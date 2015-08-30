Виды декоративных обоев

Обои являются одним из самых распространенных видов отделки комнаты. Они имеют огромное разнообразие типов, фактур, расцветок. Часто потребители покупают первые обои, что понравились им по внешним качествам. Но каждый вид имеет свои отличительные особенности – как в качественных характеристиках, так и в поклейке. Как выбрать декоративные обои с умом, читайте ниже.
Наиболее часто используемый вид декоративных обоев – бумажные. Он появился самым первым, отличается простой поклейкой, разнообразием расцветок, простотой в уходе. Но при этом бумажные обои не особенно практичны: они довольно быстро выгорают на солнце, не переносят влагу и потеряют привлекательный внешний вид уже лет через 5. Но демократичная цена часто перевешивает в пользу этого вида обоев. Бумажные обои бывают односторонними и двусторонними, и помимо гладких моделей можно найти обои с красивым рельефным рисунком.
В основе флизелиновых обоев – флизелин, материал, схожий с бумагой, но с примесью волокон ткани. Флизелин может выступать в качестве основного
материала обоев и в качестве основы для других видов обоев. Обои целиком из флизелина – улучшенная версия
бумажных, так как они обладают большей прочностью и переносимостью влаги, при
этом пропускают воздух, легко клеятся и являются экологически чистыми. Однако и
стоимость флизелиновых обоев выше бумажных. Виниловые обои на флизелиновой
основе эстетичны, прочны и удобны в поклейке, они часто используются под
покраску. Но в них уже нет экологичности и способности
дышать.
В основе виниловых обоев может быть уже упомянутый флизелин или бумага. Верхний слой представляет собой так называемый вспененный винил, влагоустойчивый и прочный материал. Виниловые обои относят к классу моющихся, так как им не страшна влажная уборка. За это качество данный вид декоративных обоев часто выбирают для кухонь. Винил не пропускает воздух, поэтому не рекомендуется для спален и детских комнат. Виниловые обои бывают и гладкими, и рельефными, и под многоразовую покраску. Еще один интересный вид – в стиле шелкографии, такой роскошный дизайн подойдет для гостиных в традиционных стилях, и кроме того, скроет неровности стен.
Акриловый вид декоративных обоев имеет бумажную основу и напыление из вспененного акрила. Благодаря точечному нанесению верхнего слоя обои наделены способностью пропускать воздух, что отличает данный тип обоев от виниловых. В остальном их свойства похожи. Акриловые обои устойчивы к влаге, но лучше не применять к ним влажную уборку. Они имеют массу вариантов исполнения и также могут быть гладкими и с выпуклым рисунком. Благодаря воздухопроницаемости акриловые обои могут использоваться практически в любой комнате. А более демократичная, по сравнению с виниловыми обоями, цена еще больше радует покупателей.
Что может быть роскошнее и экологичнее натурального вида декоративных обоев? Они выполняются из самых разнообразных природных материалов: шпон, пробка, листья, солома, водоросли, бамбук, тростник, ткань. Основой натуральных обоев служит все те же бумага или флизелин. К минусам этих обоев стоит отнести высокую стоимость, сложность в поклейке, прихотливость в уходе. Натуральные материалы не приемлют высокой влажности и, как следствие, влажной уборки. Они также могут выгореть на солнце. Однако потрясающий внешний вид натуральных обоев заставляет многих покупателей забыть об этих недостатках. Компромиссный способ – оклеить только часть стены этим видом декоративных обоев, сделав ее красивым, изысканным акцентом в интерьере.
Еще один тип обоев, по шикарному виду не уступающий натуральным, – текстильный. Он представляет собой основу из бумаги или флизелина и верхнего слоя из велюра, джута, хлопка, льна, шелка. Эти материалы отличаются экологической чистотой и непревзойденной красотой. Текстильные обои обладают тепло и звукоизоляцией, устойчивы к солнечным лучам. Правда, в уходе текстиль достаточно прихотлив. Иногда текстильные обои обрабатывают специальными растворами, упрощающими уход, или выполняют из синтетических материалов, более износоустойчивых и простых в эксплуатации. Текстильные обои особенно гармонично дополнят интерьер вазиатском стиле или направления модерн.
Один из наиболее оригинальных видов декоративных обоев – жидкий. Внешне его легко спутать с декоративной штукатуркой, однако в отличие от нее, в жидких обоев связующим компонентом выступает не песок, а целлюлоза – безвредный для здоровья материал. Жидкие обои продаются в виде сухой смеси, которую необходимо развести водой и нанести на стены с помощью шпателя и валика. Для нанесения этого вида обоев не требуются специальные навыки, что экономит деньги на мастере. Жидкие обои способны скрыть мелкие дефекты стен, но выпуклости и неровности следует устранить. Отсутствие стыков – значимое преимущество этих обоев. Важная деталь: жидкие обои являются экологически чистыми. В состав жидких обоев добавляются разнообразные декоративные примеси: блестки, волокна, позволяющие создать интересный и неповторимый интерьер.
Если вам близок стиль хай-тек, минимализм и лофт, то его отлично дополнят металлические обои. Их внешний слой сделан из алюминиевой фольги, которая обладает износоустойчивостью и весьма эксклюзивным внешним видом. Золотая, серебряная или медная фольга ярко переливается на солнце или при дополнительной подсветке, добавляя в интерьер непревзойденный стиль. Перед приобретением металлического типа обоев стоит учесть, что поверхность стен должна быть ровной, иначе тонкий слой фольги будет испорчен. Металлические обои больше подходят для просторных гостиных, но цена за один рулон достаточно высока.
Особый вид декоративных обоев – стеклотканевый, который у многих ассоциируется со стекловатой. Но в отличие от стекловаты, стеклообои не колются. Эти обои используются под покраску, служат до 30 лет, и за это время некоторые модели выдерживают 15 покрасок. Стеклотканевые обои экологичны, невероятно износоустойчивы, им не страшны ни механические повреждения, ни влага, ни огонь, ни усадка, что особенно актуально для новостроек. К минусам стеклообоев можно отнести небогатый выбор рисунков, достаточно высокую цену и необходимость тщательной подготовки поверхности перед поклейкой: стены должны быть абсолютно ровными.
Переместится в другую точку планеты, в любое время отдыхать в окружении цветов или любоваться закатом на побережье – все это стало возможным с развитием технологий и производства обоев. Фотообои переносят вас в любые живописные места и создают потрясающую атмосферу. Как правило, они имеют самоклеящуюся основу, и поэтому их поклейка не составит труда. Высокое качество печати и хорошие характеристики также говорят в пользу этого вида декоративных обоев. Фотообои с видом на Париж, использованные в интерьере архитектурно-дизайнерским бюро Наталья Медведевой, сделают уютной гостиную и спальню, добавив нотки романтики в интерьер.