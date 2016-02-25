Отопление частного дома – какую систему выбрать?

В течение нескольких зимних месяцев обогрев дома выходит на первый план. Вполне возможно, что этот вопрос уже решён для вас. Но если вы надумали поменять оборудование для обогрева, или вы строите новый дом, самое время всё хорошенько взвесить.
Есть несколько способов отопления. При выборе нужно учитывать несколько факторов. Самый главный из них, пожалуй, это стоимость. В неё входит как цена оборудования, так и ежемесячные затраты на поддержание его в действии. Кроме этого, надо рассмотреть воздействие на экологию, безопасность, простоту использования и насколько хорошо данный вариант подходит для вашего дома.
Изучение всех этих факторов поможет вам принять правильное решение. Давайте подробнее рассмотрим основные системы отопления для вашего дома.
Помимо основного предназначения, водяная система отопления может выполнять нагрев воды для санузлов, раковин и ванны. Это происходит с помощью котла или отдельного бойлера.
Если в доме предусмотрено несколько санузлов или джакузи, то горячее водоснабжение частного жилого дома следует осуществлять с помощью специального ёмкостного водонагревателя косвенного нагрева. Объем его может быть от 50 литров и более, исходя из потребностей.
Этот тип выбирают многие домовладельцы. В этом случае вам понадобится отдельное помещение для размещения оборудования.
Централизованный обогрев дома осуществляется тремя путями. При первом, тёплый воздух нагнетается через сеть воздуховодов по всему дому. При втором, по всему дому через систему труб циркулирует горячая вода, а в третьем случае вместо воды используется горячий пар.
Преимуществом данной системы является её эффективность. Она располагается в одном месте и оттуда тепло достаточно быстро распространяется по всему дому.
Есть несколько вариантов источника тепла для такого вида обогрева дома. Это может быть газ, солнечная или электрическая энергия, вам нужно только сделать выбор в соответствии с вашими нуждами и бюджетом.
Говоря о бюджете, следует сказать, что у центральной системы самая высокая стоимость установки. Но она окупается со временем, делая этот вариант хорошей инвестицией на будущее. Размер стоимости будет зависеть от используемого типа топлива. Самая высокая цена монтажа у системы с солнечным подогревом, но при этом энергия Солнца почти бесплатна.
Центральная система почти не имеет недостатков. Ею легко управлять, термостат, установленный в ней, выключает подогрев при достижении нужной температуры, тем самым, исключая ненужный расход энергии.
Если вы обдумываете выбрать этот вариант, вам необходимо рассмотреть производительность, компактность и воздействие на окружающую среду. Что касается эффективности, то масляный обогрев работает намного быстрее всех других.
Это объясняется тем, что масло при сгорании достигает гораздо более высоких температур, тем самым нагревая дом гораздо быстрее. Современные масляные системы намного совершеннее своих более ранних аналогов. У них устранён тот неприятный эффект, когда запах разогретого масла попадал внутрь помещения.
Главным преимуществом является портативность. Это особенно актуально для удалённых районов, куда тяжело доставить другие виды топлива. Масло же можно доставить в любой район и сохранять его в емкостях до наступления холодов.
Следующий вопрос — это воздействие на окружающую среду. К счастью, это воздействие невелико, так как масло при сгорании почти не загрязняет воздух. Единственный недостаток — это невозобновляемый источник, что делает его не устойчивым. И последнее — это стоимость. Удивительно, но сжигание масла намного дешевле электрического способа обогрева и это объясняет его популярность.
Многие сейчас считают важным использование для своих нужд возобновляемых источников энергии. Если вы придерживаетесь такой же точки зрения, использование дров может быть лучшим выбором для вас. Немаловажно и то, что дровяное отопление очень недорогое.
Однако для того чтобы получить этот недорогой источник энергии, вам нужно приложить усилия по заготовке дров. Также вам необходимо иметь в доме место для хранения дров. Но для многих эти недостатки не являются препятствием из-за низкой стоимости этого возобновляемого топлива. Плюс к тому что затраты при этом варианте невысоки, а сама дровяная печь относительно доступна.
Следующий недостаток дровяной печи — это её неэффективность. Считается, что она очень хорошо прогревает пространство вокруг себя, а остальное помещение остаётся тем холоднее, чем дальше оно расположено от печи.
И ещё один аспект. Хотя многие исследователи сейчас считают дым от сжигания дров наименее вредным из существующих, надо заранее позаботиться об уменьшении загрязнения окружающей среды от печного дыма.
Отопление загородного дома сжиженным газом довольно дорогое удовольствие, но в некоторых случаях может быть применимо, как альтернатива печному или электрическому, особенно если нет проблем с доставкой баллонов. Конечно, оно не может соревноваться с газовым отоплением от магистрального газопровода, но в случае, когда существует проблемы с его подключением, как временная схема может использоваться и отопление дома сжиженным газом. Ведь котел один и тот же. При подключении газопровода придется только заменить горелку в газовом котле и система к работе готова.
Но если у Вас дом площадью больше 200 м2 , Вы привыкли к температуре в доме больше +25С и не желаете снижать температуру ночью, то такой вид отопления не для вас, потому что расходы на него будут слишком большие и дешевле будет установить твердотопливный котел длительного горения или другой генератор тепла.
Конечно же, вопрос какая система отопления лучше является нецелесообразным, так как та или иная система является эффективной в определенных условиях. Сравнение систем отопления следует производить, учитывая все их плюсы и минусы, ориентируясь на условия установки и собственные возможности.
Рассмотрев, какие системы отопления существуют, можно сделать для себя определенные выводы. Но в целом, лучшим вариантом станет посоветоваться с профессионалами.
Еще хочется заметить, что какую бы систему отопления вы не выбрали, решающее значение будет иметь качественная теплоизоляция дома. В идеальном мире, где теплопотери через стены и крышу стремились бы к нулю — дом можно было бы отапливать обычной стоваттной лампочкой.