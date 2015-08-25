Дом из параллельного мира

В отличие от строгого и неприступного фасада, интерьер дома кажется очень современным и свободным, причем не только в том, что касается не занятых квадратных метров, но и в плане расстановки немногочисленных предметов мебели.

Судя по всему, жители дома любят и умеют готовить, о чем свидетельствует широкий кухонный остров, расположенный в центре большой гостиной.