кухня в классическом стиле
Galina GSV. Галина Сторожкова

Квартира в Нижнем Новгороде

Galina GSV. Галина Сторожкова
Galina GSV. Галина Сторожкова
Galina GSV. Галина Сторожкова

Наклейки могут быть не только плоскими, но и объемными. Это могут быть мягкие выпуклые изображения (обычно используются если в доме есть дети) либо стильные, действительно объёмные фигуры, часто со сложной перфорацией.

Среди всех идей, которые можно превратить в наклейки на стены, объемные бабочки встречаются чаще всего. Такой выбор не удивителен, ведь смотрится парящая стая бабочек весьма эффектно, а в зависимости от цветового исполнения такой декор можно включить и в минималистический интерьер, и в романтический.

Проявите фантазию и сделайти свой интерьер уникальным!

Универсальный декор для кухни

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо