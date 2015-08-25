Дом из параллельного мира

В Южной Корее считается, что задача архитекторов – это не просто строительство домов, а создание полезного для здоровья пространства. Неслучайно именно в этой стране продолжительность жизни является одной из самых высоких в мире. Уже на начальной стадии создания постройки южнокорейские зодчие уделяют пристальное внимание таким факторам, как оптимальный размер комнат, уровень шума, степень ионизации воздуха, микроклимат и материалы, которые будут использованы в строительстве.
Первое впечатление от постройки – это совсем не дом, а какая-то скрытая от посторонних глаз научная лаборатория. Уж слишком непривычной и странной кажется симметричная форма здания. Обилие солнечного света, по всей видимости, не является обязательной составляющей формулы
мудрого дома. Хотя.. может, где-то за этими плотными деревянными стенами спрятались альтернативные источники освещения? Чем дальше, тем увлекательней.
Снимок с высоты птичьего полета приоткрыл завесу тайны над тем, как освещается внутреннее пространство дома. Стены первого этажа представляют собой стройный ряд панорамных окон, разделенных черными рамами. На крышах двух частей здания можно разглядеть огромного размера окна, которые обеспечивают светом верхние этажи.
Архитекторам из Южной Кореи, конечно же, известно, что нет более экологичного строительного материала, чем дерево. Но помимо его исключительных теплоизоляционных свойств и уникальной способности пропускать кислород, дерево обладает еще и шикарными декоративными свойствами, ведь на каждую досочку природа наносит свой естественный и абсолютно неповторимый узор.
Пользе зеленых растений в жилых помещениях мы посвятили ни одну Книгу идей – ’Растения в интерьере гостиной
, Фитодизайн в квартире
, Какие цветы подходят для спальни?’. Вполне логично, что не на шутку озабоченные проблемами здоровья и долголетия корейцы не мыслят жизни в доме без пышного сада. Совсем скоро ландшафтные дизайнеры приступят к озеленению небольшого кусочка земли на соединяющей две части дома веранде.
В отличие от строгого и неприступного фасада, интерьер дома кажется очень современным и свободным, причем не только в том, что касается не занятых квадратных метров, но и в плане расстановки немногочисленных предметов мебели.
Судя по всему, жители дома любят и умеют готовить, о чем свидетельствует широкий кухонный остров, расположенный в центре большой гостиной.
На этом фото мы видим, как выглядят те самые окна на крыше, речь о которых шла в самом начале статьи. В особенно солнечные дни, пространство дома просто утопает в солнечном свете. Правда, как поступают жители, когда им хочется скрыться от ярких лучей, нам узнать не удалось.
Специалистам студии Adf architects, построившим этот необычный дом, не откажешь в перфекционизме. Чтобы удовлетворить пожелания взыскательных клиентов, они приглашали к сотрудничеству специалистов с именем. Например, представленная на фото деревянная лестница со стеклянными балюстрадами, была спроектирована известным корейским мастером, специализирующимся на изготовлении лестниц для загородных домов.
Перед тем, как попрощаться с домом, который, как ни крути, все же выглядит в наших глазах как постройка из параллельного мира, мы решили подняться вверх по лестнице и пройтись по узкому коридору, ведущему в другую часть здания.
Там, где мы интуитивно ожидаем увидеть стену, упираемся в дверь, поиски обычной люстры открывают потрясающий обзор на безоблачное небо… в этом доме все перевернуто с ног на голову, что, впрочем, и делает его таким привлекательным.