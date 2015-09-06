Стоит ли покупать быстровозводимый дом

Мой дом – моя крепость… Построить дом, посадить дерево… Такие глобальные мысли посещают иногда даже самого идейно-городского человека. Тем более, что с развитием технологий строительства дом своей мечты можно возвести не потратив на это полжизни и весь семейный бюджет.

С советского прошлого во многих еще живут негативные стереотипы о быстром строительстве, основанные на впечатлении от панельных многоэтажек – холодных коробках с однотипно-неудачной планировкой. Современные материалы строительства быстровозводимых домов являются полной противоположностью стандартной панельной застройки.

Быстровозводимый дом становится действительно индивидуальным проектом. Главное с самого начала определить для себя список необходимых опций и подобрать со специалистами максимально подходящие для этого варианты выгодного строительства быстровозводимого дома.