Когда подходит время обновить свой дом

Дом – как это ни очевидно, не платье. И обновлять его каждый сезон – сомнительное предприятие. Однако, и оставлять его на откуп времени, наблюдая, как год за годом меркнут цвета и как сама атмосфера дома подёргивается поволокой – это всё дешёвая романтика!
Дом должен служить – и тут не может быть разночтений. Но если мы допускаем свободу его естественной незримой жизни, то автоматически теряем рычаги управления им и сами начинаем ему служить. Подтягивать краны, когда они начинают капать. Заклевать окна, когда им вздумается рассохнуться. Латать дыры в тонкой ткани дизайна, когда теряется связь между деталями и точёный ансамбль превращается в гнездо: вроде всё на месте, но место это уже не очевидно.
Иногда совсем не так просто не то,что исправить, а даже заметить, что дом-то наш “подзаветрился”, лишился свежести и запах скукой. Привычка отбивает остроту чувств, но не отменяет угнетения, производимого таким интерьером. Какие же признаки должны послужить для нас звоночком, что пора бы кое-что изменить в своём доме?
По большому счёту, устаревание дома – это процесс органический. То есть, нельзя же утверждать, что качество жизни в ультра-современном интерьере превосходит качество жизни в интерьере классическом! Конечно, появляется всё больше приспособлений, упрощающих жизнь – вроде умного дома, – но ведь отчуждение в стенах дома происходит не от отсутствия каких-либо современных технологий, а от того, что окружающий нас дома мир теряет связь с нашим внутренним миром, с нашим переживанием времени.
Наш дом обладает грандиозным потенциалом воспитывать наши чувства, способствовать и провоцировать углубление нашей духовной и эмоциональной жизни. Но для того, чтобы этот потенциал раскрылся сполна, необходимо добиться тонкой согласованности черт окружающего и внутреннего.
Итак, мы можем смело утверждать, что в целом ряде случаев обновление интерьера – процедура не праздная, а жизненно необходимая. И для того, чтобы избежать самых нарочитых бед, следует всего лишь обратить внимание на некоторые признаки, явно свидетельствующие о том, что пора что-то изменить.
Что бы нам ни говорили рекламные проспекты о новой жизни линолеума как материала для современных интерьеров, тем не менее стоит признать, что в большой степени он остаётся скорее рудиментом. И в таком качестве продолжает увядать на кухнях и в прихожих старых домов. Однако, что может нас навести на мысль в конце концов подновить его?
Срок эксплуатации линолеума может доходить до 15-20 лет. А как долго он, случается, лежит у нас в домах? Не сильно устойчивый к прямым солнечным лучам и постоянной влажности, а так же к агрессивному физическому воздействию, производимому не только игрой в ножики, но и просто к тяжёлой мебелью, по прошествии какого-то времени линолеум начинает давать слабину.
И вот уже сегодня мы вынужденно миримся со вздутиями, блёклостью, пробоинами, прорывами, вмятинами и прочими свидетельствами жизни на линолеуме. А ведь это и есть явные признаки того, что пора бы призадуматься о ремонте.
То, что обои в нашем доме устарели, мы замечаем в исключительных случаях: решившись отодвинуть веками, казалось, стоявший в углу шкаф, снять или перевесить картину, и с удивлением обнаружив, то, что представляли собой обои в пору своей молодости. Или, на крайний случай, когда решаемся замаскировать следы сражений стен с котами и прочими домашними диверсантами.
Однако, совсем не лишним будет знать кое-что о реальном положении вещей. Например, то, что у обоев есть срок службы, который зависит от их типа. Так, относительно недорогие, экологичные и привычные бумажные обои не прочны, не отличаются устойчивостью к воздействию влаги и прямого солнечного света, и по тому только в редких случаях рассчитаны на 5-10 лет службы.
Значительно более долговечны виниловые обои: они как раз служат не менее десяти лет. Но они, в свою очередь, могут не перенести сильных перепадов температуры или влажности. Так же от десяти лет и более должны служить флизелиновые и текстильные обои. Причём они подверженны, например, выгоранию в значительно меньшей степени.
Но впереди прочих на сегодняшний день стоят минеральные или стеклообои. Их срок службы может измеряться и тремя десятками лет. Кроме того, их, как правило, красят, что позволяет проводить косметический ремонт с заметно меньшими усилиями.
Так или иначе, но рано или поздно даже при самом трепетном отношении обои теряют декоративные качества, которые прежде делали их привлекательными, и требуют обновления. И здесь следует не дожидаться соседских протечек или других стихийных казусов, а доверять своему ощущению. Всё же, вам здесь жить!
Не сразу мы стремимся обратить внимание и на состояние коврового покрытия, буде такое имеется. Однако же и здесь не стоит забывать о естественном сроке его честно службы.
Срок эксплуатации коврового покрытия зависит от качества материала и укладки. В среднем он составляет от 5 до 12 лет. Но, положим, в коридоре или прихожей ковролин может потерять свой вид значительно скорее, чем в гостиной или тем более спальне.
Синтетическое ковровое покрытие гораздо износоустойчивее натурального, хотя последнее и привлекательнее и приятнее на ощупь. Короткий и жёсткий ворс сопротивляется изнашиванию лучше длинного и мягкого. И уж наверняка не долго продержится ковролин в том случае, если при его укладке не была соблюдена технология.
Однако, в любом случае, все эти соображения не могут предусмотреть случайности: пролитые чернила или клеящие вещества практически обязательно оставят несмываемый след на поверхности коврового покрытия, и разумеется установка на таком участке декоративной тумбочки – не лучшее решение проблемы!
Что может послужить сигналом о том, что пора сменить плитку в ванной? Ну, разумеется, здесь не стоит оговаривать тех случаев, когда плитка откровенно разрушена, расколота, как это часто бывает, при загадочных обстоятельствах. Но есть всё же некоторые признаки, наводящие на размышления.
Самый распространённый из них – плесень. Если немного не досмотреть, этот коварный грибок может поработить всю ванную, проникнуть в самые труднодоступные места, и оттуда скалиться и грозить нам, кроме прочего, заболеваниями дыхательных путей. А уж это – явно достаточная причина для демонтажа старой плитки!
К слову, тривиальные трещины и даже серьёзные сколы могут быть устранены и при помощи частичной замены плитки. Такой приём (при удачном, разумеется, подборе форм и цветов плитки) может производить сильный декоративный эффект и в результате смотреться даже преднамеренной дизайнерской игрой с поверхностями.
Что же до навесных потолков, то с ними всё значительно проще. Современные натяжные потолки могут служить до 30-50 лет. ПВХ и винил, на основе которых в большинстве случаев изготавливаются полотна и панели навесных конструкций, не переносят разве что низкой температуры да прямых солнечных лучей. Но, и того, и другого, не только не сложно избежать, но даже преднамеренно добиться в квартире не так уж и просто.
Самым распространённым уроном натяжных потолков являются проколы острыми предметами или провисания от нередких в наших широтах потопов этажом выше. На месте прокола или царапины полотно начинает расходиться, и если этого своевременно не исправить, помочь сможет разве что переустановка потолка.
И разумеется, впечатление обветшавшего, состарившегося дома во многом вина старой мебели. Здесь уж не может быть универсальных признаков. Что-что, а мебель не прячет своего возраста: громоздкие шкафы-стенки, тёмные глянцевые тяжеленные серванты, прохудившаяся обивка на диване и креслах, видавшие виды стулья и столы – все мы сталкивались с этими артефактами прошедших времён.
Однако, в случае с мебелью, как раз можно и повременить с покупками. Современная мода на обновление мебели своими силами даёт нам возможность не только обойтись малыми жертвами, но и позволить себе экстравагантные творческие решения, которые сегодня зачастую почитаются большой ценностью в интерьере.
Ясно, что никто кроме вас не волен решать, пришло ли время что-то подновлять в вашем доме или нет. Но постарайтесь быть чутки к своим собственным ощущениям, и не откладывайте в долгий ящик напрашивающиеся перемены. Профессионалы утверждают, что интерьер нашего дома способен оказывать на нас существенное воздействие, и, оставленные без должного внимания, ветхие и просто отжившие свой век элементы являются одной из первейших причин дурного или просто нелёгкого эмоционального фона в наших домах.