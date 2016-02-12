Когда подходит время обновить свой дом

Дом – как это ни очевидно, не платье. И обновлять его каждый сезон – сомнительное предприятие. Однако, и оставлять его на откуп времени, наблюдая, как год за годом меркнут цвета и как сама атмосфера дома подёргивается поволокой – это всё дешёвая романтика!

Дом должен служить – и тут не может быть разночтений. Но если мы допускаем свободу его естественной незримой жизни, то автоматически теряем рычаги управления им и сами начинаем ему служить. Подтягивать краны, когда они начинают капать. Заклевать окна, когда им вздумается рассохнуться. Латать дыры в тонкой ткани дизайна, когда теряется связь между деталями и точёный ансамбль превращается в гнездо: вроде всё на месте, но место это уже не очевидно.

Иногда совсем не так просто не то,что исправить, а даже заметить, что дом-то наш “подзаветрился”, лишился свежести и запах скукой. Привычка отбивает остроту чувств, но не отменяет угнетения, производимого таким интерьером. Какие же признаки должны послужить для нас звоночком, что пора бы кое-что изменить в своём доме?