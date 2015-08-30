Виды декоративных обоев

В основе виниловых обоев может быть уже упомянутый флизелин или бумага. Верхний слой представляет собой так называемый вспененный винил, влагоустойчивый и прочный материал. Виниловые обои относят к классу моющихся, так как им не страшна влажная уборка. За это качество данный вид декоративных обоев часто выбирают для кухонь. Винил не пропускает воздух, поэтому не рекомендуется для спален и детских комнат. Виниловые обои бывают и гладкими, и рельефными, и под многоразовую покраску. Еще один интересный вид – в стиле шелкографии, такой роскошный дизайн подойдет для гостиных в традиционных стилях, и кроме того, скроет неровности стен.