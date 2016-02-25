Отопление частного дома – какую систему выбрать?

В течение нескольких зимних месяцев обогрев дома выходит на первый план. Вполне возможно, что этот вопрос уже решён для вас. Но если вы надумали поменять оборудование для обогрева, или вы строите новый дом, самое время всё хорошенько взвесить.

Есть несколько способов отопления. При выборе нужно учитывать несколько факторов. Самый главный из них, пожалуй, это стоимость. В неё входит как цена оборудования, так и ежемесячные затраты на поддержание его в действии. Кроме этого, надо рассмотреть воздействие на экологию, безопасность, простоту использования и насколько хорошо данный вариант подходит для вашего дома.

Изучение всех этих факторов поможет вам принять правильное решение. Давайте подробнее рассмотрим основные системы отопления для вашего дома.