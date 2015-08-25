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Дом из параллельного мира

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
단산리주택 Dansanli House, ADF Architects ADF Architects Дома в стиле модерн
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В Южной Корее считается, что задача архитекторов – это не просто строительство домов, а создание полезного для здоровья пространства. Неслучайно именно в этой стране продолжительность жизни является одной из самых высоких в мире. Уже на начальной стадии создания постройки южнокорейские зодчие уделяют пристальное внимание таким факторам, как оптимальный размер комнат, уровень шума, степень ионизации воздуха, микроклимат и материалы, которые будут использованы в строительстве.

Смелая симметрия

단산리주택 Dansanli House, ADF Architects ADF Architects Дома в стиле модерн
ADF Architects

ADF Architects
ADF Architects
ADF Architects

Первое впечатление от постройки – это совсем не дом, а какая-то скрытая от посторонних глаз научная лаборатория. Уж слишком непривычной и странной кажется симметричная форма здания. Обилие солнечного света, по всей видимости, не является  обязательной составляющей формулы мудрого дома.  Хотя.. может, где-то за этими плотными деревянными стенами спрятались альтернативные источники освещения? Чем дальше, тем увлекательней.

Три в одном

단산리주택 Dansanli House, ADF Architects ADF Architects Дома в стиле модерн
ADF Architects

ADF Architects
ADF Architects
ADF Architects

Снимок с высоты птичьего полета приоткрыл завесу тайны над тем, как освещается внутреннее пространство дома. Стены первого этажа представляют собой стройный ряд панорамных окон, разделенных черными рамами.  На крышах двух частей здания можно разглядеть огромного размера окна, которые обеспечивают светом верхние этажи.

Облицовка деревом

단산리주택 Dansanli House, ADF Architects ADF Architects Дома в стиле модерн
ADF Architects

ADF Architects
ADF Architects
ADF Architects

Архитекторам из Южной Кореи, конечно же, известно, что нет более экологичного строительного материала, чем дерево. Но помимо его исключительных теплоизоляционных свойств и уникальной способности пропускать кислород, дерево обладает еще и шикарными декоративными свойствами, ведь на каждую досочку природа наносит свой естественный и абсолютно неповторимый узор.

Скоро здесь будет сад

단산리주택 Dansanli House, ADF Architects ADF Architects Балкон и терраса в стиле модерн
ADF Architects

ADF Architects
ADF Architects
ADF Architects

Пользе зеленых растений в жилых помещениях мы посвятили ни одну Книгу идей – ’Растения в интерьере гостиной, Фитодизайн в квартире, Какие цветы подходят для спальни?’. Вполне логично, что не на шутку озабоченные проблемами здоровья и долголетия корейцы не мыслят жизни в доме без пышного  сада. Совсем скоро ландшафтные дизайнеры приступят к озеленению небольшого кусочка земли на соединяющей две части дома веранде.

Как выглядит загадочный дом изнутри?

단산리주택 Dansanli House, ADF Architects ADF Architects Столовая комната в стиле модерн
ADF Architects

ADF Architects
ADF Architects
ADF Architects

В отличие от строгого и неприступного фасада, интерьер дома кажется очень современным и свободным, причем не только в том, что касается не занятых квадратных метров, но и в плане расстановки немногочисленных предметов мебели. 

Судя по всему, жители дома любят и умеют готовить, о чем свидетельствует широкий кухонный остров, расположенный в центре большой гостиной.

Естественный свет

단산리주택 Dansanli House, ADF Architects ADF Architects Окна и двери в стиле модерн
ADF Architects

ADF Architects
ADF Architects
ADF Architects

На этом фото мы видим, как выглядят те самые окна на крыше, речь о которых шла в самом начале статьи. В особенно солнечные дни, пространство дома просто утопает в солнечном свете. Правда, как поступают жители, когда им хочется скрыться от ярких лучей, нам узнать не удалось.

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Все для клиента

단산리주택 Dansanli House, ADF Architects ADF Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ADF Architects

ADF Architects
ADF Architects
ADF Architects

Специалистам студии Adf architects, построившим этот необычный дом, не откажешь в перфекционизме. Чтобы удовлетворить пожелания взыскательных клиентов, они приглашали к сотрудничеству специалистов с именем. Например, представленная на фото деревянная лестница со стеклянными балюстрадами, была спроектирована известным корейским мастером, специализирующимся на изготовлении лестниц для загородных домов.

Странные переходы

단산리주택 Dansanli House, ADF Architects ADF Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ADF Architects

ADF Architects
ADF Architects
ADF Architects

Перед тем, как попрощаться с домом, который, как ни крути, все же выглядит в наших глазах как постройка из параллельного мира, мы решили подняться вверх по лестнице и пройтись по узкому коридору, ведущему в другую часть здания. 

Там, где мы интуитивно ожидаем увидеть стену, упираемся в дверь, поиски обычной люстры открывают потрясающий обзор на безоблачное небо… в этом доме все перевернуто с ног на голову, что, впрочем, и делает его таким привлекательным.

До и После: Жизнь в церкви!
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