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Виды декоративных обоев

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Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Спальня в стиле модерн
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Обои являются одним из самых распространенных видов отделки комнаты. Они имеют огромное разнообразие типов, фактур, расцветок. Часто потребители покупают первые обои, что понравились им по внешним качествам. Но каждый вид имеет свои отличительные особенности – как в качественных характеристиках, так и в поклейке. Как выбрать декоративные обои с умом, читайте ниже.

Бумажные обои

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Спальня в стиле модерн
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Наиболее часто используемый вид декоративных обоев – бумажные. Он появился самым первым, отличается простой поклейкой, разнообразием расцветок, простотой в уходе. Но при этом бумажные обои не особенно практичны: они довольно быстро выгорают на солнце, не переносят влагу и потеряют привлекательный внешний вид уже лет через 5. Но демократичная цена часто перевешивает в пользу этого вида обоев. Бумажные обои бывают односторонними и двусторонними, и помимо гладких моделей можно найти обои с красивым рельефным рисунком.

Обои на флизелиновой основе

Загородный дом, Center of interior design Center of interior design Спальня в стиле кантри
Center of interior design

Загородный дом

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

В основе флизелиновых обоев – флизелин, материал, схожий с бумагой, но с примесью волокон ткани. Флизелин может выступать в качестве основного материала обоев и в качестве основы для других видов обоев. Обои целиком из флизелина – улучшенная версия бумажных, так как они обладают большей прочностью и переносимостью влаги, при этом пропускают воздух, легко клеятся и являются экологически чистыми. Однако и стоимость флизелиновых обоев выше бумажных. Виниловые обои на флизелиновой основе эстетичны, прочны и удобны в поклейке, они часто используются под покраску. Но в них уже нет экологичности и способности дышать.

Виниловые обои

Дизайн-проект квартиры в классическом стиле, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе

Дизайн-проект квартиры в классическом стиле

Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе

В основе виниловых обоев может быть уже упомянутый флизелин или бумага. Верхний слой представляет собой так называемый вспененный винил, влагоустойчивый и прочный материал. Виниловые обои относят к классу моющихся, так как им не страшна влажная уборка. За это качество данный вид декоративных обоев часто выбирают для кухонь. Винил не пропускает воздух, поэтому не рекомендуется для спален и детских комнат. Виниловые обои бывают и гладкими, и рельефными, и под многоразовую покраску. Еще один интересный вид – в стиле шелкографии, такой роскошный дизайн подойдет для гостиных в традиционных стилях, и кроме того, скроет неровности стен.

Акриловые обои

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Детская комната в стиле модерн
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

Акриловый вид декоративных обоев имеет бумажную основу и напыление из вспененного акрила. Благодаря точечному нанесению верхнего слоя обои наделены способностью пропускать воздух, что отличает данный тип обоев от виниловых. В остальном их свойства похожи. Акриловые обои устойчивы к влаге, но лучше не применять к ним влажную уборку. Они имеют массу вариантов исполнения и также могут быть гладкими и с выпуклым рисунком. Благодаря воздухопроницаемости акриловые обои могут использоваться практически в любой комнате. А более демократичная, по сравнению с виниловыми обоями, цена еще больше радует покупателей.

Эстетическая натуральность

квартира на Гарибальди ООО 'Студио-ТА' Гостиная в классическом стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

квартира на Гарибальди

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Что может быть роскошнее и экологичнее натурального вида декоративных обоев? Они выполняются из самых разнообразных природных материалов: шпон, пробка, листья, солома, водоросли, бамбук, тростник, ткань. Основой натуральных обоев служит все те же бумага или флизелин. К минусам этих обоев стоит отнести высокую стоимость, сложность в поклейке, прихотливость в уходе. Натуральные материалы не приемлют высокой влажности и, как следствие, влажной уборки. Они также могут выгореть на солнце. Однако потрясающий внешний вид натуральных обоев заставляет многих покупателей забыть об этих недостатках. Компромиссный способ – оклеить только часть стены этим видом декоративных обоев, сделав ее красивым, изысканным акцентом в интерьере.

Обои из текстиля

Интерьер в восточном стиле, Prosperity Prosperity Спальня в азиатском стиле
Prosperity

Интерьер в восточном стиле

Prosperity
Prosperity
Prosperity

Еще один тип обоев, по шикарному виду не уступающий натуральным, – текстильный. Он представляет собой основу из бумаги или флизелина и верхнего слоя из велюра, джута, хлопка, льна, шелка. Эти материалы отличаются экологической чистотой и непревзойденной красотой. Текстильные обои обладают тепло и звукоизоляцией, устойчивы к солнечным лучам. Правда, в уходе текстиль достаточно прихотлив. Иногда текстильные обои обрабатывают специальными растворами, упрощающими уход, или выполняют из синтетических материалов, более износоустойчивых и простых в эксплуатации. Текстильные обои особенно гармонично дополнят интерьер вазиатском стиле или направления модерн.

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Жидкие обои

Скандинавская эклектика, CO:interior CO:interior Спальня в эклектичном стиле
CO:interior

Скандинавская эклектика

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Один из наиболее оригинальных видов декоративных обоев – жидкий. Внешне его легко спутать с декоративной штукатуркой, однако в отличие от нее, в жидких обоев связующим компонентом выступает не песок, а целлюлоза – безвредный для здоровья материал. Жидкие обои продаются в виде сухой смеси, которую необходимо развести водой и нанести на стены с помощью шпателя и валика. Для нанесения этого вида обоев не требуются специальные навыки, что экономит деньги на мастере. Жидкие обои способны скрыть мелкие дефекты стен, но выпуклости и неровности следует устранить. Отсутствие стыков – значимое преимущество этих обоев. Важная деталь: жидкие обои являются экологически чистыми. В состав жидких обоев добавляются разнообразные декоративные примеси: блестки, волокна, позволяющие создать интересный и неповторимый интерьер.

Стильный металлик

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Кухня в скандинавском стиле
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Если вам близок стиль хай-тек, минимализм и лофт, то его отлично дополнят металлические обои. Их внешний слой сделан из алюминиевой фольги, которая обладает износоустойчивостью и весьма эксклюзивным внешним видом. Золотая, серебряная или медная фольга ярко переливается на солнце или при дополнительной подсветке, добавляя в интерьер непревзойденный стиль. Перед приобретением металлического типа обоев стоит учесть, что поверхность стен должна быть ровной, иначе тонкий слой фольги будет испорчен. Металлические обои больше подходят для просторных гостиных, но цена за один рулон достаточно высока.

Стеклообои

Кабинет lab21studio Рабочий кабинет в эклектичном стиле
lab21studio

Кабинет

lab21studio
lab21studio
lab21studio

Особый вид декоративных обоев – стеклотканевый, который у многих ассоциируется со стекловатой. Но в отличие от стекловаты, стеклообои не колются. Эти обои используются под покраску, служат до 30 лет, и за это время некоторые модели выдерживают 15 покрасок. Стеклотканевые обои экологичны, невероятно износоустойчивы, им не страшны ни механические повреждения, ни влага, ни огонь, ни усадка, что особенно актуально для новостроек. К минусам стеклообоев можно отнести небогатый выбор рисунков, достаточно высокую цену и необходимость тщательной подготовки поверхности перед поклейкой: стены должны быть абсолютно ровными.

Фотообои

фотообои с изображением Бруклинского моста Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой 'APRIORI design' Стены и полНастенный декор
Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой <q>APRIORI design</q>

фотообои с изображением Бруклинского моста

Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design"
Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой <q>APRIORI design</q>
Архитектурно-дизайнерское бюро Натальи Медведевой "APRIORI design"

Переместится в другую точку планеты, в любое время отдыхать в окружении цветов или любоваться закатом на побережье – все это стало возможным с развитием технологий и производства обоев. Фотообои переносят вас в любые живописные места и создают потрясающую атмосферу. Как правило, они имеют самоклеящуюся основу, и поэтому их поклейка не составит труда. Высокое качество печати и хорошие характеристики также говорят в пользу этого вида декоративных обоев. Фотообои с видом на Париж, использованные в интерьере архитектурно-дизайнерским бюро Наталья Медведевой, сделают уютной гостиную и спальню, добавив нотки романтики в интерьер.

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