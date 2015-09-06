Стоит ли покупать быстровозводимый дом

Мой дом – моя крепость… Построить дом, посадить дерево… Такие глобальные мысли посещают иногда даже самого идейно-городского человека. Тем более, что с развитием технологий строительства дом своей мечты можно возвести не потратив на это полжизни и весь семейный бюджет.
С советского прошлого во многих еще живут негативные стереотипы о быстром строительстве, основанные на впечатлении от панельных многоэтажек – холодных коробках с однотипно-неудачной планировкой. Современные материалы строительства быстровозводимых домов являются полной противоположностью стандартной панельной застройки.
Быстровозводимый дом становится действительно индивидуальным проектом. Главное с самого начала определить для себя список необходимых опций и подобрать со специалистами максимально подходящие для этого варианты выгодного строительства быстровозводимого дома.
Как говорится,
жизнь коротка – искусство вечно… Главная выгода быстровозводимых домов - это, безусловно, невероятная экономия времени без ущемления качества. И этому есть логическое обоснование – быстрота строительства достигается за счет использования новейших технологий и материалов. Скорость строительства быстровозводимого дома составляет в зависимости от проекта и технологий от нескольких недель до нескольких месяцев, но не более того. То есть пока строители стандартного дома еще только начинают поднимать стены, вы уже получаете готовый дом
под ключ. При современном ритме жизни намного удобнее, например, через две недели после заказа уже отдыхать на даче в комфортной обстановке с городским уровнем удобств, чем потратить пару летних сезонов на перманентные разборки с подрядчиками и разнонациональными бригадами строителей.
Такие органично вписавшиеся в ландшафт строения являются ярким примером выгод быстровозводимых домов. Благодаря технологии модульного изготовления вы приобретаете уже полностью готовое к проживанию строение
под ключ. И словно гриб-боровик после теплого грибного дождя такой дом вырастает всего за день на вашем участке.
Модули изготавливаются в заводских условиях с полной комплектацией всем необходимым для комфорта: электричество, водопровод, канализация, сантехническое оборудование. Все, что остается сделать после установки дома на вашем участке, подсоединить готовый комплекс к имеющимся сетям. Использование при изготовлении модулей современных конструкционных, строительных, изоляционных материалов позволяет сочетать легкость, натуральность отделки и всесезонность использования.
Производители традиционных материалов решили тоже не отставать от тенденций выгодного строительства быстровозводимых домов. Поэтому если вы все-таки решили придерживаться более традиционных технологий, у вас тоже есть возможность значительно сократить время постройки, используя для строительства коробки дома облегченные пено- и газобетонные блоки. Эти материалы представляют собой застывшую бетонную пену, легкий и прочный состав которой позволяет быстро укладывать блоки при строительстве. По своей структуре материал схож с деревом, поэтому блоки можно легко обрабатывать в нужную форму, такой дом получается теплым с минимальными усилиями. В среднем возведение конструктива дома с использованием таких блоков составит 7-8 недель. Стилевое решение архитектуры такого дома можно завершить различными видам отделочных материалов. Отделка дома темными тонированными деревянными панелями выполняет функцию дополнительной изоляции, придает архитектурным формам целостность и индивидуальность.
Невероятное количество футуристических форм выгодно отличают быстровозводимые дома, построенные с применением каркасных технологий. Подробнее о применении этого перспективного вида материалов в строительстве описано в статье Дома из металлического каркаса – быстро, недорого и комфортно.
Особое внимание стоит уделить архитектурным возможностям технологии металлических каркасов. Проектируя такое строение можно решить важнейшую задачу – подстроить конструктив дома под широкий диапазон потребностей: от легкой летней веранды до теплого уютного домика, от причудливости сложных конструкций до органичности лаконичных прямоугольных форм. Настроение проекту такого дома вы вполне можете задавать на свое усмотрение, под свои индивидуальные задачи и представления о комфорте.
Чеснок
С помощью каркасных технологий строительства быстровозводимых домов возможно воплотить самые смелые задумки архитекторов: легкость, динамичность и напряженность линий, полупрозрачную призрачность сквозного и двухэтажного остекления, графичность форм и элементов.
Быстровозводимые дома уже прочно заняли свое место на рынке жилищного строительства, что связано с целым комплексом практических выгод этой технологии. Во-первых, это преимущества самого процесса строительства: скорость, технологичность, огромная вариативность проектов. Также, что еще более важно, выгоды эксплуатации быстровозводимых домов: низкая теплопроводность, экономичность энергоснабжения, отсутствие усадки, возможности реализации оригинальных интерьерных решений.
Значимой особенностью и выгодой быстровозводимых домов является их нацеленность на разумное и экологичное использование ресурсов. Это уже стало особой философией современных технологий строительства – максимальное использование возможностей для экономии разного вида ресурсов, от времени на строительство до электроэнергии. Такие
умные дома воплощают в себе комплексный подход: облегченные быстровозводимые конструкции на основе модульной, каркасной или иной технологии, эффективные материалы для утепления, изоляции и отделки, инновационные системы отопления и энергоснабжения.
Интереснейшие проекты быстровозводимых домов бизнес-класса представляет архитектурная компания ARCH.625. За несколько месяцев среди природы и тишины чудесным образом возникает современный арт-объект. Но чуда в этом на самом деле нет, если не считать таковым умение вдумчиво и продуктивно работать, сначала разрабатывать детальный проект, затем не менее детально воплощать все задумки в жизнь. Именно благодаря такому профессиональному подходу в течение трех месяцев был реализован этот проект дома а на основе технологии быстровозводимого строительства. Работы над интерьером и возведением частей дома проводились параллельно, что и позволило максимально оптимизировать процесс и сроки строительства. Такой метод параллельных работ получилось использовать благодаря выбору дерева в качестве единого материала для строительства, внешней отделки и внутренних интерьерных решений. Стилевым дополнением к дереву стало активное использование панорамного остекления, что придало легкость конструкциям дома.Сдержанные геометрические очертания в сочетании с глубоким темным цветом отделки, простота и выразительность отделки, дерево и панорамное остекление – такими приемами был реализован принцип органической архитектуры в проекте, когда творение человека становится гармоничной частью природы, дополнением естественного ландшафта.
Технологии быстровозводимых домов дают возможность создания воздушных, но прочных и теплых строений. В сочетании с цветовыми решением такой дом получается светлым и легким: белые стены, прозрачные панорамные окна от пола до потолка… Человек больше не вынужден отгораживаться от невзгод погоды толстыми стенами, выглядывая в маленькие окошки. О тепле и уюте в доме заботятся конструктивные решения и эффективные изоляционные материалы. Только представьте – просыпаться в тишине весеннего утра, ощущая свежесть травы практически в двух шагах от панорамного окна, любоваться прозрачной стеной дождя в летние грозы, отдыхать у камина наблюдая за тихим кружением снежинок за окном… Главная выгода такого быстровозводимого дома – его неразлучная близость с природой и комфорт, который обеспечивают современные технологии строительства.